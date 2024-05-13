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Sibel Can ile müzik şöleni!

Caner Ural
Caner Ural
Yayın Tarihi : 13-05-2024 19:49

An Epic Symphony ile klasik ile modern notaların harmanlandığı konserler serisi Türkiye'nin sevilen sanatçıları ile 10.sezonunda da müzik şöleni yaşatmaya hazırlanıyor.  Geçtiğimiz akşam yazın ilk konserini 1 Haziran geccesi bu tarzda verecek  Sibel Can’ı her zaman beğendiğim o muhteşem sahne performansı ile Cahide Palazzo’da izledim.


Konser sonrası  kulisinde ziyaret ettiğim Türkiye’nin en özel seslerinden Sibel Can ile  yaz konserlerini konuştuk çok heyecanlı idi bu konserler için. O gece sahnede dünden bugüne çok sevdiğimiz şarkıları yanında repertuarına yeni kattığı  şarkıları ile  yıktı  geçti ortalığı……

Şarkı söylemeye  başladığı günden beri güçlü performansını hiç kaybetmeyen sanatçı 1986  yılında yayınladığı  ilk albümü ‘Günah Bize ‘den bu yana söylediği tüm şarkılar ile gönüllerde yer etmeye devam ediyor, başarılı yorumcunun  pek yakında  Sony Müzik etiketiyle söyleceğini yeni şarkısını heyecan ile bekliyorum.



Sibel Can, Mercan Dede ve Hüsnü Şenlendirici, Tuluğ Tırpan yönetimindeki Night Flight Symphony Orchestra & Choir sahneleri . 1 Haziran İzmir Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu, 22 Haziran Ankara Oran Açık Hava Sahnesi, 14 Ağustos Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu, 19-20-25 Ağustos, 23-24 Eylül Harbiye Açıkhava Tiyatrosu, 27 Eylül Antalya / Aspendos,  24 Kasım CSO Ada Ankara’ da sanatçının zengin repertuarı, orkestra ve koro ile birleşerek dinleyicilere unutulmaz bir müzikal şölen sunacak.



İstanbul Night Flight’ın 10. yılında müziğin değerlerini ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtmak için çalışmalarını tüm hızla  sürdürüyor. Sanat dünyasına farklı tatlar katan konser serisi An Epic Symphony eşliğindeKarsu, Cem Adrian, Ahmet Kaya:Mehmet Erdem& Mercan Dede, Salut Salon, Pentagram, Sibel Can & Mercan Dede & Hüsnü Şenlendirici, Hayko Cepkin, MaNgaMustafa Sandal ve Gökhan Türkmen gibi birçok sanatçıyı yeni sezonda da ağırlayama devam ediyor.

 

Rock müziğin önemli ismi Hayko Cepkin, 08 Haziran Cumartesi gecesi Ankara CerModern’de, 02 Ağustos Cuma İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda ve 17 Ağustos’ ta Antalya Aktüel Açık Hava Sahnesi’nde An Epic Symphony ile sahne alacak. Hayko Cepkin’in güçlü sesi ve sahnedeki eşsiz enerjisi, orkestra eşliğinde yeni bir boyut kazanarak dinleyicilere unutulmayacak bir deneyim yaşatacak.

Ve Mustafa Sandal o da unutulmaz şarkıları enerjik sahnesi ile bu yaz An Epic Symphony ile sahnede  olacak. Sandal 27 Temmuz da  Antalya/ Aspendos, 02 Ağustos- 03 Eylül Bursa/ Kültürpark, 26 Ağustos Harbiye Açıkhava ,  14 Eylül- 25 Eylül de Ankara Oran Açıkhava da, 05-07 Eylül de İzmir Bornova Açıkhava Sahnesinde sahne alacak.

 

Bir Dilek Tut Derneği için  ‘Sunset Gril Bar’da idik!

Hayati tehlike taşıyan hastalıklarla mücadele eden çocukların dileklerini gerçekleştirmek için 2000 yılında kurulan Bir Dilek Tut Derneği, 2009 yılından itibaren Uluslararası Make-A-Wish Vakfı’nın Türkiye temsilcisi olmuştu.



Make-A-Wish Türkiye / Bir Dilek Tut Derneği tarafından 7 Mayıs‘ta Sunset Gril Bar’da düzenlenen Arts For Stars müzayede etkinliğinde idim, derneğin Genel Müdürü Özlem Özen ve Yönetim Kurulu Başkanı Eda Tan birer konuşma yaptılar. 24 yıl evvel  Carole Hakko tarafından kurulan derneğin bugüne kadar beş binin üzerinde dileği gerçekleştirdiğine vurgu yapan Özlem Özen  “Hedefimiz, her geçen yıl daha da güçlenerek daha çok çocuğumuzun dileklerini gerçekleştirmek. Mücadeleci çocuklarımızın çocukluklarını yaşayabilmelerine destek olmak” dedi.

Eda Tan ise yaptığı konuşmada dernek için bireysel ve kurumsal desteklerin önemine vurgu yaptı.


Gazeteci ve oyuncu Emrah Kolukısa ve Ayşegül Sönmez’in sunuculuğunu yaptığı müzayedeye  o gün iş dünyasından bir çok kişi ve kurum katıldı.  Derneğin kurucusu Carole Hakko’nun ailesinin yanı sıra Jef Hakko, Kerim Kemahlı, Galya Behar, Yöntem İnanç, Nisa Adato gibi iş insanlarının katıldığı müzayedenin son anlarında sanatçı Eda Zamanpur ile Make A Wish Türkiye Derneği dilek çocuğu 14 yaşındaki Nurbanu’nun birlikte canlı olarak yaptıkları resim 100 bin TL’ye alıcı buldu.

Ayrıca Kısmet by Milka tarafından dernek işçin tasarlanan özel taradım kolye de yine 100 bin TL’ye satıldı. Müzayededen  elde eldilen gelir  ile Make-A-Wish Türkiye/Bir Dilek Tut Derneği hayati tehlike taşıyan hastalıklarla mücadele eden çocukların kaplerinde yaşattıkları dilekleri gerçekleştirecek. 



Bu arada  16 Mayıs gecesi 30. yılını kutlayacak olan Sunset’de Fransız sanatçı Dany Brillant o gece şarkıları ile sahne alırken öncesi Kaan Sekban eğlenceli showu ile Sunset  misafirlerine güzel bir gece yaşatacaklar. Dany  Birillant 24 Mayıs gecesi ise  Antalya  Akra Barut’da  7. Antalya Akra Caz Festivali kapsamında Küba, Porto Riko, Akdeniz ve Fransız ritimlerinin cazla bütünleştiği şarkıları ile sahne alacak.

İstanbul Boğazı ile iç içe Ulus Parkı içinde 1994  yılından beri faaliyet gösteren Sunset de, Akdeniz, Türk ve Japon mutfağının en güzel örnekleri sunulurken zengin kavı, nefis kokteylleri  ve ambiansı ile dikkat çeken bir yer, özellikle ızgara steakleri  yanında Türkiye’de ilk kez Sushi Bar konseptini getiren mekan da yemek sonraları gerçekleşen dj partileri çok meşhur…….

 

Ayça  Varlıer  şarkılarıyla sahnede!

Yaklaşık üç yıl evvel  New york’a yerleşen Ayça  Varlıer geçtiğimiz aylarda  Türkiye’ye  kesin dönüş yapmıştı.

Sanatçıyı  en son 10 Haziran 2021 tarihinde  Zorlu PSM Açıkhava konserinde izlemiştim.

Başarılı  oyuncu uzun bir aradan sonra 8 Mayıs  gecesi yine Zorlu PSM de Touche sahnesinde idi.

Bu süreçte Amerika’da birkaç müzikalde  rol alan Varlıer geçtiğimiz Eylül sonu gibi de ‘Broadway In İstanbul Vol.2 ‘ projesi için  kısa süreliğine İstanbul’a gelip gecede şarkı söylemişti.

Amerika’dan geri dönen ve kendini yenileyen Ayça Varlıer şimdilerde müzik çalışmalarına ağırlık verdi ve yeni tv dizileri için karar verme aşamasında .

Ayça Varlıer 8 Mayıs  gecesi yenilediği repertuarı ile yerli yabancı pop jazz funk türünden şarkılar yanında müzikallerden şarkılar ile  sahnede olurken orkestrasında Eylem Pelit,  Cemil Tatlıpınar, Çağdaş Onur, Kaan Koçak, Barış Özbilgin ve Neco Tunç Engin vardı.  Bu arada o gece Varler ‘Merarica ‘ imzalı  tek parça kostümü ile çok şıktı.
 

 27. Uçan Süpürge Uluslar arası Kadın Filmleri Festivali tüm hızıyla devam ediyor.

Uçan Süpürge Vakfı’nın düzenlediği 9-16 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleşen 27.Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Festival 9 Mayıs gecesi  Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde  açılış töreniyle başladı.

Şenay Gürler ve Yetkin Dikinciler'in sunumuyla Ankara Devlet Opera gerçekleşen açılış gecesinde

Bu yıl Genç Cadı Ödülü, oyuncu Deniz İlhan’a takdim edildi. İlhan’a, ödülünü geçen yıl Genç Cadı Ödülüne lâyık görülen Öyküsu Özyürek verdi. İlhan, konuşmasında “Bütün kadınlar cadıyız ama tescilli cadı olmak çok sevindirdi. Kadın dayanışması tarafından ödüllendirilmenin de insanı çok güvende hissettiren bir tarafı var” dedi.

Bilge Olgaç Başarı Ödüllerine yapımcı Nida Karabol, yönetmen Ayşe Polat ve oyuncu Tülin Özen değer görüldü.



Nida Karabol’a ödülünü yönetmen Biket İlhan takdim etti. Bilge Olgaç’la tanıştığını söyleyen Karabol, Olgaç’ın yaratıcı, üretken bir yönetmen ve Türkiye’de en fazla film çeken kadın yönetmen olduğuna dikkat çekti. Konuşmasını festival teması etrafında şekillendiren Karabol, şöyle konuştu:

“Festivalin teması; ‘Daha Fazlası, Daha Azı Değil.’ Her şeyden önce toplumsal cinsiyet eşitliği diyoruz. Kesinlikle ‘Daha Fazlası, Daha Azı Değil’. Günümüzde çok önemli olan hak, hukuk, adalet kesinlikle ‘Daha Fazlası, Daha Azı Değil’. En çok istediğimiz şeylerden biri; barış, empati, sevgi. Lâik eğitim istiyoruz. Kültür-sanat istiyoruz. En çok sinemayı istiyoruz.”

Bilge Olgaç Başarı Ödülü’nü kazanan yönetmen Ayşe Polat, ödülünü oyuncu Muttalip Müjdeci’den aldı. Dünyada kadın yönetmen olmanın zorluğunu belirten Polat, “Kadın olmak zor, kadın yönetmen olmak daha zor. Çoğunlukla kadın yönetmenler arka planda kalmıştır. Sinema tarihi böyledir. Gelecek için çok umutluyum. Yeni nesil çok aktif, kadın dayanışmasını çok iyi biliyorlar” diye konuştu.

Törene katılamayan oyuncu Tülin Özen’e ödülü rol aldığı “Yük” filminin 13 Mayıs’taki gösteriminin ardından kendisiyle yapılacak söyleşide verilecek. Özen, törenine bir video mesaj yollayarak, “Bilge Olgaç ile anılan bir ödüle sahip olmak çok gurur verici. Bundan sonrası için de çok büyük bir güç veriyor bana” dedi.



Onur Ödülü’ne değer görülen Hatice Aslan’a ödülünü Aslan’ın “manevi kızı” olarak gördüğü oyuncu Ece Dizdar takdim etti. Aslan, konuşmasında ilk tiyatro oyununu Opera’da izlediği için Opera’nın kendisi için özel bir yer olduğunu söyledi. Aslan, buna dair “Opera binası benim için çok özel bir yer. Çünkü ben ilk tiyatro oyunumu burada seyrettim. Yücel Erten sahneye koymuştu. Çok etkilendim, 10 defa seyrettim. Sivas’tan gelip böyle bir oyunu seyretmenin ne demek olduğunu anlarsınız diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

 

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