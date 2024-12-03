Herkese merhaba

Moda ve makyaj birbirinden doğar, ve ikisi de birbirini tamamlar…

Her yıl nasıl kıyafet modası değişiyorsa makyaj modası da değişkenlik gösteriyor, benim size tavsiyem modaya uymayın kendi stilinizi yaratın… Coco Chanel in dediği gibi “ Moda geçici, stil kalıcıdır”….

Modaya uymayın diyip 2025 makyaj modasını yazmakta harika bir çelişki :)) ama,bir yandan da popüler kültüre ayak uydurmak lazım,ya da şöyle diyelim moda diye herşeyi yapmayın , arasından size uyanları kullanın,ok bu daha iyi oldu sanki…

O zaman başlıyorum…

2025 makyaj trendleri

2025 makyaj modasında doğal ve parlak bir görünüm ön planda olacak. Cilt sağlığını vurgulayan makyaj trendleri, minimalist yaklaşımlarla birleşecek.

1. **Doğal Cilt Görünümü**: Hafif ve ince yapılı ürünlerle cildin doğal dokusunu ön plana çıkaran makyajlar popüler olacak.



2. **Parlak ve Işıltılı Detaylar**: Aydınlatıcılar ve ışıltılı farlar ile cilde sağlıklı bir ışıltı katmak tercih edilecek.

3. **Dudaklarda Renk Patlaması**: Canlı ve cesur renklerde rujlar, özellikle mat ve parlak bitişlerle dikkat çekecek.

4. **Pastel Göz Makyajı**: Pastel tonlarda göz farları ve eyelinerlar, yumuşak ve romantik görünümler yaratacak.

5. **Doğal Kaşlar**: Kalın ve doğal görünümlü kaşlar, minimal müdahalelerle şekillendirilecek.

6. **Renkli Eyeliner**: Klasik siyahın yanı sıra renkli eyelinerlar, göz makyajında yenilikçi ve eğlenceli bir dokunuş sağlayacak.

7. **Cilt Bakımına Odaklanma**: Makyaj öncesi ve sonrası cilt bakımına daha fazla önem verilecek; bu da cilt sağlığını iyileştiren ürünlerin kullanımını artıracak.

Herkese bol renkli günler

Tolga Aybakan