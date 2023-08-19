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Gururla sunuyoruz: 29, Dünyanın En İyi Şarap Listesi’nde!

The World of Fine Wine’ın Regional Awards ödülleri açıklandı. Yeme-içme sektörüne yön veren d.ream’in sevilen markalarından 29, ‘Best Short Wine List’ ve ‘Best Design Wine List’ kategorilerinde yerini aldı.

Gururla sunuyoruz: 29, Dünyanın En İyi Şarap Listesi’nde!
EATING & DINING
Yayın Tarihi : 19-08-2023 11:27

Restoranlar, oteller ve şarap barlarının 6 bölgede cive 19 kategoride değerlendirildiği The World of Fine Wine Regional Awards ödülleri açıklandı.

Şarap listeleri, önde gelen profesyonellerden oluşan bağımsız, uluslararası paneller tarafından titiz bir protokole göre değerlendiriliyor. 6 bölgede 19 kategoriye göre değerlendirilen bu ödüllerde Doğuş Grubu’na bağlı 29, iki kategoride kendisine yer buldu: Best Short Wine List ve Best Design Wine List.

Best Short Wine List

Asya | Le Salon de Thé de Joël Robuchon Elements / Le Salon de Thé de Joël Robuchon IFC Mall, Hong Kong

Avustralya | Firedoor Restaurant, Sydney, New South Wales, Australia

Avrupa  | 29, Istanbul, Turkey

Orta Doğu ve Afrika | Sabi Sabi Private Game Reserve, Johannesburg, South Africa

Kuzey Amerika | Atoboy, New York City, USA

 

Best Design Wine List

Asya | Kuda Villingili, Malé, Maldives

Avustralya | Society, Melbourne, Victoria, Australia

Avrupa | 29, Istanbul, Turkey

Orta Doğu ve Afrika | Cyann Restaurant, Mahé, Seychelles

Kuzey Amerika | March, Houston, Texas, USA

Güney ve Orta Amerika ve Karayipler |Graycliff Hotel & Restaurant, Nassau, Bahamas

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