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Ajda Pekkan sahnede fırtına estirdi!

Caner Ural
Caner Ural
Yayın Tarihi : 20-11-2023 10:35

Süperstar Ajda Pekkan hafta sonu 2023 yılının son İstanbul konseri için Zorlu PSM sahnesindeydi. 

19  Mayıs tarihinde Kuruçeşme'de başlayan yaz konserleri serisi ile Pekkan, dur durak bilmediği konser turnesine devam ediyor. Kerki Solfej’in sonbahar konserleri kapsamında farklı şehirlerde sevenleriyle buluşan Süperstar, 22 Kasım geccesi de Ankara’da olacak.

O gecce muhteşem geçen konserde sahnede dünden bugüne şarkılarına yer verirken geçen konserlerinden farklı bir repertuar ile sahnede idi ünlü sanatçı. Son dönemin en beğenilen gruplarından Doldur Kadehi Ters Tut’ın solisti Uğurhan ile Ajda Pekkan’ın birlikte yorumladıkları “Düşünme Hiç” düeti epey alkış aldı. 


Pekkan sahnesinde modacısı Burcu Sedef’in Zorlu PSM için özel tasarladığı iki ayrı kostüm giydi.

Türkiye’nin neredeyse her yerinde beklenen yağış ve fırtına öncesinde uyarıda bulunan Süperstar, “Bir diğer fırtına da bu akşam burada çıkacak. Hazırlıklı olun!” sözleriyle adeta fırtına etkisi yaratacak bir sahne performansı sergileyerek muhteşem enerjisiyle de hayranlarını bir an olsun oturtmadı. Konser boyunca Süperstar’a Brezilya’dan gelen özel dansçıları eşlik etti.

Yıl boyunca yaz, kış demeden tüm Türkiye'yi gezerek milyonlarca hayranıyla buluşmanın mutluluğunu dile getiren Süperstar, “Bu sezon İstanbul'daki son konserim, şehir dışında olan bir kaç konserim daha kaldı onlarıda bitirdikten sonra 2023’e veda edeceğiz. 2024’de güzel konserlerde tekrar bir araya gelip şarkılarımızı hep bir ağızdan söyleyeceğiz.” diyerek sevenlerine teşekkür etti.

 

 

SİVRİSİNEKLER SAHNEDE!

Şehir  Tiyatroları'nın yılbaşından beri beklenen oyunu  ‘Sivrisinekler’  8 Kasım geccesi prömiyer  yaptı. Lucy Kirkwood’un yazdığı eseri Ekin Tuncay Turan çevirmiş dilimize. Sivrisinekler aslında iki kızkardeş Alice  ve Jenny’nin hikayesi olarak gözükse de içinde bambaşka ayrıntılar var. Bu sezonun belkide İstanbul sahnelerinin en iyi oyunlarından biri.

İki perdelik Sivrisinekler’i  Ali Gökmen Altuğ  yönetiyor. Kostüm tasarımını Gamze Kuş hazırlamış. Dekor ve ışık bambaşka Cem Yılmazer ve ekibini kutlarım.

Oyunda 11 yıl sonra tiyatroya  dönen Ayşin Atav dikkat çekerken Sivrisinikler’de Şehir Tiyatroları ve ekranın başarılı isimlerinden Senan Kara, Yeliz Gerçek ve Ahhan Şener yanında Ümran İnceoğlu, Özgür  Dereli, Pınar Demiral ve Pınar Pamuk  rol alıyor.  

Oyun sonrası kulislerinde tebrik ettiğim her daim oyunculuklarını beğendiğim Senan Kara, Yeliz Gerçek ve Ahhan Şener muhteşem oyunculuk sergiliyorlar. Sivrisinekler Şehir Tiyatrolarının klişe oyunlarından çok farklı alternatif tiyatro oyunlarını andıran bir çalışma. Kaçırmayın izleyin!

 

 CABBAR NİŞANTAŞI DENENMELİ! 

Pandeminin ilk yazında Nişantaşı’nda açıldı Cabbar, açıldığı günden beri de herkesin dilinde, Serkan Koca’nın işlettiği 300 kişilik mekanda rezervasyonsuz yer bulmak adeta şans, Şef Reis Demirkal ve ekibinin hazırladığı spesiyaller damak tadınız için seçilmiş gibi. Özellikle mezeler ve ocakbaşı çeşitleri mükemmel.

Hafta içi Cabbar’ın nefis lezizlerini tadabilmek, şık ambiansında keyif almak için Nişantaşı Cabbar'daydık. Masamıza Ozan Bey  baktı, İstanbul salatası, Mini Lahmacun, Cabbar Special, Kuzu Kaburga ve Kara Yağlı söyledik tüm ürünler tam kıvamında ve lezzetliydi. Tatlı için adından pek güzel bahsedilen buranın en meşhurlarından çikolatalı Aramazsam Açma’yı söyledik ki amanın aman, muhteşem idi.

Kutluyorum Serkan Koca ve ekibini; sanat ve spor dünyasının vazgeçilmezi Cabbar Nişantaşı 2021 yazında beri yaz aylarında Alaçatı Port bölgesinde Cabbar Port ismi ile ocakbaşını DJ formatlı bir eğlence ile birleştiriyor. 2024 yazında Cabbar’a Bodrum'da kardeş bir mekan daha geliyor.  Aklınızda olsun Cabbar Nişantaşının VIP odaları özel toplantılarınız, nişan, doğum günü yemekleri için ideal.

 

 

FERZAN ÖZPETEK'İN YENİ FİLMİ NETFLIX'DE! 

Ferzan Özpetek’in son filmi ‘Nuova Olimpo’ yayında, Türkiye’de Netfilx ‘de ve190 ülkede 1 Kasım tarihinde aynı anda gösterime girdi.  

1978’den 2015’e kadar süregelen 30 yıllık bir aşkın öyküsünü konu alan film yaşanmışlar ve yaşanabilecekleri anlatırken, yönetmenin 70’li yıllara, o yılların Roma’sına duyduğu özlemi de yansıtıyor.

Filmin ilk sahnesinde yaşanmış bir hikayeden alınmış olmasının  belirtiliyor olması ile bir anda  Özpetek’in hayatından bir parça mı? diye düşünmeden edemiyor insan. Sanırım yönetmenin en cesur sahneleri olan filmi ‘Nuova Olimpo’ bayağı ses getirecek.

Özpetek’in 18. Roma Film Festivali’nde tanıtımını yaptığı  “Nuovo Olimpo” nun senaryosunu Gianni Romoli ile birlikte yazdığı filmin başrollerinde Damiano Gavino, Andrea Di Luigi ve Luisa Ranieri rol almışlar. Dönem  filmi olması ile birlikte  sanat yönetmenliği epey öne çıkıyor.

Filmini, o yıllarda bir sinemada çalışan yakın arkadaşı Tiiti ve kızı Alice ile çok yakın arkadaşı, İtalyan müziğinin divası Mina’ya ithaf eden Özpetek, bir sonraki filmini de “içinde olduğumuz belirsizlik döneminin tek ışıkları” diye tanımladığı kadınlara adayacağını söyledi.

 

 

PIYA THAI MODA'DA!

Hayatının  büyük bir bölümünü  yemek pişirerek, pişirdiklerini sevdikleriyla paylaşarak ve onları bu yemekleri yerken izlemekten keyif alarak geçiren Thaliland’lı Piyachat Sutthima Keskin ile tanıştırmak isterim sizleri. Thaliland’lı annesinin bir Türk ile evlenmesi nedeniyle 1982 yılından beri Türkiye’de yaşayan Piya hayatımın bu aşamasında, kendi macerasının  başlamasının zamanı geldiğini düşünerek Kadıköy Moda’da Piya Thai adıyla otantik Tay mutfağını temsil eden ilk lokantasını açmanın mutluluğunu yaşıyor şimdilerde.

Yaklaşık 40  gün evvel açılan Piya Thai’ de o nefis Thaliland yemekleri şık bir sunum ile sunuluyor. Daha şimdiden müdavimleri oluşmaya başlamış bile.

O gün Piya Thai’de diyeti bozdum ama değdi diyebilirim. Bol karidesli Tom Yum içtim nefis idi. Som Tam acılı Papaya Salatası ile Karidesli Pad Thai iyi ki seçtiğim speciyaller oldu. Finalde içtiğim soğuk Thai çayı  muhteşem idi. Thailand’a gidemeseniz de atmosferini yaşamak, lezzetlerini tatmak için Piya Thai Moda’da.

 

 

YÖNETMEN GİZEM İBAK!

Gizem İbak ile bu yılın ilk aylarında koordinatörü olduğum 3. Distopya Film Festivali esnasında  tanıştım. Ön Jüri olarak o dönem festivale büyük destek vermişti. 

Sinema eğitimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde tamamlayan İbak okul sırasında üç kısa film yazıp ve yönetmiş aynı zamanda , 2015 yılında oyuncu Aamir Khan’ın davetiyle Hindistan’a gidip  Dangal isimli filmin setine katılmış. Daha sonra Hindistan’da  belgeseller çekti. Bunlar çeşitli festivallerde yarışmış.

İbak, 2020 yılında Acıdan Başka isimli kısa filmini T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yapım desteğiyle tamamlarken, film İngiltere, Brezilya, Fransa gibi ülkelerin festivallerinde yarışıp Amerika’da finalist olmuş. 2023’te bakanlıkça 76. Cannes Film Festivali için hazırlanan Türk Sineması 2023 kataloğuna alınarak Marché du Film’e götürülmüş. Aynı dönemde  Birleşik Arap Emirlikleri’nde Türkiye’yi temsilen biletli gösterilen yedi kısa filmden biri olmuş.  

2018- 2020 yıllarında Türkiye'de kendi şirketi bünyesinde reklam yönetmenliği yaparak yirmiden fazla markanın dijital platform reklam filmlerini üretmiş.

Türkiye’de ve dünyada birçok workshopa katılan İbak, Temmuz 2023’te Warner Bros. Discovery Talent Community’nin bir üyesi olmuş.

Ağustos ayında tamamladığı India Diaries isimli kısa filmi  Türkiye prömiyerini geçen hafta  24. Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali’nde yaptı.  ‘India Diaries’  yüzlerce filmi geride bıraktığı İngiltere’de finalist olarak yarışıyor. Film ayrıca 5. Bingöl Uluslar arası Kısa Film Festivali’nde 18 Kasım tarihinde gösterildi. 

Fim Hindistan’a giden iki  üniversite öğrencisinin, üç eyalet gezerken çektiği ve izlemeden arşivde tuttuğu görüntüler yıllar sonra ortaya çıktığında, gençliğin ateşiyle çıkılan bir yol serüvenini anlatıyor. 

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