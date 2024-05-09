H&M Studio Resort Capsule koleksiyonu Venedik Sarayı’nda özel bir davetle tanıtıldı

İtalyan palazzolardan ve eşsiz Venedik kültüründen ilham alan H&M Studio Resort Capsule koleksiyonu, feminen silüetler ve titiz işçilikle işlenmiş renkli baskılarla yaz partileri için eşsiz seçenekler sunuyor.

7 Mayıs tarihinde gerçekleşen özel lansman daveti, İstanbul'un en ikonik konumlarından biri olan Venedik Sarayı'nda düzenlendi ve moda dünyasından özel misafirlerin katılımıyla gerçekleşti.

Davete aralarında Buse Terim, Pınar Tezcan, Şirin Ediger, Neva Dürüst, Gamze Saraçoğlu, Serap Korkmaz Arslan, Rana Korgül, Türkü Turan, Belgin Şimsek gibi pek çok seçkin isim katıldı.

H&M Studio Resort Capsule koleksiyonu, cesur ve anahtar parçalardan oluşuyor.

Altın sarısı elbiseler, takımlar, plaj kıyafetleri ve mayolar gibi özgün tasarımlar, koleksiyonun öne çıkanları arasında yer alıyor.

Büyülü atmosferde geçen lansmanda davetliler koleksiyondan en hit ürünleri yakından keşfetme fırsatı buldular.

Ünlü şef Carlo Bernardini’nin koleksiyonun renk paleti ve konseptine uygun özel olarak hazırladığı menü ve DJ setinde tanıdık bir isim olan Gizem Komürcü’nün canlı performansı ile davetliler keyif dolu anlar geçirdiler.

H&M Studio Resort Capsule koleksiyonu, 9 Mayıs tarihinden itibaren sadece hm.com'da satışa sunulacak.