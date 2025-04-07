44. İstanbul Film Festivali Başlıyor!

İstanbul’da sinema şöleni 11 - 22 Nisan tarihleri arasında 44. İstanbul Film Festivali ile gerçekleşecek. Zuhal Olcay’ın Sinema Onur Ödülü alacağı festivalde Türkiye’den ve dünyadan nitelikli ve ödüllü filmleri, özel gösterimleri, yıldız oyuncuları ve usta yönetmenleri bir araya gelecekler.

Festivalin bu yıl ki seçkisi 139 uzun metrajlı ve 15 kısa filmden oluşuyor. Dünya sinemasının en nitelikli örnekleri, kült yapıtlar, usta yönetmenler ve genç yeteneklerin son filmlerinden oluşan festival seçkisinde dünya, uluslararası, Balkan ve Türkiye prömiyerlerini yapan filmler de bulunuyor.

Festivalde 12 gün boyunca gösterimlerin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla yapılacak söyleşiler, özel gösterimler ve etkinlikler de yer alacak.

İstanbul Film Festivalinde bu yıl Emek Ödülü ise 2006’da dahil olduğu Köprüde Buluşmalar’da 2010-2023 yılları arasında yöneticilik görevini üstlenen Gülin Üstün’e verilecek.



Beyoğlu’nda Atlas 1948 ve Beyoğlu Sineması, Şişli’de CineWAM Premium+ City's Nişantaşı, Kadıköy’de Kadıköy Sineması, Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi ve Paribu Cineverse Nautilus olmak üzere 7 salonda festivalin gösterimleri gerçekleşecek.

İstanbul Film Festivali bu yıl da ağırlayacağı birçok konuk yönetmen ve oyuncuyu festival izleyicileriyle bir araya getirecek. Festivale katılacak oyuncu ve yönetmenler, filmlerinin gösterimlerinden önce sinemalarda sunumlar yapacak ve gösterim sonrasında da izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.

Festivali’nin açılış galasında Berlin Film Festivali'nde bu yıl özel bir galada prömiyeri yapılan, Ido Fluk imzalı Köln 75 gösterilecek. Keith Jarrett'ın 1975 Köln konserinin heyecan dolu gerçekleşme hikâyesini anlatan film, 50. yıldönümünde bu konsere saygı duruşu niteliğinde. On yedi yaşındaki lise öğrencisi Vera Brandes’in olağanüstü çabalarıyla gerçekleştirilen bu konserin kayıtları, caz tarihinin en çok satan solo ve en çok satan piyano albümü olan The Köln Concert’a dönüştü. Köln 75 filminin ekibi de festivalin açılış gösterimine katılmak üzere İstanbul’da olacak.

Uluslararası niteliğini vurgulayacak yeni bir yapı kazanan İstanbul Film Festivali’nde resmi seçki kapsamında toplam üç yarışmalı bölüm yer alıyor: Altın Lale Yarışması, Kısa Film Yarışması ve Yeni Bakışlar.

Yerli ve yabancı filmlerin bir arada, uluslararası bir jüri tarafından değerlendirileceği Altın Lale Yarışması’nda 15 uzun metrajlı film yer alacak. Hintli sinemacı Shekhar Kapur’un başkanlığını yürüteceği Altın Lale Yarışması jürisinde yapımcı Ada Solomon; senarist ve yönetmen Ebru Ceylan, oyuncu Saadet Işıl Aksoy, Toronto Uluslararası Film Festivali başkanı Cameron Bailey yer alıyor.

Anadolu Efes’in ödül sponsoru olduğu Kısa Film Yarışması da bu yıl uluslararası bir nitelik kazanıyor; bu bölümde yerli ve yabancı 12 kısa film bir arada değerlendirilecek.

Genç yönetmenleri desteklemek, yeni çalışmaları daha görünür kılabilmek için, yalnızca ilk ve ikinci filmlerini çeken yerli yönetmenlere açık olan ve Paribu’nun sponsor olduğu Yeni Bakışlar bölümünde 11 film var. Bu bölümde Paribu desteğiyle en iyi filme verilen ödül, Seyfi Teoman’ın adını taşımaya devam ediyor.

Altın Lale Yarışması ve Yeni Bakışlar bölümlerinde yer alan yerli kurmaca filmleri değerlendiren Film-Yön, bu yıl En İyi Yönetmen Ödülü’nü geçtiğimiz Aralık ayında kaybettiğimiz yönetmen Şerif Gören anısına verecek.

İstanbul Film Festivali 2026 yılından itibaren, yarışmalarında yer alacak filmlerde Balkan prömiyeri şartı arayacak.

İstanbul Film Festivali’nin en sevilen bölümlerinden, N Kolay sponsorluğunda gerçekleştirilecek Galalar ile izleyiciyle festivallerde henüz buluşmuş, geniş kitlelere seslenen parlak filmlerin Türkiye prömiyerleri festivalde yapılacak.

N Kolay Galaları’nda ünlü yıldızlardan usta yönetmenlere, sezonun merakla beklenen 11 filminin Türkiye’deki ilk gösterimleri gerçekleştirilecek.

Belgesel Kuşağı’nda siyaset, müzik, fotoğrafçılık, aile bağları, toplum, mimari, radyoculuk, insan hakları gibi farklı güncel konuları işleyen, toplumsal değişimleri ele alıp gerçeği belgelerken alışılmadık ve çarpıcı tarzlar izleyen filmler yer alıyor.

Festival resmi seçkisinin farklı bölümlerindeki yerli belgeseller Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB) tarafından oluşturulan bağımsız bir jüri tarafından değerlendirilecek.

Devriâlem bölümü, en son sinema akımlarını yansıtıyor ve izleyiciyi 11 günlük bir dünya turuna çıkartacak.

Festival programındaki “Heyula” bölümünde ise Burak Çevik’in hazırladığı bir film seçkisi ile sinemanın yeni olanaklarını deneyen filmleri keşfe çıkartacak.

İstanbul Film Festivali, Zurich Sigorta işbirliğiyle bu yıl da Türk sinemasının önemli yapıtlarını restore ettirerek gün ışığına çıkarmaya ve bu klasiklerin yeni kopyalarını sinemamıza kazandırmaya devam ediyor. Sinemaseverler bu yıl, Ömer Kavur'un, Barış Pirhasan ile birlikte yazdığı senaryodan sinemaya aktardığı, başrollerini Kadir İnanır ile Zuhal Olcay'ın paylaştığı, 1985 yapımı Amansız Yol'u Atlas Post Production tarafından restore edilmiş kopyasından izleyebilecek.

Her yıl Türkiye’den yapımcı, yönetmen ve senaristleri uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturan ortak yapım, eğitim ve ağ kurma platformu Köprüde Buluşmalar, 15-17 Nisan tarihlerinde Hope Alkazar, Borusan Müzik Evi, Yapı Kredi Kültür Sanat ve Atlas Sineması’nda gerçekleştirilecek. 20. Köprüde Buluşmalar seçkisinde yer alan ilk filmlerden birine OGM Pictures sponsorluğunda “İlk Film Teşvik Ödülü” verilecek.

FİLM LİSTESİ

ALTIN LALE YARIŞMASI

Buradayım, İyiyim / Emine Emel Balcı / Türkiye, Almanya

Histeri / Hysteria / Mehmet Akif Büyükatalay / Almanya

O da Bir Şey mi / Pelin Esmer / Türkiye, Bulgaristan, Romanya

Super Happy Forever / Kohei Igarashi / Japonya, Fransa

Tayfa / The Crowd / Sahand Kabiri / İran

Saykoterapi: Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Yazarın Sığ Hikayesi / Psycho Therapy: The Shallow Tale of A Writer Who Decided to Write About A Serial Killer / Tolga Karaçelik / ABD

Yeni Şafak Solarken / Gürcan Keltek / Türkiye, İtalya, Almanya, Norveç, Hollanda

Öldürdüğün Şeyler / The Things You Kill / Alireza Khatami / Fransa, Polonya, Kanada, Türkiye

Yanardağın Altında / Pod Wulkanem / Under the Volcano / Damian Kocur / Polonya

İdea / Tayfun Pirselimoğlu / Türkiye, Romanya, Fransa

Ders Olsun / Lesson Learned / Fekete Pont / Bálint Szimler / Macaristan

Hasat / Harvest / Athina Rachel Tsangari / İngiltere, Almanya, Yunanistan, Fransa, ABD

Maldoror / Fabrice du Welz / Belçika, Fransa

Uçan Köfteci / Rezan Yeşilbaş / Türkiye, Almanya, Bulgaristan

Bacadaki Serçe / Der Spatz im Kamin / The Sparrow in the Chimney / İsviçre

KISA FİLM YARIŞMASI

1:10 / Sinan Taner / İsviçre

Küçük Ev / La Petite Ancêtre / The Little Ancestor / Alexa Tremblay-Francoeur / Kanada /

Neredeyse Kesinlikle Yanlış / Cansu Baydar / Türkiye

Takdir-i İlahi / Pur și simplu divin Simply Divine / Mélody Boulissière, Bogdan Stamatin / Fransa, Romanya

Dilan Hakkında Konuşmalıyız / Umut Şilan Oğurlu / Türkiye

Tutuklu Vatandaş / Dar band / Citizen-Inmate / Hesam Eslami / İran

Köşe Dansı / Taniec w Narożniku / Dancing in the Corner / Jan Bujnowski / Polonya

Garan / Mahsum Taşkın / Türkiye

Gölgeler / Shadows / Rand Beiruty / Fransa, Ürdün

Morî / Yakup Tekintangaç /Türkiye

Sevim / Yağmur Canpolat / Türkiye

Merhaba Anne, Benim Lou Lou / Atakan Yılmaz / Türkiye

YENİ BAKIŞLAR

Ölü Mevsim / Doğuş Algün /Türkiye, İtalya, Kuzey Makedonya

Adresi Olmayan Ev / Hatice Aşkın / Türkiye, Yunanistan

Kavak Ağacının Gölgesinde / Kenan Diler / Türkiye

Atlet / Semih Gülen, Mustafa Emin Büyükcoşkun / Türkiye, Almanya, Romanya

Hêvî / Orhan İnce / Türkiye

Su Yüzü / Zeynep Köprülü / Türkiye

Yaz Işığı / Kerem Kuşçu / Türkiye

Paydos / Müge Manuş / Türkiye

Zamanın Kıyısında Sınav / İlkay Nişancı / Türkiye

Ayşe / Necmi Sancak /Türkiye

Gündüz Apollon Gece Athena / Emine Yıldırım /Türkiye

*****

"Fanatik" Beni Fanatik Etti!

Fanatik adlı oyunu ilk defa 2019 yılında Kenter Tiyatrosunda prömiyerinde izlemiştim, Micheal Önder’in yazdığı Çağrı Şensoy’un yönettiği tek perdelik komediyi.

Nurhan Özenen, Neslihan Arslan ve Salih Bademci’nin Fanatik adlı oyunlarının adeta fanatiği oldum ben de, Aysa Organizasyon'un her defasında kapalı gişe sahnelenen oyunu aslında F- GS çekişmesi olarak sahneye yansımış olsa da bir aile çatışmasını anlatıyor. Bu sefer Caddebostan Kültür Merkezi’nde izlediğim Fanatik beni güldürürken yine düşündürmedi değil hani.

Üç oyuncununda başarı ile sergiledikleri oyun karı koca ve kayınvalide arasında geçiyor. O kadar gerçek o kadar içten ki oyunculukları ile hikayeyi içlerine almış bu karakterler, biraz düşünseniz kendinizi, ailenizi görebiliyorsunuz Fanatik’te... Yani aslında çocukları için en iyisini yapmaya çalışan anne baba ve babaanne var bu oyunda.

Tanju ve Eda 5 yaşındaki oğulları Atlas’a o gün cenazesi olan dedesinin nereye gittiğini akılcı bir şekilde açıklamanın yolunu aramaktadırlar. Onu teselli etmek için kolay yola kaçmayıp gerçekleri anlatıp onun kendi çıkarımlarını yapmasını isterler ancak bu o kadar da kolay değildir. Tanju’nun annesi de öbür dünyayı kendi inancına göre anlatmak istemektedir. Tanju oğlunu karşısına aldığında duyup duyacağı en acı haberi alır. Dedesi ölmeden önce Atlas’ı gizlice Galatasaraylı yapmıştır. Fanatik Fenerli olan Tanju oğlunu bu illetten kurtarmak için her şeyi göze alır çünkü onun gözünde Galatasaraylıların öbür dünyada gittikleri tek bir yer vardır.

*****

Portakal Çiçeği Karnavalı Yine Dopdolu

Türkiye`nin ilk ve tek sokak karnavalı olan “Nisan’da Adana’da - 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı” 4 Nisan tarihinde başladı. 13 Nisan akşamına kadar devam edecek karnaval yine rengarenk.

2015 yılında davetli olarak katıldığım çok da keyif alarak döndüğüm karnaval da bu yıl karnaval süresince 200’den fazla etkinlik gerçekleştirilecek.

“Dünya Çocukları” temasıyla düzenlenecek karnaval, gönüllü etkinlik gruplarının performanslarının yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Türkiye Kültür Yolu Festivalleri” işbirliği ile gerçekleşiyor iki yıldır.

Bu yıl da karnavalın “simgesi” olan kostümlü kortej geçişi 5 Nisan Cumartesi günü gerçekleşti. Tüm katılanların büyük heyecan ve özlemle beklediği kostümlü grupların geçiş yapacağı kortej karnavalın ilk yıllarındaki gibi şehir merkezinde ve Adana sokaklarında yapıldı.

Türkiye’nin ilk ve tek sokak karnavalı olarak dünyanın sayılı karnavalları arasına giren “Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nda” binlerce kişinin katılacağı eğlenceli etkinliklerin yanında çok sayıda kültürel ve sanatsal aktivite de organize edilecek.

Merkez Park ve Atatürk Parkı’nda kurulan konser sahnelerinde popüler sanatçılar 10 gün boyunca performans sergileyecekler. Bunların yanında ABD, Japonya, Letonya, Macaristan, Rusya ve Ukrayna’dan gelecek etkinlik gruplarının performansları da izlenebilecek.

Birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı “çocuk etkinlik alanı” kurulacak. Çocukların ekranlardan tanıdığı çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, panayır çadırları, tematik oyun alanları, felsefe, müzik, drama, dans, bale ve resim gibi sanat eğitimleri, eğitici ve bilişsel etkinlikler karnavalda yer alacak.

Adana Müzesi ve Çırçır Kültür Merkezi gibi mekanlar kültür ve sanatla renklenecek. Kültür Yolu Festivali ve Portakal Çiçeği Karnavalı için özel olarak hazırlanan birçok sergi bu iki tarihi mekanda yer alacak. Kurulacak sahnelerde ünlü sanatçıların konserler her yıl olduğu gibi bu yıl da unutulmaz olacak.

Karnaval boyunca Fun Fun Hayal Takımı ile yarışmalar, gösteriler ve eğlenceler düzenlenecek. Aysel Gülşen ile Anne Çocuk Nefes Çalışması da karnaval süresince programda yer alırken, 12 Nisan Cumartesi günü Enerjisa Çocuk Tiyatrosu ve Toroslar EDAŞ Çocuk Tiyatrosu "Küsmesin Yıldızlar" oyunu da sahnelenecek.

01 Burda AVM, Ramazanoğlu Kültür Merkezi, Adana Müzesi ve Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde tiyatro gösterileri gerçekleştirilirken, Opera ve Bale sanatçılarından Saraydan Kız Kaçırma, Bremen Mızıkacıları ve Yerelden Evrensele Aşk Ezgileri seyredilebilecek.

Ayrıca; Çukurova Devlet Senfoni & Devlet Çoksesli Müzik Korosu “Carmına Burana”, Mersin DKTMK “Şarkılar Söyle O Sahillerde” Avni Anıl Özel Konseri, Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve Sıra Gecesi Topluluğu’ndan da “Sıra Gecesi” performansları da karnavalın ilgi çekici etkinliklerinden olacak. Picasso, Refik Anadol’un Dijital Sergisi, Köklere Yolculuk Dijital Sergisi, Beste Alperat ve Ozan Oganer’den Heykel, Cengiz Yatağan ve İsmail Helvacı’dan Resim sergileri ile dopdolu bir karnavalda herkes ilgi alanlarına göre kendinden bir şeyler bulacak.

Renkli Dev Karnaval Korteji başta olmak üzere, gelenekselleşen Kortej Kostümleri Yarışması, Portakal Çiçeği Halk Koşusu, Portakal Çiçeği Satranç Turnuvası’yla karnaval rekabete açık yarışmalara sahne olacak.

Karnavalda “Portakallı Lezzetler Yarışması” da yer alacak. Kentin en önemli tarım ürünlerinden olan narenciyeyi Adana’nın sevilen lezzetleriyle buluşturmanın amaçlandığı yarışmada onlarca lezzet yarışacak.

Portakal Çiçeği Kamp Alanı Etkinlikleri, Su Korteji, Rengarenk Fest, Lezzet Etkinlikleri, Adana Hediyelikleri Stant Alanları gibi birçok etkinlik de Adana’da karnaval ziyaretçilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Lezzet atölyelerinde herkes ilgi duyduğu programa katılabilecek.

Kamp, karavan, vosvos, motor, bisiklet, off road, doğa sporları tutkunları karnaval süresince Merkez Park ve Yüreğir Millet Parkı içindeki özel kamp yerleşkelerinde bir araya gelecek.

*****

Girit’ten Side’ye Kültür ve Lezzet Festivali!

Baharın gelişiyle festival takvimleri belirlenmeye başladı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleşmesi planlanan Uluslararası Side'den Girit'e Kültür ve Lezzet Festivali, 24-26 Nisan'da gerçekleşecek.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, festivali ilçeye özgü lezzetleri tanıtmak, yerli ve yabancı katılımcılara tattırmak amacıyla düzenlediklerini anlattı.

İlçenin önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Kara, gastronomi turizmini de ön plana çıkarmak istediklerini ifade ederken

Festivalin Side'nin büyüleyici atmosferinde gerçekleşeceğini aktaran Kara, "Kardeşlik duygumuzdan beslenen bu festivalde, konserler, söyleşiler, danslar, tadımlar ve eşsiz Girit lezzetleriyle bir araya geleceğiz." bilgisini verdi.

24 Nisan tarihinde gerçekleşecek kortej sonrası festival kapsamında dans gössterileri, konserler, moderatörlüğünü Ezgi Gözeger’in gerçekleştireceği ‘Side2den Girit’e Kültür Sohbeti, Maria Ekmekçioğlu’nun gerçekleştireceği dünyaca ünlü şeflerle Girit yemekleri sunumu, birçok tadımın gerçekleşmesi yanında 'Zorba' filminin gösterimi sonrası Hürriyet Gazetesi yazarı Sayım Çınar’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek söyleşi gerçekleşecek.