Stadyum Gecceleri başlıyor!

Şehr-i İstanbul’un orta yeri Dolmabahçe’de bulunan Beşiktaş Tüpraş Stadyumu spor karşılaşmaları yanında Türkiye ve dünya starlarının buluşma noktası olacak bir süre, müziğin sesi tüm İstanbul’a yayılacak.





BWO Entertainment tarafından düzenlenen görkemli konser gecelerinde 24 Mayıs tarihinde Dimas Qudaibergen, 26 Mayıs da Hayko Cepkin, 31 Mayıs da Yalın, 2 Haziran da Anadolu Ateşi 25. Yıl Dans Gösterisi, 8 Haziran da Andrea Bocelli, 9 Haziran da Yıldız Tilbe , 12 Haziran gecesi de Ajda Pekkan ve Arkdaşları sahne alacaklar.

Müziğin ve dansın ritimleri bu gecelerde İstanbul Boğazı’nın sesi olacak. Sanatçılar aylar evvelinden başlayan çalışmaları ile sevenleri ile özlem giderecekler.

24 Mayıs tarihinde 30. yaşına girecek olan Kazak şarkıcı Dimas Quadaibergen kendi besteleri yanında aldığı klasik ve çağdaş müzik eğitimi ile genç yaşında ulaştığı başarısı ile 12 dilde söylediği şarkılar ile İstanbul’da olacak.

26 Mayıs Pazar gecesi İstanbul Hayko Cepkin’in o muhteşem sesi ve sahne performansı ile sarsılacak sanırım, en son geçtiğimiz haftalarda Jeykll and Hyde müzikalinde izlediğim başarılı sanatçı yine sahnesinde harika bir performans sergileyecek.



Ve 31 Mayıs gecesi sahnede 20.yılını kutlayacak olan Yalın’ı kaçırmamak gerekiyor. Yıl 1994 baharında her yerde çalan ‘Zalim’ şarkısıyla kim bu dediğimiz sanatçı sahnede 20 yılda kulaklarımıza neşe veren şarkılarını söyleyecek, Yalın’ın konuğu kim olur derseniz , sanki Kenan Doğulu bu konsere yakışır diye düşünüyorum.

2 Haziran zaman ne çabuk geçmiş dediğimiz ( 25. yıl olmuş ) Mustafa Erdoğan’ın Anadolu Ateşi, o sanırım o gece tüm İstanbul Anadolu Ateşi’nin ritimleri ile sarsılacak stadyumda.



8 Haziran cumartesi gecesi İtalyan tenor Andrea Bocelli Beşiktaş Stadyumunda sahnede olacak. 65 yaşındaki ünlü sanatçı pop ve klasik müzikten oluşan seçkileri ile İstanbul’da hayranları ile buluşacak. Dünyanın en güzel sesli erkekleri arasında bulunan Bocelli yine harikalar yaratacak.



Ve 12 Haziran Çarşamba gecesi Süper Star Ajda Pekkan şarkısında olduğu gibi ‘Yakar Geçerim ‘ diyecek Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda Ajda Pekkan ve Arkadaşları konseptiyle sahne alacak olan Süper Star sahnesinde o gece Nilüfer, Selda Bağcan, Mazhar & Fuat, Hande Yener, Sıla, Cem Adrian, Mabel Matiz, Mert Demir, Semicenk, Motive, Norm Ender ve Korosu, Dolapdere Bing Gang sahne alacak isimler arasında. 24 Mayıs tarihinde Ajda Forever Turnesine Antalya’da başlayacak olan Ajda Pekkan 40 kişilik orkestra ve 18 kişilik dansçı ekibi bizleri dünden bugüne Ajda Pekkan’a götürecek.



Beklenen Meryem Uzerli dizisi Cuma yayında!

Meryem Uzerli çekimleri 2022 yılında Urla’da gerçekleşen yeni dizisi “RU” 24 Mayıs tarihinde GAİN kanalında başlıyor.





Epey gümdem olacağına inadığım 8 bölüm olarak çekilen Reyan ile Uzer’in hikayesi. 38 yaşında bir kadın ve 18 yaşında bir erkeğin Ege’de bir sahil kasabasında her şeye rağmen yaşanan sıra dışı bir aşkı anlatılıyor.

MEDYAPIM imzalı “RU” konusu kadar güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Meryem Uzerli yanında dizide Burak Berkay Akgül, Derya Alabora, Hira Koyuncuoğlu, Emre Karayel, Gökay Türkmen, Zafer Algöz, Şevval Sam, Gonca Vuslateri, Kartal Can Ermiş, Beril Kayar ve Sevgi Temel gibi değerli oyuncular yer var.





“RU’’nun yaratıcısı olan Taylan Yapıcı, senaryoyu Yeşim Çıtak’la birlikte kaleme aldı. Dizinin yapımcılığını ise Fatih Aksoy ve Yiğit Şardan, yönetmenliğini Bahadır Karataş ve Burak Çaldır üstleniyor.

‘Senem Aydın’la Hadi Anlat!

Başarılı gazeteci Senem Aydın, 4 Haziran'da Gain’de yeni bir programa başlıyor.





‘Senem Aydın’la Hadi Anlat’, sanat, cemiyet ve spor dünyasından ünlü isimleri ağırlayacak.

Senem Aydın, ‘Hadi Anlat’ adlı programında Neslihan Atagül Doğulu’dan Volkan Demirel’e, Evrim Alasya’dan Hande Soral-İsmail Demirci’ye kadar pek çok isim var.

Murat Balcı sürprizi!

“Sal Gitsin”, “Yorma”, “Su Olsam Sensiz Akmam” , “Ahde Vefasız”, '' Pare Pare '' ve '' Gel Günaha Girelim'' şarkılarıyla son dönemde müzik listelerinde başarılı bir grafik çizen Murat Balcı, kendi müzik şirketi 7Records’tan hazırladığı 'Seni Buldum Ya' adlı cover şarkısını doğum günü olan 24 Mayıs Cuma günü sevenleri ile buluşturacak.





Son dönemde arka arkaya çıkardığı şarkılar ve sahne performanslarıyla adından sıkça söz ettiren Murat Balcı, bu kez annesi Saliha Balcı’yla duet yapıp kamera karşısına geçti.

Annesi Saliha Balcı’nın en sevdiği şarkılardan biri olan sözü müziği Orhan Gencebay’a ait “Seni Buldum Ya” adlı eseri yeniden birlikte yorumlayan anne oğulun çalışmalarını sosyal medyadan izlerken öyle keyif aldım ki daha önce Neşe Karaböcek ve Atiye'den dinlediğimiz bu unutulmaz şarkı 'Seni Buldum Ya ' Murat Balcı & Saliha Balcı düeti ile adeta daha da doruklara çıkacak.. Düzenlemesini Tekir’in yaptığı şarkının klibini ise Ecem Gündoğdu çekmiş.

“Bu, annemin hiç bir zaman peşinden gidemediği en büyük hayaliydi. Ben de vazgeçtiği kendi hayatını eşine ve çocuklarına adayan anneme emeklerinin karşısında küçücük de olsa, anneler gününde böyle bir hediye vermek istedim.” diyen Murat Balcı sözlerine, “Aynı zamanda benim hayatımın, geçmiş ve gelecek tüm kariyerimin en özel işi bu. En değerlim annem ve oğlum (köpeğim ) Balcan’la beraber bir klip çekiyor ve şarkı söylüyoruz. Daha güzel ne olabilir?” diye devam etti.

Şarkı çıkmadan studyodan yapılan paylaşımıyla Tiktok’ta 300 bini geçen izlenmesiyle “Seni Buldum Ya” epey sükse yapacak gibi.



Bu kış Karadeniz ve Anadolu'nun bir çok şehrinde başarılı konserler veren Murat Balcı yaz ayları için bir çok festivalde ve Çeşme, Kuşadası ve Bodrum da sevenleri ile buluşacak.