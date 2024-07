Bora Gencer’den Elvedasız Şarkılar!

Pop müziğin başarılı isimlerinden Bora Gencer müzik hayatının 30. yılında 'Elvedasız Şarkılar ' olarak isimlendirdiği hepimizin hatıralarına yer eden unutulmayan şarkıları 29 Ağustos gecesi Marmaris Amfi Tiyatrosunda müzik dünyasının ünlü isimleriyle seslendirecek.

Besteci kimliği yanında imza attığı birbirinden değerli albüm çalışmaları ve onlarca şarkısı bulunan Bora Gencer, müzik hayatına babası İlham Gencer’den daha çocuk yaşında aldığı dersler ile başlamış. Sahnelerin ve ekranların beyefendi sanatçısını zannedersem 90 lı yılların ortalarında yayınladığı “ Öptüm Seni Şeker” şarkısı ile tanımıştım. Çok yönlü sanatçı yıllardır verdiği konserlerine non stop devam ederken Eylül ayında babası İlham Gencer adına yazdığı kitabını piyasaya sürmeye hazırlanırken, Bora Gencer bu kış sahnelerde stand-up u müzikal olarak sahneye taşıyacak.

Elvedasız Şarkılar projesi ile 5 yıldır çeşitli kurumlara bu konserler sayesinde bağışta bulunmaya çalışan Bora Gencer bu yaptığı ince düşünce ile takdir topluyor.

KİGDER ( Kadın İş Gücünü Geliştirme Derneği) tarafından Datça’da arsası alınmış 15 dönüm arazi üzerine kurulacak olan ‘Datça Kimsesiz Çocuklar Köyü ‘ için 29 Ağustos gerçekleşecek konser gecesini Çiğdem Tunç sunarken Bora Gencer yayında o gece Marmaris Amfi Tiyatro Sahnesinde Cengiz Özdemir orkestrası eşliğinde Nükhet Duru, Fatih Erkoç, Yeşim Salkım , Ozan Orhon, Murat Kekilli, Azerbaycan dan Gülyanak Mamadova, Lübnan dan tenor Marc Reaidybaz’dan şarkılar dinlerken Azerbaycan Büyükelçiliği Kültür Merkezi Dans Topluluğu dansları ile geceye dansları ile renk katacaklar.

Gecede Barış Manço’dan Berkant’a, Zeki Müren’den Erol Büyükburç’a Türk müziğinin vefat etmiş özel isimlerinin şarkıları seslendirilecek.

Art Müzik Organizasyonu ile gerçekleşecek gecenin sponsorları Muğla Büyük Şehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi ve Marmaris Belediyesi olacak.





Kaş’ta tatil bir başka!

Geçen hafta iki yıllık aradan sonra yeniden Antalya’nın incilerinden Kaş taraflarında idim.

Sabaha karşı otobüsün camından o masmavi sakin denize bakarak yol aldım. O kadar güzel o kadar anlamlı idi ki benim için, bir an evvel içilecek su kıvamındaki Kaş’ın o muhteşem denize atlamak istedim.





Ve öğlen olmadan Kaş'ta idim. Limon ve zeytin ağaçları arasında bulunan denize endeksli üç katlı mekanda o masmavi deniz yanında nefis yemekler ile açlığınızı giderebiliyorsunuz, soğuk içekleri yanında zengin barı ile happy hour saatlerinde bir başka güzel. Çalışan personel ve evcil hayvanlarınız ile girebileceğiniz beachte oyuncu arkadaşım Onuryay Evrentan ve eşi gözüme çarpan dostlar arasında idi.

Küçükçakıl bölümünde bulunan diğer beachte güzeldi, keyif aldım ama insanların içiçe oluşu biraz rahatsız etti beni, iyi yanı Kaş içinde oluşu idi.

Fakat en beğendiğim beach ise Kaş’ın bir ucunda Kaş Marina’nın içinde bulunan Doira Hotel Kaş’ın beach bölümü oldu, sanki tropikal bir adada denize giriyormuşum gibi keyifli idi. Sessizlik, düşünceye dalış, hayat sayfalarımın gözümden geçmesi ve muhteşem deniz, buraya birkaç defa geldim, sanki başka bir yerlerde imişim gibi geldi bana. Menüsü de oldukça zengin idi Doria Beach’in benim bulunduğum şezlonglara Mısır vatandaşı Beşir adlı bir genç hizmet verdi, o kadar naif o kadar güzler yüzlü idi ki, bir ara ben burada keyif yapıyorum o neredeyse 40C hava da çalışıyor diye üzülmedim değil hani. Siz de Kaş’a gelince Doria Beach’i sorun. Ve Vira Liman Restaurant tatilimin son günü son çeyreği akşamüzeri gittiğimiz bu yer Kaş Marina’nın hemen bitiminde Kemal Yılmaz ve Canan Yılmaz’ın işlettikleri ağaçlar altında tam dinlenmelik çok güzel bir yer, Vira Liman Restaurant'ta yemek bölümleri yukarıda daha ziyade et mangal ürünleri yanında leziz anne mezelerinin yapıldığı tam bir aile işletmesi, iskelesi ve denizi keyifli o gün servis esnasında ki garson arkadaşa ve Tevfik Beye ilgileri için teşekkürler…..

Aslında şehir merkezinde yıllardır çok sükse yapan Mehmet Kocakaya’nın Nur Beach’i var onu tek geçerim eğlencesinde ve hizmetinde ama bu Kaş tatilimde kısmet olmadı gidebilmek birde pek methini duyduğum Peeble Beach kısmetse bir daha Kaş’a gelişimde bu iki mekandan başlayacağım denize girmelere bir de Kaşcamping’den.





Ve Kaş gecceleri bu yaz Kaş gecceleri sanırım ekonomik krizden dolayı pek iç açıcı değil gibi geldi bana, Evet yemek mekanları pek yoğundu tabii kimse aç kalmaz ama müzikli mekanlar ki çoğu dj formatlı hemen hepsi boş gibiydi. Daha önceki yıllarda ender yer bulduğumuz meşhur Devaju Bar’da bu yaz neredeyse her gece geceyi bitirdik. Asıl ilginç ve üzücü bir durum da 2024 yılında halen o küçük sokak ortası barlara iki erkek damsız olarak alınmadık, Red Point adlı mekan kapıdan kibarca giremeyeceğimizi söylerken Hi Jazz Bar tam oturma esnasında bizi gönderdi. Aslında mekanlara da pek kızamıyorum ama artık bazen insan ayrımı da yapmak gerekiyor gibi, Biz de gülerek kibarca bu mekanlardan ayrıldık Kaş’da bulunan ilk göz ağrılarımdan Mavi ’ye geçtik, ve oradan ortamını çok beğendiğim Loop’a ışınlandık. Burada her gece ayrı bir dj performans gösteriyor kokteyleri nefis Kaş gecelerinde canlı müzik olarak 20 Temmuz da Evren Can Gündüz, 27 Temmuz da ise Jeyan Babur sahne aldılar.

Yemek olarak çok seçenek var ama daha önceleri Kaş Kaymakamlığı tarafında olan 2018 yılından beri Kaş Marina yolu girişinde bulunan Bi Lokma’yı tek geçerim, nefis olarak ifade edebileceğim mekanda Paçanga Böreği yanında Tavuk Şnitzel damak tadını bilenler için fevkaledenin fevkinde idi. Bi Lokma yemekler güzeldi ama servis yapan arkadaşların içtenliği ve güleryüzlü oluşları bir başka idi.

Kaş merkezinde uğradığımız Ege Restaurant’ın nefis pideleri halen aklımda fiyatları da çok çok iyi idi.

Kaş içinde faaliyet gösteren Sinem Nur’un işlettiği hani o çok lüks pastanelerde yediğimiz pastalardan hiçbir fark görmediğim O’lala nın adını pek duymuştum sosyal medyadan mekan Kaş’ın meydanında olduğu için hemencecik buldum O’lala’yı. Aman! dedim bir anda dükkanın atmosferi yanında o taze taze hazırlanmış pasta çeşitlerinden tattım, nefis kahvesi ile kendimi bir an üç yıl evvel gittiğim Paris cafelerini hissettim burada, aklınızda olsun Kaş çevresinde özel etkinler için O’lala ‘nın pasta çeşitlerini.

Hayat pahalı malumunuz, Kaş tatilimde arkadaşımın evinde konakladım, ama arkadaşlarımın kaldığı Nur Hotel, Maki Hotel, Nur Beach Hotel ve Ferah Hotel’i tavsiye ederim, hepsi Küçükçakıl’da ve denize çok yakınlar.





Karadeniz Müzik Festivali başlıyor!

8-11 Ağustos 2024 tarihleri arasında Sinop Akliman Mesire Alanı’nda gerçekleşecek olan Karadeniz Müzik Festivali’nden birbirinden değerli sanatçılar sahne alacaklar. Müzik ile içiçe geçecek festivalin programında DUMAN, HAYKO CEPKİN, MANGA, HALUK LEVENT, SEFO ve daha birçok ünlü isim sahne alacaklar. Katılımcılar, Karadeniz’in doğal güzellikleri eşliğinde canlı performansların keyfini çıkaracaklar.

Deniz kenarında müziğin ve dansın tadını çıkararak unutulmaz anılar biriktirmek isteyen herkesi Karadeniz Müzik Festivali’ne davet eden festival müzikseverleri Sinop Akliman’ın eşsiz manzarası, tarihi dokusu ile müziğin ritmiyle dans edecekler……

Urladam’da çok güzel bir hafta!

Sadece İzmir’in değil Ege’nin kültür ve sanat merkezi Urladam'da ilk kez düzenleyeceği, birçok yazarın ve binlerce kitabın okurlarla buluşacağı, imza günleri, söyleşiler, sergi ve atölyelerin yer aldığı “ Urladam Kitap Festivali” başlıyor. 1-4 Ağustos tarihleri arasında Urladam’da düzenlenecek festivale; Ayşe Kulin, İlber Ortaylı, Kürşat Başar, Beyhan Budak, Murat Menteş, İclal Aydın ve Ercan Kesal gibi birçok ünlü yazar katılım gösterirken, sanat atölyeleri, edebiyat söyleşileri, gün boyu süren Ozan Ünal heykel sergisi, müzik şöleni ve açık havada Yeşilçam sineması eşlik edecek.

Sanatçı çift Ercan Kesal ve Nazan Kesal ‘in kurduğu Urladam’da gerçekleşecek festivalde her gün farklı konular üzerine usta yazarlarla söyleşiler, ay ışığı altında yazar okur buluşmaları ve imza seremonileri düzenlenecek.

Festivalin ilk gün konukları Ayşe Kulin ve İlber Ortaylı olacak. İlk günün konusu “Ege ve Edebiyat” olurken moderatörlüğü Ercan Kesal ve Nazan Kesal üstlenecek. İkinci günün konusu ise “Edebiyat ve Yemek Üzerine”. Konuşmacılar ise yazar, oyuncu İclal Aydın ile tam bir öğrenme ve pişirme aşığı olan Selda Güleç. Gün “Dünya Edebiyatında En İyiler” listesine giren ilk Türk yazar Alper Canıgüz ile başlarken, İclal Aydın’ın yeni çıkan romanı “Salkım Sokak No: 3” imza günüyle son bulacak. Üçüncü günün konukları Turkuvaz Dergi Grubu Direktörü Mustafa Akar moderatörlüğünde “Yapay Zekanın Edebiyatı Üzerine” panelde yazar, oyuncu Ercan Kesal ile Fütüristler Derneği Kurucusu ve Onursal Başkanı Alphan Manas olacak. Panel sonrasında kitaplarını imzalayacak olan Ercan Kesal yeni bir söyleşi için yerini Klinik Psikolog ve yazar Beyhan Budak’a bırakacak. Son gün ise, edebiyat, kadın ve müzik üzerine sohbetlerde konuklar; Murat Menteş, Kürşat Başar ve Gaye Boralıoğlu olacak.

Ayrıca festival boyunca her akşam saat 22.00’de “Sultan”, “Bizim Aile”, “Neşeli Günler” ve “Mavi Boncuk” isimli en sevilen Yeşilçam filmleri yıldızlar altında perdeden izlenebilecek. Ünlü heykeltıraş Ozan Ünal’ın en nadide eserlerinden seçilen parçalar yine festival boyunca sergilenirken, eşsiz Ege tınıları Urladam’ın müthiş atmosferine eşlik edecek.

Motive 14 Ağustos’ta Yenikapı’da!

Ajda Pekkan’ın 12 Haziran tarihinde gerçekleşen o unutulmayacak stadyum konserinde ilk defa izlemiştim rapçi Motive’yi, Türkiye’nin en çok dinlenen rap sanatçılarından olduğunu o gece gelen alkışlardan öğrenmedim değil hani. Motive, ilk olarak geçen yıl İstanbul Festivali’nde Die 4 Hype konseptiyle başladığı konser serisinin sonuncusunu yine bu yıl İstanbul Festivali’nde gerçekleştirecek.

Geçen yaz yaklaşık 800 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayan İstanbul Festivali, bu yıl 2-18 Ağustos tarihleri arasında Festival Park Yenikapı’da yüz binlerce ziyaretçisini 17 gün boyunca en sevilen sanatçılarla buluşturmaya hazırlanıyor.

14 Ağustos’ta ikinci kez İstanbul Festivali sahnesinde sevenleriyle buluşmaya hazırlanan rap dünyasının sevilen ismi Motive, Die 4 Hype konseptli son konserini bu tarihte İstanbul Festivali’nde gerçekleştirecek.

Motive, Die 4 Hype konserinde ilk kez İstanbul Festivali’nin ikinci yılında 100 binden fazla kişiyle buluşturmuştu. Sahne şovlarıyla rap müzik tutkunlarını etkileyen konseptin detaylarını Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Die 4 Hype’ın ilk afişini sosyal medya hesabında paylaşarak takipçilerini konsere davet eden Motive, ‘’Die 4 Hype’ın ilk konseri geçen yıl 4 Ağustos’taydı., sanki dün gibi. Şimdi ise yenisi 14 Ağustos’ta. Bizim için Die 4 Hype için hazırladığımız dördüncü ve son konseri olacak. Bu konsepti kaçıranlar üzülüyor o yüzden daha erken paylaşıyorum ki gerçekten izlemek isteyenler yetişebilsin. Konseri yeni albümün introsuyla açıyoruz. Yine kendine has bir konseptle.’’