Türkiye'de görülmesi gereken en özel şarap bağları

İşte ülkemizde gidip ziyaret etmeniz gereken şarap bağlarını Kenan Erçetingöz ve Gecce Food Gusto ekibi sizin için bir araya getirdi! Keyifli okumalar ve ziyaretler!

Not: Bazı üreticilerimiz çok başarılı işler çıkarmasına karşın bağ ziyareti, tadım etkinlikleri ve şarap turizmi konusunda mevcut regülasyon kısıtlamaları nedeniyle şarap sevenlere hizmet vermemektedirler. Bu nedenle, o kıymetli bağları ve üreticileri çok sevmemize rağmen listemizde yer veremiyoruz.



Saranta Farmhouse, Kırklareli







Sadelik en büyük lükstür mottosu ile yola çıkan Saranta Farmhouse, göz alıcı bir bahçede, üzüm bağlarının arasında konforlu bir konaklama deneyimi yaşatmak için zarafetle tasarlandı. Hem doğanın tazeleyici mucizesi, hem de sanat eserleri ile ruhunuzu her anlamda dinlendirmek için her ayrıntıyı özenle hazırladı. Üzüm bağlarının arasında dolaşıp, mahzeni ziyaret edebilir, Mia Bella Saranta restoranının size özel hazırladığı gurme lezzetlerin tadını çıkarabilirsiniz. Güzel anları, güzel anılara dönüştürmek için Saranta Farmhouse sizleri heyecanla bekliyor.





Vino Dessera / Kırklareli

Bağ Evi deneyimi sunan bir diğer iddialı üretici de Vino Dessera. Konaklama haricinde dışarıdan gelen misafirlere de hizmet veren mutfakları kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği hizmeti de sunuyor. Tadım için gelen misafirler kadar açık alanda oturup bağları ve Istaranca Dağlarını izleyerek yemek yemek isteyen kişilerinde sıklıkla tercih ettiği popüler bir adres. Hafta sonları canlı müzik performansları da sunan işletme ziyaret rotasına birçok gerekçeyle eklenebilir. Artık üretimi yapılmayan ancak bir dönem favori kırmızı şarabımızı üreten bağın hem kışının hem de yazının ayrı güzel olduğunu söyleyebiliriz.



Dessera Bağ Evi, Kırklareli



Tarihi Şarap Yolu’nun yanı başında duran Kırklareli’nin en çok ziyaret edilen bağ evlerinden biri, Dessera’dır. Ahmetçe Köyü’nde kurulan Bağ Evinde konaklamak isteyen misafirler için otel de bulunuyor. Kışın şömine ateşinin, yazın Trakya rüzgarının keyfini şarap eşliğinde sürebileceğiniz bir tesis. Gün batımı turu, bağ bozumu gibi özel etkinliklere katılabileceğiniz gibi; sadece şarap tadım ve gezi turları için de gidebilirsiniz. Ayrıca, restoranında günün her öğünü özel lezzetlerin tadına varmanız da mümkün. Dessera Bağ Evi, Kırklareli’nin merkezinden uzakta konumlandığı için özel ya da kiralık araçla gitmek daha kolay olacaktır.

Chateau Kalpak / Tekirdağ

Bülent Kalpaklıoğlu tarafından ilmik ilmik işlenerek ortaya çıkarılan Chateau Kalpak, Güneybatı Fransa’nın Bordeux bölgesini adeta ayağınıza getiriyor. 270 derecelik nefes kesici bir manzara sunan teras alanı Yunanistan’ın Semadirek adasından (Samothraki) Marmara Denizi adalarına kadar uzanan bir panorama sunuyor. Şarköy’de bulunan üzüm bağlarını ve şaraphaneyi tasarlarken tek bir bağdan elde edilen üzümlerle birinci sınıf, Şato (chateau) tipi şarap üretmeyi hedeflemişler. 2 adet kırmızı kupaj deneyebileceğiniz bağları ziyaret ettikten sonra Türk şarap üreticisinin yeteneklerine ve potansiyeline karşı umudunuz artacak.

Barbare / Tekirdağ

Türkiye’de bağ turizminin en popüler ve bilinen adreslerinden olan Barbare, butik otel, restoran ve tadım terasından oluşan kompakt bir deneyim sunuyor. Özellikle influencer ve şarapla ilgilenmeye başlayan kesimin ziyaret ettiği ilk adreslerden birisi olan işletme, İstanbul’a yakın olmanın avantajını sonuna kadar kullanıyor. Konu kırmızı kupajlar olduğunda çok beğendiğimiz ve ayrı bir yere koyduğumuz Önolog Xavier Vignon, kuruluşundan bugüne üreticinin danışmanlığını üstleniyor. Chateau-neuf-du-pape esintisini ülkemizde deneyimlemek için konaklamalı veya günübirlik ziyaret edebilirsiniz.

Chateau Nuzun / Tekirdağ

2004 yılında Marmara Ereğlisi’nde Nazan ve Necdet Uzun’un hayat verdiği Chateau Nuzun, adından da anlaşılacağı üzere Şato tipi üretim yapıyor. Beyaz şarap üretmeyen üretici, gövdeli, güçlü ve karakteristik şaraplara sahip. Yıllandıkça ve içmeden uzun uzun havalandırdığınızda zirve yapan şaraplar, ülkemizde üretilen şarapların birçoğuna nazaran oldukça sert ve üreticinin kendi damak tadını yansıtıyor. Bağların ortasına konuşlandırdıkları şaraphane dönüm başına düşük verimle güçlü ve yoğun şaraplara odaklanıyor. Ara ara Nazan Hanım ile denk gelip, şarap üzerine de konuşma fırsatı yakalayabileceğiniz Nuzun, bizi hissiyat olarak en çok etkileyen bağların başında geliyor. Sadece tadım hizmeti verilen bağlar belirli gün ve saatlerde ziyaretçi kabul ediyor.

Arcadia / Lüleburgaz

“Yeryüzünde cenneti andıran eşsiz güzellikteki bahçe” anlamında mitolojide kullanılan Arcadia ismi bu üreticiye de can veriyor. Bağ gezisi, tadım etkinliği ve konaklama seçeneği sunması ile bir diğer popüler adres haline gelen üretici yavaş yavaş sektörde de adını duyurmaya başladı. Teruar konusunda uzun soluklu çalışmaları ve şato tipi üretim hassasiyeti ile özellikle beyaz şaraplar konusunda iddialı olduklarını zamanla daha da iyi göreceğiz gibi. Tesis olarak da doğayla iç içe bir ambiyans sunan Arcadia, tadım ve hafta sonu kaçamakları için listenizde yer alabilir.

Bakucha Vineyard Hotel, Lüleburgaz

Trakya’nın üzümlerinden üretilen Arcadia şarapları eşliğinde keyifli birkaç gün geçirmek isterseniz istikametiniz Istranca Dağları’nın eteklerine kurulu Bakucha Vineyards olsun. Muhteşem yemeklerin, nefis şarapların ve insana huzur bir doğanın yanı sıra harika bir Spa da Bakucha Vineyard Hotel’de sizi bekliyor. 200 hektarlık bir alana kurulu olan üzüm bağlarının yanı sıra, meyve bahçeleri ve sebze bostanları ile çevrili olan Bakucha Vineyard Hotel, misafirlerine pek çok farklı deneyim sunuyor.





Lucien Arkas, İzmir

O Türkiye’nin en büyük tek parsel organik bağı olarak kurulan ve şato tarzı üretim yapılan Lucien Arkas Bağları, şirketin sembolü olan Grifon* gibi güçlü şaraplar üretiyor. Tarihi Metropolis Antik Kenti ve Efes’e yakın konumu ile bağ turizmine en uygun yerlerden birisi olmasının yanında LA Mahzen isimli restoranıyla da misafirlerini tatmin ediyor. Her bütçe ve segmentte şarap bulabileceğiniz üretici bu açıdan da Türk şarap camiasında her kesimin şaraba erişimine katkıda bulunuyor!

*Gövdesini aslandan, başını ve kanatlarını kartaldan alan efsanevi bir figür olan Grifon (Grifin, Gryphon)’un yeryüzü ve gökyüzünün en güçlü hayvanlarının birleşimiyle oluştuğu için dayanılmaz bir güce sahip olduğuna inanılır. Yunan mitolojisinde Grifon Dionysos’un şarap çanağının muhafızı olarak geçer.

Villa Estet Bağ Oteli, Manisa

Asmalar arasında eğlenceli bağ gezileri yapmak, gün içinde havuz başında keyifli zaman geçirmek isterseniz istikametiniz Yanık Ülke Bağları’nın zirvesindeki Villa Estet Bağ Oteli olsun derim.

Villa Estet Bağ Oteli’ne giderseniz bağ ekibinin günün ilk ışıkları ile birlikte yaptıkları budama çalışmasına eşlik edebilir, şaraphane turuna katılarak şarap yapımı hakkındaki temel bilgileri öğrenebilirsiniz. Tüm bu etkinliklerin ardından ise insana sonsuzluğa uzanıyormuş hissiyatı veren bağ manzarasına karşı Yanık Ülke şaraplarının tadını çıkarabilirsiniz.

Urla Bağ Rotası & Ege Bağ Rotası

Urla’nin kendisi size farklı seçenekler sunan ve aynı rotada ziyaret edebileceğiniz bağlar ile dolu. Bu arada Urla şarapları dünya Şarap sahnesinde ödüllere doyamayan bir bölge ;)



Urla Şarapçılık

Urla Şarapçılık ve Ayda Winery muazzam bağ manzaralarına karşı konaklama imkanı ile sizlere yıldızların altında şarap temalı bir gece sunduğunu da belirtmemiz gerekiyor. Artık dünyaya ihracatı yasak olan Sicilya’nın göz bebeği Nero d’Avola üzümüne Türkiye’de ev sahipliği yapan tek yer Urla Şarapçılığın bu üzümü Urla Karası ile kararak oluşturduğu şarabını (ki ödüllerine ödül eklemiş bir üründür) tatmadan Urla’dan ayrılmamanız gerektiğini söyleyebiliriz.



Usca / Urla

Organik tarıma önem veren, vegan şarap alternatifi de sunarak fark yaratan üretici özellikle beyazlarıyla Ege Bölgesi'nin popüler üreticilerinden ve adreslerinden biri Usca. Özellikle influencer ve şarapla ilgilenmeye başlayan kesimin ziyaret ettiği ilk adreslerden birisi olan işletme, İzmir’e yakın olmanın avantajından da yararlanıyor. Şaraplarına isim verirken William Shakespeare’in sonelerinden ilham alan üretici, şişelerinin boynuna da sonelerin bir kısmını içeren kartları asmış. Geniş bahçesi ve tadım etkinliği sunan butik üretici doğanın içerisinde bir alternatif. Yöreye ait Misket üzümü ise en çok ilgi gören ürünlerinden bir tanesi. Şarap kültürü olarak yolun çok başında olmamıza rağmen ülkemizde çok kıymetli ve iyi üreticiler mevcut. Yukarıda yer alan 10 üretici dışında kalan üreticileri ve güzel bağlarını tabii ki göz ardı edemeyiz. Bu cümleden de anlayacağınız üzere bu iş burada sona ermeyecek gibi görünüyor.

Mozaik (Mahrem) Urla

Henüz hak ettiği popülarite ve takdiri yeteri kadar almamış olan Mozaik Şarapçılık, yakın geleceğin yükselen yıldızlarından olmaya aday. Atçılık sektörünün en bilinen isimlerinden olan Kurtel Ailesine ait bağlar, at çiftliğiyle iç içe. Tadım için ziyarete gittiğinizde sadece özel şarapları değil, çok özel tay ve damızlıkları da görme şansına erişeceksiniz. İtinalı seçim, yetiştirme ve bakım süreçlerinden geçen bu atlara tabii ki binemiyorsunuz, ancak onları izlemek bile büyük bir keyif. Aslında son cümlede belirttiğim gibi şarapçılık da benzer bir emek ve sabır gerektiriyor.

Üretici, Mahrem şaraplarını piyasaya sürmeden Türkiye’de çok alışık olmadığımız bir sabrı gösteriyor ve 10 yaşına basmış şişeleri masalarımıza sunuyor. İtalyan önologları sayesinde cesur şaraplık üzümler ve sulama sistemi olmayan bağcılık tercih eden üretici Ekigaina üzümünü deneyebileceğiniz tek bağ özelliğini de taşıyor. Son yıllardaki Gazi Koşularını kazanma başarısı gösteren aile sahip olduğu sabır ve özenle şarap konusunda da iç kulvardan atak yapacak gibi görünüyor.

Urla Bağ Evi Vineyard Hotel

Yemyeşil bir araziye kurulu Urla Bağ Evi, minimalist tarzdaki dekorasyonu, doğayla iç içe mimarisi ile beğeni topluyor. Bazı odaların girişinde sizi karşılayan kırlangıç yuvaları, muhteşem peynir ve şarküteri tabakları, iştah kabartan menüsü, insana huzur veren doğası ile Urla Bağ Evi Vineyard Hotel, insanın ruhuna iyi geliyor desek abartmış olmayız. Siz de her anını keyif ve mutlulukla hatırlayacağınız bir tatil deneyimi arıyorsanız istikametiniz Urla Bağ Evi Vineyard Hotel olsun.

Yalnız, sadece altı odası olduğunu o yüzden gitmeden önce mutlaka rezervasyon yaptırmanız gerektiğini hatırlatmakta fayda var.

2 Rooms Hotel Urla



Güne nefis bir manzarada uyanmak, masal tadında birkaç gün geçirmek istiyorsanız istikametiniz 2 Rooms olsun deriz. Hem Urla’nın lezzetli şaraplarını deneyimlemek hem de muhteşem yemekler tatmak istiyorsanız Urla’nın en keyifli bağ otellerinden biri olan 2 Rooms tam size göre. Özellikle kocaman pencereli odalarda gözünü doğaya açarak uyanmayı sevenler; yolunuz Ege’den geçtiğinde 2 Rooms Hotel’i mutlaka ziyaret edin deriz.





Ayrıca Urla Bağ rotasında ziyaret edebileceğiniz bağların listesi aşağıdaki gibidir!

7Bilgeler / Selçuk

Kademeli olarak denediğimiz şarapları ile her geçen gün beğenimizin arttığı 7Bilgeler Efes ile Magnesia kentleri arasındaki antik yol üzerinde olup İyonya kent devletlerinin merkezinde yer almaktadır. Mimar Xavier Bindl tarafından, feodal şato konseptinde tasarlanan taş bina şarap geleneğinin Avrupa’daki yansıması şato mimarisi ile Anadolu’nun kervansaraylarının adeta bir sentezi. Otel, restoran, bağ gezisi ve tadım organizasyonlarının tamamına erişebileceğiniz lokasyonu ayrıca birçok antik kentin ve yürüyüş alanlarının da orta noktasında yer alıyor. İddialı şaraplarına bu coğrafyada yaşamış ve etki etmiş filozofların adlarını veren üretici, aslında ismini de bu felsefeden almakta. Bağlara kadar gitmişken özellikle Pythagoras ve Anaxagoras Reserv şaraplarına denk gelirseniz denemenizi de öneririz.

Porta Caeli / Çanakkale

Ülkemizde tesis konusunda şu ana kadar gördüğümüz en kapsamlı yatırımı Porta Caeli yapmış diyebiliriz. Latincede “Cennet Kapısı” anlamına gelen Porta Caeli, İstanbul’a 3-3,5 saat uzaklığında, Çanakkale – Eceabat’ta konuşlanıyor. Şato (chateau) tipi üretim yapılan bağlarda ayrıca Otel Caeli sizlere bağların kalbinde konaklama şansı tanıyor. Konaklama yapabilir, otel müşterileri için gerçekleştirilen bağ bozumu, bağ gezisi ve şarap tadımına katılabilir ve iddialı oldukları restoranlarında yemek yiyebilirsiniz. Şaraplarından da kısaca bahsedecek olursak Pacem (Beyaz), Felici (Rose), Porta Diverti, Ament ve Porta Caeli (kırmızı) ürünleri mevcut. Özellikle Ament, Harikalar Diyarını andıran bu tesiste bir başka keyif veriyor.





Eskibağlar Boutique Hotel, Elazığ

Alışılmış rotaların dışına çıkmak, hem yeni bir şehir keşfetmek hem de farklı bir tadım deneyimi yaşamak istiyorsanız Eskibağlar Boutique Hotel, Elazığ’da sizi bekliyor. Öküzgözü ve boğazkere üzümlerinin ağırlıklı olarak yetiştirildiği Elazığ’daki Eskibağlar Boutique Hotel, eski dönemlerden izler taşıyan otantik mimarisi ile de göz dolduruyor. On üç odalı Eskibağlar Boutique Hotel’de nefis yemeklerin ve güzel şarapların yanı sıra havuz ve hamam keyfinin de sizi beklediğini söylemeden geçmek olmaz.

Sunolus Vineyard House, Kayseri

Kendi çiftliklerinde ürettikleri organik üzümlerden yaptıkları şaraplar ile beğeni toplayan Sunolus Vineyard, aile sıcaklığında bir tatil yapmak isteyenlerin favori destinasyonlarından. Bir aile çiftliği olan Sunolus’un yedisi standart biri suit olmak üzere sekiz odası var. Odalara ise numaralar yerine ailenin kadınlarının isimleri verilmiş. Tüm bunlar bile aile sıcaklığını yansıtmak için fazlasıyla yeterli bence.

Sunolus Vineyard House’un tamamı organik ve doğal ürünlerle hazırlanan nefis bir kahvaltısı olduğunu da söylemeden geçmek olmaz.



Gecce Gusto Not: Her yıl Ağustos ayının ikinci yarısı başlayıp Ekim sonuna kadar devam eden bağ bozumu etkinliklerini kaçırmamak için rezervasyonlarınızı mutlaka önceden yaptırmayı unutmayın!

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