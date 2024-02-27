Herkese merhaba ,

Cilt bakımı rutinlerimizi bir gözden geçirelim mi, adı üstüne RUTİN, hatta her rutin için bir yazı yazalım.

Neden

Temizlemeliyiz?

Onarmalıyız?

Nemlendirmeliyiz?

Haftalık bakım yapmalıyız? (maskeler)

O zaman bu yazı serimize TEMİZLEME ile başlayalım….

İlk diyeceğim; mükemmel bir cildin ilk adımı temizliktir

Önemlii olan, cilt yapınıza göre temizleyici seçimi, ruhsal temizleme hissinizden vazgeçin :)) mesela cilt nemsiz ve kuru, ama diyor ki; ben gıcır gıcır temizlemeyi çok seviyorum, ama işte sevemezsin, o cildin elinde kalır:)) ihtiyaca göre bakım çok önemli



Karma ciltler:

T Bölgesi yağlı, yanakları kuru ciltler, köpük ve krem kıvamında temizleyiciler ile mutlu olur

Karmadan yağlıya ciltler:

Daha çok jel kıvamı temizleyiciler kullanmalılar…

Kuru ve Nemsiz ciltler:

Losyon ve kremsi temizleyiciler ile mutluluğu yakalar :) hatta bu ciltleri yıkamadan ,silerek temizlemek onlar için daha konforludur.;



Yüz fırçaları kullanılmalı mı bence hayır , zira sert fırçalar cildimizde micro çizikler oluşturabilir ve onlar sonra derin çizgiye dönüşebilir mazallah :) ama cilt temizliğinde dünyada öncü markalar var ilk aklıma gelen “ Foreo” markası , ki benim favorimdir.. güvenle kullanabilirsiniz

Dediğim gibi , gıcır gıcır hissi güzel bir his değil ,cilt inanılmaz akıllı bir organizmadır, cildinizi kurutup gıcır gıcır temizleyince ,cilt bunu bir saldırı olarak algılayıp daha çok yağ üretmeye başlar, ve yağdan arındırdığınızı düşündüğünüz cildiniz daha da yağlanır, o yüzden cildin ihtiyacını anlamak çok önemli…

Temizlik bölümünde benim için bir bütün olan tonik kullanımından da şöyle bahsedeyim;

Düşünün ki bulaşık makinanızın içi nasıl kireçleniyor sulardan dolayı , ve biz bu kireci önlemek için ürünler kullanıyoruz , ve bu su ile yüzümüzü yıkıyoruz, düşünsenize bulaşık makinenize zarar veren kireç cildinize neler yapmaz :)) makinenin içinde ki kireç yüzünüzde !! İşte tonik ile bunu temizleyip,gözeneklerinizi küçültüp cilt bakımına hazırlıyor..







Cildi dışardan korumak çok çok önemli ama, içten gelen cilt sağlığınız için tek tek tek tavsiyem ‘CELERGEN’ deniz ürünlerinden elde edilen yaşlanma karşıtı hücre onarımı sağlayan eşi olmayan bir besin takviyesi reklam değil gerçek :)

Okuduğunuz için çok teşekkür ederim .

Görüşmek üzere

Tolga Aybakan