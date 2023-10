Cumhuriyet'in 100. Yılında Atatürk Filmleri!

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında, genç yaşlı herkesi tarihimize farklı bir açıdan bakmaya etmeye davet eden, Atatürk’ün hayatından kesitler sunan ‘Atatürk 1881 – 1919’ , ‘ Zübeyde Analar ve Ogulları' ile ‘Son Akşam Yemeği’ filmleri dikkat çekiyor.

Aras Bulut İyinemli, Songül Öden, Sarp Akkaya, Mehmet Günsür, Berk Cankat, Esra Bilgiç, Darko Peric, Celile Toyon ve Hamdi Alkan gibi özel isimlerin yer aldığı Atatürk 1881-1919 adlı filmin senaryosu Necati Şahin imzalı ve filmi Mehmet Ada Öztekin yönetmiş. Film Türk tarihinin bir dönemini yansıtıyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün 1881-1919 yıllarında ki gençlik dönemini ekrana taşımış.

100. yıl dönümü etkinliklerinin bir parçası olarak 29 Ekim 2023 tarihinde ilk film TV özel versiyonu"nun Fox Tv’de yayınlandı, ardından ilk filmin 3 Kasım 2023'te, ikinci filmin 5 Ocak 2024'te sinemalarda gösterime gireceği açıklandı.

‘Zübeyde Analar ve Oğullları’ filmi ise Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın, savaşlar, salgın hastalıklar, göçler ve yokluk içinde 6 çocuğundan 4’ünü ve eşini kaybederken ‘Mustafa’sını nasıl yetiştirdiğini beyaz perdeye yansıtıyor.

13 Ekim tarihinden itibaren sinemalarda gösterilen filmi Cenk Yaz yönetmiş, filmin senaryosunu ise İlber Tekinsoy yazmış. Zübeyde filmi Zübeyde Hanımı Aslıhan Güner, Mustafa Kemal Atatürk’ü ise Alican Yücesoy canlandırmış, diğer rollerde ise Sitare Aktaş, Wilma Elles, Tugay Tanülkü, Devrim Nas gibi önemli isimler rol almış.



Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü bize hediye eden Zübeyde Hanım’ın ‘Sarı Paşa’sı ile yaşadığı çatışmaların, onun uğruna verdiği mücadelenin, dirayetinin ve cesaretinin anlatıldığı film, Cumhuriyet’in 100. yılına da anlamlı bir armağan olarak gösteriliyor.

28 Ekim 1923 Pazar geccesi, Mustafa Kemal Paşa’nın “Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz” dediği Çankaya Köşkü’nün mutfağında yaşananları anlatan Levent Onan’ın yönettiği ‘Son Akşam Yemeği’ filmi dikkat çekiyor.

Engin Şenkan, Azra Aksu, Onur Tuna, Pelin Akil, Necip Memili, Aslı Tandoğan , Cemal Hünal, Yasemin Baştan ve Mustafa Kırantepe’nin başrollerini paylaştığı “Son Akşam Yemeği” özgün senaryosu ile dikkat çekiyor.

Bodrum’da tiyatro zamanı!

Bodrum'da sanat etkinlikleri bitmiyor, en son Eylül sonu Bodrum Film Festivali için Türkiye’nin eğlence merkezine gitmiştim.

Ve şimdi Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali (BOTİF) için geri sayım başladı! Cumhuriyetimizin 100. yılında, bu toprakların yüzyıllık zenginliğini tiyatro, müzik, dans, edebiyat, sinema, resim, heykel ve mimarinin harmanlandığı programıyla Bodrum’a taşımaya hazırlanan 1. Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali, 3-16 Kasım tarihleri arasında bu yıl ilk kez gerçekleşecek.

Övül Avkıran ve Mustafa Avkıran’ın eş sanat yönetmenliğinde düzenlenecek festival, 7’si yabancı olmak üzere Türkiye, Almanya, Belçika, Fransa ve Yunanistan’dan 23 farklı prodüksiyona ev sahipliği yapacak.

Festival kapsamındaki etkinlikler Inspera Sahne, Inspera Mini Sahne, Inspera Açık Sahne, Bodrum Kalesi, STS Bodrum, Bodrum Belediyesi Heredot Kültür Merkezi ve Nurol Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek

Açılışını İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın sahneye koyduğu “Deli Dumrul”oyunuyla yapacak olan festival, Türkiye’den Bedirhan Dehmen & MTDist’in “BİZ”, Donkişot Tiyatro’nun “Gelin Tanış Olalım”, Faraza Tiyatro’nun “Misket”, Tiyatro D22’nin “Hakikat, Elbet Bir Gün”, BAM İstanbul’un “Istırap Korosu”, Şirin Aktemur’un “Hasret”, AYSA Prodüksiyon Tiyatrosu’nun “Hayal Satıcısı” adlı prodüksiyonlarını ağırlayacak. 1. BOTİF kapsamında Almanya’dan Interkulturell-Aktiv e.V.’nin “NSU - Kurbanlar Arasında Almanlar da Var”, MomoAct’ın “Ashura”; Belçika’dan Theater Antract’ın “Tut Bırak” ve Platform 0090’ın“Gılgamış” adlı prodüksiyonları sahnelenecek.

Festivalde en değişik olan da, Cumhuriyet tarihinin ilk yelkenli okul gemisi STS Bodrum’da gerçekleşecek okuma tiyatrosu olacak. Bodrum’un simgesi haline gelen Halikarnas Balıkçısı’nın ölümünün 50. yılında, ünlü yazarın “Mavi Sürgün”üyle gün batımına yelken açacak. Jehan Barbur’un ev sahipliğinde gerçekleşecek ve her bir temsilde Aslı Kobanbay, Berna Laçin, Derya Alabora, Deniz Çakır, Esra Akkaya, Gülbin Yeşil, Kaan Çakır, Kaya Akkaya, Kerem Kobanbay, Koray Şahinbaş, Mustafa Alabora, Yonca Şahinbaş gibi farklı tiyatro sanatçılarının “MaviSürgün”den bölümler okuyacağı etkinliğe, Barbur da muhteşem sesi ve şarkılarıyla eşlik edecek.

Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali’nde aynı zamanda Cem Yıldız’ın “Ben Uçarım Gökler Uçar”, Almanya’dan Sema Moritz’in “Efsane Hanımlar”, Renan Bilek’in “Aranjmanlar-Öyküleriyle Şarkılar”, Nuri Harun Ateş’in “Das Cabaret” ve Sokrates Sinopoulos ile Derya Türkan’ın Türkiye – Yunanistan ortak yapımı “İstanbul’dan Mektup” konserleri Bodrumlu sanatseverlerle buluşacak. Dilek Türkan ve Oğuzhan Balcı’nın Muğla Büyükşehir Belediyesi Şehir Orkestrası’yla birlikte vereceği “Şarkıların Cumhuriyeti” konseri ise 10 Kasım’da BodrumBelediyesi Heredot Kültür Merkezi’nde ücretsiz olacak gerçekleştirilecek.

4 Kasım’da Mustafa Avkıran ve Yücel Erten 5 Kasım’da ise Daphnis Kokkinos ve Koza Tamdoğan’ın Nurol Kültür Merkezi’nde halka açık söyleşiler gerçekleştireceği festival kapsamında, Pina Bausch Dans Tiyatrosu’nun dansçısı ve prova yönetmeni Kokkinos aynı zamanda profesyonellere yönelik ve katılımın rezervasyonla mümkün olduğu bir atölye çalışması da düzenleyecek.

Arrangement Provisoire’ın Fransa-Brezilya ortak yapımı olan “Beyaz” adlı çağdaş dans gösterisi ve Evren Erbatur’un “Sorularımdan Korkmayın Ben Sadece Bir Dramaturgum” adlı performansıyla renklenecek olan 1. BOTİF, Emre Kınay ve Çiğdem Gürel’in sahne alacağıKapanış Partisi’yle sona erecek.

İbrahim Koç ve Tarladan Turneye!

İbrahim Koç’u menajer olarak bilirdim, İki hafta evvel Şişli Günay Restaurant’ta Ömür Gedik’in kulisinde hayatını yazdığını ‘Tarladan Turneye’ adını verdiği kitabının geçtiğimiz hafta içinde çıkacağını söylemiş idi.

Ömür Gedik ve Mahsun Kırmızıgül şarkılarını dinlerken hayallerinin yedi yaşında tütün tarlasında, tütün kırarken başladığını ilk evvel mısır sömeklerinden kendine mikrofon yaptığını sonra hayalindeki ışıklı yolun taşlarını tek tek döşemeye başladığını anlattı bana.

‘Tarladan Turneye ‘ adını verdiği kitabı ile çocukluk hayallerini, gerçeğe dönüştürmüş İbrahim Koç, karşılaştığı tüm zorluklara rağmen vazgeçmememiş, kitabında Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde başlayan yaşamını Avustralya’dan Kanada’ya ünlü sanatçılar ile konserler esnasında yaşadıklarını toparlamış Yediveren Yayınevinden yayınlamış.

‘Seviyorsan Git Ayrıl Bence’ yeni kadrosu ile sahnede!

Rojda Demirer’in 15 yıl sonra tiyatroya dönüşü ile ilgili röportajımızı 03 Ekim tarihinde Gecce de yayınlamıştım.

Evet! 5 Ekim geccesi Fethiye’de prömiyer yaptı "Seviyorsan Git Ayrıl Bence" ama birkaç oyun sonrası ekip dağıldı.

Oyun geçtiğimiz günlerde yeni ekip ile sahneye çıkmaya başladı. Ekranın ve tiyatronun başarılı isimlerinden güldürme garantili Ufuk Özkan ve her projesini başarı ile takip ettiğim bu hafta Hakan Altıner rejisi ile prömiyer yapacak Yaprak Dökümü adlı oyunda da rol alan Orçun Kaptan eşlik ediyor Rojda Demirer’e.

Boşanmak üzere olan Özlem ve Ayhan’ın hikayesi "Seviyorsan Git Ayrıl Bence’". Bir çift boşanmak üzere ise son buluşmasında neler konuşur? Geçmişlerini masaya yatırmalarını gülmece tadında sahneye taşıyan oyun aile içi uyuşmazlıkları hayatı yansıtıyor.

İrfan Kangı’nın yazdığı tek perdelik neşeli komedi de Rojda Demirer ve Ufuk Özkan yıllar evvel ekranda izlediğimiz Geniş Aile dizisinden sonra Orçun Kaptan ile beraber izleyiciyi güldürmeye devam ediyorlar.

Ben pek sevdim "Seviyorsan Git Ayrıl Bence" yi pek de keyif aldım doğrusu!

Oyun 1 Nefes Organizasyon ile 31 Ekim İzmir, 1 Kasım Küçükyalı Hilltown, 3 Kasım Ataşehir Duru Tiyatro, 11 Kasım Bursa BAOB , 28 Kasım Torium, 29 Kasım da Lüleburgaz da sahnelecek!

İstanbul Komedi Festivali 6. yılında!

Istanbul Komedi Festivali 6. yılında 5 Kasım – 3 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Festivalde söyleşiler, stand-up’lar, doğaçlama gösteriler, kapalı gişe tiyatro oyunları ve çocuk etkinliklerinin yanı sıra bu yıl İngiliz komedyenleri Türk izleyici ile buluşacak