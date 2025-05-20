Suna Keskin'e Frankfurt’tan Onur Ödülü!

13 - 18 Haziran 2025 tarihlerinde Frankfurt’ta 25’ncisi düzenlenecek olan Hüseyin Sıtkı başkanlığındaki Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, Avrupa'daki en uzun soluklu Türk film festivallerinden biri olmaya başarı ile devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Taksim The Marmara'da basın lansmanı yapılan 25. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı’nın geçen 25 yılı ve festival programını anlatması yanında, bu yıl Frankfurt’a gidemeyecek olan tiyatro ve sinema sanatçısı Suna Keskin’e “Onur Ödülü” Nur Sürer tarafından takdim edildi. Sahnedeki duruşu yanında kibarlığı ve mütevaziliğini hiçbir zaman kaybetmeyen Keskin, ödülünü alırken duygu dolu sözleriyle alkış aldı konuklardan.

Ahmet Mekin’in ödülü ise kendisine iletilmek üzere gıyabında verildi.

Bu yılın diğer Onur Ödülleri ise, değerli sanatçılar Şerif Sezer, Güven Kıraç, Biket İlhan ve Erden Alkan’a; Vefa Ödülü ise, değerli tiyatro ve sinema sanatçısı merhum Rasim Öztekin adına, kızı Pelin Öztekin’e takdim edilecek. Ödüller, festivalin 14 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan açılış galasında sahiplerine verilecek.

Benim de festival danışmanı olduğum 25. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'nin Taksim The Marmara Hotel'de gerçekleşen lansmanını oyuncu Gökhan Mumcu sunarken, etkinlikte Suna Keskin yanında Menderes Samancılar, Nur Sürer, Biket İlhan, Ercan Karakaş, Fadik Sevin Atasoy, Gizem Erman Soysaldı, Senan Kara, Cemal Hünal, Toprak Sergen, Nefise Karatay, Sultan Sarohan, Kayra Zabcı, Berat Efe, Didem Uğurlu, Aydın Deniz, Ceren Aksan, Mahmut Cevher, Özgür Atkın, Seren Fosforoğlu, Almula Merter, Hatice Aşkın, Ömür Akkan, Yaman Yoldaş, Kerem Cem, Yağmur Yüksel, Nur Onur, Hande Yöremen gibi özel isimler de vardı.

Belda Öztürk’ün yeni kitabı ‘Köy Yerinde Cinayet’!

Belda Öztürk’ün Nemesis Kitap tarafından yayınlanan yeni kitabı ‘ Köy Yerinde Cinayet’ geçtiğimiz günlerde kitapçılarda yerini aldı.

Hafta içi Bebek KIFF’de gerçekleşen lansmanındaydım. Mizah ve gizem yayında aslında sıra dışı bir polisiyeyi anlatan kitap meğerse Belda Öztürk’ün üçüncü kitabıymış. Daha evvel ‘Ayakları Sıcak Tutalım’ ve ‘Gözlerin Işığı Parlasın’ romanlarını da yazan Öztürk şarkı sözü, senaryo ve deneme yazarlığı da yapmış.

‘Köy Yerinde Cinayet ‘ sahil köyüne yeni atanmış jandarma komutanın hikayesi olması yanında köyde geçen mizahla karışık cinayet hikayesi aslında. Keyif ile okuyacağım kitaplardan olacak gibi.

Bu arada Küçük Bebek Caddesi'nde bulunan KIFF’i çok beğendim, özellikle günün anlamı ile ilgili olarak hazırlanan ‘Köy Yerinde Cinayet Kokteylleri’ çok güzeldi, güne kahvaltı ile başlayan, saatler ilerledikçe eğlenceli hale gelen mekanı tavsiye ederim.

‘Siyah Bere’ beğenildi!

Tabii'nin yeni dizisi ‘Siyah Bere' 15 Mayıs itibari ile yayınlanmaya başladı.

Yapımcılığını CNP Film, Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın yaptığı ‘Siyah Bere ‘ adlı büyük bir prodüksiyon ile çekilen dizinin çekimlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait 40 adet M60T tank, 2 adet ATAK helikopteri, 1 Sikorsky helikopteri, 10 adet KİRPİ, 2 adet Ambulans KİRPİ, Zırhlı Personel Taşıyıcılar ve çok sayıda askerî personel taşıma aracı kullanılmış. Final sahnesinde milli tank ALTAY yer alırken, patlama sahnesi için birebir ölçülerde bir M60T tankı ile kullanılan mühimmat ASFAT ve MKE işbirliği ile sanat ve dekor ekibi tarafından özel olarak üretilmiş. Mekânlar, atmosferler ve teknik ekipmanlar gerçek bir askerî operasyon ortamını andıracak şekilde kurulmuş.

Dizinin başrollerinde İlhan Şen ve Özge Gürel yer alırken, oyuncu kadrosunda ayrıca Saygın Soysal, Erkan Sever, Doğukan Polat, Osman Albayrak, Seyit Nizam Yılmaz, Açelya Devrim Yılhan ve Yiğit Yalkın gibi deneyimli isimler bulunuyor. Senaryosu Barış Erdoğan’a ait olan dizinin yönetmenliğini ise Yağız Alp Akaydın üstleniyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda gerçek araçlarla çekilen dizi, hem görsel gücü hem de hikayesiyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye 15 Mayıs’ta başlayan ilk bölümü ile kitlemeye başladı bile...

'Ehlikeyf' prömiyer yaptı!

Ehlikeyf, tiyatro sezonunun son günlerinde prömiyer yapan okuma tiyatrosu aynı zamanda Hülya ve Perihan’ın hikayesi.

Seda Özelsoy’un yazıp yönettiği Gökçe Bahadır’ın yapımcılığını yaptığı tek perdelik ‘Ehlikeyf’de Gülçin Kültür Şahin, Eren Balkan ve Mert Aydın rol alıyorlar.

İki kadın ve sırf kadın oldukları için maruz kaldıkları hayatlar var ‘Ehlikeyf’de. Hülya ve Perihan bir gün kaderlerini değiştirmek adına bir adım atıyorlar, İçinden çıkılması zor hesaplaşmalar, verilmesi zor kararlar peşlerinden geliyor. Hülya ve Perihan, erkek egemen toplumda iki kadın sadece. Gülçin Kültür Şahin ve Eren Balkan’ın çarpıcı ses tonlarına esere değer katıyorlar.

Das Das da izlediğim oyunda seyirciler arasında Şebnem Köstem ve Merve Dizdar dikkatimi çeken isimler.

Oyun 26 Mayıs pazartesi akşamı Zorlu’da.

İKİNCİ SİVAS ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ

Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY)’un katkılarıyla 26-28 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek 2. Sivas Uluslararası Film Festivaline geri sayım başladı.

Sinema dünyasının farklı kesimlerini, öğrencileri, akademisyenleri ve sektör profesyonellerini bir araya getiren, ulusal ve uluslararası katılıma açık bir sinema platformu olarak tasarlanan festivalde bu yıl 2025 yılını "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla, bu yılki festival programında aile temasına özel bir önem verilmiş. . Bu kapsamda, "Bizim Aile", "Gülen Gözler", "Diyet", "Züğürt Ağa" ve "Uzun Hikâye" gibi Yeşilçam'ın unutulmaz aile filmlerinden oluşan özel bir seçki hazırlanmış.

Festival süresi boyunca her gün film gösterimleri, çizgi film gösterimleri ve festivale katılım sağlayacak konuklarla atölye çalışmaları ve söyleşiler gerçekleşecek.

Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda başvuru alan yarışma için, ön değerlendirmeler yapılmaktadır. Belgesel ve kurmaca kategorilerinde 5'er kısa film finale kalmaya hak kazanacaktır. Her iki kategoride birincilik ödülleri ve jüri özel ödülleri verilecek. Kazananlar ise 28 Mayıs 2025'teki ödül töreninde açıklanacak.