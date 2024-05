“Özel Etkinlikler ve Anneler Günü: Brunch ve Restaurant Seçenekleri ile, Anneye Armağan Edilen Unutulmaz Bir Gün!”

Bu özel günde şehirde düzenlenen etkinlikleri keşfetmeye ne dersiniz? Annenizle bol bol kahkaha atabileceğiniz, lezzetli bir brunch'a ya da akşam yemeğine katılabileceğiniz şık bir Restaurant'a ve daha fazlasını yapabileceğiniz etkinlikler sizi bekliyor. Günü nasıl geçireceğinize henüz karar vermediyseniz, keyif dolu önerilerimize mutlaka göz atın.

Annenizi mutlu edecek bir hediye arayışındaysanız, size önerebileceğimiz en güzel hediye alternatiflerine göz atmak için haberimize tıklayın.

Anneler Günü Spa ve Brunch’ları

Spa ve kahvaltı: CVK Park Bosphorus Hotel

CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul'daki Safira Spa & Fitness, kişiselleştirilmiş hizmet anlayışıyla misafirlerine kusursuz bir konaklama deneyimi sunuyor. Anneler Günü'nde, 12 Mayıs'ta, annenizle birlikte unutulmaz bir deneyim yaşamak isteyenler için özel bir fırsat sunuyor.

Eşsiz Boğaz manzarası ve merkezi konumuyla dikkat çeken CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul, Anneler Günü için farklı bir atmosfer yaratarak birlikte geçirilen zamanı unutulmaz kılacak özel bir gün sunuyor, İster Spa Sonrası İster Bağımsız Annenizle lezzetli ve dolu dolu, İstanbul ayaklarınızın altında bir gün geçirmek istiyorsanız Cvk otelin en üst katında yer alan İzaka Restaurant özel Anneler günü Brunch'ını tercih etmelisiniz;)

İstanbul'un en büyük Spa merkezi olan Safira Spa & Fitness, 8.500 m²'lik alanıyla, geleneksel Osmanlı tarzında tasarlanmış, özel mermer kullanımıyla dikkat çeken otantik Türk hamamları, açılıp kapanabilen cam tavanlı havuz, sauna ve buhar odası gibi birçok alternatifle annelere ve çocuklarına unutulmaz bir deneyim yaşatmak için hazırlanıyor.

Anneler Günü'ne özel olarak, Mayıs ayında masaj/hamam hizmetlerinde %30, günlük giriş ücretinde %30, tesis üyeliklerinde ise %20 indirim imkanı sunan Safira Spa, annelere sağlık ve huzur dolu bir gün yaşatmayı hedefliyor. Uzman kadrosuyla hizmet veren Safira Spa & Fitness; açık havuz, sauna, buhar odası, hamam, dinlenme alanları, fitness alanları ve VIP masaj odalarıyla ön plana çıkıyor.

CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul, annesine farklı ve kişiselleştirilmiş bir gün hediye etmek isteyen herkesi, Safira Spa & Fitness'a bekliyor.

Detaylı bilgi ve rezervasyon: +90 (212) 377 88 88

Spa ve kahvaltı: Swissotel the Bosphorus

Kalbiyle tabakları dolduran, merhamette sınırları olmayan anneler, brunch’ın en zenginini ve en lezzetlisini hak eder! Her zaman olması gerektiği gibi bu değerli ve özel günde de, başımızın tacı annelerimizi düşünüyor ve varlıklarını kutluyoruz. Onlara Swissôtel The Bosphorus’un kalitesi ve özeniyle, Sabrosa Restoran’da Annelerinize unutamayacakları bir brunch keyfi yaşatın. Siz de Anneler Günü’nde annenizle birlikte müzikler eşliğinde Brunch’ın tadını çıkarın.

Anneler Günü'nde annenize verebileceğiniz en güzel hediye Pürovel Spa & Sport olabilir. Alpler'den ilham alan sağlıklı yaşam çözümlerini, şık ve güncel bir ortamda sunan Pürovel Spa, misafirlerine benzersiz bir deneyim yaşatır.

Pürovel'in felsefesi, "well-being" kavramının yanı sıra taş, tahta, su ve flora gibi doğanın kaynakları ile Alpler'in tazeleyici havası ve dağlardaki mevsimsel değişimlerden esinlenerek oluşturulmuştur. İsviçre'de üretilen çeşitli organik yağların kullanıldığı Pürovel Spa bakımları, spor çalışmalarıyla birlikte etki gösterir ve her ikisi de mevsimlerin ritmiyle canlandırmak ve güç vermek üzere tasarlanmıştır.

Anneler Günü'nde annenize sağlık, huzur ve yenilenme dolu bir deneyim yaşatmak için Pürovel Spa & Sport'u tercih edebilirsiniz.

Detaylı bilgi ve rezervasyon: + 90 543 326 81 11

Spa ve kahvaltı: Grand Hyatt İstanbul

Grand Hyatt Istanbul'un gizli bahçesinde yer alan Grasidi Gastro Garden, Anneler Günü'ne özel Pazar Barbeküsü ile misafirlerini ağırlıyor. Bu özel etkinlikte, birbirinden lezzetli barbekü çeşitleri ve Ege esintili lezzetlerle dolu bir hafta sonu geçirebilirsiniz. Ayrıca, otel bünyesindeki diğer yeme içme alanlarında da Anneler Günü'ne özel olarak yüzde 20 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz.

Grand Hyatt Istanbul'un Gaia SPA'sında ise 9-12 Mayıs tarihleri arasında tüm bakım ve masajlarda yüzde 50 indirim uygulanıyor. Bu, annenizi şımartmak ve ona unutulmaz bir gün yaşatmak için harika bir fırsat sunuyor. Anneler Günü'nü sevdiklerinizle birlikte Grand Hyatt Istanbul'un muhteşem atmosferinde geçirerek, hem lezzetli yemeklerin tadını çıkarabilir hem de rahatlatıcı bir SPA deneyimi yaşayabilirsiniz.

Detaylı bilgi ve rezervasyon: 02123681234

Spa ve kahvaltı: Hilton Bomonti

Hilton İstanbul Bomonti, Anneler Günü'nü tüm Mayıs ayı boyunca kutluyor ve annelere özel SPA indirimi ve çift kişilik kahvaltı deneyimi sunuyor.

Eforea Spa’da yıllık üyelik alan tüm annelere %15 indirim ve çift kişilik kahvaltı hediye ediliyor. Ayrıca, Avrupa’nın en büyük eforea Spa’sında çeşitli masaj ve cilt bakımı seçenekleriyle annelerin ruhunu ve bedenini yenileme fırsatı Mayıs ayı boyunca devam ediyor olacak.

Detaylı bilgi ve rezervasyon: +90 212 708 30 00

Anneler Günü Brunch’ları

Brunch: Lacivert

Lacivert, Anneler Günü'nü Boğaz manzarası eşliğinde keyifli bir brunch ile taçlandırıyor. Yenilenen sunumu ve zengin alternatifleri ile beğeni toplayan brunch menüsü, Anneler Günü'nü mutlu anların paylaşıldığı eşsiz anılara dönüştürüyor. Bu özel günü annenizle birlikte, enfes lezzetler eşliğinde Lacivert'in muhteşem atmosferinde kutlayarak unutulmaz bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Detaylı bilgi ve rezervasyon: (0216) 413 42 24

Brunch: Mandarin Oriental Bosphorus

Mandarin Oriental Bosphorus, Anneler Günü için özel bir brunch deneyimi sunuyor! Pazar günü saat 12:00-15:00 arasında Novikov Istanbul'da gerçekleşecek olan bu özel etkinlikte, konuklar efsanevi Mandarin Oriental Brunch'ın keyfini çıkaracaklar. Novikov Istanbul'un dünya çapında ün kazanmış sushi ve deniz ürünleri seçkisi, The Mandarin Cake Shop'un ev yapımı tatlıları ve İtalyan mutfağının sevilen lezzetleriyle zenginleştirilen bu brunch, Anneler Günü'nü unutulmaz kılmak için özenle hazırlandı.

Detaylı bilgi ve rezervasyon: 05342602768

Brunch: Feriye Lokantası

Feriye İstanbul'da, bir yanınızda Tarihi Boğaz Köprüsü, diğer yanınızda Ortaköy Camii ve uçsuz bucaksız deniz manzarası eşliğinde, masanızda keyfinize göre seçtiğiniz kahvaltılıklar ve açık büfe lezzetleri sizi bekliyor. Annenizi sabah, öğle ya da akşam Feriye'ye götürerek, inanılmaz mutlu olacağı bir deneyim yaşatabilirsiniz. Bu muhteşem atmosferde geçireceğiniz zaman, annenizin en güzel anıları arasında yerini alacak

Detaylı bilgi ve rezervasyon: +90 212 227 22 17

Brunch: Four Seasons Hotels İstanbul

Four Seasons Hotels Istanbul, Anneler Günü için özel ve lezzet dolu seçenekler sunuyor. Gününüzü nasıl planladığınıza bağlı olarak istediğiniz etkinliği tercih edebilir, Anneler Günü’nü keyifli bir atmosfer içinde geçirebilirsiniz.

Four Seasons Hotel Sultanahmet’te bulunan Avlu Restaurant, zengin kahvaltı büfesi ve samimi atmosferiyle özel bir Anneler Günü deneyimi sunuyor. Annenizle güne güzel bir başlangıç yapmak için ideal bir tercih.

Four Seasons Hotel Bosphorus’ta ise, Boğaz manzarasına karşı konumlanan terasında zengin brunch büfeleri ve Uninvited Jazz Band’in canlı müziği eşliğinde Anneler Günü’nde keyifli vakit geçirebilirsiniz. Sushi, istiridye ve geleneksel lezzetlerin yanı sıra tatlı büfesi de bulunuyor.

Detaylı bilgi ve rezervasyon: 02123814000 – 02124023000

Brunch: Raffles İstanbul

Raffles İstanbul, Anneler Günü'nde çok çeşitli brunch seçenekleri sunan yerlerden biri. Yerel ve uluslararası peynir çeşitleri, şarküteri ürünleri, ekşi maya ekmekler, pastane ürünleri, klasik kahvaltılıkların yanı sıra suşi ve havyar gibi dünya mutfağından lezzetler, taş fırından çıkan pide ve pizza, ev yapımı makarnalar ve kokteyller Raffles'ın zengin brunch menüsünde yer alıyor. Kübalı sanatçı Solanch De La Rosa'nın melodileri Anneler Günü brunch'ına eşlik edecek, bu da güzel bir detay olarak dikkat çekiyor.

Detaylı bilgi ve rezervasyon: 02129240200

Brunch: Big Chefs

Big Chefs Tarabya, İstanbul'un eşsiz Boğaz manzarasına sahip ve annelerin kalbini kazanacak harika bir mekandır. Annenizin ruhunu gençleştirecek kadar güzel deniz manzarası, canlı ve dinamik bir atmosfer sunar. İster sabah kahvaltısı için olsun, ister öğle yemeği veya akşam yemeği için olsun, Big Chefs Tarabya, annenizi en mutlu edecek mekanların başında gelir.

Kahvaltı menüsü, taze ve sağlıklı seçeneklerle doludur. Leziz omletler, çıtır çıtır poğaçalar, çeşit çeşit peynirler ve reçeller, taptaze meyve suları ve daha fazlası, güne enerji dolu bir başlangıç yapmanızı sağlar. Öğle yemeği içinse, geniş bir menü seçeneği sunulur. Salatalardan, sandviçlere, makarnalardan, et ve balık yemeklerine kadar herkesin damak zevkine uygun bir seçenek bulunur. Akşam yemeği ise, romantik bir atmosferde geçirebileceğiniz ve özel tatlarla şımartılan bir deneyim sunar.

Big Chefs Tarabya'nın menüsünde yer alan yemekler, en taze ve en kaliteli malzemelerle hazırlanır. Şeflerin özenle hazırladığı her tabak, lezzet ve kalite konusunda standartları yüksek tutar. Ayrıca, şık ve modern dekorasyonuyla, Big Chefs Tarabya, annenizle birlikte unutulmaz bir deneyim yaşamanızı sağlar.

Anneler Günü'nde Big Chefs Tarabya'da annenizi özel bir yemeğe çıkararak, ona sevginizi ve takdirinizi gösterebilirsiniz. Unutulmaz bir deneyim yaşamak ve annenizin yüzünde mutlulukla dolu bir gülümseme görmek için Big Chefs Tarabya sizleri bekliyor.

Detaylı bilgi ve rezervasyon: 0850 399 45 00

Brunch: Conrad Istanbul Bosphorus

Conrad Istanbul Bosphorus'un eşsiz Manzara Restaurant'ında, tarihi yarımada ve Boğaz manzaralı özel bir Anneler Günü brunch'ı sizi bekliyor. Bu özel etkinlik için muazzam bir menü hazırlanmış durumda.

Kahvaltı severlere yönelik geniş bir seçki sunulurken, deniz ürünleri tutkunları için tuzda pişirilmiş levrek, füme balık ve bebek karides salatası gibi lezzetler bulunuyor. Sıcak istasyonda kuzu tandır ve ağır ateşte pişirilmiş antrikot gibi nefis seçenekler de sunulacaklar arasında. Tatlılar konusunda ise, kruvasan, berliner, New York usulü cheesecake ve vişne crumble tart gibi lezzetlerin yer aldığı bir zenginlik mevcut.

Anneler Günü brunch'ı, 12.00-15.00 saatleri arasında gerçekleşecek ve canlı piyano dinletisi eşliğinde keyifli bir atmosfer sunacak. Ayrıca, köpüklü şarap da bu özel etkinliğe eşlik edecek, böylece annenize unutulmaz bir gün yaşatmak için her detay düşünülmüş olacak.

Conrad Istanbul Bosphorus'un Manzara Restaurant'ında geçireceğiniz Anneler Günü, sadece lezzetli yemeklerle değil, aynı zamanda eşsiz bir manzara ve keyifli bir atmosferle taçlandırılmış olacak. Bu özel günü annenizle birlikte kutlamak için ideal bir mekan olarak öne çıkıyor.

Detaylı bilgi ve rezervasyon: 02123102628

Brunch: Bebek Koru Kahve

Bebek'te bulunan Bebek Koru Kahve, gözlerden uzak bir köşede yer alır ve antikalarla dolu salonuyla benzersiz bir atmosfere sahiptir. Burası neredeyse kuş sütünün bile eksik olmadığı açık büfe kahvaltı sunan bir mekandır. Ziyaretçiler, buraya gelip 4-5 saat boyunca oturabilir ve hem lezzetli yiyeceklerin hem de muhteşem atmosferin keyfini çıkarabilirler. Bebek Koru Kahve, sakin ve huzurlu bir ortam sunarak, misafirlerine unutulmaz bir deneyim yaşatır.

Detaylı bilgi ve rezervasyon: (0212) 287 56 07

Brunch: Antalya Akra Otel Asmani

Antalya'nın muhteşem Akra otelinin 10. katında, adını gökyüzünden alan ve Asmani denizi ayaklarınızın altına seren manzarasıyla büyüleyen bir mekan bulunmaktadır. Bu mekan, Akra'nın en özel noktalarından biridir ve Anneler Günü gibi özel bir gün için mükemmel bir seçenektir.

Anneler Günü'nde annenize unutulmaz bir deneyim yaşatmak istiyorsanız, Akra'nın bu harika mekanında ona özel bir yemek hediye edebilirsiniz. Burada, Akra'nın şık ve zarif atmosferinde, eşsiz bir manzara eşliğinde, lezzetli yemeklerin tadını çıkarabilirsiniz.

Akra'nın Anneler Günü menüsü, özenle seçilmiş ve özel olarak hazırlanmış enfes tatlar sunar. Annenizle birlikte bu benzersiz mekanda geçirdiğiniz zaman, ona sevginizi ve takdirinizi en güzel şekilde ifade etmenin harika bir yoludur. Akra'nın sunduğu unutulmaz deneyim, annenizin Anneler Günü'nü unutulmaz kılacaktır.

Detaylı bilgi ve rezervasyon: (0242) 316 20 21

Brunch: Gril Prime

Gril Prime, Ataşehir Palladium ve Vadistanbul şubelerinde, en güzel konumlardan birinde bulunur ve geniş, ferah bir konuma sahiptir. Ayrıca, nefis menüsü ve güleryüzlü servisi ile bilinir. Anneler Günü kahvaltısı, öğle veya akşam yemeği için ideal bir seçenek sunar.

Gril Prime'da açık havada oturma imkanı bulunur ve ayrıca otopark mevcuttur. Tekerlekli sandalye ile masaya erişim sağlanabilen bir mekandır, böylece herkesin rahatlıkla keyif alabileceği bir ortam sunar.

Anneler Günü'nü Gril Prime'da geçirerek, annenize özel bir deneyim yaşatabilir ve onu sevginizle şımartabilirsiniz. Hem lezzetli yemeklerin tadını çıkarabilir, hem de güzel bir atmosferde keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Detaylı bilgi ve rezervasyon: 0212 803 74 22

Brunch: Kirpi Restaurant

Anneler Günü'nde nefis bir kahvaltı yapmak istiyorsanız, Kirpi Istanbul'un tüm şubelerindeki brunch'ını da tercih edebilirsiniz. Kirpi'nin Koşuyolu, Suadiye ve Galataport şubeleri, Türk ve Dünya mutfağının özel lezzetlerinden seçilerek hazırlanan zengin bir brunch menüsü sunar. Bu özel günü annenizle birlikte geçirmek için mükemmel bir seçenektir. Burada, birbirinden lezzetli kahvaltılıklar, çeşit çeşit peynirler, taze sıkılmış meyve suları ve daha birçok enfes seçenekle annenizle birlikte unutulmaz bir kahvaltı deneyimi yaşayabilirsiniz. Kirpi'nin şık ve konforlu atmosferi, Anneler Günü'nü kutlamak için ideal bir ortam sunar.

Kirpi Cafe'nin Koşuyolu Şubesinin enfes bahçesi, annenize huzur dolu bir atmosfer sunmak için ideal bir ortam sağlar. Burada, annenizle birlikte keyifli bir zaman geçirebilir, doğanın tadını çıkarabilir ve güzel anılar biriktirebilirsiniz.

Detaylı bilgi ve rezervasyon: 0216 545 39 45

Brunch: Kalbur Et

Kalbur Et Kebap, İstanbul'un dolup dolup boşalmayan mekanlarından biri olarak bilinir! Anneler Günü'nü Kalbur Et Kebap'ta kutlamak, tam bir şölene dönüşebilir. Burada, muhteşem mezeler ve et çeşitleri ile annenizi şımartabilirsiniz. Kalbur Et Kebap, lezzetli kebapları ve özenle hazırlanan mezeleriyle ünlüdür. Annenizin özel gününü kutlamak için mükemmel bir seçenek olan Kalbur Et Kebap, ona unutulmaz bir deneyim yaşatmak için ideal bir mekandır. Burada, annenizle birlikte lezzetli yemeklerin tadını çıkararak, mutluluğunuzun tadını çıkarabilirsiniz. Kalbur Et Kebap'ın sıcak ve samimi atmosferinde, Anneler Günü'nü unutulmaz kılabilirsiniz.

Detaylı bilgi ve rezervasyon: 0216 594 54 91 / 92 0216

Brunch: Sanayi 313

Maslak’ta bulunan ve dekorsayonu, yemekleri, sunumlu ile farklı bir tat yakalamayı başaran Sanayi 313’te de Anneler Günü’ne özel brunch olacak. Sabah 9.30’dan akşam 19.00’a kadar sürecek olan Anneler Günü brunch2ında Sanayi 313’ün çok sevilen lezzetleri, tatlıları ve enfes kahvaltı çeşitleri yer alacak.

Detaylı bilgi ve rezervasyon: 05309190313

Brunch: The Grand Tarabya Hotel

The Grand Tarabya Hotel, Anneler Günü’nü hem lezzetli bir brunch hem keyifli bir etkinlik ile karşılıyor. Klasik kahvaltıdan öğle yemeğine uzanan çeşitli lezzetlere, makarnadan dönere, ızgaralardan suşiye, salata tatlılara birçok seçeneğin sunulduğu brunch’ında, saat 12:00-15:00 arası trompet ve kontrbastan yükselen caz müziği misafirlere eşlik edecek. Ayrıca otele gelen minik misafirler, Ribbon Flowers’ın muhteşem çiçekleri ile anneleri için özel buketler hazırlayabilecek.

Detaylı bilgi ve rezervasyon: 05309544431

Brunch: The Ritz-Carlton

The Ritz-Carlton’ın İstanbul çatısı altında yer alan The Roof, görkemli terasında misafirlerine sunduğu brunch konseptini Anneler Günü ile buluşturuyor. Executive Şef Selami Güleryüz ve ekibinin hazırladığı lezzetler, 12:00-15:00 saatleri arasında sürecek ve bu lezzetlere canlı müzik performansı eşlik edecek. Ayrıca birbirinden farklı ve ev yapımı ürünlerle donatılmış zengin şarküteriler, ev yapımı kruvasanlar, ekmekler, taze deniz ürünleri, pideler, Türk ve Akdeniz mutfaklarından seçme tatların yer alacağı brunch, Anneler Günü’ne özel yüzde 30 indirimle misafirlere sunulacak.

Detaylı bilgi ve rezervasyon: 02123344188

Brunch: Sait Halim Paşa Yalısı

Anneler Günü’nde brunch’ı boğaz manzarası eşliğinde yapmak için Sait Halim Paşa Yalısı’nı seçebilirsiniz. Saat 11.00’de başlayan brunch Yeşim Pekiner’in sahne aldığı caz müzik eşliğinde çok daha keyifli hale geliyor. Hem geleneksel Türk kahvaltısı lezzetlerinin hem de dünya mutfağından enfes seçeneklerin olacağı brunch Anneler Günü’nü çok daha keyifli hale getirecek.

Detaylı bilgi ve rezervasyon: 02122230566

Brunch: Roka İstanbul

Hafta sonunu Roka'nın kendine özgü yemekleri ve kesintisiz Boğaz manzarasıyla başlatmak için 12 Mayıs Pazar günü saat 12.30'da bize katılın! Roka Istanbul, Anneler Günü için özel bir brunch menüsü sunuyor.

Brunch menümüz, başlangıç olarak paylaşımlı tabaklar, kişi başı bir ana yemek, masaya tatlı tabağı ve varışta bir kokteyl içermektedir. Ayrıca, kişi başı ilave 450 TL karşılığında "Premium robata seçimi"ne yükseltme seçenekleri bulunmaktadır.

Misafirlerimiz ayrıca, kişi başı 725 TL ek ücret karşılığında yarım şişe beyaz veya kırmızı şarap da ekleyebilirler. Bu özel günü, lezzetli yemeklerin tadını çıkararak ve Boğaz'ın muhteşem manzarası eşliğinde kutlamak için Roka Istanbul'un sizleri beklediğini unutmayın!

Detaylı bilgi ve rezervasyon: +902124010260

Anneler Günü Etkinlikleri

Atölye : Ev Yapımı Lazanya Bolenez

Annenizle birlikte keyifli vakit geçirmek ve gerçek İtalyan makarnasının hazırlık aşamalarını ve püf noktalarını öğrenmek için bu eğitimden faydalanabilirsiniz. Bu özel etkinlikte, deneyimli bir şef eşliğinde adım adım İtalyan makarnasının nasıl yapıldığını öğrenecek ve bu lezzetli yemeği birlikte hazırlayacaksınız.

Eğitim sürecinde, hamurun hazırlanması, doğru şekillerin verilmesi, pişirme teknikleri ve lezzetli sosların yapımı gibi konularda detaylı bilgi alacaksınız. Ayrıca, İtalyan mutfağının geleneksel tariflerini keşfederken, annenizle birlikte eğlenceli ve öğretici bir deneyim yaşayacaksınız.

Bu eğitim, sadece lezzetli bir yemek hazırlamayı öğrenmekle kalmayacak, aynı zamanda annenizle birlikte geçirdiğiniz kaliteli zamanın tadını çıkarmanızı sağlayacak. Birlikte yaratıcı ve keyifli bir mutfak deneyimi yaşayarak, annenize unutulmaz bir hediye sunmuş olacaksınız.

Yer: Eataly Mutfak Atölyesi

Tarih: 12 Mayıs 2024, 18:00

Atölye: Eat Like An Italian

Annenizle birlikte İtalyan mutfağının lezzetlerini keşfetmeye hazırlanın! Gün boyu devam eden canlı performanslar eşliğinde, hem yemek yapacak hem de lezzetli kokteyllerin tadını çıkaracaksınız. Bu özel etkinlikte, deneyimli şefler eşliğinde İtalyan mutfağının en sevilen yemeklerini hazırlayacak ve siz de annenizle birlikte bu lezzetli yemekleri deneyimleyeceksiniz.

Gün boyu süren etkinlik boyunca, farklı canlı performanslarla keyifli bir atmosferde vakit geçirecek ve birbirinden lezzetli kokteyllerin tadını çıkaracaksınız. Ayrıca, İtalyan mutfağının geleneksel tariflerini öğrenerek, annenizle birlikte birbirinden lezzetli yemeklerin tadını çıkaracaksınız.

Bu etkinlik, hem annenizle birlikte keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak hem de İtalyan mutfağının eşsiz lezzetlerini deneyimlemenize olanak tanıyacak. Gün boyu süren canlı performanslar eşliğinde unutulmaz bir Anneler Günü yaşayacaksınız!

Yer: Hilton İstanbul Bosphorus

Tarih: 12 Mayıs 2024, 15:00

Atölye:Anneler Günü'ne Özel Seramik Atölyesi

Seramik Çamuruyla Yakından Tanışmak İster Misin?

2 saat sürecek atölyede 12 Mayıs Anneler Günü'ne özel, seramik çamuruyla biblo tasarlayacağız.

Annene bu güzel workshopu hediye edebilir ya da arkadaşınla bugüne özel olan 1+1 bilet kampanyasından faydalanabilirsin!

Yer: Espressolab Roastery Workshop Station, General Ali Rıza Gürcan Cad. No: 2, Güngören, İstanbul

Tarih: 12 Mayıs 2024, 17:00

Atölye: House Of Ceramic

Anneler Günü’ne özel seramik atölyemize davetlisiniz! Annenize unutulmaz anılarla dolu, kendi seramik kupasını yapacağı bir deneyime davet ediyoruz! 12 Mayıs Pazar günü saat 14:00 - 17:00 arası sanatla iç içe unutulmaz anlar yaşamak için Anneler Günü’ne özel seramik atölyemize bekliyoruz.

Yer: Şenlikköy Mahallesi Eceler Sokak No:16 Florya/İstanbul

Tarih: 12 Mayıs 2024, 14:00 17:00

Atölye: Masterpiece Galata Heykel Atölyesi

Anneler Günü özelinde etkinlikler sunan Masterpiece Galata, heykel atölyesiyle de anne ve çocuklarını keyifli bir etkinlikte bir araya getiriyor. Bu özel atölye çalışması, annelerin ve çocukların birlikte yaratıcılıklarını keşfetmelerini ve birlikte eğlenmelerini sağlıyor.

Heykel atölyesi sırasında, deneyimli bir sanatçı rehberliğinde anneler ve çocuklar, çeşitli malzemeler kullanarak kendi heykellerini oluşturacaklar. Bu süreçte, çocukların hayal gücüne ve yaratıcılığına öncelik verilirken, anneler de onların yanında yer alarak birlikte eşsiz eserler yaratacaklar.

Bu etkinlik, hem annelerin hem de çocukların sanatla daha yakından tanışmasını ve birlikte keyifli bir deneyim yaşamasını sağlıyor. Masterpiece Galata'nın sıcak atmosferinde ve yaratıcı ortamında, anneler ve çocukları unutulmaz bir Anneler Günü etkinliğiyle bir araya geliyorlar.

Yer: Masterpiece Galata

Tarih: 12 Mayıs 2024, 13:00

Atölye: Masterpiece Galata Resim- Anne Şefkati

Masterpiece Galata'nın organize ettiği bir diğer Anneler Günü özel resim atölyesinde, kendi yağlı boya tablolarınızı hazırlayarak müzik eşliğinde ve sanatçı rehberliğinde keyifli bir gün geçireceksiniz. Bu özel etkinlik, annenizle birlikte yaratıcılığınızı keşfetmenizi, sanatın büyüleyici dünyasını deneyimlemenizi ve birlikte unutulmaz anlar yaşamanızı sağlayacak.

Atölye çalışması sırasında, deneyimli bir sanatçı rehberliğinde adım adım yağlı boya tablolarınızı hazırlayacak ve yaratıcılığınızı konuşturmanızı sağlayacak ipuçları verecek. Aynı zamanda, müziğin ritmiyle ruhunuzu dinlendirirken, annenizle birlikte birbirinden güzel tablolar yaratacaksınız.

Bu etkinlik, sadece sanatla ilgilenenler için değil, herkes için keyifli bir deneyim sunuyor. Annenizle birlikte birlikte geçireceğiniz bu özel gün, hem yaratıcılığınızı keşfetmenizi sağlayacak hem de birlikte keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak. Masterpiece Galata'nın eşsiz atmosferinde ve sanat dolu ortamında, unutulmaz bir Anneler Günü yaşayacaksınız!

Yer: Masterpiece Galata

Tarih: 12 Mayıs 2024, 13:00

Atölye: Jazzy Sundaze Presents; Kerem Görsev Quintet

Anneler Günü'nde annenizle birlikte, kaliteli müzik performansıyla başlayıp şeflerin özel hazırladığı tadım menüleri ve kokteyllerle devam eden bir gün boyu workshop keyfini çıkarabilirsiniz. Bu özel etkinlikte, birbirinden lezzetli yemeklerin tadını çıkarırken, aynı zamanda şeflerin sırlarını öğrenecek ve kendi mutfağınızda uygulayabileceğiniz teknikleri keşfedeceksiniz.

Gün boyu süren workshoplar sırasında, deneyimli şefler eşliğinde çeşitli yemeklerin nasıl hazırlandığını adım adım öğrenecek ve bu lezzetli tarifleri deneme fırsatı bulacaksınız. Ayrıca, özel tadım menüleri ve kokteyllerle damaklarınızı şenlendirirken, keyifli müzik performansları eşliğinde unutulmaz bir gün geçireceksiniz.

Bu etkinlik, annenizle birlikte keyifli vakit geçirmenizi sağlarken, aynı zamanda yemek yapmayı sevenler için de harika bir fırsat sunuyor. Gün boyu süren workshoplar boyunca birlikte öğrenme ve deneyimleme fırsatı bulacak ve Anneler Günü'nü unutulmaz kılacaksınız.

Yer: Swissotel the Bosphorus

Tarih: 12 Mayıs 2024, 14:00

Anneler Günü Özel Sergi Turu: Cihangir Tophane Çukurcuma

Anneler Günü'nde gerçekleşecek bu turda, Osmanlı Dönemi'nin en görkemli tarihi yapılarından birden fazlasını görecek ve hikayelerini dinleyerek tarihe tanıklık edeceksiniz. Bu özel turda, deneyimli rehberler eşliğinde İstanbul'un eşsiz tarihini keşfedecek ve Osmanlı İmparatorluğu'nun izlerini süreceksiniz.

Tur sırasında, İstanbul'un simgeleşmiş tarihi yapılarını ziyaret edecek ve bu yapıların geçmişte nasıl kullanıldığını, mimari özelliklerini ve önemli olayları öğreneceksiniz. Rehberler, size yapıların hikayelerini anlatırken, geçmişe bir yolculuk yapacak ve Osmanlı İmparatorluğu'nun ihtişamını ve zenginliğini keşfedeceksiniz.

Anneler Günü'nü tarihi ve kültürel bir deneyimle kutlamak isteyenler için bu tur harika bir seçenek olabilir. Annenizle birlikte İstanbul'un tarihi ve gizemli atmosferini keşfederek unutulmaz bir gün geçirebilirsiniz. Bu tur, hem öğrenme hem de keyifli vakit geçirme fırsatı sunarak, Anneler Günü'nü unutulmaz kılacaktır.

Yer: Taksim The Marmara önü

Tarih: 12 Mayıs 2024 , 09:30