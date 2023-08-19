Dünyaca ünlü müzayede evi Sotheby’s Schumacher’e ev sahipliği yapacak

Kasklar, yarış kıyafetleri, eldiven ve botlar, şampanya şişeleri ve daha birçok parçayı barındıran “Tam Gaz – Schumacher Koleksiyonu”nu özel kılan ayrıntılardan biri ise tüm parçaların pilotun Japonya’dan bir hayranı tarafından 30 yıl boyunca toplanmış olması.

Müzayedeye çıkan 150 parçadan 75’inden fazlası, Schumacher’in kariyeri boyunca yarışlarda giydiği giysiler ve ekipmanlardan oluşuyor. Michael Schumacher’in şanlı kariyeri boyunca kullandığı üç adet kask, en pahalı ürünler listesinin başında yer alıyor. Müzayede evinin satış öncesi tahminlerine göre bu üç parça, 40.000 ila 60.000 dolar arasında bir fiyata alıcı bulacak.

Koleksiyonda ayrıca Schumacher’in 2000’den 2004’e kadar Scuderia Ferrari için arka arkaya beş kez yarıştığı Dünya Şampiyonası’nda giydiği yarış kıyafetleri de bulunuyor.

Pahada ağır parçaların yanı sıra koleksiyonerler satış öncesi tahmini 100 ila 500 dolar arasında olması beklenen 2004 sınırlı üretim Michael Schumacher gömleği gibi parçalarla da bir araya gelecek.

Müzayede 16 Ağustos’tan 6 Eylül 2023’e kadar açık olacak.