Gururla sunuyoruz: 29, Dünyanın En İyi Şarap Listesi’nde!

Restoranlar, oteller ve şarap barlarının 6 bölgede cive 19 kategoride değerlendirildiği The World of Fine Wine Regional Awards ödülleri açıklandı.

Şarap listeleri, önde gelen profesyonellerden oluşan bağımsız, uluslararası paneller tarafından titiz bir protokole göre değerlendiriliyor. 6 bölgede 19 kategoriye göre değerlendirilen bu ödüllerde Doğuş Grubu’na bağlı 29, iki kategoride kendisine yer buldu: Best Short Wine List ve Best Design Wine List.

Best Short Wine List

Asya | Le Salon de Thé de Joël Robuchon Elements / Le Salon de Thé de Joël Robuchon IFC Mall, Hong Kong

Avustralya | Firedoor Restaurant, Sydney, New South Wales, Australia

Avrupa | 29, Istanbul, Turkey

Orta Doğu ve Afrika | Sabi Sabi Private Game Reserve, Johannesburg, South Africa

Kuzey Amerika | Atoboy, New York City, USA

Best Design Wine List

Asya | Kuda Villingili, Malé, Maldives

Avustralya | Society, Melbourne, Victoria, Australia

Avrupa | 29, Istanbul, Turkey

Orta Doğu ve Afrika | Cyann Restaurant, Mahé, Seychelles

Kuzey Amerika | March, Houston, Texas, USA

Güney ve Orta Amerika ve Karayipler |Graycliff Hotel & Restaurant, Nassau, Bahamas