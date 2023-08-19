BigChefs cirosunda yılın ilk yarısında %115 artış!

BigChefs, yılın ilk yarısına ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. 30 Haziran itibarıyla Türkiye’de 24 şehirde 102 şube, yurt dışında 7 ülkede 9 şube olmak üzere toplam 111 şubeye ulaşan, bununla birlikte büyümesine organik olarak da devam eden şirket, yılın ilk 6 ayında restoranlarında 6,3 milyonu aşkın misafir ağırladı. Misafir sayısında bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,5 oranında artış yaşayan BigChefs’in satış geliri 745 milyon TL’ye ulaştı.

Yurt İçi ve Yurt Dışı Pazarlarındaki Konumumuzu Güçlendireceğiz

BigChefs CEO’su Altan Kosova, “BigChefs olarak full servis restoranlar kategorisinde Türkiye’nin lider zincir markası konumumuzu ikinci çeyrekte de sürdürdük ve 30 Haziran itibarıyla Türkiye’de 24 şehirde 102 şube, yurt dışında 7 ülkede 9 şube olmak üzere toplam 111 şubeye ulaştık. Bununla birlikte büyümemizi organik olarak da devam ettirdik ve yılın ilk yarısında 6,3 milyonu aşkın misafirimizi restoranlarımızda ağırladık. Yılın ilk çeyreğinde yaşamış olduğumuz deprem felaketinin satış gelirlerimize negatif etkisi olsa da misafirlerimize verdiğimiz kaliteli hizmet ve hızlı büyümemiz misafir sayımızı artırdı. Bu sayede satış gelirlerimiz yılın ilk yarısında %115 artışla 745 milyon TL’ye ulaştı. Bu başarıyı yılın ikinci yarısında da sürdürmek en büyük hedefimiz. Bunun için gelirlerimizi ve karlılığımızı artıracak yeni adımlar atarak hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlardaki konumumuzu güçlendirecek yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.

Toplam Gelirler İkinci Çeyrekte yüzde 100,1 Artışla 424,1 Milyon TL’ye Ulaştı

Büyük Şefler, 2023 yılının ikinci çeyreğinde 2022 yılının ikinci çeyreğine göre satış gelirlerini %100,1 artışla 424,1 milyon TL’ye çıkardı. Bu artışta; restoran sayısındaki artış ve birebir restoranlardaki net satış büyümesi etkili oldu. Brüt kar, %174,3 artışla 162,5 milyon TL’ye yükselirken, satın alım gücünü yakından takip ederek yapılan fiyat ayarlamaları ve etkin maliyet yönetimi sayesinde brüt kar marjı, rekor artışla %38,3’e ulaştı. Yılın ilk yarısında ise satış gelirlerimiz, geçen yılın aynı dönemine göre %115,2 artışla 745,1 milyon TL’ye ulaşırken, brüt kar marjı ise 440 baz puan artışıyla %33,1’e yükseldi.

İkinci Çeyrekte 87,6 Milyon TL Esas Faaliyet Kârı Kaydedildi

2023 yılının ikinci çeyreğindeki esas faaliyet kârı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %115,7 artışla 87,6 milyon TL’ye yükselirken esas faaliyet kâr marjı ise %20,7’ye çıktı. Genel yönetim giderleri, büyük oranda asgari ücretteki artış nedeniyle %165,6 oranında arttı ve 53,2 milyon TL olarak gerçekleşti. Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri ise ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre %145,1 artarak 12,9 milyon TL’ye ulaştı.Yılın ilk yarısında %80,5 artışla 110,3 milyon TL esas faaliyet kârı kaydedildi, esas faaliyet kâr marjı ise %14,8’e geriledi. Bunda yılın ilk yarısında gerçekleştirilen EYT ödemeleri, deprem nedeniyle yapılan bağışlar ve halka arz nedeniyle gerçekleştirilen bir sefere mahsus pazarlama ve iletişim harcamaları etkili oldu. İlk 6 ayda bir sefere mahsus gerçekleşen EYT, halka arz giderleri ve deprem nedeniyle yapılan ödemeler hariç bakıldığında, esas faaliyet kârı, %126,4 artışla 138,3 milyon TL’ye ulaşmaktadır. Söz konusu bir sefere mahsus giderler hariç bırakıldığında esas faaliyet kâr marjı 2022’nin aynı dönemine göre 900 baz puan artarak %18,6’ya ulaşmaktadır.

%145,1 Favök Artışı Kaydedildi

Şirket’in ikinci çeyrek konsolide FAVÖK’ü bir önceki yılın aynı dönemine göre %145,1 artarak 122,6 milyon TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı ise %23,3’e yükseldi. 2023’ün ilk 6 ayında bir kereye mahsus niteliğindeki EYT tazminatları, deprem felaketine ilişkin yapılan bağış ve yardımlar ile Şirket paylarının ilk halka arzı kapsamında yapılan giderler nedeniyle toplamda harcanan 28 milyon TL hariç tutulduğunda, Şirket’in konsolide FAVÖK’ü 202 milyon TL seviyelerine ulaşmakta olup bir önceki yılın aynı dönemine göre artış %141,8 oranına ulaşmaktadır. Bu durumda FAVÖK marjı da %27,1 olmaktadır.

62,5 Milyon TL Net Kâr Elde Edildi

Şirket’in ikinci çeyrekte net kârı %109,4 artışla 62,5 milyon TL’ye yükseldi. Net kâr marjı 60 baz puan artışla %14,7’ye yükseldi. Şirket, yılın ilk yarısındaki net kârını %114,3 artırarak 86,5 milyon TL kâr rakamı kaydetti.