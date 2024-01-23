Konumuz: 'Güzellik'

Güzellik ama ,kime göre ,neye göre güzellik… sosyal medya ile birlikte evrilen ve zorbalığa dönüşen güzellik algısı herkesi yormaya devam ediyor , herkesin dolgun dudakları,kalkık kaşları,jawline ı,elmacık kemikleri, yoğun kirpikleri, fit vücudu,ince beli olmak zorunda,olmazsa siz normal ve doğal güzelliğinizle dışlanıyorsunuz,bu da yetmezmiş gibi iki arkadaş otururken kolunuzdan çekilip botox yaptırmaya götürülüyorsunuz,neden ? Çünkü arkadaşınız botoxundan çok memnun ve sizinde yaptırmanızı istiyor ve fikrinizi çeliyor :)) bence parmak izimiz gibi olmalıyız, hepimiz birbirimizden farklıyız ama malesef bu dönem ki trend “herkesleşmek”

Sadece güzellikte değil, modada da aynı zorbalık yaşanıyor, yine burda herkes herkesleşiyor, aynı kombinler,aynı tarzlar ve kendi ruhundan hiçbişey eklenmemiş stiller vs.

Benim için güzellik nedir?

Benim için güzellik aslında içten başlayan bir olgu,ruh halimiz vücut dilimiz aslında herşeyi anlatmıyor mu ? Bazı gözler var ,kuşkucu bakar , bazı gözler daha sinirli, bazı gözler bakarken gülümser, işte bunlar bizim ruhumuzun yansıması… boşuna dememişler “gözler kalbin aynasıdır” :)

Benim için Güzellik kemiktir, etnik kökeniniz, kemikleriniz, sizin eşsiz güzelliğinizi ortaya çıkarır . Güzel yanlarınızı da makyaj ile ortaya çıkarabilirsiniz, değişmeden,başkası olmadan..

Birde modaya uymamak lazım , “moda geçici stil kalıcı” Coco Chanel in dediği gibi , tarzınız aynı kalabilir renkleri değiştirebilirsiniz bence bu da ruh halinize çok pozitif yansır.

Mesela bir arkadaşınız “bişey gördüm ve dedim ki bu sensin” diyorsa doğru yoldasınız ve belli bir tarzınız var. Go Go Gooo ! :))

Hayattaki en büyük özgürlük kendin olmak ve kendini istediğin gibi ifade etmek, çünkü bu senin hayata bıraktığın iz, çok kıymetli

Asansörden çıktığında kokunla tanınmak güzeldir .. koku hafızası dünyanın en güçlü hafızasıdır unutmayın, bir koku sizi çok saniyeler içinde çok eski zamanlara götürür.. güzelliğinizin tamamlayıcısı da parfümlerdir, kesinlikle bir klasiğiniz ve sizin özleşen bir parfümünüz olmalı, işte bu da başka bir imzadır, çok etkileyici

Bakın güzellik ne kadar detaylı, öncelikle içten başlıyor, sonrasında atalarımızdan gelen kemik güzelliğimiz sonrasında makyaj kıyafet ve koku !!

Yani günün sonunda sadece boyalı güzelliği çok sığ ve boş buluyorum, ilk yatırım her zaman ruhumuza