Yerli Charlie Chaplin ‘Özgür Daniel Foster’

Ekranın genç ve başarılı isimlerinden son dönem tv dizilerinin popüler oyuncularından Özgür Daniel Foster 27 Mayıs akşamı Türkiye'de ilk defa sahnelenecek ' Charlie Chaplin ' adlı tiyatro oyunuyla sahneye çıkıyor.



Beyaz perdenin unutulmaz ismi o siyah şapkası altında gizlediği hüznü, gülüşlerindeki masumiyetle dikkat çeken ' Charlie Chaplin ' Mert Siliv yapımcılığında gerçekleşiyor. Aksel Bonfil'in yazdığı eseri Saim Güveloğlu yönetirken dekor ve kostüm tasarım Gamze Kuş imzalı. Müzik direktörlüğünü Berkay Özideş'in yaptığı müzikli oyunun koreografı Tuğçe Tuna'ya ait.

'Charlie Chaplin'de Özgür Daniel Foster yanında Aybüke Pusat, Şebnem Dönmez, Emre Taşkıran, Murat Danacı, Defne Koldaş, Semih Ali Aksoy, Çınar Yener rol alıyor.

Londra'nın yoksul mahallelerinden yola çıkıp genç yaşta sahnelere adım atan, oralardan Amerika'ya uzanarak Hollywood'un zirvesine yerleşen ve özel hayatındaki skandal iniş çıkışlarla, politik görüşleriyle, yarattığı efsanevi eserler ve ikonik Şarlo karakteriyle hem güldüren hem düşündüren Charlie Chaplin'in zengin yaşam öyküsü, bu müzikli tiyatro oyunuyla seyirciyle buluşuyor.

Yeni Şarlo yani ' Charlie Chaplin' Özgür Daniel Foster henüz 27 yaşında Marmaris'de doğmuş ve büyümüş, yengeç burçlu, Avrupai yakışıklı, Müjdat Gezen Sanat Merkezi ve Akademi 35,5 da eğitim almış olan Foster bugüne kadar Leyla Yılmaz'ın yazıp yönettiği 'Bilmemek' adlı ödüllü film yanında 'Ya İstiklal Ya Ölüm', 'Aşk101, 'Annemi Saklarken' 'Tozluyaka' ' Kuşuçu' ve 'Ömer' adlı tv dizilerinde rol almış.

'Charlie Chaplin' olmak kolay değil tabi, aylardır oyunculuk çalışmalarına daha da hız vermiş Foster, oyunda söylediği şarkı ve oyunculuk için şan dersleri de almaya devam ediyor.

Ve en ünlü isimlerin şan hocası Günay Acar ile çalışmalarını yürütüyor.





Günay Hoca Özgür Daniel Foster için 'Sevgili Özgür Daniel aldığı oyunculuk eğitimleri ile, ekranlarda ve projelerinde kendini başarıyla ispatlamış bir arkadaşımız..

“Chaplin” oyunun da hem sesini kullanma adına hem de sahne üzerinde kondisyonunu sağlamak adına çalışmalar yapmaktayız. Eserde Chaplin’in bir şarkısı olacak ve şan çalışmalarımıza son sürat devam etmekteyiz…

Her zaman diyorum ses eğitimi sadece şarkıcılar için geçerli değil sesi ile iş yapan her birey için gerekli bir çalışmadır..

Bir oyuncu için de olmazsa olmazdır…

Sevgili Mert Siliv’in çalışma disiplininden ötürü, oyuncusunu tam donanımlı hazır bir şekilde sahne alması için elinden geleni yapmakta ve şan dersi de eğitimlerinin içinde bunlardan biridir..

Özgür Daniel, çok yetenekli, disiplinli çalışkan bir arkadaşımız ve yolu daima açık olacaktır..

Başta “Chaplin” projesinin mimarı, yapımcısı Mert Siliv, emeği geçen tüm ekibe ve oyuncu arkadaşlarımızı kutluyor ve sonsuz başarılar diliyorum..

Türkiye'de sahnelenecek ilk 'Charlie Chaplin' şimdilik 27-28 Mayıs tarihlerinde Zorlu Psm sahnesinde.

Gastro Show 30-31 Mayıs’ta!

Türk Gastronomisini Amerika’dan Dubai’ye kadar tüm dünya ülkelerine tanıtan 10. Sanat Gastronomi temasıyla 10 yıldan beri uluslararası gastronomi dünyasındaki değişime yön vermeyi amaçlayan ‘Gastro Show ‘ 30-31 Mayıs 2024 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşiyor.





Sektör paylaşımlarını bir araya getirerek ticari hacmin artırılması yanında ünlü ve işinde profesyonel isimlerin konuşmacı olarak katılacağı konferans programlarıyla gastronomi sektörünün geleceğini belirleyecek bir etkinlik olacak ‘Gastro Show.'

Gastronomi Turizm Derneği Başkanı Gürkan Boztepe’nin himayesinde gerçekleşecek olan Avrupa’nın en büyük gastronomi organizasyonu olacak olan etkinlikte iki gün süre ile 27 stand, 45 konuşmacı, 5 Belelediye, 10 Valilik ve 10 ülkeden katılımcılar olacak. Restaurant yöneticileri, şefler, aşçılar, baristalar, gıda mühendisleri, gıda sektörü ithalat ve ihracatçıları, satın alma yöneticileri, seyahat acentaları, horeca yöneticileri tabiri caiz ise gıda ile ilgili tüm isimler ‘Gastro Show’ da olacak.

Gastro Show’un konuşmacıları Erik Wolf, Hugo Guevera, Roberta Garibaldi, Chantal Cooke, Ali Onaran, Aslı Sümen, Bülent Akarcalı, Cenk Girginol, Davut Gül, Demet Sabancı Çetindoğan, Doç. Dr. Efsun Dindar, Egemen Bağış Fatma Şahin, Gizem Şalcıgil White, Hakan Meriçliler, Dr. Hülya Kaya, İlhan Koçulu, Mahmut Demirtaş, Mehmet Duman, Meri İstiroti, Murat Kolbaşı, Mustafa Gültepe, Nadir Güllü, Nail Olpak, Nuri Develi, Özlem Bozkurt Gevrek, Salih Ünlü, Sema Soykan, Süreyya Üzmez, Tahsin Öztiryaki, Tamer Levent, Funda Karayel, İdil Cimrin, Vehbi Varlık Birkan Erköylü, Cüneyt Aslan, Ebru Baybara Demir, Murat Bozok, Ömür Akkor, Somer Sivrioğlu gibi isimler olacak.

Etkinlikte Uluslararası mutfak ve sokak lezetleri, modern Türk mutfağı, sağlıklı beslenme , gastronominin turizmdeki yeri ve yeni trendler, sanat ve gastronomide sürdürülebilirlik , şehirlerin markalaşmasında gastronomi turizmi konular ele alınacak.

Ethel Mulinas’ın rol aldığı ‘Beton Nazmiye’ gala yaptı!

Bugüne kadar kendi yazdığı ‘Yolculuğum’, Zülfü Livaneli’nin yazdığı Nedim Saban’ın yönettiği ‘Leyla’nın Evi’ gibi birçok tiyatro oyununda rol alan ayrıca film, tv dizilerinde de rol alan Haldun Dormen ekolünden gelen başarılı oyuncu Ethel Mulinas’ın İstanbul'un farklı semtlerinde kısa bir sürede tamamladığı ‘Beton Nazmiye’ filmi Nisan ayının sonlarına doğru Azerbaycan’da gala yaptı.





Yıldız Yapım, Nartugan Film ve Pars Medya ortaklığı ile çekilen filmi Umut Ertek yazmış ve yönetmiş, filmin kadrosunda Ethel Mulinas ile beraber Cem Kılıç, Aylin Kabasakal, Seda Tosun, Nurten İnan, Güliz Tosyalı, Arzu Surici, Tuncay Gençkalan, Talha Tosun, Emir Efe Özcan, Yasin Yamanol, Sercan Boztepe, Şevki Özcan, Nergis Odzak, Özgül Koşar, Birol Engeler yer alıyor.

‘Beton Nazmiye ‘ de üç küçük çocuğu ile yoksulluk içerisinde hayat mücadelesi veren ve birçok işi aynı anda yapmakta olan Nazmiye’nin hiç beklemediği bir anda aldığı bir teklifle bütün hayatının değişmesi ele alınıyor. Pek yakında dijital kanallarda gösterilecek olan ‘Beton Nazmiye’yi heyecan ile bekliyorum.

Çeşme’de 17. Spor Oyunları başladı!

İzmir Çeşme'de etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor, 31 Mart seçimlerinde Lal Denizli’nin Çeşme Belediye Başkanı olması ile beraber renkli Çeşme günleri yeniden hız aldı.

Özellilkle Alaçatı Ot Festivali’nin oldukça başarılı geçmesiyle beraber Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 17. kez düzenlenecek olan Yarımada Spor Oyunları 6 Mayıs tarihinde başladı.





Çeşme’nin muhteşem doğası ve tesislerinde sporseverlere unutulmaz anlar yaşatacak Yarımada Spor Oyunları 11 Mayıs akşamına kadar devam edecek. Bu etkinlikte amatör ve profesyonel sporcuları kucaklayan bir dizi spor dalında mücadele edilecek.

Bu yıl Çeşme, Urla, Karaburun, Seferihisar, Selçuk, Narlıdere, Menderes, Güzelbahçe ve Balçova olmak üzere toplam 9 ilçeden sporcuların katılacağı organizasyon kapsamında basketbol, futbol, kros, mini voleybol, masa tenisi, plaj voleybolu, oryantiring, satranç, tenis, yelken ve açık su yüzme gibi çeşitli branşlarda yarışmalar düzenlenecek.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, emeği geçen herkese teşekkür ederek, sporculara başarılar diledi. Denizli; “Spor severliğimiz doğru. İlk kadın belediye başkanı oldum ama ilk kadın sporcu belediye başkanı oldum diyebilirim Çeşme özelinde. Değerli markamızın sponsor olması çok kıymetli. Sizlerin büyük özverisi ile toplumumuzun sporla birleştirilmesi çok önemli. Markaların bu şekilde işlere destek vermesi, kamuya dokunan işler yapması çok kıymetli. Sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.

18 Mayıs geccesi Yenikapı’da buluşalım!

“Mr. Dosso Dossi” adıyla DJ setinin başına geçerek Türkiye’nin pek çok yerinde açık hava konserleri düzenleyen Hikmet Eraslan, bu kez İstanbul’da unutulmaz bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor. RAMS ve Dosso Dossi iş birliğiyle 18 Mayıs’ta Yenikapı’da Türkiye’nin en büyük sahnesi kurulacak.

100 metre uzunluğunda, 15 metre yüksekliğinde ve 1.500 metrekare led ekranın kullanılacağı dev sahnede ise birbirinden ünlü isimler sahne alacak. Halka açık ücretsiz olarak düzenlenecek konserde Sefo, Murda, Zara, Burak Bulut, Kurtuluş Kuş, Ayaz Erdoğan ve Mustafa Baran sahne alacak.

Yaklaşık 4 saat sürmesi planlanan müzik şöleninde lazer ve ışık gösterileri eşliğinde unutulmaz bir şova imza atılacak. Gerçekleşecek konserlerin gecenin finalinde ise Mr. Dosso Dossi’nin DJ performansı eğlenceyi zirveye taşıyacak.

İstanbul için hazırlıkların tamamlandığını belirten Hikmet Eraslan, “İstanbul konserimizi kamudan hiçbir ücret talebimiz olmaksızın gerçekleştireceğiz. Sosyal sorumluluk projesi olarak yapacağımız bu büyük etkinliğe izin veren valiliğimize ve belediyemize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Hikmet Eraslan, Türkiye’de şimdiye kadar yapılmış en büyük açık hava eğlenceleri arasında yerini alacak konsere tüm Türkiye’yi davet etti. Yaklaşık 500 kişilik bir ekibin aylardır hazırlıkları sürdürdüğünü belirten Hikmet Eraslan, “Türkiye’nin en büyük sahnesinde en büyük açık hava konserini düzenleyeceğiz” dedi.

Geçtiğimiz yıllarda Doğubayazıt, Şırnak ve Harran’da düzenlediği konserlerle Türkiye’nin gündemine oturan Hikmet Eraslan, sanatı ve müziği ulaşılır kılmak istediklerini belirtiyor. Eraslan, “Amacım, müziğin büyülü dünyasında halkımızı eğlendirmek. Ülkemizin her yerinde bu etkinliklerin yapılabileceğini göstererek farklı organizasyonların bu bölgelere gelmesinin önünü açmak istiyorum. En popüler sanatçıları ve en büyük sahne şovlarını halkımızla buluşturmak benim için büyük bir mutluluk ve sosyal sorumluluk projesidir. “