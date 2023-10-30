Hepimizin kullanmaktan çekindiği: Fondöten!

Bu hafta hepimizin kullanmaktan çekindiği bir makyaj ürününden bahsedeceğim: FONDÖTEN

Cildin nefes almamasını sağlayan...

Yaşlandıran...

Gözeneklerı tıkayan...

Yüzümüzde çamur gibi bir his bırakan kıyafetlerimizi mahfeden...

Sivilce yapan...

Ve daha bir sürü zarar veren vb. vb. vb.!

Şimdi bunların hepsini unutun. :) Çünkü yazdığım herşeyin tam tersini yapıyor desem ne dersniz ?

Mesela...

Cilidimizin genç kalmasını sağlayan...

Cilt bakımına devam eden...

Özelliğine göre sivilceleri kurutan...

Cildinizi çevresel faktörlerden ve güneşten koruyan bir mucize …

Öncelikle önemli olan ne için fondöten kullanmak istediğiniz ve seçiminizi buna göre yapmanız ve kesinlikle her gün cildinizi temizlemeniz...

Yapılan araştırmalara göre kadınların %94 ü yanlış fondöten kullanıyor evet doğru okudunuz %94…

Fondöten cildimizin genç kalmasını nasıl sağlar?

Düşünsenize gözlerimizle görmedeğimiz neler uçuyor havada, cildinizde fondöten olursa tüm o toz vs. cildinize değil fondöteninize yapışır ve siz akşam temizlediğinizde tümüyle temizlenir, böylece cildinizi korur, ayrıca artık fondötenlerin içinde SPF koruması da var; bu da güneşe karşı kalkan oluşturur, tüm bunlardan korunan cilt gençliğini korur. :)

Öncelikle ten renginize göre seçim çok önemli cildiniz kızarık mı, sarı tonlarında mı?

Mesela kızarık bir cildin pembe ve şeftali tonlarında renk seçimleri yapmaması lazım; tam tersi bej tonları tercih edilmeli ve bence bu nokta da allık rengi de çok önemli kızarık cildi artık daha fazla renkli allıklar ile kızartmayın tam tersi onu kahve tonları ile nötrelize edin…

Fondötenler cilt bakımının devamıdır bunu unutmayın cildinizin ihtiyacı, nem , toparlama ,sivilce kurutma, yağlı ise kontrol altına alma gibi tüm cilt endişelerinize uygun fondöten bulmak mümkün yeter ki siz cildinizi iyi tanıyın ve neye ihtiyacı olduğunu bilin.

Fondöten bence boyun ve dekolte tonunda olmalı. Eğer bronzluk istiyorsanız bunu fondöten ile değil, bronz pudranız ile yaratın ya da daha koyu bir ten istiyorsanız, yine bunu fondöten ile değil pudranız ile yapın.

Fondötenin en önemli tamamlıyıcıları; göz altı kapatıcısı ve pudralar!

Göz altı kapatıcaları konusunda da çok dertleyim a dostlar! :)

Koyu halkalanma olan göz çevrenize ne olursunuz en açık ton kapatıcı kullanmayın, bir kaç saate çok daha mor bir renk ile karşı karşıya kalacaksınız; sonra da markalara laf edeceksiniz. :) Markaların teknolojileri inanılmaz iyi durumda ve emin olun ki onlar için göz çevresini tam kapatmak çok kolay bir iş….

Göz çevresinde koyuluk fazlalaştıkça kapatıcının rengi de koyulaşmalı, tam kapatabilmesi için göz çevresi içten, gözün iç tarafından renk eşitsizliği yaşar o yüzden göz altı kapatıcısını parmaklarınızda ısıtıp (yüzük parmağı) önce iç taraflarına uygulamalı, kalanı dış tarafa sürmeliyiz, böylece ‘’göz altı kapatıcısı göz çevremi daha çizgili gösteriyor’’ repliğinden vazgeçebiliriz, bakın bu altın bir tavsiye :)

Pudra seçiminde de transparan pudralar seçmenizi öneririm, eğer sorunlu bir cildiniz var ise, tabiki tam kapatıcı pudralar çok daha iyi olacaktır. Pudra sürerken çok fazla ürün alıp cildinizi pudraya bulamayın. Pudra daha çok, parlamayı engellemesi için kullanılan bir ürün olduğu için daha çok; cildinizin bir süre sonra parlayan noktalarına uygulayın. Bronz pudra da nasıl güneşin dokunduğu yerlere uygulamamız gerekiyorsa, mantık olarak aynı, yerler farklı. :)

Makyaj bazları hakkında birkaç bilgi vermek isterim. Aslında fondötenin cildinize daha iyi oturması ve durmasını sağlıyor kalıcılığını sağlıyor mat ya da ışıltılı görünmesini destekliyor sizin tercihinize göre...

SEZONUN YILDIZ FONDÖTENİ

Bu hafta ki yıldızım Estee Lauder Double Wear Fondöten

24 saat kalıcı...

Kıyafete min. bulaşma...

Yoğun kapatıcı (farklı versiyonları da var)...

SPF güneş korumalı...

Benim tüm makyajlarımda ve çekimlerde, tüm hava şartlarında kullandığım ve vazgeçemeyeceğim bir seri Double Wear serisi! Pudra ve göz altı kapatıcları da mevcut ve muhteşem.

Transparan makyaj trendini sonbahar ve kış aylarında da sürdürüyoruz! Kuru ciltler için yüksek nemlendiricili ve dahili ışık filtreli olmazsa olmaz cilt bakım fondöteni!!

Sonbahara girerken cilt durumumuz kararsız hale gelir ve makyajın yapışıp kalması kolaylaşır! Geçen yılın sonbahar ve kış makyaj trendini devam ettiren büyük markalar da yılın ikinci yarısında birbiri ardına sonbahar likit fondötenlerini piyasaya sürdü.Bu yılın sonbahar ve kış makyajı da nemlendirici ve ışıltı odaklı, esans dolu. Aynı anda hem makyaj yapmanızı hem de cildinizi korumanızı sağlayan bileşenlerle dolu. Son derece nemlendiricili, cilde iyi yapışan ve parlak olan cildi besleyen fondöten tavsiyelerim : Tek dokunuşla cildinizin lüks ve kremsi görünmesini sağlayın!

MAC

Shu uemura'nın popüler M.A.C marka Küçük Kare Şişesi hafif ve uzun ömürlü makyaj sağlamak için tasarlandı.Yaz ve kış aylarının vazgeçilmez fondötenlerinden biri kesinlikle!

Sonbahar geldiğinde, doğal ve kusursuz, havadar bir makyaj görünümü yaratmak için yeni Infinite Repair Essence Foundation'ı tercih edebilirsiniz! %93 cilt bakım ve esans formülü içeren bu fondöten, gerçek anlamda cilt bakım bileşenlerinin birleşiminden oluşur. Japonya'nın değerli kamelya yağı ve nemlendirici bileşenlerini yoğunlaştırır. Krem gibi nemli ve yumuşak bir dokuya sahiptir. Cilde mükemmel şekilde karışır ve onarım sağlar. Yumuşak, pürüzsüz, dolgun ve yarı saydam bir cilt yaratmak için besinler. Sağlıklı ışıltı!



Laura Mercier

Fondöten makyaj otoritesi denilince akla mutlaka Laura Mercier gelecektir!

Yeni ve ilk Clean Beauty saf ve kusursuz yumuşak sis fondöten, tek bir kaydırmayla cilde karışarak anında doğal düzeltme, kusursuz uyum ve antioksidan canlandırma ile yenilikçi, sıfır yüklü kusursuz bir Fransız fondöten yaratır. Cildi çevresel kirleticilerden ve mavi ışıktan etkili bir şekilde korumak için son derece etkili onarıcı ve antioksidan bitki özlerini özel olarak birleştirir. Yeni geliştirilen 3D pürüzsüz cilde uyum sağlayan pudra ve ten rengi düzeltme teknolojisi, makyaj uygulandığında anında cilde mükemmel bir şekilde yapışarak koyu halkalar, kuru çizgiler ve gözenekler gibi yüzdeki kusurlara yumuşak bir şekilde odaklanarak eşit olmayan cilt tonunu düzelterek, hafif ve aydınlık bir görünüm ortaya çıkarır. doğal yumuşak sis makyaj etkisi. Aynı zamanda cildinizi canlandırın!

Laura Mercier, tüm cilt tipleri için doğru rengi seçmenizi kolaylaştıracak 18 renk tonunu özenle hazırladı!

Shiseido

"Filtreli Su Parıltı Fondöten" olarak bilinen kuru cilde sahip kızlar, bir kez denediğinde kesinlikle ona aşık olacaklar!

Dokusu esans kadar hafif ve uygulaması kolaydır, çok nemlendiricidir ve makyaj hafif ve parlaktır! Hokkaido'dan fermente pirinç özü içerir ve orijinal halka kilitleme formülü ile birlikte yeni ve etkili Bio-Boost RED Teknolojisini benimser. Güzellik tozu mikron kapsüller halinde karıştırılır. Makyaj yaparken yüksek verimli cilt bakımı efektleri elde edebilir, ve cilt tonunu etkili bir şekilde aydınlatır. Tıpkı cilde bir güzellik filtresi ekler gibi, kırışıklıkları azaltın, cildi daha sıkı ve elastik hale getirin!



Kanebo

Şeffaflık çok önemlidir! Onlarla Hailey Bieber'ın çilekli makyajını kolayca oluşturabilirsiniz.

Makyaj masanıza harika bir katkı! Gucci Beauty, makyajsız giyildiğinde harika görünen bu yeni üyeye hoş geldin diyor! B3 Vitamini, B5, B12 cilt bakımı etkinlik analizi! Dermatologlar en çok bunu tavsiye ediyor, hassas ciltleri nemlendiriyor, beyazlatıyor ve rahatlatıyor! Çıplak tene benzeyen doğal bir nude makyaj yaratmak istiyorsan KANEBO'nun yeni yumuşak ve yarı saydam likit fondötenini alabilirsin! Fondöten hafif ve nemlidir, yüze rahat gelir ve ağırlık hissi yaratmaz.Cildin gün boyu nemli kalmasını sağlayan nemlendirici bileşen "Nemlendirici Elastik Kompleks" içerir. Eklenen 5R Bileşik Baz formülü, cildin doğal olarak pembe görünmesini sağlayabilir ve sonbahar ve kış fondöteninin doğal izlenimini kırabilir!

Bu haftalık benden bu kadar...

Hepinize bol liftingli, pırıl pırıl bir cilt diliyorum :))