Karaca'dan annnenize en güzel hediye

Karaca Pişirme | Paylaşacağımız Çok Şey Var

Eğer mutfakta bu ürünlerden birine sahip değilseniz, hayatınızın kolaylaşması için henüz yeterince adım atmamışsınız demektir! Sofralarınıza en leziz yemeklerinizi sunmak için, ihtiyacınız olan ürünleri Karaca'dan, sizler için seçtik.

Profesyonel bir şef olun ya da yeni başlayan bir amatör; enfes tatların sırrı doğru tarifleri kullanmak, doğru adımları izlemek ve biraz da püf noktalarında gizlidir. Ayrıca, damaklarda ve zihinlerde iz bırakan lezzetler sadece midelere değil, sağlığa da hitap etmeli, ayrıca sunuldukları sofralara değer katan emeğe ve zamana da değmelidir. Tüm bu ihtiyaçları karşılayan mutfakların ortak özelliği ise pratik, kullanışlı, sağlıklı, estetik ve incelikli tarifler için hayat kurtarıcı ürünlere sahip olmalarıdır.

Tüm bu gereksinimleri aynı anda sağlamak korkutucu ve karmaşık görünebilir, ancak sadece bu ürünlerle mutfağınızın tüm ihtiyaçlarını bir profesyonel gibi karşılamak mümkündür. Eğer henüz bu ürünlerden herhangi birine sahip değilseniz, mutfakta hayatınızın hala yeterince kolaylaşmadığı ve sofralarınızda en leziz yemeklerinizin hala tadılmadığı anlamına gelir. Bu nedenle, mükemmel tasarımı yüksek fonksiyonellikle bir araya getirerek, yüksek kaliteli pişirme malzemeleri ve mutfak eşyaları denince akla gelen ilk marka olan Karaca'dan mutfak ürünlerini özel olarak GECCEGUSTO okurları için seçtik.

Her An Elinizin Altında Kolay Pişiriciniz Olacak:

Karaca Air Pro Cook Duo

Karaca Air Pro Cook Duo Tandır XXXL 8 Litre Airfryer Black Silver 8 Kişilik, sağlıklı kızartmalar, fırın yemekleri, kek ve hamur işleri, sebze/meyve kurutma, yoğurt hazırlama ve buz çözme gibi 8 farklı moduyla dikkat çekiyor. Bu airfryer, tandır yapabilme özelliğiyle de öne çıkıyor, böylece mutfağınıza çok yönlü bir katkı sağlıyor.

Karaca Air Pro Cook Duo, Less Fat Technology ile tüm lezzetleri sadece biraz yağ kullanarak hazırlamanızı sağlar. Circulation Air Tech ile yukarıdan aşağıya hareket eden sıcak hava akımıyla yemeklerinizin her noktası eşit şekilde pişer. Duo Tech özelliği ise 3 farklı pişirme modunda yemeğinizi istediğiniz gibi hazırlamanıza olanak tanır. İsterseniz, Aynı Anda Hazır fonksiyonuyla iki farklı haznede aynı anda pişen yemekleri servis edebilir veya İkili Pişirme fonksiyonuyla XXXL 4 + 4 litre iki geniş haznede tek tuşla duble porsiyon yapabilirsiniz. Ayrıca, istediğiniz tarife göre sıcaklık ve dakika ayarını manuel olarak da yapabilirsiniz.

Bu cihazın bir diğer avantajı da, iki ayrı haznede pişen yemeklerin kokularının birbirine karışmamasıdır. Böylece, farklı yemekler hazırlarken bile lezzetler birbirine karışmaz.

Üstelik, Easy Wash Tech ile bulaşık makinesinde yıkanabilen parçaları sayesinde temizliği kolaydır. Bu da size daha fazla zaman kazandırır ve yeni tarifler denemeye odaklanmanızı sağlar.

Karaca Swiss Crystal

Türkiye’de İlk ve Tek SwissCrystal Yüzey: Türkiye’nin, swiss kristalleri ile üretilen ilk ve tek tencere seti Karaca SwissCrystal Tencere Seti, üstün yapışmaz özelliğe sahiptir. PFAS ve Zararlı Kimyasallar İçermez: Swiss kristallerden oluşan yapışmaz yüzeyi; insan sağlığını tehlikeye sokan “PFAS” gibi zararlı kimyasal maddeler içermez. Sıfır Yağ: SwissCrystal Tencere Seti’nin üstün yapışmaz yüzeyi sayesinde sıfır yağda bile; pankek, pilav, yumurta, balık ve tavuk gibi birçok lezzeti yapışmadan, pratik bir şekilde pişirebilirsiniz. Kolay Temizlenir: Üstün yapışmaz kristal yüzeye sahip SwissCrystal Tencere Seti’ni sadece suyla ya da bir bez yardımıyla silerek kolayca temizleyebilirsiniz. Swiss Crystal'in yapışmazlık özelliğini korumak için, elde yıkarken bulaşık süngerinin pürüzsüz ve yumuşak tarafını kullanın.

Karaca X Refika Birgül Swiss Crystal 7 Parça Tencere Seti Creamy

Özellikler

Türkiye’de İlk ve Tek SwissCrystal Yüzey: Türkiye’nin, swiss kristalleri ile üretilen ilk ve tek tencere seti Karaca SwissCrystal Tencere Seti, üstün yapışmaz özelliğe sahiptir.

Türkiye’nin, swiss kristalleri ile üretilen ilk ve tek tencere seti Karaca SwissCrystal Tencere Seti, üstün yapışmaz özelliğe sahiptir. PFAS ve Zararlı Kimyasallar İçermez: Swiss kristallerden oluşan yapışmaz yüzeyi; insan sağlığını tehlikeye sokan “PFAS” gibi zararlı kimyasal maddeler içermez.

Swiss kristallerden oluşan yapışmaz yüzeyi; insan sağlığını tehlikeye sokan “PFAS” gibi zararlı kimyasal maddeler içermez. Sıfır Yağ: SwissCrystal Tencere Seti’nin üstün yapışmaz yüzeyi sayesinde sıfır yağda bile; pankek, pilav, yumurta, balık ve tavuk gibi birçok lezzeti yapışmadan, pratik bir şekilde pişirebilirsiniz.

SwissCrystal Tencere Seti’nin üstün yapışmaz yüzeyi sayesinde sıfır yağda bile; pankek, pilav, yumurta, balık ve tavuk gibi birçok lezzeti yapışmadan, pratik bir şekilde pişirebilirsiniz. Kolay Temizlenir: Üstün yapışmaz kristal yüzeye sahip SwissCrystal Tencere Seti’ni sadece suyla ya da bir bez yardımıyla silerek kolayca temizleyebilirsiniz.

Üstün yapışmaz kristal yüzeye sahip SwissCrystal Tencere Seti’ni sadece suyla ya da bir bez yardımıyla silerek kolayca temizleyebilirsiniz. Swiss Crystal'in yapışmazlık özelliğini korumak için, elde yıkarken bulaşık süngerinin pürüzsüz ve yumuşak tarafını kullanın.

Et Pişirme Tavası ve Biodiamond Tencere Seti

Karaca BioDiamond Antibakteriyel Kulplu İndüksiyon Tabanlı Tencere ile mutfak hijyeniniz üst seviyede! Doğanın en dayanıklı harikası gerçek elmas kristallerinden üretilen Antibakteriyel Kulplu 7 Parça BioDiamond Tencere Seti, gücünü ve sağlamlığını tam da buradan alır. Ultra dayanıklılığı sayesinde çizilmelere karşı dayanıklıdır. Üstün yanmaz yapışmaz yüzeyi ile et, balık, yumurta ve sebzelerinizi yağ kullanmadan sağlıklı bir şekilde pişirebilirsiniz. Gümüş nano partiküllerle kaplanan kulplar uzun yıllar antibakteriyel kalma özelliğine sahiptir. Böylece yemek yaparken hijyen konusunda endişesiz ve konforlu bir kullanım sağlar.

Menülerin ustalığı ve lezzeti, etlerin pişirme aşamasında gizlidir. Ete tüm lezzetini veren öz suyun pişirirken kaybolmaması ise leziz etlerin püf noktasıdır. Etin tüm lezzeti suyunda gizlidir ve pişirilirken bu suyunun kaybolmaması çok önemlidir. Dolayısıyla, hem suyunu hem de lezzetini korumasını sağlayacak olan "pişirme işlemini" uygun tavada yapmak, usta işi leziz bir et için en temel gerekliliktir.

Evet, kesinlikle! Eti pişirirken suyunun ve lezzetinin korunması çok önemlidir. Bu nedenle, etin pişirme işlemi sırasında doğru tavayı kullanmak büyük önem taşır. Uygun tavada yapılan pişirme işlemi, etin suyunun ve lezzetinin korunmasını sağlar ve sonuç olarak usta işi, leziz bir et yemeği elde etmenizi sağlar.

Karaca Mutfak Şefi

Karaca Multichef Stand Mikser Rosegold Mutfak Şefi 1900W 5,5 Lt (Kıyma Çekme /Sucuk-Sosis/İçli Köfte Aparatlı)

İyi ve lezzetli sonuçlar elde etmek için malzemelerin kalitesi ve oranı kadar, uygun homojenliğe getirilerek harmanlanması da büyük önem taşır. Mikser, yiyeceklerinizde fazla efor ve zaman harcamadan kıvamı kısa sürede ve zorlanmadan bulmanızı sağlar. Karaca Multi Chef, belirli bir sürede seçenekli güç düğmeleriyle düzenli ve pratik bir şekilde karıştırarak istediğiniz kıvamda karışımlar elde etmenizi sağlar. Bu sayede kusursuz yumurta çırpma, sos hazırlama, ekmek hamuru yoğurma, puding ve lezzetli kekler hazırlama işlemlerini kolaylıkla yapabilirsiniz. Ayrıca, özel kıyma aparatı ile etinizi evde kendiniz çekebilirsiniz.

Karaca İnox Doğrayıcı

Pişirmek kadar pişirmeye hazırlık da önemlidir, ancak zaman alabilir. Manuel doğrayıcılar, istenilen malzemeyi saniyeler içinde istenilen boyuta getirerek bu süreyi kısaltır. Karaca manuel rondo, her tür ve sertlikte yiyeceği parçalayabilen pratik bir cihazdır.

Şeffaf yapısı sayesinde yiyecekleri görebilmenizi sağlayan doğrayıcılar, ergonomik tasarımıyla üst düzeyde kullanım kolaylığı sunar. Patentli bıçaklara sahip modeller, maksimum kesim performansı ve güvenli kullanım ile dikkat çeker.

Bıçak Seti

Mutfakta vakit geçirenler için bıçaklar, hem en sık kullanılan araçlar hem de mutfağın vazgeçilmez aksesuarlarından biridir. Ancak her türlü kesme, dilimleme ve doğrama işlemi için doğru bıçağı kullanmak, mutfak işlerini daha kolay ve verimli hale getirir. İşte bu noktada Karaca'nın Mastercut bıçak seti, sebzeleri kesmek, doğramak veya eti şerit halinde kesmek gibi çeşitli hazırlık aşamalarında mükemmel performans sağlar.

Mastercut serisi, uzun ömürlü, yüksek performanslı ve modern tasarımıyla dikkat çeker. Ahşap blokta sunulan setler, mutfak dekorasyonuna da zarif bir dokunuş katar. Bu bıçak seti, kullanıcılarına kesme işlemlerinde güvenilirlik ve hassasiyet sunarken, aynı zamanda mutfakta estetik bir görünüm sağlar.

*Bu içerik Karaca sponsorluğunda hazırlanmıştır.