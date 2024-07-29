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Bora Gencer’den Elvedasız Şarkılar!

Caner Ural
Caner Ural
Yayın Tarihi : 29-07-2024 19:49

Pop müziğin başarılı isimlerinden Bora Gencer müzik  hayatının 30. yılında  'Elvedasız Şarkılar ' olarak isimlendirdiği  hepimizin hatıralarına yer eden unutulmayan  şarkıları 29 Ağustos gecesi  Marmaris Amfi Tiyatrosunda müzik dünyasının ünlü isimleriyle seslendirecek.

Besteci  kimliği yanında imza attığı birbirinden değerli albüm çalışmaları  ve onlarca  şarkısı bulunan Bora Gencer, müzik hayatına babası İlham Gencer’den daha çocuk  yaşında aldığı  dersler ile başlamış. Sahnelerin ve ekranların beyefendi sanatçısını zannedersem 90 lı  yılların ortalarında yayınladığı   “ Öptüm Seni  Şeker” şarkısı ile  tanımıştım. Çok yönlü sanatçı  yıllardır  verdiği konserlerine non stop  devam ederken Eylül ayında babası İlham Gencer adına yazdığı kitabını piyasaya sürmeye  hazırlanırken, Bora Gencer bu kış sahnelerde stand-up u müzikal olarak sahneye taşıyacak.

Elvedasız  Şarkılar  projesi ile 5 yıldır  çeşitli kurumlara  bu konserler  sayesinde  bağışta bulunmaya çalışan Bora Gencer bu  yaptığı  ince düşünce ile  takdir  topluyor.

KİGDER ( Kadın İş Gücünü Geliştirme Derneği) tarafından Datça’da arsası alınmış 15 dönüm arazi üzerine kurulacak olan ‘Datça Kimsesiz Çocuklar Köyü ‘ için 29 Ağustos gerçekleşecek konser  gecesini Çiğdem Tunç sunarken Bora Gencer yayında  o  gece Marmaris Amfi Tiyatro Sahnesinde Cengiz Özdemir  orkestrası  eşliğinde  Nükhet Duru, Fatih  Erkoç, Yeşim Salkım , Ozan Orhon, Murat  Kekilli, Azerbaycan dan Gülyanak Mamadova, Lübnan dan tenor Marc Reaidybaz’dan şarkılar  dinlerken Azerbaycan Büyükelçiliği Kültür Merkezi Dans Topluluğu  dansları ile  geceye  dansları ile renk  katacaklar.

Gecede  Barış Manço’dan Berkant’a, Zeki Müren’den Erol Büyükburç’a Türk müziğinin vefat  etmiş özel isimlerinin şarkıları seslendirilecek.

Art  Müzik Organizasyonu  ile  gerçekleşecek gecenin sponsorları  Muğla Büyük Şehir  Belediyesi, Bodrum Belediyesi ve  Marmaris Belediyesi olacak.

 

Kaş’ta  tatil bir başka!

Geçen hafta iki yıllık aradan sonra  yeniden Antalya’nın incilerinden Kaş taraflarında idim.

Sabaha karşı otobüsün camından o masmavi sakin denize bakarak yol aldım. O kadar güzel o kadar anlamlı idi ki benim için,  bir an evvel içilecek su  kıvamındaki  Kaş’ın o muhteşem  denize atlamak istedim.



Ve öğlen olmadan Kaş'ta idim. Limon ve zeytin ağaçları arasında bulunan denize endeksli üç katlı mekanda o masmavi deniz yanında nefis yemekler ile açlığınızı giderebiliyorsunuz, soğuk içekleri yanında zengin barı ile  happy hour saatlerinde  bir başka güzel. Çalışan personel  ve  evcil hayvanlarınız ile  girebileceğiniz beachte oyuncu arkadaşım Onuryay Evrentan ve eşi gözüme çarpan dostlar arasında idi.

Küçükçakıl bölümünde bulunan diğer beachte güzeldi, keyif aldım  ama insanların içiçe oluşu biraz rahatsız etti beni, iyi yanı Kaş içinde oluşu idi.

Fakat  en beğendiğim beach ise  Kaş’ın bir ucunda  Kaş Marina’nın içinde  bulunan Doira Hotel Kaş’ın beach bölümü oldu, sanki tropikal bir adada denize giriyormuşum gibi keyifli idi. Sessizlik, düşünceye dalış, hayat  sayfalarımın  gözümden  geçmesi ve  muhteşem deniz, buraya  birkaç  defa  geldim, sanki başka bir yerlerde imişim gibi geldi bana. Menüsü de oldukça zengin idi Doria Beach’in benim bulunduğum şezlonglara Mısır  vatandaşı  Beşir  adlı bir  genç hizmet  verdi, o kadar naif  o kadar  güzler yüzlü idi ki,  bir ara ben burada keyif yapıyorum o neredeyse 40C hava da  çalışıyor  diye üzülmedim değil hani. Siz de Kaş’a gelince Doria Beach’i sorun. Ve  Vira Liman Restaurant tatilimin son günü son çeyreği akşamüzeri gittiğimiz bu yer Kaş Marina’nın hemen bitiminde Kemal Yılmaz ve Canan Yılmaz’ın işlettikleri ağaçlar altında tam dinlenmelik çok güzel bir  yer, Vira Liman Restaurant'ta yemek bölümleri yukarıda daha ziyade  et mangal ürünleri yanında leziz  anne mezelerinin yapıldığı tam bir aile işletmesi, iskelesi ve denizi keyifli o gün servis esnasında ki garson arkadaşa ve Tevfik Beye  ilgileri için teşekkürler…..

Aslında şehir  merkezinde  yıllardır  çok sükse yapan Mehmet Kocakaya’nın Nur Beach’i var onu tek geçerim eğlencesinde ve hizmetinde ama bu Kaş tatilimde  kısmet  olmadı gidebilmek birde pek methini duyduğum Peeble Beach kısmetse bir daha Kaş’a gelişimde bu  iki mekandan başlayacağım denize girmelere bir de Kaşcamping’den.  



Ve Kaş gecceleri bu yaz Kaş gecceleri sanırım ekonomik krizden dolayı  pek iç açıcı değil gibi geldi bana, Evet yemek mekanları pek yoğundu tabii kimse aç kalmaz ama müzikli mekanlar ki çoğu  dj formatlı  hemen hepsi boş gibiydi. Daha önceki yıllarda ender yer bulduğumuz  meşhur  Devaju Bar’da bu yaz neredeyse her gece geceyi bitirdik. Asıl ilginç ve üzücü bir durum da 2024  yılında halen o küçük sokak ortası  barlara iki erkek  damsız  olarak alınmadık, Red Point adlı  mekan kapıdan kibarca giremeyeceğimizi söylerken Hi Jazz Bar tam oturma esnasında bizi gönderdi. Aslında  mekanlara da pek kızamıyorum ama artık bazen insan ayrımı da yapmak gerekiyor  gibi, Biz de  gülerek kibarca bu mekanlardan ayrıldık Kaş’da  bulunan ilk  göz ağrılarımdan Mavi ’ye  geçtik, ve oradan ortamını çok beğendiğim Loop’a ışınlandık. Burada her gece ayrı  bir  dj performans gösteriyor  kokteyleri nefis Kaş gecelerinde canlı  müzik  olarak 20 Temmuz da  Evren Can Gündüz, 27  Temmuz da ise Jeyan Babur  sahne aldılar.

Yemek olarak çok seçenek var ama daha önceleri Kaş Kaymakamlığı tarafında olan 2018  yılından beri Kaş Marina yolu  girişinde bulunan Bi Lokma’yı  tek  geçerim, nefis olarak ifade edebileceğim mekanda Paçanga Böreği yanında  Tavuk  Şnitzel damak tadını bilenler için fevkaledenin fevkinde  idi. Bi Lokma  yemekler  güzeldi ama servis yapan arkadaşların içtenliği ve güleryüzlü oluşları  bir başka idi.

Kaş merkezinde  uğradığımız  Ege  Restaurant’ın nefis pideleri halen aklımda fiyatları da çok çok iyi idi.

Kaş içinde faaliyet  gösteren Sinem Nur’un işlettiği hani o çok lüks pastanelerde  yediğimiz pastalardan hiçbir fark görmediğim O’lala nın adını pek  duymuştum sosyal medyadan mekan Kaş’ın meydanında olduğu  için hemencecik  buldum O’lala’yı. Aman! dedim bir anda dükkanın atmosferi yanında o taze taze hazırlanmış pasta çeşitlerinden  tattım, nefis kahvesi ile kendimi bir an üç yıl evvel gittiğim Paris cafelerini hissettim burada, aklınızda olsun Kaş çevresinde özel etkinler için O’lala ‘nın pasta çeşitlerini.

Hayat  pahalı malumunuz,  Kaş  tatilimde arkadaşımın evinde  konakladım, ama arkadaşlarımın kaldığı  Nur Hotel, Maki Hotel, Nur Beach Hotel  ve  Ferah Hotel’i tavsiye  ederim, hepsi Küçükçakıl’da ve  denize çok yakınlar.

 

Karadeniz Müzik Festivali başlıyor!

8-11 Ağustos 2024 tarihleri arasında Sinop Akliman Mesire Alanı’nda gerçekleşecek olan Karadeniz Müzik Festivali’nden birbirinden değerli sanatçılar  sahne alacaklar.Müzik ile içiçe geçecek festivalin programında DUMAN, HAYKO CEPKİN, MANGA, HALUK LEVENT, SEFO ve daha birçok ünlü isim sahne alacaklar.  Katılımcılar, Karadeniz’in doğal güzellikleri eşliğinde canlı performansların keyfini çıkaracaklar.

Deniz kenarında müziğin ve dansın tadını çıkararak unutulmaz anılar biriktirmek isteyen herkesi  Karadeniz Müzik Festivali’ne davet eden festival müzikseverleri Sinop Akliman’ın eşsiz manzarası, tarihi dokusu ile  müziğin ritmiyle dans edecekler……

 

Urladam’da çok güzel bir hafta!

Sadece İzmir’in değil  Ege’nin kültür ve sanat merkezi Urladam'da ilk kez düzenleyeceği, birçok yazarın ve binlerce kitabın okurlarla buluşacağı, imza günleri, söyleşiler, sergi ve atölyelerin yer aldığı “ Urladam Kitap Festivali” başlıyor.  1-4 Ağustos tarihleri arasında Urladam’da düzenlenecek festivale; Ayşe Kulin, İlber Ortaylı, Kürşat Başar, Beyhan Budak, Murat Menteş, İclal Aydın ve Ercan Kesal gibi birçok ünlü yazar katılım gösterirken, sanat atölyeleri, edebiyat söyleşileri, gün boyu süren Ozan Ünal heykel sergisi, müzik şöleni ve açık havada Yeşilçam sineması eşlik edecek.

Sanatçı çift Ercan Kesal ve Nazan Kesal ‘in kurduğu Urladam’da gerçekleşecek festivalde her gün farklı konular üzerine usta yazarlarla söyleşiler, ay ışığı altında yazar okur buluşmaları ve imza seremonileri düzenlenecek.

Festivalin ilk gün konukları Ayşe Kulin ve İlber Ortaylı olacak. İlk günün konusu “Ege ve Edebiyat” olurken moderatörlüğü Ercan Kesal ve Nazan Kesal üstlenecek. İkinci günün konusu ise “Edebiyat ve Yemek Üzerine”. Konuşmacılar ise yazar, oyuncu İclal Aydın ile tam bir öğrenme ve pişirme aşığı olan Selda Güleç. Gün “Dünya Edebiyatında En İyiler” listesine giren ilk Türk yazar Alper Canıgüz ile başlarken, İclal Aydın’ın yeni çıkan romanı “Salkım Sokak No: 3” imza günüyle son bulacak. Üçüncü günün konukları Turkuvaz Dergi Grubu Direktörü Mustafa Akar moderatörlüğünde “Yapay Zekanın Edebiyatı Üzerine” panelde yazar, oyuncu Ercan Kesal ile Fütüristler Derneği Kurucusu ve Onursal Başkanı Alphan Manas olacak. Panel sonrasında kitaplarını imzalayacak olan Ercan Kesal yeni bir söyleşi için yerini Klinik Psikolog ve yazar Beyhan Budak’a bırakacak. Son gün ise, edebiyat, kadın ve müzik üzerine sohbetlerde konuklar; Murat Menteş, Kürşat Başar ve Gaye Boralıoğlu olacak.

Ayrıca festival boyunca her akşam saat 22.00’de “Sultan”, “Bizim Aile”, “Neşeli Günler” ve “Mavi Boncuk” isimli en sevilen Yeşilçam filmleri yıldızlar altında perdeden izlenebilecek. Ünlü heykeltıraş Ozan Ünal’ın en nadide eserlerinden seçilen parçalar yine festival boyunca sergilenirken, eşsiz Ege tınıları Urladam’ın müthiş atmosferine eşlik edecek.

 

Motive 14  Ağustos’ta Yenikapı’da!

 

Ajda Pekkan’ın 12 Haziran tarihinde gerçekleşen o unutulmayacak stadyum konserinde ilk  defa izlemiştim rapçi Motive’yi, Türkiye’nin en çok dinlenen rap sanatçılarından olduğunu  o  gece gelen alkışlardan öğrenmedim değil hani.  Motive, ilk olarak geçen  yıl İstanbul Festivali’nde Die 4 Hype konseptiyle başladığı konser serisinin sonuncusunu yine bu yıl  İstanbul Festivali’nde gerçekleştirecek.

Geçen yaz  yaklaşık 800 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayan İstanbul Festivali, bu yıl 2-18 Ağustos tarihleri arasında Festival Park Yenikapı’da yüz binlerce ziyaretçisini 17 gün boyunca en sevilen sanatçılarla buluşturmaya hazırlanıyor.

14 Ağustos’ta ikinci kez İstanbul Festivali sahnesinde sevenleriyle buluşmaya hazırlanan rap dünyasının sevilen ismi Motive, Die 4 Hype konseptli son konserini bu tarihte  İstanbul Festivali’nde gerçekleştirecek.

Motive, Die 4 Hype konserinde ilk kez İstanbul Festivali’nin ikinci yılında 100 binden fazla kişiyle buluşturmuştu. Sahne şovlarıyla rap müzik tutkunlarını etkileyen konseptin detaylarını Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Die 4 Hype’ın ilk afişini sosyal medya hesabında paylaşarak takipçilerini konsere davet eden Motive, ‘’Die 4 Hype’ın ilk konseri  geçen yıl 4 Ağustos’taydı., sanki dün gibi. Şimdi ise yenisi 14 Ağustos’ta. Bizim için Die 4 Hype için hazırladığımız dördüncü ve son konseri olacak. Bu konsepti kaçıranlar üzülüyor o yüzden daha erken paylaşıyorum ki gerçekten izlemek isteyenler yetişebilsin. Konseri yeni albümün introsuyla açıyoruz. Yine kendine has bir konseptle.’’

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