Geleneksel Lezzet Mirasının Modern Yorumu ‘DIVIA by Maksut Aşkar’





Ege ve Akdeniz’in buluşma noktasındaki Datça Yarımadası’nda yer alan D Maris Bay’in benzersiz hizmet anlayışının, Michelin Yıldızlı Neolokal’in şefi ve kurucusu Maksut Aşkar’ın zamansız tarifleriyle bir araya getirildiği yeni pop-up restoran deneyimi ‘DIVIA by Maksut Aşkar’, 7 Mayıs’ta gerçekleştirilen özel bir öğle yemeği ile tanıtıldı.

Aşkar’ın kurucu şefliğini üstlendiği İstanbul Salt Galata’daki Neolokal’de gerçekleştirilen yemeğe, basın mensupları, gastronomi yazarları, bu alanda çalışmaları olan kanaat önderleri, akademisyenler ve köşe yazarları katıldı.

D Maris Bay’in eşsiz akşam yemeği alternatif mekânlarına özel yeni bir gastronomi deneyimi olarak tasarlanan DIVIA by Maksut Aşkar, sonsuz maviliğin ve doğayla iç içe yemyeşil çam ormanlarının büyüleyici manzarası eşliğinde, denizden, doğadan ve köklerinden aldığı ilhamla benzersiz bir gastronomi deneyimi vaat ediyor.

Başlı başına bir kültür deneyimi olarak kurgulanan DIVIA by Maksut Aşkar, Anadolu’nun mutfak mirasını, geleneklerini ve ritüellerini bulunduğu coğrafyadan aldığı ilham ile dünya lezzetleriyle harmanlayarak rafine bir üslupla misafirlerine sunuyor.

D Maris Bay’de Sürdürülebilir Gastronomi Deneyimleri

Üstün hizmet anlayışı, özel plajları ve sunduğu benzersiz deneyimlerle her sezon konforlu ve lüks tatil deneyiminin adresi olan D Maris Bay, bu yıl özellikle gastronomi alanında sunduğu yeniliklerle misafirlerini keyifli bir lezzet yolculuğuna çıkarıyor. Gastronomi alanında sektöre öncülük ederek global trendleri benimseyen D Maris Bay, bu yıl DIVIA by Maksut Aşkar pop-up’ıile misafirlerini gurme bir akşam yemeği deneyime davet ediyor.

Anadolu’nun köklü mirasından ve geleneklerinden ilham alan DIVIA hem doğaya gösterdiği saygı hem kültürel anlamda sürdürülebilir yöntemlerin kullanıldığı, eşsiz bir akşam yemeği deneyimi olarak dikkat çekiyor. 1 Michelin Yıldızlı & 1 Michelin Green Yıldızlı Neolokal’in şefi ve kurucusu Maksut Aşkar, DIVIA için ekibiyle beraber toprağın ve denizin cömertliğine saygı niteliğinde özel bir menü hazırladı. Kültürel mirasımıza sahip çıkabilmek ve koruyabilmek, bu mirası gelecek nesillere aktarabilmek için modern teknikler ve yenilikçi bir bakış açısı ile hareket eden Maksut Aşkar’ın hazırladığı menü, Anadolu’nun yüzyıllara dayanan tecrübesi, mevsimsel döngülerin ve yerel ürünlerin etrafında kurgulandı.

Anadolu mutfağının köklerini oluşturan temeller çerçevesinde şekillenen DIVIA menüsündeki lezzetler Şef Aşkar’ın liderliğinde geleneksel reçetelerden ilham alınarak modern teknikler ile yeniden yorumlanıyor. Geleneksel reçetelerin yanı sıra Anadolu’nun pişirme yöntemleri, bölgesel mutfak kültürü ve çağdaş sunumlar Şef Aşkar’ın yalın ama bir o kadar da renkli tabaklarında ahenkle bütünleşiyor.

Bereketli Anadolu topraklarından doğan lezzetlerin ve geleneklerin hikâye sentezinden oluşan DIVIA menüsü, her bir aşamasında geçmişten gelen bir detayı ve derin bir tecrübeyi barındıran reçeteleriyle misafirlerini unutulmaz bir gastronomi yolculuğuna davet ediyor.

Ege’nin mavisiyle bütünleşen çam ormanlarının çevrelediği bu koyda, yaşamın dengesine ve uyumuna vurgu yapan DIVIA’da gelenekler yeniliklerle, toprak denizle buluşurken; D Maris Bay misafirlerini gustosu yüksek bir gastronomi deneyimi bekliyor.