Kemal Sunal’sız 25. Yıl!

Türk sinemasının unutulmaz oyuncusu, hayatımıza her daim renk katmış olan Kemal Sunal vefat edeli bu hafta tam tamına 25 yıl oldu.

Sanatçının uçak fobisi, yaşamı boyunca yenemediği bir korkusu olarak kalmış 3 Temmuz 2000 tarihinde, ‘Balalayka’ isimli filmin çekimleri için bindiği Trabzon uçağında geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında hayatını kaybetmişti Kemal Sunal.

Hayatımıza filmleri ile renk katan, filmlerinde verdiği mesajlar ile dikkat çeken Sunal’ı neredeyse her akşam televizyonda filmlerini sanki ilk defa izliyormuş gibi seyretmek onun ne kadar başarılı bir oyuncu olması yanında hep iyi işlerde iyi isimlerle çalıştığının bir göstergesi olsa gerek.

İBB, Göztepe Parkı'nda önceleri Anadolu Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü binası olarak kullanılan yapıyı yenileyerek, “Kemal Sunal Müzesi”ne dönüştürdü. Geçtiğimiz yıl açılan müze, zemin kat ve 1 normal kattan oluşuyor. Müzede, 2000 yılında vefat eden usta sanatçının film afişlerinden kişisel eşyalarına, ödüllerine, giydiği kostümlerden özel hatıralarına kadar birçok anısı sergileniyor.

Sunal’ın eşi Gül Sunal açılış gününde duygularını şu sözlerle dile getirmişti.

“Ne diyeceğimi bilemiyorum. Hiçbir konuşma hazırlamadım tabii ki. Sadece Kemal'i alkışlamak istiyorum. Bu güzel duyguyu, gururu bize yaşattığı için her zaman minnettarım. Tabii ki bu müzeyi biz hep düşündük. Daha doğrusu Kemal düşündü. ‘Bu eşyalar ne olacak’ dediğim zaman, ‘Belki bir gün bir müze olur’ diyordu. O müzeyi şimdi Ekrem Başkanım gerçekleştirdi. Ve asla hakkını ödeyemeyeceğim Sunay Akın; neredesin? Bunu akıl edip de böyle bir yerde sizlerle buluşturduğu için, ona bambaşka minnet duyguları besliyorum. Kemal'in bu gördüğünüz 10’da 1’i kadar eşyası. Oyunculuğa başladığı ilk günden itibaren, sakalını, bıyığını, yüzüne sürdüğü patı, kaşının kalemini… Şöhret olmayı hayal bile edemezken, biriktirdiği arşivi bu. Onun için çok değerli. Şöyle düşünelim burayı: Kemal Sunal Müzesi'nden çok, bir insanın yaptığı işe, hayatına sanatına, ailesine, vatanına nasıl değer verdiğini gördüğümüz bir sergi olacak bu. Bir insan kendine bu kadar değer veriyorsa, yaptığı her şeyi özenle saklıyorsa ve kendi önemini, kendi belirliyorsa -ki öyle olmuş- o zaman biz de Kemal'i çok önemsiyoruz ve burada onun için buluştuk. Tekrar çok teşekkür ediyoruz." demişti.

Kemal Sunal Müzesi’nin açılışındaki gezinin en ilginç anı, Sunal’ın “Atla Gel Şaban” filmindeki unutulmaz dolmuşa, İmamoğlu ve Ali Sunal’ın birlikte binmesi oldu. Bu sırada filmle özdeşleşen “Şiki Şiki Baba” şarkısının çalması, gülüşmelere neden olmuştu.

Bir değer olan Kemal Sunal gibi unutulmaz sanatçılarımızı her daim analım, aradan 25 yıl geçmiş olmasına karşın filmleri halen ilk gün ki izlenebiliyorsa bir şeyler vardır diye düşünüyorum.

Zeynep Özyılmazel’den Neco Şarkısı ‘Seni Bana Katsam’!

Zeynep Özyılmazel, babası Neco’nun 1977 yılında ilk kez seslendirdiği unutulmaz şarkı "Seni Bana Katsam"ı yıllar sonra yeniden yorumladı.

20 Haziran tarihinde GNL Entertainment etiketiyle yeni düzenlemesi ile yayınlanan cover dikkat çekmeye devam ediyor.

Orijinali Fransız şarkıcı Joe Dassin’in 1976 yılında seslendirdiği “A Toi” adlı eserine dayanan bu şarkı, 70’li yıllarda Neco’nun eşsiz yorumu ile hafızalara yer etmişti. Şimdiler ise Zeynep Özyılmazel, aynı şarkıyı kendi sesi ve ruhuyla yeniden canlandırarak hem babasına hem de klasikleşmiş bir eseri yeniden seslendirdi.

"Seni Bana Katsam", sadece bir adaptasyon değil; aynı zamanda bir müzikal mirasın duygusal serüveninin bir devamı niteliğinde.

Neco şarkılarını çok severim, sahnedeki duruşu, şarkıları yorumu unutulmaz özellikle Bodrum Marina gecceleri halen belleğimde, Zeynep Özyılmazel’in babasının şarkılarını coverlaması da ayrı bir keyif, onunda sahnedeki duruşu sesinin rengi ise tartışılmaz, baba kızın Neco şarkıları ile düet yapmaları gerekmez mi?

Ayşe Erbulak’ın yeni kitabı ‘Çok Şekerli Ölüm’!

Evet, gerçekten öyle polisiyenin en üretken kadın yazarlarından Ayşe Erbulak, yeni çalışması Dedektif Kadınlar serisinin ilk kitabı “Çok Şekerli Ölüm”de, kadın dayanışmasıyla merakın mizahını yapıyor.

Serinin diğer kitapları Limoni Ölüm ve Ödüllü Ölüm sonbaharda okuyucu ile buluşacak.

Eksik Parça Yayınları’ndan çıkan, Dedektif Kadınlar serisinin ilk kitabı ‘Çok Şekerli Ölüm” ile biri tekerlekli sandalyesinde dijital dünyanın ustası bir hacker, diğeri şık gözlükleri ve merakıyla her kapıyı aralayan eski bir tekstilci. Meral ve Zeynep, İstanbul’un kalbinden Bodrum’un sularına kadar uzanan gizemli bir vakayı çözmeye hazırlanıyor!

Çok Şekerli Ölüm, yalnızca zekice bir kurgu değil, aynı zamanda kadın dayanışmasının, mizahın ve merakın başrolde olduğu taptaze bir başlangıç. Dedektif kadınlar serisinin ilk kitabı, her sayfada okuyucuyu şaşırtacak, şaşırtırken de gülümsetecek.

Suna Keskin’e Onur Ödülü!

Akademisyen, yönetmen, yazar ve çevirmen Prof. Dr. Özdemir Nutku anısına bu yıl altıncısı düzenlenen “Özdemir Nutku Tiyatro Ödülleri” geçtiğimiz hafta İzmir’de sahiplerini buldu.

Ege Tiyatrolar Birliği Özdemir Nutku Tiyatro Ödülleri, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) gerçekleştirilen törenle sahiplerini bulurken Türkiye’nin dört bir yanından tiyatro sanatçıları ile sanatseverleri İzmir’de buluşturan gecede, törenin jüri başkanı Dr. Zeynep Nutku, Haldun Dormen, Suna Keskin, Nedim Saban ve Süreyya Kilimci gibi önemli sanat isimleri yer aldı.

Geccede yılların başarılı tiyaro ve sinema sanatçısı Suna Keskin’e Onur Ödülünü Haldun Dormen takdim etti.

İtalya’dan ödülle döndüler!

İki sezon evvel Atv ekranında Perşembe geccelerinin galibi Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği, Inter Medya’nın uluslararası dağıtımını üstlendiği, büyük ilgi gören ‘Aldatmak’ dizisi İtalya’da uluslararası bir başarıya daha imza attı.

İtalyan izleyiciler tarafından büyük ilgi gören ‘Aldatmak ‘geçtiğimiz günlerde, 2,31 milyon izleyici ve %14,94 izlenme payı ile İtalya’nın en çok izlenen 5. programı oldu.

Yönetmenliğini Murat Saraçoğlu’nun oturduğu, senaryosunu Yıldız Tunç’un kaleme aldığı başrollerinde Vahide Perçim ve Mustafa Uğurlu’nun rol aldığı ‘Aldatmak’ dizisinde Tolga karakterini canlandıran Caner Şahin, Ozan karakterini Yusuf Çim, ve Oylum karakterini canlandıran Feyza Sevil Güngör dizideki başarılı performanslarıyla İtalya’dan ödüllerle döndüler.

Üç başarılı oyuncu 24-29 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleşen Benevento’daki BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione kapsamında geçtiğimiz cuma günü hayranlarıyla bir araya geldi. Söyleşinin ardından Yusuf Çim ve Caner Şahin’e ‘Best International Actor’ Feyza Sevil Güngör’e ise ‘Best International Actress’ ödülü takdim edildi.

Bu sezon Atv ekranlarında yayınlanan ‘Bir Gecce Masalı ‘ dizisi ve kendi yazdığı başrolünü oynadığı ‘Biri Gelecek ya da Bir Şey Olacak’ tiyatro oyunu ile dikkat çeken Altın Koza ödüllü Caner Şahin İtalya’da her yaştan seyircinin ilgi odağı oldu.