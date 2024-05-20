  • 21 MAYIS Salı 09:22
  • HV
Gecce Mekan | Şehrin En İyi Mekanları

Stadyum Gecceleri başlıyor!

Caner Ural
Caner Ural
Yayın Tarihi : 20-05-2024 14:34

Şehr-i İstanbul’un orta  yeri Dolmabahçe’de bulunan Beşiktaş Tüpraş Stadyumu spor karşılaşmaları yanında Türkiye ve dünya starlarının buluşma noktası  olacak bir süre, müziğin sesi tüm İstanbul’a yayılacak.



BWO  Entertainment tarafından düzenlenen görkemli konser gecelerinde  24 Mayıs tarihinde  Dimas Qudaibergen, 26 Mayıs da Hayko Cepkin, 31 Mayıs da Yalın, 2 Haziran da Anadolu Ateşi 25. Yıl Dans Gösterisi, 8 Haziran da Andrea Bocelli, 9 Haziran da Yıldız Tilbe ,  12 Haziran gecesi de Ajda Pekkan ve Arkdaşları sahne alacaklar.

Müziğin ve dansın ritimleri bu gecelerde İstanbul Boğazı’nın sesi olacak. Sanatçılar aylar  evvelinden başlayan çalışmaları ile sevenleri ile özlem giderecekler.

24  Mayıs tarihinde  30. yaşına girecek olan Kazak şarkıcı Dimas Quadaibergen kendi besteleri yanında aldığı klasik ve çağdaş müzik eğitimi ile genç yaşında ulaştığı başarısı ile 12 dilde söylediği şarkılar ile İstanbul’da olacak.

26 Mayıs Pazar gecesi İstanbul Hayko Cepkin’in o muhteşem sesi ve sahne performansı ile sarsılacak sanırım, en son geçtiğimiz haftalarda Jeykll and Hyde müzikalinde izlediğim başarılı sanatçı yine sahnesinde  harika bir performans sergileyecek.


Ve 31 Mayıs gecesi sahnede  20.yılını kutlayacak olan Yalın’ı kaçırmamak gerekiyor. Yıl 1994 baharında  her yerde çalan ‘Zalim’ şarkısıyla kim bu dediğimiz sanatçı sahnede 20 yılda  kulaklarımıza neşe veren şarkılarını söyleyecek, Yalın’ın konuğu  kim olur derseniz , sanki Kenan Doğulu bu konsere yakışır diye düşünüyorum.

2 Haziran  zaman ne çabuk geçmiş dediğimiz ( 25. yıl olmuş ) Mustafa Erdoğan’ın Anadolu  Ateşi, o sanırım o gece  tüm İstanbul Anadolu Ateşi’nin ritimleri ile sarsılacak stadyumda.


8 Haziran cumartesi gecesi İtalyan tenor Andrea Bocelli Beşiktaş Stadyumunda sahnede olacak. 65 yaşındaki ünlü sanatçı pop ve klasik müzikten oluşan seçkileri ile İstanbul’da hayranları ile buluşacak. Dünyanın en güzel sesli erkekleri arasında bulunan Bocelli yine harikalar  yaratacak.


Ve 12 Haziran Çarşamba gecesi Süper Star Ajda  Pekkan şarkısında olduğu gibi ‘Yakar Geçerim ‘ diyecek Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda  Ajda Pekkan ve Arkadaşları  konseptiyle sahne alacak olan Süper Star sahnesinde o gece  Nilüfer, Selda Bağcan, Mazhar & Fuat, Hande Yener, Sıla, Cem Adrian, Mabel Matiz, Mert Demir, Semicenk, Motive, Norm Ender ve Korosu, Dolapdere Bing Gang  sahne alacak isimler arasında. 24 Mayıs tarihinde  Ajda Forever Turnesine Antalya’da başlayacak olan Ajda Pekkan 40 kişilik orkestra ve 18 kişilik dansçı ekibi bizleri dünden bugüne Ajda Pekkan’a götürecek.
 

Beklenen Meryem Uzerli  dizisi Cuma yayında!

Meryem Uzerli çekimleri 2022 yılında  Urla’da gerçekleşen yeni dizisi “RU” 24 Mayıs tarihinde  GAİN kanalında başlıyor.  



Epey  gümdem olacağına inadığım 8 bölüm olarak çekilen Reyan ile Uzer’in hikayesi.  38 yaşında bir kadın ve 18 yaşında bir erkeğin  Ege’de bir sahil kasabasında her şeye rağmen yaşanan sıra dışı bir aşkı anlatılıyor.

MEDYAPIM imzalı “RU” konusu kadar güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Meryem Uzerli yanında  dizide Burak Berkay Akgül, Derya Alabora, Hira Koyuncuoğlu, Emre Karayel, Gökay Türkmen, Zafer Algöz, Şevval Sam, Gonca Vuslateri, Kartal Can Ermiş, Beril Kayar ve Sevgi Temel gibi değerli oyuncular yer var.



“RU’’nun yaratıcısı olan Taylan Yapıcı, senaryoyu Yeşim Çıtak’la birlikte kaleme aldı. Dizinin yapımcılığını ise Fatih Aksoy ve Yiğit Şardan, yönetmenliğini Bahadır Karataş ve Burak Çaldır üstleniyor.

 

‘Senem Aydın’la Hadi Anlat!

Başarılı  gazeteci Senem Aydın, 4  Haziran'da Gain’de yeni bir programa başlıyor.



‘Senem Aydın’la Hadi Anlat’, sanat, cemiyet   ve spor  dünyasından ünlü isimleri ağırlayacak.

Senem Aydın, ‘Hadi Anlat’ adlı  programında Neslihan Atagül Doğulu’dan Volkan Demirel’e, Evrim Alasya’dan Hande Soral-İsmail Demirci’ye kadar pek çok isim var.

 

 Murat Balcı sürprizi!

“Sal Gitsin”, “Yorma”, “Su Olsam Sensiz Akmam” , “Ahde Vefasız”, '' Pare Pare '' ve  '' Gel Günaha Girelim'' şarkılarıyla  son dönemde müzik listelerinde  başarılı  bir  grafik çizen  Murat Balcı, kendi müzik şirketi 7Records’tan hazırladığı  'Seni Buldum Ya' adlı cover şarkısını doğum günü olan 24  Mayıs Cuma günü sevenleri ile  buluşturacak.



Son dönemde arka arkaya çıkardığı şarkılar ve sahne performanslarıyla adından sıkça söz ettiren Murat Balcı, bu kez annesi  Saliha Balcı’yla duet yapıp kamera karşısına geçti.

Annesi Saliha Balcı’nın en sevdiği şarkılardan biri olan sözü müziği Orhan Gencebay’a ait “Seni Buldum Ya” adlı eseri yeniden birlikte yorumlayan anne oğulun çalışmalarını sosyal medyadan izlerken öyle keyif aldım ki daha önce  Neşe Karaböcek ve Atiye'den dinlediğimiz bu unutulmaz şarkı  'Seni Buldum Ya ' Murat Balcı & Saliha Balcı düeti ile adeta daha da doruklara çıkacak.. Düzenlemesini Tekir’in yaptığı şarkının klibini ise Ecem Gündoğdu çekmiş.

“Bu, annemin hiç bir zaman peşinden gidemediği en büyük hayaliydi. Ben de vazgeçtiği kendi hayatını eşine ve çocuklarına adayan anneme emeklerinin karşısında küçücük de olsa, anneler gününde böyle bir hediye vermek istedim.” diyen Murat Balcı sözlerine, “Aynı zamanda benim hayatımın, geçmiş ve gelecek tüm kariyerimin en özel işi bu. En değerlim annem ve oğlum (köpeğim ) Balcan’la beraber bir klip çekiyor ve şarkı söylüyoruz. Daha güzel ne olabilir?” diye devam etti.

Şarkı çıkmadan studyodan yapılan paylaşımıyla Tiktok’ta 300 bini geçen izlenmesiyle  “Seni Buldum Ya” epey sükse yapacak gibi.


Bu kış Karadeniz ve Anadolu'nun bir çok şehrinde başarılı  konserler veren Murat  Balcı yaz ayları için bir çok festivalde ve Çeşme, Kuşadası ve Bodrum da sevenleri ile buluşacak.

 

  • Etiketler
DİĞER YAZILARI Sibel Can ile müzik şöleni! Yerli Charlie Chaplin ‘Özgür Daniel Foster’ Altın Laleler sahiplerini buldu! Yeni şarkıları ile Müslüm Gürses!  Işıl Yücesoy: 'İzninle' çok eski bir rüyam! Ferzan Özpetek, İstanbul Film Festivali’nde! Halil İbrahim Ceyhan’ın sürprizleri var! Ferhat Göçer Kuzey Amerika turnesine çıkıyor! Kara Ağaç Destanı’nın üç farklı kadını! Musicandle Concerts ile büyülendim!   Sıradışı bir temsil; II.Mehmet! 'Yaşamak Mı Yoksa Ölmek Mi?' yeniden İstanbul’a geliyor!    Yasemin Sakallıoğlu kendi rekorunu kıracak mı? Tiyatronun melekleri sahnede! Kendini Köroğlu hisseden balet; Erhan Güzel! Aşkın Mevsimi olur mu? İsmail Hacıoğlu’ndan şarkılar! Griye Çalıyor Gece prömiyer yaptı! Şampiyon Melekler Kıbrıs'ta anıldı! Başkan geliyor! Acilen Norveçli Frida Aasen podyumda rüzgar gibi esti! Fethiye’de Yüksel Aksu çoşkusu! Antalya'da Piyano Festivali 2023 biterken film festivalleri! Ajda Pekkan sahnede fırtına estirdi! Deniz Barut: Aynı yöne baktığınız insanlarla çalışmak şans! Efe Eroğul: İçime sinen karakterleri canlandırmak istiyorum! Cumhuriyet'in 100. Yılında Atatürk Filmleri! Sedef Şahin: Dünyayı sevgi kurtaracak! Okan Urun: Her türlü ayrımcılık kırmızı çizgim! Seray Sever: Oyunculuğu çok özledim! Rojda Demirer: Komedi oynamayı özledim! Türkan Şoray ve Kadir İnanır, Altın Koza'da el ele! Adana Altın Koza Film Festivali'nde neler oluyor? Ayça Varlıer Broadway müzikalinde! Meral Asiltürk'e Festivallerin şehri Antalya! Adana Altın Koza başlıyor! Ferhat Göçer: "Kandırdın Beni Hayat!" Şile’de festival başladı! Timur Acar; Biz yine sinemalarla baş başa kalacağız! Mahsun Kırmızıgül'ü Harbiye’ye bekliyoruz! Tan Taşçı konser maratonunda! 2. Gemlik Film Festivali bu hafta! Kemal Sunal Müzesi sonbaharda açılıyor! Sennur Nogaylar; Her şeyi halen sinema da izlemeyi tercih ediyorum! Big Chefs; Hedefimiz  Avrupa’da  büyümek! Frankfurt’ta Altın Elmalar cuma geccesi sahiplerini bulacak! Zerrin Tekindor; Distopik bir zamandan geçtiğimizi düşünüyorum! Toz! Ajda Pekkan konseri anlatılmaz, yaşanılır! Hatay'da çocuklar ile beraberdik! Türsak Vakfı Ödülleri dağıtıldı! Cyrano Bülent Emin Yarar! Kerem Ayan ve Oregon! Alaçatı, Karsu ve Duman ile sezonu açıyor! Sunay Akın'ın Oyuncak Müzesi Almanya'da! Doğancan Özadlı: 'Sesim güzel bende radyocu olmak istiyorum.’  diyenler çok! 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'müz kutlu olsun! "8. Renk Kadın ve İz" AKM’de! Şehir Tiyatroları "Sanat İyileştirir" diyor! İlker Çatak: "Kağıtta yazılı olanlara hayat vermek, film çekmenin en güzel yanı!" Aslında sanat bize iyi gelecek! Karot Testi yeniden gündemde! Türkiye’nin kaderi mi bu? Küheylan sahnede! Mahsun Kırmızıgül’ün "Prestij Meselesi"! Şehirde kültür sanat turları Serafina Akmerkez'de öğle yemeği Şehirde haftalık kültür sanat turları Antakya Kahvaltısı gibi var mı? Günay Acar: "Ajda Pekkan bir şarkıcının uyması gereken yaşam biçiminin tam örneğidir!" Ahmet Öre: "Hayatta Paris’te yaşamam demiştim!" Şebnem  Özinal; Kantocular sesleri hala yankılanan kadınlar! İstanbul'da Adnan Koç, Yeliz ve Yılmaz Sütçü sahneleri! Murat Şeker; Çakallarla Dans ile Türk Sinema tarihine geçtik! 2. Distopya Film Festivali’nde yılın en iyileri belli oldu ! Tiyatro her zaman olmalı! Elazığ’da 'SARDUNYA' açtı! İstanbul geccelerinde Emre Altuğ, Sıla ve Soner Olgun sahneleri! Nazan Kesal  ‘Yaralarım Aşktandır’ ile sahnede! Antakya’da  ilk ödüller  Yeşilçam emekçilerine! Altın Portakal rüzgar gibi geçti! Stanley Kubrick Beyoğlu’nda! Antalya  Altın Portakal Film Festivali  başlıyor! Adana Altın Koza’da yıldızlar geçidi! Son günlerin dikkat çeken jönü Ahmet Kayakesen ! Burak  Kut  ve ‘Kafam Leyla’
ÇOK OKUNANLAR
Gürkan Boztepe yazdı: Erkeklere pahalı oyuncaklar
  • 20-05-2024 14:53

Gürkan Boztepe yazdı: Erkeklere pahalı oyuncaklar

Caner Ural yazdı: Stadyum Gecceleri başlıyor!
  • 20-05-2024 14:39

Caner Ural yazdı: Stadyum Gecceleri başlıyor!

İpek Kobaner yazdı: İstanbul’un Kayıp Adası Vordonisi Neden Ada Hikayesi?
  • 20-05-2024 13:21

İpek Kobaner yazdı: İstanbul’un Kayıp Adası Vordonisi Neden Ada Hikayesi?

Ege’nin Lezzetiyle Ritminin Ortak Buluşması; The Populist!
  • 18-05-2024 10:44

Ege’nin Lezzetiyle Ritminin Ortak Buluşması; The Populist!

Filo D’olio Kurucusu & Şefi Danilo Zanna: “Benim için yereli desteklemek önemli
  • 18-05-2024 10:04

Filo D’olio Kurucusu & Şefi Danilo Zanna: “Benim için yereli desteklemek önemli"