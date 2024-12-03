  • 06 ARALIK Cuma 02:04
  • HV
Gecce Mekan | Şehrin En İyi Mekanları
Advert

2025 makyaj trendleri

Tolga Aybakan
Tolga Aybakan
Yayın Tarihi : 03-12-2024 13:05

Herkese merhaba

Moda ve makyaj birbirinden doğar, ve ikisi de birbirini tamamlar…

Her yıl nasıl kıyafet modası değişiyorsa makyaj modası da değişkenlik gösteriyor, benim size tavsiyem modaya uymayın kendi stilinizi yaratın… Coco Chanel in dediği gibi “ Moda geçici, stil kalıcıdır”….

Modaya uymayın diyip 2025 makyaj modasını yazmakta harika bir çelişki :)) ama,bir yandan da popüler kültüre ayak uydurmak lazım,ya da şöyle diyelim moda diye herşeyi yapmayın , arasından size uyanları kullanın,ok bu daha iyi oldu sanki…

O zaman başlıyorum…

2025 makyaj trendleri 

2025 makyaj modasında doğal ve parlak bir görünüm ön planda olacak. Cilt sağlığını vurgulayan makyaj trendleri, minimalist yaklaşımlarla birleşecek.

1. **Doğal Cilt Görünümü**: Hafif ve ince yapılı ürünlerle cildin doğal dokusunu ön plana çıkaran makyajlar popüler olacak.


2. **Parlak ve Işıltılı Detaylar**: Aydınlatıcılar ve ışıltılı farlar ile cilde sağlıklı bir ışıltı katmak tercih edilecek.

3. **Dudaklarda Renk Patlaması**: Canlı ve cesur renklerde rujlar, özellikle mat ve parlak bitişlerle dikkat çekecek.

 

4. **Pastel Göz Makyajı**: Pastel tonlarda göz farları ve eyelinerlar, yumuşak ve romantik görünümler yaratacak.

5. **Doğal Kaşlar**: Kalın ve doğal görünümlü kaşlar, minimal müdahalelerle şekillendirilecek.

 

6. **Renkli Eyeliner**: Klasik siyahın yanı sıra renkli eyelinerlar, göz makyajında yenilikçi ve eğlenceli bir dokunuş sağlayacak.

7. **Cilt Bakımına Odaklanma**: Makyaj öncesi ve sonrası cilt bakımına daha fazla önem verilecek; bu da cilt sağlığını iyileştiren ürünlerin kullanımını artıracak.

 

 

Herkese bol renkli günler

Tolga Aybakan

 

  • Etiketler
DİĞER YAZILARI Hepimizin korkulu rüyası elastikiyet kaybı Göz bakımı Sonbahar cilt bakımı Toplumsal baskılar ve güzellik algısı Güneş lekelerine nasıl bakım yapılır? Yaz aylarında cilt bakımı Kırmızı dudaklar Yaz aylarında makyaj ve cilt bakımı Olgun ciltlerin bakımı ve makyajı nasıl olmalı? Ergenlikte cilt bakımı Cilt bakım rutinleri / Nemlendirme Cilt bakım Rutinleri: Serum Temizleme Bugünkü konumuz : Cilt Bakımının ikonik içerikleri… Konumuz: 'Güzellik' Yine, yeni yıl geldi: Yılbaşı geccesi makyajı Konumuz kış makyaj trendi!!! Kışın cilt bakımı nasıl olmalı? Hepimizin kullanmaktan çekindiği: Fondöten! Konumuz: Fırçalar! Makyaj nedir, erkekler yüzlerini nasıl renklendirebilirler? Sahillerden şehir yaşamına dönen ciltler için bilmeniz gerekenler...
ÇOK OKUNANLAR
Dünya Türk Kahvesi Günü’ne özel en iyi mekanlar
  • 05-12-2024 15:49

Dünya Türk Kahvesi Günü’ne özel en iyi mekanlar

Kenan Kahvesi sponsorluğunda dünyanın en keyifli kahve rotaları!
  • 05-12-2024 15:46

Kenan Kahvesi sponsorluğunda dünyanın en keyifli kahve rotaları!

Kenan Kahvesi ağızlarınızda lezzetli tatlar bırakacak nefis tariflere imza atıyor
  • 05-12-2024 15:46

Kenan Kahvesi ağızlarınızda lezzetli tatlar bırakacak nefis tariflere imza atıyor

Tolga Aybakan yazdı: 2025 makyaj trendleri
  • 03-12-2024 13:09

Tolga Aybakan yazdı: 2025 makyaj trendleri

Gürkan Boztepe yazdı: Gastronomi kenti Elazığ!
  • 03-12-2024 12:59

Gürkan Boztepe yazdı: Gastronomi kenti Elazığ!