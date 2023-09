Style & Culture: Notting Hill Karnavalı

Notting Hill Karnavalına katılmak isterseniz buyurun sizi yazının devamına alalım ????????

1966'dan beri Notting Hill Karnavalı, Karayip kültürüne ait yemek, müzik ve kostümleri ile kutlanmaktadır. West London etkinliği, pandemi sırasında iki yıl ertelendi, ancak 2022'de geri döndü ve her zamankinden daha iyiydi. Bu yıl yapılacak festivali yani günlük ve büyük partiyi ziyaret edecekseniz hakkında bilmeniz gerekenler var!

Peki nedir bu Festival ile ilgili bilmemiz gerekenler?

Tüm bu soruların Hepsini Carnival Village Trust CEO'su Matthew Philip yanıtlıyor ve söze ilk şöyle başlıyor! Matthew'in Festivalin yapılacağı hafta sonuyla ilgili ilk anıları 1980'lere kadar uzanıyor. "Babam Clyde Phillip, Mangrove Steel Band'in kurucularından biriydi. Grubu 1978'de kurdu.” dedi. “Bana Karnaval'daki ilk deneyimimin ben iki yaşındayken karnaval boyunca bebek arabasında itilmek olduğunu söyledi. Yani ben 2 yaşından beri bu festivale katılıyorum! 21 yaşıma geldiğim de ise Mangrove Steel Band'in yönetimini devraldım, bu yüzden 2018'de Carnival Village Trust'ın CEO'su olmadan önce her zaman Karnaval'ın küçük yönleriyle ilgilendim. mini etkinliklerden oluşan bir dizi.”

Ve şimdi bu muhteşem karnavalın en büyük destekçilerinden ve sanatçılarından bu yılki Karnaval'ı şimdiye kadarki en iyi hale getirme konusunda en iyi ipuçlarını alıyoruz.

Notting Hill Karnavalı ne zaman?

2023'te Notting Hill Karnavalı 27 Ağustos Pazar - 28 Ağustos Pazartesi arasında gerçekleşecek. Geleneksel olarak, Pazar (27 Ağustos) aile günüdür ve çocuklarla ziyaret için en iyi zamandır, 28 Ağustos Pazartesi ise en büyük partilerin olduğu en çılgın zamandır. Matthew, “Notting Hill Karnavalı için her zaman bir açlık var.” diyor. Ancak pandemiden bu yana daha da fazla heyecan var. "İnsanların sosyal yaratıklar olduğuna ve insanların yanında olmamız gerektiğine kesinlikle inanıyorum."

Londra'da yaşayan sanatçı, tarihçi ve Karnaval elçisi Fiona Compton, "Notting Hill Karnavalı'na giden yol, karnavalın kendisi kadar harika" diyor. “Karnaval topluluğu aylarca planlama ve hazırlık yapıyor. Karnaval sabahı hepimiz erkenden şarkı söyleyerek kalkar, birlikte kahvaltı yaparız, birbirimize hazırlanmaya yardım ederiz - Karnaval sabahında ritüel bir şeyler vardır. Yola çıkmaya hazırlanırken havadaki neşe bulaşıcıdır ve sonunda oraya vardığımızda bütün bir yıl boyunca görmediğimiz arkadaşlarımızı görürüz. Ve bu buluşma büyük bir Aile birleşimi gibi hissettirir.”

Notting Hill Karnavalı nerede?

Westbourne ve Ladbroke Grove boyunca ana geçit yolları ve bölgedeki birçok ara yol kapalı - tüm alanı görmek için Notting Hill Karnavalı uygulamasını indirin. Matthew, "Karnavalda gezinmek ve ulaşım merkezlerini bulmak için gerçekten iyi bir araç" diyor. "İlginizi çekebilecek harika yiyecekleri veya en iyi ses sistemlerini bulmak için bu haritayı kullanabilirsiniz."

Notting Hill Karnavalı için ödeme yapmanız gerekiyor mu?

Hayır, katılım ücretsizdir. Matthew bize "Karnaval kar amaçlı değildir" diyor. “Topluluk için, topluluk tarafından yapılan bir şey. Bu yüzden sokaklarda kalması çok önemli. Bu yüzden ücretsiz bir etkinlik olarak kalmalı. Tüm engelleri kaldırmamız ve bunu herkes için erişilebilir kılmamız gerekiyor.”

Notting Hill Karnavalı neden yaratıldı?

Matthew, "Karnaval, Notting Hill'deki farklı toplulukları bir araya getirmek için 1960'ların ortalarında kuruldu." diyor. “Bunun önemli bir parçası, boyunlarında tavalarla çalan çelik grupların davet edildiği ilk festivalden bu yana Karayip kültürü. Fareli Köyün Kavalcısı etkisini yarattılar ve insanlar da bunu ilerleyen yıllarda takip etti ve Karnaval bu şekilde doğdu!"

"Organik bir yapıda geliştirildi - uzun yıllar boyunca birçok insanın ürünü. Pek çok insan Karnavalı seviyor ve ona bağlı - uzun ömürlü olmasının nedeni bu. Her kostüm tasarımcısı, ses sistemi operatörü ve çelik bant sanatçısı; hepsi küratör. Sanatsal özgürlükleri var. Mevcut eğilimleri ve insanların yaşama karşı ne düşündüğünü yansıtan bir festival . Buna karşılık, Karnaval da o yılki trendleri büyük ölçüde belirler ve etkiler! bu yüzden de Festival sanatçılar tarafından ilgi odaklı kaldı ve Festival en geniş topluluklar tarafından başarılı olarak kabul edildi ve takdir edilmeye devam ediyor."

Notting Hill Karnavalı 2023'ü ziyaret edenlere ne tavsiye edersiniz?

"Katılın!"

Symone Williams, 30 yıldır Karnaval'da performans sergileyen Genesis Mas grubunun ve kostüm tasarım ekibinin bir parçasıyım, ayrıca ebeveynleri Allyson Williams ve Vernon "Fellows" Williams, Karnaval'ın kurucu üyeleri. Yalnızca Festivale Katılmanın bile en

önemli şey olduğunu söylüyor. “Katılın. Panorama'ya gidin ve müzik konserlerini dinleyin. Bir Mas kampını ziyaret edin ve Mas Band'in yaptığı tüm sıkı çalışmalara bir göz atın. İyi eğlenin ve dikkatli olun! Bol bol sıvı alın ve rahat ayakkabılar giyin çünkü sürekli dans edeceksin ."

Mastermind'da Hip Hop'un 50. yılını kutlayın!

Debi Gardner, "Normalde ses sistemlerini ziyaret etmem ama 2023, Hip Hop'ın 50. yılını işaret ediyor, bu nedenle Mastermind ekibini ziyaret etmek bu yıl yapılacaklar listemde," diyor. Grup, kültürel miraslarını ifade etmenin bir yolunu arayan Trinidadlı göçmenler tarafından kuruldu ve grup onlarca yıldır Karnaval sahnelerini süsledi. "Mangrove'daki yönetim ekibinin bir parçası olarak, Karnaval için kitle grubuna yeni insanların katıldığını görmek beni her zaman heyecanlandırıyor. Yılı, deneyimlerinin güvenli ve eğlenceli olmasını sağlamak için katılımımızın her ayrıntısını planlayarak geçiriyoruz, böylece çok fazla heyecan var."

J'Ouvert Band ile kutlama yapan çocuklar ve yaşlılar alayını izleyin!

Carnival yönetim kurulu üyesi ve Nostalgia çelik bandının lideri Haroun Shah, "Kıdemli ve Çocuk J'Ouvert Grubumuz için coşkuyla doluyum" diyor. “Covid kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından, 80'li ve 90'lı yaşlarındaki birçok bölge sakini, sadece karnavallara tanık olmak için değil, onunla ilgilenmek için özlemlerini dile getirdi. Bu nedenle Nostalgia Steelband, özellikle yaşlılar ve çocuklar için hazırlanmış bir geçit töreni düzenlemeye odaklandı. Festivaller, Ladbroke Grove Metro istasyonuna doğru alçalmadan önce, 27 Ağustos Pazar günü sabah 6'da Sainsbury mini döner kavşağından başlayacak. Hareket kabiliyeti kısıtlı (92 yaşındaki Cyril Khamai gibi) bireyleri barındırmak için tekerlekli sandalyeler ayarlıyoruz.”

Mas Gruplarının güzelliğinin, sıkı çalışmasının ve adanmışlığının tadını çıkarın!

Fiona için mutlaka görülmesi gereken yer Maskeli Balo Grupları. “Bu gruplar tüm yıl boyunca çalışıp zamanlarının parlamasını bekliyorlar. İnsanlar bu kostümleri yapmanın, kamyonları, yiyecekleri ve güvenliği organize etmenin aylar sürdüğünün farkında değiller. Bu çok zor bir iş - haftalarca uykusuz geceler boyunca çalışan, silikon tabancalarında ellerini yakan ve sütyen ve taçlar için bükme tellerine kan döken insanları tanıyorum. Bunlar kutlanması gereken insanlar ve beni en çok heyecanlandıran da bu."

Disya Jenerasyon'a göz atın

“Müzik yüzünden Rampage'ı seviyorum. R&B, Hip Hop, dans salonu - en sevdiğim müzik türlerini çaldılar. Her zaman meşgul ve iyi bir atmosfer," diyor Carmen London. "Ama en çok Disya Jenerasyon adlı sahne şamandırasının bir parçası olarak binlerce kişiye çalacağım için heyecanlıyım."

Notting Hill Karnavalı hakkında en çok neyi seviyorsunuz?

"Kostümler!"

Symone, "Bir tasarımcı olarak Karnaval'daki kostümleri görmeyi seviyorum" diyor. “Renk, dans ve hareket görmeyi seviyorum.”

"Toplum!"

Carmen London, "Her zaman bir hava var - çok özel bir iki gün," diye açıklıyor. “Yeni insanlarla tanışabilir, aileniz ve arkadaşlarınızla görüşebilirsiniz. Herkes mutlu, her zaman harika yemekler ve harika müzikler var. Bu konuda sevdiğim şey bu - sizi mutlu ve heyecanlı hissettiriyor. Her yıl sabırsızlıkla bekliyorum.”

"Müzik!"

Haroun, "Benim için Karnaval'ın cazibesi, çelik bantların yankılanan melodilerinde yatıyor." Toronto'dan bizimle birlikte Karnaval'a katılmak için gelen 10 ila 15 aile üyesi var, bu da etkinliğe fazladan bir sevinç katmanı katıyor."

NHC'de gördüğünüz en destansı dalgalanma nedir?

Fiona, “Benim için Dirty Masquerade Bands” diyor. “BU, Karnavalın konusu! Çoğu insan Karnaval'ın tüylerine ve mücevherlerine odaklanır, ancak insanları boya, toz, yağ, çikolata ile kaplı görmek en özgürleştirici duygulardan biridir, çünkü nasıl göründüğünüzle ilgili değil, birleşik bir neşe ve özgürlük duygusuyla ilgilidir. Yani her yıl Dirty Mas her zaman en destansı olacak.”

“Karayip topluluğunun dışarı itildiği nezih bir mahallenin ortasında kollarınızı iki yana açarak soca söylemenin devrim niteliğinde ve güçlendirici bir yanı var. Karnaval yoluyla mekanın bu çağdaş ıslahı, yüzyıllar önce Karayipler'de karnavalın başlangıcını çağrıştırıyor." diye ekliyor Fiona.

Carmen London, "Carnival'da bir DJ olarak, kalabalığın biraz üzerinde ve üstündesin, bu yüzden gördüğüm en harika şeyin aşağıda dans eden tüm insanlar olduğunu söyleyebilirim" diyor. "Herkesin bildiği bir şarkıdan biraz çalarsanız, aynı anda dans etmeye başlayacaklar ve senkronize görünüyor. Sanırım bir DJ olarak gördüğüm en inanılmaz şey bu.”

"Üzerimde en derin etkiyi bırakan NHC gösterisi, Grenfell kurbanlarına dokunaklı bir saygı duruşu olan Notting Hill Karnavalı 2017'de gösterilen derin saygıydı. Haroun, NHC'yi karakterize eden gürültülü yaygara, ateşli rekabet ve heyecan verici kaosun ortasında, dikkate değer bir birlik ortaya çıktı." diye açıklıyor Haroun. “Saat 3'te, her grup zarif bir şekilde bir dakikalık saygı duruşu için durdu. Ardından, Simon ve Garfunkel'in başyapıtı Bridge over Troubled Water'ın toplu bir performansı havada yankılandı ve anın ciddiyetini mükemmel bir şekilde özetledi. Aynı şekilde “Barışa, sevgiye ve birliğe tanıklık etmek” de Symone için Karnaval'ın en güzel yanıdır. “Farklı geçmişlere, yaşlara, cinsiyetlere ve ırklara sahip insanları izlemek. Karnaval gerçekten insanları birleştiriyor.”