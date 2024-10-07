Yine yeniden Altın Portakal!

Türk Sinemasının en önemli film festivallerinden Altın Portakal Film Festivali bu yıl 5 Ekim – 12 Ekim 2024 tarihleri arasında 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Antalya’da gerçekleşiyor.

Benim için ve her sinema sever için ayrı bir yeri olan festivale 2005 yılından beri bir fiil katılıyorum. Son yıllarda yaşanılanlar nedeniyle biraz düşük moodda gerçekleşen festival geçen yılın ardından açılış günü büyük sükse yaparak sanki eski günlerine dönüyor imajını yarattı bizlere……….

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 5 Ekim Cuma günü, geleneksel kortejle başladı. Sinema ve televizyon dünyasının sevilen isimleri, Antalya sokaklarında seyircilerinin sevgi ve hayranlık dolu coşkusuyla karşılandı. Korteje katılan sanatçılar arasında oyuncular Salih Güney, Cihat Tamer, Gülsen Tuncer, Mehmet Özgür, Şahnaz Çakıralp, Kaan Çakır, Burak Serdar Şanal, Engin Ayça ve Mercan Dede dikkat çeken isimler arasında idi.

Açılış gecesinde Serhat Kılıç’ın sahne gösterisiyle başladı. Quentin Tarantino’nun meşhur Pulp Fiction filmiyle bütünleşen şarkısı eşliğinde sahneye gelen Kılıç, şarkının, Mısır’dan Türkiye’ye, Türkiye’den Amerika’ya ve nihayet Hollywood’dan bütün dünyaya ulaşan yolculuğunu anlatıp “İşte sinema bu kadar büyülü, bu kadar güçlü” diye konuştu. Sedef Avcı’nın kibar sunumuyla başalayan gecede güzel anlar yaşandı

URART tarafından tasarlanan Onursal Nişan’ı bu yılki sahibi, oyuncu Saadet Işıl Aksoy’a; URART Yönetim Kurulu Başkanı ve Kreatif Direktörü Erol Sağmanlı ile Ulusal Jüri Başkanı Ferzan Özpetek birlikte sundu. Özpetek, “Festivalin bir yüzü olması çok önemli. Bunu Venedik, Cannes ve Berlin yapıyordu, şimdi biz de yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Onur Ödülleri; Erdal Özyağcılar, Selçuk Yöntem, Şerif Sezer, Müjdat Gezen ve Işıl Yücesoy’a takdim edildi.





Festivalin Başarı Ödülleri; Farah Zeynep Abdullah ve Aras Bulut İynemli’ye verildi.

Gecenin sürprizi ise Serhat Kılıç’ın sahnesine bir ara Aras Bulut İyinemli’nin çıkıp şarkıya eşlik etmesi oldu.

Açılış gecesinin isimleri arasında Şerif Gören, Engin Ayça, Gülsen Tuncer, Perihan Savaş, Zeynep Özyağcılar, Tuba Büyüküstün, Emre Altuğ, Biket İlhan, Mehmet Aslantuğ, Menderes Samancılar, Ozan Kaya Otku, Selma Güneri, Yusuf Sezgin, Mehmet Özgür, Murat Şeker, İlker Kaleli gecenin dikkatimi çeken isimleri oldu.

Ve yıllar sonra eski festival gecelerini yaşadığımız Hotel Su terasındaki açılış partisi muhteşem idi.Hani o beach partileri vardıya onu yaşadık sanki yıllar sonra, parti de Antalyalı, Aktüel Event Company’in seçkileri ve showları ile unutulmaz bir gece idi.

Yine Yeniden Antalya Altın Portakal’da bu filmler ile içiçeyiz.......



Layla Puliçe Şarkıları!

İzmir doğumlu çocukluğundan bu yana müzik ile uğraşan Layla Puliçe, okul döneminden itibaren festivallerde, çeşitli mekanlarda kadar solist olarak şarkılarını söylerken yeni şarkılar üretmeye devam ediyor.





Değişik tarzı, söz yazarı, besteci ve yorumcu Layla Puliçe, beş yıldır devam eden solo kariyerinde yeni bir döneme giriyor. Şimdilerde Puliçe’nin yepyeni projesinden şarkılar Bayhan Müzik etiketiyle dinleyicilerle buluşmaya başlıyor.

Layla Puliçe’nin 2024 versiyon “Layla” sı 27 Eylül tarihinden beri tüm dijital platformlarda yayında.

“Layla”nın sözleri Ali Çınar’a, müziği Ahmet Kaya’ya, düzenlemesi ise Layla’nın uzun zamandır yol arkadaşlığı yaptığı müzisyen ve aranjör Deniz Gökhan'a ait. Şarkının hüzünlü hikayesi ile latin ezgilerini harmanlayıp yaz esintisi de hissettiren bir düzenleme ile özünü koruyarak yeni bir yorum getiren Layla Puliçe, dinleyicinin kendini ritmine kaptıracağı yine aynı hislerde buluşacağımız bir projeye imza atmış.

Yazdığı sözler ve vurucu melodileriyle dikkat çeken genç müzisyen, 2021 yılında ilk albümü “Oldum Bir Seyyah”ı yayınlamış.. Yeniden, Kör Talih, Çıkmaz Sokak gibi şarkılarla dinleyicinin ilgisini çeken Layla Puliçe şimdi yeni teklisi bir Ahmet Kaya klasiği olan “Layla” ile yoluna devam ediyor.

Puliçe, “Layla”nın fotoğraf çekimlerinde Murat Akçay ile çalışırken, video klibi için ise Emre Abi’nin yönetmenliğinde kamera karşısına geçmiş

Genç sanatçı, “Layla” şarkısının kendi adını taşıyor olmasının kendisinde çok özel bir yeri olduğunu ifade ederken, bu özel versiyonu dinleyicisiyle beraber konserlerde hep bir ağızdan söylemek için gün sayıyor. Layla Puliçe Live From Fest kapsamında Kayseri, Gaziantep ve İstanbul ‘da seyircisi ile buluşacak.

Yalın Harbiye Açıkhava’ya geliyor!

Yorumladığı ve bestelediği şarkılarıyla 2004 baharında hayatımıza giren bu yıl 20. Yıl konserlerinde seri konserler veren Yalın konserlerine tüm hızla devam ediyor.

Türk pop müziğine unutulmaz eserler katan Yalın, yaz sezonuna Anadolu'nun farklı şehirlerinde verdiği biletli konserlerle damga vurdu.

Turnesine geçtiğimiz Mayıs ayında Kayseri'den başlayan Yalın, sırasıyla İzmir, Ankara, 3 gün üst üste İzmir-Efes, Bodrum, Antalya, Konya ve Bursa'da verdiği konserlerle devam etmişti.

5-6-7 Ekim'de İzmir Efes Antik Tiyatro verdiği konserle Ege halkına ulaşan sanatçı 12 Ekim'de Eskişehir ve 26 Ekim'de Adana'da sahne alacak.

Yalın, 5 aylık dönemde Anadolu'nun 10 farklı şehrinde toplam 100 bin bilet satmayı başarırken, bu yılın en çok bilet satan sanatçı ünvanınında sahibi.

Yoğun konser temposunu İstanbul'da da sürdürecek olan Yalın 'Bir Büyülü Gece' sahne konseptiyle, 3-4-5 ve 7 Kasım akşamı Harbiye Açıkhava sahnesinde olacak.

Bodrum’da Sinema Haftası!

"Sinemanın Kalbi Bodrum'da Atıyor" mottosuyla düzenlenen 12. BOTH – “Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi” 30 Eylül – 04 Ekim 2024 tarihleri arasında sinemaseverler ve sinema profesyonelleri ile Bodrum’da gerçekleşti.

Festivalin sunuculuğunu oyuncu Hakan Bilgin yaparken açılış gecesinde Müfit Can Saçıntı tek kişilik gösterisi; “Meşhur Ünlüler” ile izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Açılışta festivalde gösterim yapılacak filmlerin de fragmanları sonrası gecenin finalinde ise Eypio mini bir konser verdi.

Bodrum Türk Filmleri Haftası’nın açılış gecesi usta oyuncu Kemal Sunal’ın hologramı ile başladı. Hologramda Kemal Sunal Türk sinemasının yıldızlarını anarak: “Bizler sizin kalbinizde ve sizlerin sayesinde var olduk. İyi ki varsınız. Şimdi sizlerden bir ricam olacak, lütfen gözlerinizi gökyüzüne doğru çevirin gördüğünüz yıldızlar Türk sinemasının yıldızlarıdır. Bakın Mahmut Hoca oradan sizlere el sallıyor. Ben size onların selamını getirdim, sizler de alkışlarınızla onların selamınızı iletebilirsiniz.” dedi.

Açılışta ilk olarak konuşma yapan Bodrum Sinema ve Kültür Derneği (BSKD) ve 12. BOTH Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Sezgin, “Bugün, 12. Kez Bodrum Türk Filmleri Haftası ve Cine Bodrum Sektör Zirvesi’nin perdelerini açıyoruz. Bu organizasyonu bu şekliyle son kez yapıyoruz, bu demek değildir ki bir daha yapmayacağız gelecek sene için sürprizimiz var. Bugün çok mutluyuz 12 yılan sonra evrim değiştiriyoruz ve Bodrum’u hak ettiği noktada Uluslararası Film Festivali’ne kavuşturacağız. Buradan evlerinize giderken çok özel anıları paylaşmış olarak dağılacağız. Biraz evvel Kemal Sunal üstadımızın bize söylediği gibi sinemanın kalbi bugün Bodrum’da atıyor, bugün zirveyle beraber toplantılar gerçekleşiyor, sokaklarda, meydanlarda gösterimlerimiz olacak. Plajlarda denizin üstüne kuracağımız perdelerde gösterimlerimiz olacak. Ama bunların hepsi sizlerle beraber oluyor, kıymetli varlığınız için teşekkür ediyorum. Kemal Sunal’a, Adile Naşit’e, Münir Özkul’a hepiniz iyi ki varsınız, iyi ki varlardı diyoruz. Biz onları hiç unutmayacağız. Biz sizlerle beraber çok güzel, büyük bir Türkiye sineması inşa ediyoruz.” dedi.

Bodrum Türk Filmleri Haftası’nın açılışında organize edilen Ödül Töreni ile birbirinden kıymetli ödüller sahipleriyle buluştu. Bodrum Sinema ve Kültür Derneği (BSKD) ve 12. BOTH Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Sezgin tarafından Hakan Bilgin’e, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Hüseyin Toprak, Nergis Çorakçı’ya, Biletinial Ceo'su Ulaş Uslu tarafından da Derviş Zaim’e, Kos Belediyesi Başkan Yardımcısı Stamata Elenı Voukelatou tarafından Ömer Faruk Sorak’a, DenizBank Kurumsal İletişim, Etkinlik ve Sponsorluk Grup Müdürü Sayın Emek Kaplangil tarafından Serap Aksoy’a “Özel Ödül” takdim edildi.

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit tarafından Salih Kalyon adına Gani Müjde’ye, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras adına Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz tarafından Zülfü Livaneli’ye, Bodrum Belediye Başkan Vekili Ali Diken tarafından ise Filiz Akın’a “Yaşam Boyu Onur Ödülü” takdim edildi.

A90 Pıctures Ceo'su Mengü Atasağun tarafından Uğur Güneş’e, Borusan Oto Bodrum Genel Müdürü Mert İnanmışık tarafından da Savaş Satış’a “Genç Başarı” ödülü verildi.

Bodrumspor Futbolcusu Celal Dumanlı tarafından Mustafa Avkıran’a “Halikarnas Balıkçısı Özül Ödülü”, CGV Mars Sinema Gurup Ceo'su Sayın Jong Mın Jung tarafından da Hatice Aslan’a “Emek ve Başarı” ödülü takdim edildi. Vahdet Erdoğan ise “Sürdürülebilir Başarı” ödülüne layık görüldü.

4 Ekim’e kadar devam eden Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi’nde

Bodrum ve Kos Adası'nda eş zamanlı olarak uluslararası katılımlı galalar, özel film gösterimleri ve söyleşilerle zengin bir program sunuldu. "CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi" kapsamında ise sinema salonu sahipleri, film yapımcıları ve diğer sektör profesyonelleri bir araya gelerek Türk sinemasının sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaya çalıştılar. Ve 3 Ekim gecesi 18 Ekim de vizyona girtecek ‘Gelin Takımı ‘ adlı film ilk defa Kos Adasında seyirci ile buluştu.

“Suda Suretimiz Var”

1985 yılında aramızdan ayrılan Türk Halk Müziği ve Opera sanatçısı aynı zamanda bağlama virtüözü Ruhi Su ile yaklaşık 50 yıl evvel tanışan bağlama üstadı Emin İgüs, bugüne dek süregelen müzik yaşamında O’nun açtığı yolu takip etmeye çalışmış değerli bir isim.

Dostlar Korosu’ndaki çalışmalarından hemen sonra kurucusu olduğu Ezginin Günlüğü müzik topluluğunda da aynı anlayışı amaç edinen sanatçı, yaklaşık on yıl süren Ezginin Günlüğü dönemi sonrasında kendi adıyla kurduğu gruplarla geleneksel ezgileri seslendirmeye devam ediyor.

Yakın zamanda çalışmalara başlayan Emin İgüs, Eylem Pelit, Ruşen Can Acet, Cem Mazlum Ruhi Su’nun eşsiz yorumuyla günümüze taşıdığı türküleri ‘Suda Suretimiz Var’ diyerek 8 Ekim gecesi Moda Sahnesi’nde seslendirecekler.

Topluluğun en temel amacı ve arzusu: havaların temiz, suların berrak olduğu zamanlarda yakılmış bu türküleri, kendi mütevazı ve incelikli hallerinden koparmadan, Ruhi Su’yu ve bu türküleri yakan, yaşatan ozanlarımızı incitmeden yorumlamak.

‘Suda Suretimiz Var’ konserleri devam edecek.

Furkan Palalı Roma’da yarışıyor!

En son NOW TV’de Kirli Sepeti adlı dizide rol alan başarılı oyuncu Furkan Palalı, bir süre İtalya’nın başkenti Roma’da olacak.

İtalya’da çok sevilmesinin verdiği ün ile Rai1 kanalında cumartesi akşamları prime time da en çok izlenen ‘’ Ballando Con Le Stelle’’ (Yıldızlarla Dans Etmek) programının 19.sezonun 12 yarışmacısından biri oldu.

Rol aldığı dizilerin İtalya’da yayınlandığı süreçte reyting rekorları kırması sebebiyle inanılmaz bir fan kitlesine ve yapımcıların yoğun ilgisine sahip başarılı oyuncu bu ilgiden çok memnun.

Programda bugüne kadar ülke dışından yarışacak olan ilk yabancı celebrity olarak dans partneri Erica Martinelli ile tango yaptı.

Gerek tangonun tutkulu bir dans türü olması gerekse stüdyoda çiftin performansı için hazırlanan özel dekor sebebiyle; stüdyoda bulunan izleyicilerden ‘’Roma Alev Aldı’’ sözleri duyuldu ve başarılı oyuncu ayakta alkışlandı.



Bu arada hafta içi dans çalışmaları arasında basın danışmanı Seda Altuner’in koordinasyonuyla fotoğtafçı Bora Gökhan Palalı’nın Roma’nın çeşitli yerlerinde yeni sezon fotoğraflarını çekti.

Her hafta farklı bir dans türünü sergileyecek olan Palalı, 2025 yılının ilk aylarında yeni projesiyle ekranlarda olacak.

Suna Keskin sahnede 60. yılını kutluyor!

Suna Keskin Türk tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının duayen oyuncusu sanatçı tiyatro sahnesinde kesintisiz olarak var olduğu 60 yılında kapalı gişe oynadığı Ahududu oyunuyla şimdilerde sahnede.

10 Ekim gecesi oyun Taksim Atatürk Kültür Merkezinde yeniden sahnelenecek, oyunun finalinde sanatçı sahnede 60. sanat yılını kutlayacak. Mesleğinin son 15 yılını Tiyatrokare'de geçiren ve tiyatronun Bu da Benim Ailem, Müziksiz Evin Konukları, Sinek Kadar Kocam Olsun gibi oyunlarından sonra on yıldır kapalı gişe oynanan, Nedim Saban imzalı Ahududu oyununda, Melek Baykal ile başrolü paylaşan Suna Keskin, mesleğine adadığı ömrünü kutladığı bu anlamlı gecede yine sahnede.

O gece tiyatromuzun duayen ismi Erol Keskin adına her yıl kendisini tiyatroya adayan bir genç sanatçıya verilecek olan ödül takdim edilecek. Ceyda Düvenci'nin sunacağı ödül töreninde, Nezaket Erden 1. Erol Keskin Ödülünün sahibi olacak.

Sanat dünyasından birçok değerli ismin katılacağı unutulmayacak gece bir kokteyl ile sona erecek.