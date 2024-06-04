Yaz aylarında makyaj ve cilt bakımı

Herkese merhaba

Sonunda haziran geldiii ama ben daha yaz moduna geçemedim nedense ,ama cildim geçti, bu dönem yeni rutinlere başladım, yine aynı şeyleri kullanıyotum ama yapıları daha ince olanlar tercihim… Yaz gelince cilt bakımı makyaj tamamen değişiyor, yaz için makyaj ve cilt bakımı tavsiyesi ilginizi çekerse bu yazımı okumaya devam edin ;)

Yaz aylarında makyaj!

Tabii ki! Yaz aylarında hafif ve doğal bir makyaj tercih etmek genellikle daha uygun olacaktır çünkü sıcak hava makyajın erimesine ya da aşırı ağırlık hissi yaratmasına neden olabilir. İşte yaz ayları için bazı makyaj tavsiyeleri:

1. Nemlendirici ve Güneş Kremi: Makyaja başlamadan önce cildinizi nemlendirin ve geniş spektrumlu bir güneş kremi uygulayın. Bu adım cildinizi nemlendirir ve güneşin zararlı etkilerinden korur.

2. Hafif Fondöten veya BB Krem: Yaz aylarında cildinizde ağırlık hissi yaratmayacak hafif bir fondöten veya BB krem tercih edin. Cildinizde doğal bir görünüm sağlayacak hafif ürünler tercih edin.

3. Matlaştırıcı Pudra: Makyajınızı sabitlemek ve parlamayı önlemek için matlaştırıcı pudra kullanabilirsiniz. Ancak fazla miktarda pudra kullanmaktan kaçının.

4. Su geçirmez Ürünler: Yaz aylarında su geçirmez formülasyona sahip maskara, eyeliner ve dudak ürünleri tercih ederek makyajınızın dayanıklılığını artırabilirsiniz.

5. Canlı Renkler: Yazın canlı renklerin hakim olduğu mevsim olduğu için makyajınıza da canlı renkler ekleyebilirsiniz. Örneğin, parlak renkli dudak parlatıcıları veya allıklar tercih edebilirsiniz.

6. Hafif Göz Makyajı: Sade ve doğal bir görünüm elde etmek için göz makyajınızı hafif tutabilirsiniz. Soft tonlarda farlar ve doğal görünümlü eyeliner ile güzel bir yaz makyajı yapabilirsiniz.

Bu makyaj ipuçları ile doğal ve hafif bir görünüm elde ederek yaz aylarında rahat ve şık hissedebilirsiniz. Unutmayın, en önemli şey kendinizi rahat ve güzel hissetmenizdir!

Yaz aylarında cilt bakımı nasıl olmalıdır?

Yaz aylarında cildinizin güneşe maruz kalması, nem seviyelerinin değişmesi ve sıcaklık artışı gibi faktörler cilt bakım rutininizi değiştirmenizi gerektirebilir. İşte yaz aylarında sağlıklı bir cilt için dikkat etmeniz gereken bazı noktalar:

1. Güneş Kremi Kullanımı: Yaz aylarında güneşe maruz kaldığınızda cildinizi güneşin zararlı etkilerinden korumak için mutlaka geniş spektrumlu güneş kremi kullanın. En az SPF 30 içeren ve suya dayanıklı olan bir güneş kremi tercih edin. Güneş kremi kullanımınızı düzenli olarak tekrarlayın.

2. Nemlendirme: Sıcak hava ve güneşin cildi kurutucu etkilerine karşı nemlendirici kullanmayı ihmal etmeyin. Hafif ve su bazlı nemlendiriciler tercih ederek cildinizi nemlendirebilirsiniz.

3. Temizlik: Yaz aylarında terleme artabilir ve cildiniz daha fazla yağlanabilir. Bu nedenle düzenli olarak cildinizi temizleyerek gözeneklerinizi açık tutun. Hafif ve non-komodojenik temizleyiciler tercih edin.

4. Cildi Serin Tutma: Sıcak havalarda cildinizi serin tutmak için tonikler veya termal sular kullanabilirsiniz. Bu ürünler cildinizi ferahlatır ve canlandırır.

5. Egzama ve Sivilce Kontrolü: Yaz aylarında terleme ve güneş kremi gibi faktörler cilt problemlerini artırabilir. Bu nedenle egzama gibi hassas cilt problemlerine sahipseniz doktorunuzun önerdiği ürünleri kullanın. Sivilce kontrolü için de uygun ürünleri seçmeye özen gösterin.

6. Beslenme ve Su Tüketimi: Cildinizin sağlıklı kalması için içten dışa doğru bakım da önemlidir. Bol su içmek, antioksidanlar açısından zengin besinler tüketmek ve dengeli beslenmek cildinizin görünümünü olumlu yönde etkileyebilir.

Yaz aylarında cilt bakımınızı bu ipuçları doğrultusunda düzenleyerek sağlıklı ve parlak bir cilde sahip olabilirsiniz. Eğer cilt problemleriniz varsa veya cildinizde belirgin değişiklikler fark ederseniz bir dermatologdan ya da cilt bakım uzmanından yardım almayı unutmayın.

Umarım yazdıklarımın faydası olmuştur…

Şimdilik Hoşça kalın..



