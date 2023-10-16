Merakla beklediğiniz ve benimde merakla "Neler yazacağım acaba?" dediğim konuya hızlı bir giriş yapıyorum…

Konumuz: Fırçalar!

Evet fırçalar derken, makyaj fırçası yazmak istemedim. Fırça diyince aklımıza ne geliyor?

Yaptığımız işi daha düzgün, daha profesyonel, daha temiz ve daha kusursuz yapmak hayatımızda fırçanın girdiği tüm işleri düşünürsek, aslında fırçanın ne kadar önemli ve değerli olduğunu anlayabiliriz. Düşünsenize duvarlarımızı fırçasız boyamak, saçlarımızı fırça ile taramamak, dişlerimizi fırçalamamak, ev temizliğinde fırça kullanmamak, yada makyaj yaparken fırça kullanmamak… Fırça kullandığımız herşey daha iyi görünür bunu unutmayın…

Makyaj da benim için fırça olmazsa olmaz; tabii ki bazı noktalarda parmak dokunuşlarımı yapıyorum onlar genelde daha kemikli noktalar mesela kaş altına kesinlikle parmağımla renklendirmekten yanayım. Bu arada yüzünüze dokunurken (orta ve yüzük ) parmaklarınız ile krem ve serumlarınızı sürün, göz çevrenizi sürerken sadece yüzük parmağınızı kullanın (hassas bölgelerde kullanımı için en hassas baskılı parmağımız yüzük parmağımız) konumuzla ilgisi yok ama olsun… Aklıma gelmişken yazayım. :)

FONDÖTEN FIRÇASI

Fondöten fırçası, fondöten veya baz makyaj ürünlerini yüzünüze uygulamak için kullanılan bir makyaj fırçasıdır. Bu fırça, makyajın daha pürüzsüz ve doğal görünmesini sağlar ve saç dipleri dahil her noktaya çok daha rahat uygulama yapabiliriz.. Fondöten fırçası seçerken, kılların yumuşak ve sentetik olması tercih edilir. Ayrıca, fırça başlığının boyutu ve şekli, istediğiniz uygulama sonucuna göre değişebilir.

GÖZ ALTI KAPATICI FIRÇASI

Göz altı kapatıcı fırçaları, genellikle kapatıcı veya concealer uygulamak için kullanılan fırçalardır. Bu tür bir fırça, kapatıcıyı göz altı bölgelerine veya diğer cilt kusurlarına düzgün bir şekilde uygulamak için tasarlanmıştır. Fırça uçları genellikle ince ve sık olarak tasarlanır, böylece ürünü hassas bir şekilde dağıtabilirsiniz. Göz altı kapatıcı fırçaları, makyaj uygulamasını daha hassas ve profesyonel bir şekilde yapmanıza yardımcı olur.

PUDRA FIRÇASI

Genellikle toz pudra uygulamak için kullanılır. Bu fırçalar farklı boyutlarda olabilir ve pudra uygulamasını daha kolay ve homojen hale getirir ve pudranın daha doğal görünmesini sağlar. Pudra sürme fırçası, yüzünüzdeki fazla parlamanın giderilmesine veya makyajın sabitlenmesine yardımcı olur..

Pudra uygularken fırçayı yuvarlayıp döndürerek, tüy yönüne doğru uygularsanız daha doğal durur. (genelde içten dışa) Eğer gelişi güzel ve ters açılarda uygulama yaparsanız, yüzünüzde ki tüyler çok daha öne çıkar.. Aman dikkat! :)

AYDINLATICI (HIGHLIGHTER) FIRÇASI

Highlighter fırçası, makyaj uygulamalarında kullanılan bir tür makyaj fırçasıdır. Genellikle aydınlatıcı (highlighter) ürünlerini cilde uygulamak için tasarlanmıştır. Bu fırçalar, genellikle yuvarlak veya yuvarlak uçlu ve yumuşak kıllara sahiptir, böylece Highlighter'ı cilde hafifçe dağıtabilirler. Fırça ucu, elmacık kemikleri, burun sırtı, üst dudak üstü gibi yüzün belirli bölgelerine aydınlatıcıyı uygulamak için kullanılır. Tüm yüze değil sadece kemikli noktaları aydınlatmak gerekir, tüm cilde ışıltı çok risklidir gözenek ve çizgilerinizi çok daha öne çıkarabilir..

EYELINER FIRÇASI

Genellikle ince uçlu ve sert kıllardan yapılmışlardır. Göz çevresine ince ve hassas çizgiler çekmek için kullanılırlar. Eyeliner fırçaları gelinciğe benzeyen bir yapıya sahip olabilirler veya düz, ince uçlu olabilirler. Göz makyajında kullanmak istediğiniz türdeki eyeliner için uygun bir fırça seçmek önemlidir. Ayrıca bu fırçayı göz altına far uygulsmasında da rahatlıkla kullanabilirsiniz, buğulu bir görüntü vermek içinn.

KARIŞTIRMA FIRÇASI (BLEND)

Blend fırçası, makyaj uygulamalarında gölgelendirme ve karıştırma işlemleri için kullanılan bir makyaj fırçası türüdür. Bu fırça genellikle farları veya kontür ürünlerini yumuşak bir şekilde karıştırmak için kullanılır ve makyajın daha doğal ve pürüzsüz görünmesini sağlar. Farklı boyutlarda ve şekillerde blend fırçaları bulunabilir, bu nedenle tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza uygun bir tane seçebilirsiniz.

ALLIK FIRÇASI

Genellikle yuvarlak veya oval bir şekle sahip olan bu fırça, allığı yüzünüzün elmacık kemiklerine veya istediğiniz bölgelere uygulamak için kullanılır. Farklı boyutlarda ve tiplerde allık fırçaları bulunur, bu nedenle tercih ettiğiniz makyaj tekniğine ve kişisel zevkinize uygun bir allık fırçası tercih edebilirsiniz

DUDAK FIRÇASI

Dudakları belirginleştirmek, dudak rengini düzgün bir şekilde dağıtmak veya rujunuzu düzeltmek için kullanabilirsiniz. Dudak fırçaları genellikle ince ve sık kıllara sahiptir, böylece hassas işler için idealdir.

GÖZ FAR FIRÇASI

Bu fırçalar genellikle farklı boyutlarda ve şekillerde gelir, böylece farklı göz makyajı teknikleri için kullanabilirsiniz. Göz farı fırçası seçerken, ihtiyacınıza ve tercihinize uygun bir tane bulmanız önemlidir. Genelde bu fırçalardan birden fazla almak önemli, farklı renk uygulamalarında aynı fırça ile tüm makyajı yapmamız mümkün değil. Göz farının cilde daha iyi oturmaSı ve kalıcılığının artması açısından da çok önemli bir fırça.

KAŞ FIRÇASI

Kaş fırçası, kaşlarınızı düzenlemek ve şekillendirmek için kullanılan bir makyaj fırçasıdır. Kaş fırçasının bir ucu tarama ve düzeltme için kullanılırken, diğer ucu kaş farını veya kaş jelini uygulamak için kullanılır. Bu fırça kaşlarınızı daha belirgin hale getirmenize ve istediğiniz şekli vermenize yardımcı olur. Kaş fırçaları genellikle makyaj fırça setlerinin bir parçası olarak bulunur ve farklı boyutlarda ve şekillerde olabilirler. Kaşlarınızı mükemmel bir şekilde düzenlemek için kaş fırçasını doğru şekilde kullanmayı öğrenmek önemli, zira kaş, yüzün çerçevesidir …

FONDÖTEN SÜNGERİ

Kozmetikte "foundation sponge" olarak da bilinir. Bu, cilt makyajı yaparken fondöteni uygulamak için kullanılan bir sünger türüdür. Genellikle sünger veya lateks malzemeden yapılır ve fondötenin daha pürüzsüz ve doğal görünmesine yardımcı olur. Fondöten süngerleri, fondöteni cilde eşit bir şekilde dağıtmak ve fazla ürünü emmek için kullanılır, ben bu süngeri daha çok sorunlu ciltlerde kullanıyorum; kusur kapatmak için. Sorunsuz ciltlerde fırça ile uygulama yapıyorum, bu süngerler fondöteni çok çekiyor ve bitiriyor. :)

Bu arada bu süngerlerin göz altı kapatıcı uygulaması için küçük boyları da var; göz ve yüz ayrı kullanmalısınız .

Peki bu fırçaların temizliği nasıl yapılmalı?

Makyaj fırçalarını temizlemek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz...

Ilık Su Kullanın: Makyaj fırçalarınızı temizlemeye başlamadan önce ılık su ile fırçaların uçlarını ıslatın.

Temizleme Ürünü Kullanın: Makyaj fırçalarınızı temizlemek için özel bir makyaj fırça temizleyici ürünü veya bebek şampuanı gibi nazik bir temizleyici kullanın. Elma sirkesi ve su karışımı da tercih edebilirsiniz.

Köpürtme: Temizleyiciyi fırçanın uçlarına dökün ve avucunuzda veya bir temizleme matı üzerinde fırçayı nazikçe köpürtün. Kir ve makyaj kalıntılarını çıkarmak için fırçayı parmaklarınızla ovun.

Durulama: Fırçayı temizlemek için ılık su altında iyice durulayın. Su, fırçadaki tüm temizleyiciyi ve kalıntıları uzaklaştırmalıdır.

Kurulama: Fırçayı fazla suyunu sıkarak veya hafifçe bir havluyla kurulayın. Fırça kıllarının şeklini geri kazanmasına izin vermek için fırçaları yatay bir şekilde kurumaya bırakın.

Tekrarlayın: Makyaj fırçalarınızı düzenli olarak temizlemeyi alışkanlık haline getirin, böylece hijyenik bir şekilde kullanabilirsiniz. Haftada bir veya ihtiyaca göre temizlemek iyi bir pratiktir.

Umarım faydalı bilgiler verebilmişimdir.

Herkese Sevgiler...