Şampiyon Melekler Kıbrıs'ta anıldı!

6 Şubat depreminde Adıyaman’daki İsias Otel’de hayatını kaybeden KKTC’li şampiyon genç voleybolcular için düzenlenen anma geccesi 06 Ocak cumartesi Kıbrıs Chamada Prestige Hotel’de gerçekleşti.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin düzenlediği geceye Adıyaman’da görülen ve 26 Nisan 2024 tarihine ertelenen duruşmaya katılan ailelerin sözleri adeta göz yaşarttı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yer alan Chamada Prestige Hotel’de, iş insanı Rabia Doğruyol ve yapımcı Nilay Gürsoy ev sahipliğinde düzenlenen ‘Şampiyon Melekleri’ anma geccesine siyaset, sanat ve spor dünyasından pek çok isim katıldı.

Kıbrıs Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İyi Parti Afyon Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Hataylı eski milli futbolcu Gökhan Zan, sanatçılar Haluk Levent, Nil Burak, Hakan Meriçliler, Eren Hacısalihoğlu, Savaş Satış, Funda Barın, yapımcı Ata Türkoğlu ve Nilay İslamoğlu katıldı.

Başta Uğur Aslan, Ziynet Sali, Buray ve Işın Karaca gibi sanat dünyasının ünlü isimlerinin videoları ile katıldıkları geccede Sezen Aksu’nun ‘Küçüğüm’ şarkısıyla hazırlanan vtr kaydı dikkat çekti.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin Gazimagosa’da açacağı eğitim kompleksine destek olmak üzere düzenlen gecceye dernek başkanı Ruşen Karakaya Adıyaman’da 03 Ocak - 06 Ocak tarihleri arasında görülen dava ile ilgili olarak adliye önünden canlı olarak bağlandı. Gecceyi düzenleyenlere ve katılımcılara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Karakaya “Çocuklarımızın adını yaşatmak adına çıktığımız bu yolda bize destek olan herkese teşekkür ederiz. Şampiyonlar ölmez. Çocuklarımız adaleti, kayıplarımızın adaleti sağlanacak çünkü biz tek yüreğiz! Çocuklarımızın adını yaşatmak ve eğitim amaçlı projeler yapmak için hiç durmadan çalışacağız çünkü bizim onlara sözümüz var.” dedi. Duruşma salonuna giderken konuşan, hüznü ve yorgunluğu yüzünden okunan Karakaya’nın konuşurken kimi zaman zorlandığı görüldü.

KKTC Cumhuriyeti Meclisi Başkanı Zorlu Töre yaptığı konuşmada adalet beklediklerini söyledi. Töre; Adıyaman’daki İsias Otel’in enkazına yaptıkları ziyaret hakkında konuşurken çevre binalarda herhangi bir yıkım olmadığının fakat otelin adeta kumdan yapılmış olması nedeniyle yıkıldığını gördüklerini belirtti. “Depreme karşı hazırlıklı olsaydık canlı kaybımız yine olur ama böyle olmazdı. Gidenler geri gelmez ama mutlaka bir adalet olmalıdır! O binalar yapılırken bir çalma varsa ki var olduğu ortaya çıktı; mutlaka cezalarını görmelidirler. Ceza gördükleri zaman o canlar geri gelmeyecektir elbette ama bir ibret olur. Yargıya güveniyoruz. Yargı görevini yapacaktır.” dedi.

Gecceye katılan sanatçı Hakan Meriçliler konuşmasını yaptığı sırada gözyaşlarını tutamadı. Konuşması sıklıkla gözyaşlarıyla kesilen Meriçliler’in siyaset ve sanat dünyasına yönelik sitemkâr sözleri dikkat çekti. Meriçliler “Az önce bir anayı dinledik. Hepimizi derinden etkiledi. Kendimi zor tutuyorum. Bu kadar güzel çocukları ve ailelerin görüntülerini izlemek kolay değildi. Gecceye katılamayıp video yollayan sanatçı arkadaşlarımızı izledik. Hepsi sağ olsun ama böyle konular o kadar hassas ki… Böyle konularda profesyonel konuşmak olamaz. Bu o kadar yakar ki cümleleri tasarlamak zor… Bu bir film değil, bu bir gerçek. Bu gecce burada bir anıt tesis yapıp çocuklarımızın adını yaşatmak için buradayız. Buradaki mesele bu anaların babaların evlatların unutulmaması.” dedi.

Gecceye katılım gösteren eski futbolcu ve teknik direktör Gökhan Zan hukuki sürece özellikle dikkat çekti. Zan “Çocuklarımızı yaşatmak adına Türk hukukunun bu süreçte çıkaracağı emsal karar ile sadece şampiyon meleklerimizi değil aynı zamanda Hatay’da ve tüm diğer illerde yaşana mağduriyet adına çok önemli bir kara olacaktır. Umarım bir nebze olsun onların ruhu rahat eder. Depremi yaşamış biri olarak öncelikle bu geccede burada olan Haluk ağabeyime teşekkürlerimi sunmak isterim. Kendisi bizi hiç yalnız bırakmadı.” dedi.

Zan “Aslında sözün bittiği yerde değiliz tam tersi sözün başladığı yerdeyiz. Asıl davamız unutulmamak için, unutturmamak için yeni başlıyor. Bende bu süreçte bir Türk evladı olarak her zaman göreve hazırım.” dedi.

Haluk Levent, “O çocukların acısını yaşıyoruz. Anne, babalarının yanında olmak benim için onurdur. Zaten Adıyaman’da, onların yanındaydım. Bugün de onlar yokken burada anlamlı bir gece var. Ben de burada olmak istedim. Bu sorumluluğu birçok kesimin paylaşması gerekiyor. Sorumluluk paylaşılsın ki yeni çocuklarımız yeni şampiyon meleklerimiz bu hayattan göçüp gitmesin.” dedi.

‘3391 KİLOMETRE’ BU CUMA SİNEMALARDA!

Özellikle gençler tarafından yazıları ilgi gören Beyza Alkoç’un ‘3391 Kilometre’ adlı kitabı film oldu.

Fulya Özcan senaryosuyla sinema uyarlaması, 12 Ocak’ta sinemada izleyicisi ile buluşacak. Filmin başrollerinde televizyon dizilerinin sevilen oyuncularından en son Adım Farah dizisinde rol alan Derya Pınar Ak ile Ahmet Hakan Zavlak yer alıyor. Ayrıca Cavit Çetin Güner, Selin Türkmen, Gülin İyigün ve Ogün Kaptanoğlu’nun da muhteşem oyunculuklarıyla eşlik ettiği film, sinema sektörünü hareketlendireceğe benziyor.

OTTO Entertainment ve Böcek Films’in yapımcılığında, yönetmenliğini Deniz Enyüksek’in üstlendiği, Ömer Faruk Sorak’ın kreatif dokunuşlarıyla gerçekleşen 3391 KİLOMETRE film , Paris, İstanbul ve İzmir üçgeninde 5 haftada çekilmiş. Çekimler için en az adı kadar yol yapılan film, başarılı oyunculuklar ve zengin prodüksiyonu ile sinema izleyicisine iyi bir seyirlik vadediyor.

3391 Kilometre, birbirlerinden çok uzakta olmalarına rağmen, sevginin güçlü bağını hissedebilen iki gencin hikayesini konu alıyor.

Bir uzak mesafe aşk hikayesi anlatan ve uzun süre çok satanlar listesinde yer alan ‘3391 Kilometre’, okurlarının kitaptan çok iyi bildikleri ‘mantar pano’, ‘ışıklı battaniye’, ‘uçak adlı kedi’ ve daha birçok ayrıntıya da filmde hassasiyetle yer verilerek, başarılı bir sinema uyarlaması olarak gençlerin beklentisini karşılayacak.

Dokuz Oda Cinayetleri yeniden kitapçılarda!

Altan Erbulak’ın kızı yazar Ayşe Erbulak’ın on yıl aradan sonra yeniden düzenlenerek basılan kitabı Dokuz Oda Cinayetleri”, Eksik Parça Yayınları’ndan çıkarak kitapçılarda yeniden raflara çıktı.

Bugüne kadar Güneş ve Sabah gazeteleri yanında Kanal 6, Show Tv ve Kanal D de çalışan Erbulak, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Duru Tiyatro, Tiyatro Kedi, Yüksek Ökçeler Ses Oyuncuları ve Tiyatrokare. Skatval ve Stjørdal Tiyatroları’nda tiyatrolarında uzun yıllar oyunculuk yaptı. 12 yıl kaldığı Norveç’ten Türkiye’ye dönünce TRT de 200 bölüm canlı yayında” Anne-Çocuk” programını sundu.

Trondheim Krim Festivali’nde ülkemizi ilk ve tek Türk yazar olarak temsil etti.

Yazarlığının yanı sıra Norveçce – Türkçe çeviri ve ülkemizi ziyaret eden birçok yabancı yazara moderatörlük yapan Ayşe Erbulak,

Birçok polisiye kitap ve öykü yarışmalarında jüri üyeliği yaptı. 2024 yılı Afife Jale jürisinde de yer alıyor.

En son geçtiğimiz ay ‘Kadın Hikayeleri’ adlı oyunda izlediğim Erbulak yaz başında yeni kitabı ile kitapçılarda olacak.