Halil İbrahim Ceyhan’ın sürprizleri var!

Son dönemin parlayan yıldızı Halil İbrahim Ceyhan Yasemin Şefik’in ‘Uyduruk Sonlar’ adlı Youtube kanalının 9. bölüm konuğu idi geçtiğimiz hafta, çekimleri Maximum Uniq de gerçekleşen Ramazan Bayramı sonrası yayınlanacak programın seyircilerindendim.



Çok keyif alarak izlediğimiz bir program oldu bu hafta ki ‘ Uyduruk Sonlar ‘ Halil İbrahim Ceyhan’ın içten ve samimi sohbeti, Yasemin Şefik’in her zaman ki enerjik duruşu ve esprili muhabbeti ile Halil İbrahim Ceyhan’ı daha yakından tanıma fırsatını yakaladık.

Geçtiğimiz yıllarda Kanal 7’de ‘Emanet’ adlı dizi ile dikkat çeken bu sezon Now Tv’nin başarılı yapımı ‘Kirli Sepeti’ adlı dizide Murat karakterini başarı ile canlandıran genç oyuncu aynı zamanda uzun yıllardır müzik çalışmaları ile de dikkat çekiyor. Bir çok şarkının söz ve bestesini yapan aynı zamanda şarkı da söyleyen sanatçının yeni çalışmasını Nisan ayı sonlarına doğru sanatçı arkadaşı Adnan Koç seslendirecek, şarkının adı ‘Be Zalim’!

Bu aralar Hande Subaşı ile Mayıs ayının ilk haftasında sahne alacağı ‘Bir Masaldı’ adlı müzikalin çalışmalarına non stop devam eden sanatçı, epey yoğun.





Eserde İstanbul’un iki tarihî yapısının, Kız Kulesi ve Galata Kulesi’nin gölgesinde, Anadolu topraklarından ilhamla yaratılan masalsı kahramanları aracılığıyla seyircilere “aşk”ı yeniden keşfettirmeyi amaçlayan “Bir Masaldı”, aşk, dans ve müzikle büyüleyici bir sahne gösterisi olacak. Ayrıca Yonca Lodi’nin konuk sanatçı olarak yer alacağı uluslararası proje Türkiye sonrası yurt dışı turnesine çıkacak.

25 kişilik bir dansçı kadrosunun yer aldığı ‘ Bir Masaldı’ adlı müzikalde, izleyicilere müzik ve dans şöleni sunmaya hazırlanıyor. Proje danışmanı Bulut Reyhanoğlu olurken , “Bir Masaldı”nın orijinal müzikleri Diler Özer ve Metehan Dada’nın imzasını taşıyor. Yönetmenliğini Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı’nın üstlendiği müzikalin dansa dayalı şov bölümlerinin koreografilerini ise Taner Güngör ve Ferhat Güneş hazırlıyor.

G. Ülkem Gürbüz, Eda Savaşeri ve Demir Özcan’ın kaleme aldığı “Bir Masaldı”nın hikâyesi, çiftler arasındaki ilişkiye odaklanan ve uzun yıllar süren deneylere dayalı Gottman terapi sisteminden ilhamla hazırlanmış. “Bir Masaldı”, projeksiyon, hayalet perde, kostüm, 3D ses tasarımı ve mapping gibi sahne teknolojilerini kullanarak seyircilere kendilerini içinde kaybedecekleri, hem sihirli hem de terapi gibi hissettiren bir deneyim yaşatacak.



Halil İbrahim Ceyhan rol aldığı Kirli Sepeti adlın dizinin sezon finali yapması ile Temmuz ayının ilk günlerinde Amerika turnesine çıkacak hem tatil hem de hayranları ile buluşacak olan sanatçı yaz sonuna doğru yeni şarkılarını yayınlayacak.



43. İstanbul Film Festivali başlıyor!

İstanbul Film Festivali 17 -28 Nisan 2024 tarihleri arasında 43. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.





Festival ekibi dünya sinemasının en yeni örnekleri, kült yapıtlar, usta yönetmenler ve genç yeteneklerin son filmlerinin de aralarında olduğu 132 uzun ve 12 kısa metrajlı filmden oluşan zengin bir program hazırlamış. Festival boyunca film gösterimlerinin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla yapılacak söyleşiler, özel gösterimler ve etkinliklerle sinema dolu günler yaşanacak.

Basın lansmanında İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan, yaptığı açıklamalarla 43. İstanbul Film Festivalini tanıttı geçtiğimiz günlerde.



Bu yıl Sinema Onur Ödülleri , Cannes’da Altın Palmiye kazanan Yılmaz Güney’in Yol filmi de aralarında olmak üzere pek çok uluslararası festivalde ödüller kazanmış, toplumsal meselelere değinen ve kadın hikâyelerinin işlendiği birçok filmde rol alan oyuncu Meral Orhonsay ile

1968 yılından bu yana yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı filmler, kaleme aldığı akademik çalışmalar, çıkardığı sinema dergileri, çevirdiği sinema kitapları, üniversitelerde ve sinema toplantılarında verdiği derslerle çok yönlü sinemacı Engin Ayça’ya takdim edileceğini ödüllerin 16 Nisan gecesi CRR’de düzenlenecek açılış töreni’nde sahiplerine sunulacağını,

Ayrıca Wim Wenders ve Koji Yakusho’ya filmlerinin gösterimleri öncesinde festivalin Sinema Onur Ödülü takdim edileceğini bildirdi.

İstanbul Film Festivali’nin bu yılki gösterimleri Beyoğlu’nda Atlas 1948 ve Beyoğlu Sineması, Şişli’de CineWAM Premium+ City's Nişantaşı ve Kadıköy’de Kadıköy Sineması ile Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi olmak üzere 6 salonda yapılacak.

Önceki yıllardan farklı olarak Beyoğlu Sineması ve Sinematek / Sinema Evi’nde yapılacak tüm gösterimlerde yerler numarasız olacak.

Festival programında, artık gelenekselleşen Dünya Festivalleri’nden Genç Ustalar’a, Mayınlı Bölge’den Antidepresan’a, Çiçek İstemez’den Neredesin Aşkım? ve Cinemania’ya 15 farklı bölümde filmler yer alıyor.

Bu yıl, Atıf Yılmaz'ın Ümit Ünal'ın senaryosundan sinemaya aktardığı, başrollerini Türkan Şoray ile Oğuz Tunç'un üstlendiği, 1987 yapımı Hayallerim, Aşkım ve Sen'i Atlas Post Production tarafından restore edilmiş kopyasından izleyebilecek. Film ekibi 19 Nisan Cuma günü Atlas 1948 Sineması’ndaki gösterime katılacak.

Festivalin Ulusal Yarışma jüri başkanlığını Berlin’den ödülle dönen yönetmen, senarist ve yapımcı Aslı Özge üstlenecek. Ulusal Yarışma jürisinde oyuncu Merve Dizdar, görüntü yönetmeni Barış Aygen, sanatçı Halil Altındere ve müzisyen Ekin Fil yer alıyor.

Ulusal Yarışma’da Altın Lale En İyi Film, Jüri Özel Ödülü, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni ve En İyi Özgün Müzik olmak üzere toplam 10 dalda ödül verilecek.

Ulusal Kısa Film Yarışması jürisinde yönetmen Kasım Ördek, yönetmen ve görsel sanatçı Zeynep Demirhan, oyuncu, yazar ve yönetmen Barış Gönenen yer alacak.

43. İstanbul Film Festivali Ulusal Belgesel Yarışması jürisinde yönetmen Berna Gençalp, yönetmen Orhan Eskiköy ve sinema yazarı Evrim Kaya var.

Türkiye yapımı uzun metrajlı kurmaca ilk filmlerin aday olduğu Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü jürisinde yönetmen Orçun Köksal, yapımcı İpek Erden, yönetmen Nesimi Yetik yer alıyor.

‘Mucize Aynalar’ alışık olmayan güzel bir film!

Labirent, Kaybedenler Kulübü, Devrim Arabaları adlı başarılı yapımları ile dikkat çeken yönetmen Tolga Örnek’in yeni filmi Aziz Nesin uyarlaması ‘Mucize Aynalar’ 5 Nisan’da sinema salonlarında.



Cengiz Bozkurt, Boran Kuzum, Şebnem Bozoklu, Zerrin Sümer, Eren Demirbaş, İştar Gökseven, İdil Fırat’ın rol aldığı ‘Mucize Aynalar’ Aziz Nesin’in altı hikayesinden oluşuyor.

Tolga Örnek, Aziz Nesin’in kaleminden çıkan öykülerle yazdığı senaryoyu, altı haftalık çekim süreci ve dört aylık bir post prodüksiyon çalışması ile beyaz perdeye aktarmış.

Hazırlıkları dört ay süren, özel dekorlarda yaratılan atmosfer ile gerçekleşen çekimler boyunca oyuncular da adeta geleceğe ışınlamış gibiydi. Distopik filmin çekimlerinin ardından görsel efekt çalışmaları da dünyadaki benzerleri gibi 50 kişilik bir ekip tarafından dört ay aralıksız çalışılarak yapılmış başarılı bir yapım. .

Yakın gelecekte yaşanabilecek gerçekler Aziz Nesin’in mizahı ile sinema perdesine geliyor.

Mucize Aynalar, alışık olunmayan gündelik gerçeklikle komediyi harmanlayan farklı yapısı ve sıra dışı tarzıyla, farklı bir seyir deneyimi vaat ediyor.



‘Kardeşlerimi Arıyorum’ gala yaptı!

‘Kardeşlerimi Arıyorum’ sezonun sonuna doğru hafta içi galasına katıldığım çok ama çok iyi işlerden.



Barış Gönenen’in yönettiği oyunu İsveçli yazar Jonas Hassen Khemiri’nin yazdığı tek perdelik oyunun dramaturgunu Kayra Babalık, müziklerini ise Utku Güçlüoğlu hazırlamış.

Yapımcılığını Taksim Ara Sahne’nin yaptığı ‘Kardeşlerimi Arıyorum’ da Uğur Uzunel, Buse Külekçi, Can Sertaç Adalıer, Gülin Bakkaloğlu, Metehan Kaya rol almışlar.

Oyunda Stockholm’de terör saldırısı sonrası şehirde yaşayan göçmenlerin değişen hayatları hem komik hem de ciddi bir şekilde anlatılıyor. Özellikle oyun boyunca her saniyesinde başarılı bir performans sergileyen Uğur Uzunel çok başarılı.

Gala gecesinde konuklar arasında Burak Deniz, Selin Şekerci, Rıza Kocaoğlu, Zeynep Tuğçe Bayat, Alp Navruz, Tolga Karaçelik, Tuğçe Altuğ, Emrah Altıntoprak sanat camiasından gözüme çarpan isimler idi.

Oyun 4- 12-24 Nisan tarihlerinde Taksim Ara Sahnede.

Yalın sahnelerde 20. yılını kutluyor!



Tam tamanına 20 yıl oldu Yalın ile tanışmamız. 2004 yılı Mart veya Nisan ayları idi, şimdilerde anılarda kalan Suadiye Saloon Bar da Dj Barış Doğruöz’ün Playlist ‘in ilk defa duymuştuk ‘Zalim’ adlı şarkıyı hepimiz kim bu ses? diye günlerce birbirimizi sormuştuk. Sonunda hepimiz tanıştık Yalın şarkıları ile, mütevazi hayatı kült olmuş şarkıları ile gönlümüzde yer etti Yalın.



Ve Yalın şimdilerde sahnede 20.yılını kutluyor. Hafta sonu Ayazağa da bulunan Volkswagen Arena’da sahnede idi ünlü sanatçı. 5000 kişinin bir ağızdan söylediği şarkıları ile dünden bugüne Yalın var idi koca sahnede. Alper Ersönmez idaresindeki orkestrası ile şarkıları ile bizi geçen yıllara götürdü. Özellikle Sezen Aksu, Kayahan, Selami Şahin ve Bulutsuzluk Özlemi’nden şarkılar mükemmel seçim idi.



Seslendirdiği ve bestelediği şarkılarla Türk pop müziğine unutulmaz eserler katan Yalın, biletleri yaklaşık bir ay önce tükenen konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Yalın, kendisine sorulan soruları cevapladı.

Basın mensuplarının “20. yıl konseptli konserlerin üçüncü konserindeyiz. İlk ikisi gibi bununda biletleri tükendi. Neler söylemek istersiniz?” sorusuna Yalın, “Bana kıymet verdikleri için dinleyicime teşekkür ederim. ” dedi. İstanbul konserleri sonrası Türkiye turnesine çıkmaya hazırlanan başarılı sanatçı, “Uzun zaman oldu gitmeyeli. Bu yüzden çok heyecanlıyım. Keşke imkan olsa her yere gitsem. Çok özledim onları.” dedi.

31 Mayıs’ta Beşiktaş Stadyumu'nda 40 bin kişiye vereceği konser ile ilgili ve biletlerin ilk üç saatte 10 binin üzerinde satılması hakkında da konuşan Yalın “Hayallerimde bu yoktu. Orada konser vermekte, böyle bir satış yapmak da hayallerimin çok çok ötesinde. Ekipten satış rakamları ile ilgili mesajlar geliyor. ‘Bu gerçek mi?’ diyorum. Çok kısa sürede 10 bin rakamına ulaştık. Şimdi 20 bine gidiyor. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Her şeye çocuk yaşta hayal ederek başladım. İçimdeki çocuğa söylüyorum bütün şarkılarımı. İçimdeki çocuğun elinden tuttukları için hepsine teşekkür ediyorum.” dedi.



Konser sırasında 20 yıllık kariyerinin kısa bir özetini anlatan videonun led ekranlara yansıtılmasıyla başlayan konsere Yalın, ‘Ah Be Kardeşim’ şarkısı ile giriş yaptı. Sahnede kendisini dinlenmeye gelen seyircilerle de sohbet etmeyi ihmal etmeyen Yalın, “Ayaklarınıza sağlık, iyi ki geldiniz. Ne hayal ettiysem, aklımdan ne geçirdiysem gerçekleştirdim. 31 Mayıs’ta Beşiktaş Stadyumunda konser vereceğiz. O konseri düşündükçe aklımı kaybedecek gibi oluyorum. Mevlana der ki ‘Dünyada olabilecek her bir olay için misal aleminde sayısız ihtimal uyur. Siz ağzınızdan çıkardığınız sözlerle, o ihtimalleri uyandırırsınız. Güzel kelimeler söyleyin ki, güzel ihtimaller uyansın. İşte insanın kaderine müdahalesi, buradadır’. diye. Siz benim en güzel ihtimalimsiniz. Hoşgeldiniz.” dedi.





Yalın'a ekip arkadaşları bir de sürpriz hazırladı. 44 yaşına giren Yalın, doğum gününü kutlamak için sahneye gelen doğum günü pastasını, kendisini dinlemeye gelen misafirleri ile birlikte kesti. Seyircilerin “İyi ki doğdun Yalın” sloganlarına karşı, “Yapmayın ağlarım. Yaş aldıkça daha çok duygusal oluyor insan. Herkes için sağlık ve bol bereket diliyorum. Çok teşekkür ederim” dedi. Sevilen şarkılarını sevenleriyle hep beraber seslendiren Yalın, muhteşem bir geceye imza attı.

Yalın’ın konser takvimi;

25-26 Nisan Bakü,

11 Mayıs Kayseri,

22 Mayıs İzmir,

25 Mayıs Ankara,

31 Mayıs İstanbul.