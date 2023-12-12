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Fethiye’de Yüksel Aksu çoşkusu!

Caner Ural
Caner Ural
Yayın Tarihi : 12-12-2023 10:23

Fethiye Film Festivali bu yıl ilk defa FEFSAD Başkanı Canan Tor başkanlığında 7-10 Aralık 2023  tarihlerinde Fethiye’de  gerçekleşti. Festivalin en önemli konuklarından biri de sinema adamı Yüksel Aksu idi. 

Aksu geçmişi oyunculuk olmasına karşın daha ziyade yönetmenlik yaptığını yeni projeleri yanında  26 Ocak 2024  tarihinde vizyona girecek yeni filmi ‘Cem Karaca’nın Gözyaşları’nı en son rol aldığı Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği ‘Kuru Otlar Üstüne’ deki rolünü, ‘Dondurmam Gaymak’, ‘Entelköy Efeköy’e Karşı’ ile  'İftarlık Gazoz’ filmlerinin çekim anılarını özellikle yöresel ağız ile anlatıyor olması söyleşiye katılan Fethiyelileri çok mutlu etti.

Aynı zamanda Muğla Ulalı olan Yüksel Aksu 1. Fethiye Film Festivali’nde Likya’dan Karya’ya sinemasal yolculuğu oldukça başarılı bir şekilde anlattı.

Aksu’nun 26  Ocak tarihinde  vizyona girecek ‘Cem Karaca’nın Gözyaşları' filminde Karaca’yı İsmail Hacıoğlu canlandırıyor, Fikret  Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Meral Çetinkaya, Buçe Buse Kahraman, Melisa Döngel, Kubilay Tunçer gibi değerli isimler kadroda. 

19 yıl evvel aramızdan ayrılan Cem Karaca’nın filminin yapımcılığını Özgür Tari ve Aytaç Ağdağ’ını üstlenmiş, senaryosunu Böber, Özden Uçar ve Emrah Saltık yazmış, müziklerini ise Cem Öğüt hazırlamış. 

Cem Karaca Türkiye müzik tarihinde değil, dünya müzik tarihinde de çok özel bir yere sahip diyen yönetmen Yüksel Aksu, Birçok müzik otoritesine sordum, yaptığım akademik araştırmalarda da gördüm ki Cem Karaca dünya rock müzik tarihinde ilk 10'da hatta ilk 5’te.” dedi. 

Sinema tutkunu Fethiyeli sanat severlerin geçtiğimiz Ocak ayında karar verdikleri fakat 6 Şubat depremi nedeniyle erteledikleri çok başarılı  bir örgütlenme ile gerçekleşti 1. Fethiye  Film Festivali, Başkan Canan Tor ve ekibinin profesyonel bir şekilde  gerçekleştirdikleri festival kısa metraj ve uzun metraj filmler yanında belgesel gösterimleri ve söyleşiler ilgi ile izlendi.  Dört  gün boyunca ücretsiz  gerçekleşen gösterimler de Aksin Cinemas’ a adeta akın etti Fethiyeliler. 

Uzun Metraj Filmler  bölümünde Prof. Dr. Ceyhan Kandemir’in yönettiği ‘Ruhun Lekesi’ , Ömer Kavur’un ‘Gecce Yolculuğu’ , Selcen Ergun’un yönettiği ‘Kar ve Ayı’ ila Çiğdem Sezgin’in ‘Suna‘ adlı  yapımları Fethiyeli  seyirci ile buluştu. 

 

Özellikle belgesel bölümünde Fırat Özeler'in çektiği Ömer Kavur’un hikayesini anlatan ‘Kavur' epey dikkat  çekti.

 

Çok küçük bütçe ile gerçekleşen 1. Fethiye  Film Festivali'ne  sinema yazarları  Murat Tolga Şen, Banu Bozdemir, Sayım Çınar, Mehmet Erdugan, Özkan Binol, Hayri Çölaşan ve Kıvanç Terzioğlu destek  verdiler.

Festival Başkanı Canan Tor başta olmak üzere Efser Semizoğlu, Murat Yılmaz, Ömer Öner, Ceren Doğan, Hüseyin Urçuk ve Tolga Kanık ve tüm ekibe sonsuz  teşekkürler.

 

Fethiye’den Seçtiklerim... 

Benim için her daim geçiş noktası olan Fethiye, bu dört günlük festival sürecinde bambaşka duygular yaşattı, havanın kış da olsa bu bölgenin mevsimsel açıdan farklı oluşu yağan yağmurun bile insanın içini ıstıyor olması Fethiye’yi bir kez daha sevmeme katkı sağladı. Sevecen insanı modern ama şirin yapıları, Avrupai dükkanları tarihi dokusu ile beni benden aldı. Genelde marina bölgesinde konakladık Pazar günü çoğu dükkanın kapalı oluşu Fethiye’nin farkındalığını ortaya  çıkardı. 

Dedeoğlu Port Hotel: Sabah uyanınca odanızın balkonundan denizi ve tekneleri görüyorrsunuz... Sanki Marsilya’da deniz ile içiçe bir otel de kalıyorsunuz havasını veriyor burası. 38 odası, ferah ve kaliteli odaları, o muhteşem terası, kedisi Othello yanında çalışan personeli Oğuz Çelebi, Gülizar Hanım ve Mehmet Bey ile harikulade bir işletme. Yaz aylarında yer bulmanın epey zor olduğu  Dedeoğlu Port Hotel’de genel de marina da olması nedeniyle Rodos’dan gelen turistler kalıyor. Otelin hemen önünden Rodos’a düzenli seferler kalkıyor.

Hilmi Restaurant: Nerede balık yiyelim diye sorduğumuzda birkaç kişi Balık Pazarı'nda bulunan Hilmi Restaurant’ı tarif etti o gün. İyi ki de etmişler, keyif ile oturduk mekana. Önce Balık Pazarı'ndan uygun fiyata  balığımızı aldık, çıtır çıtır yanan sobanın yanına oturduk, damak zevki olan arkadaşlarıma bıraktım leziz siparişleri, mezeler, kaşarlı mantar, mevsim salatası, karidesli paçanga ve diğerleri muhteşem idi. Masamıza şef Menderes Arslan baktı amanın her şey mükemmeldi. Türkan Şoray, Nazan Şoray, Selami Şahin, Serenay Sarıkaya gibi  özel isimlerin geldiği Hilmi Balık Restaurant aklınızda  olsun.

Memiş’in Yeri: Cumhuriyet  Mahallesi’nde adeta Lezzet Lokantası  olan mekan ağız tadı olanların çok uygun fiyata yemek yedikleri bir Esnaf Lokantası.

Seed: Fethiye’de geçtiğimiz Haziran ayı içerisinde  yıllardır hayalini kurdukları iki kadın girişimcinin faaliyete geçirdiği dünya mutfağının en güzel örneklerinin sunulduğu şık bir  restaurant Seed. Balık, Tavuk ve Et ürünlerinin çok güzel bir sunum ile servis ediliyor oluşu, zengin kavı herşeyi ile mükemmel bir  yer.

Hani Baba Fethiye Köftecisi: Fethiye Kaymakamlığı karşısında bir aile işletmesi Hani Baba köftesi çok leziz.

Çarıklı Et Restaurant: Aslında kasap imiş, ama modern kasap diyelim buraya speciyalleri iyi pişmiş et ve mezeleri nefis olan modern bir kasap restaurant  olarak  tanımlıyabiliriz. Özellikle  personelin samimi servis yapması Çarıklı Et'e  değer katıyor.

El Camino Pub: Fethiye Marina’ya aslında Fethiye’ye kuşbakışı bir manzarada kahvenizi biranızı yudumlayacağınız çok çok iyi bir  yer. Burger yanında kokteyllerde nefis gözüküyordu o gün ben Americano'mu içerken. 

Minimal Fethiye: Fethiye’nin en iyi rock barlarından biri diyebilirim. Sadece pazar günleri kapalı olan Minimal de canlı  performanslar da çok hoş sesler var. Özellikle hayvan dostu  oluşu  nedeniyle de dikkat çekiyor. 

Likya Sanat Yolu: Festival kapsamında ‘Ustalara Saygı Kuşağı’n da Efser Semizoğlu’nun başarı  ile  gerçekleştirdiği  Ömer Kavur sineması üzerine söyleşisi için gittiğim Cumhuriyet Mah. Çarşı Caddesi üzerinde bulunan bir sanat  galerisi aslında, söyleşiler yanında yağlı boya  resim çalışmaları  sergileniyor  burada, şimdilerde  18 Kasım da  başlayan ve 30 Aralık akşamına kadar  devam edecek Saim Erken’in  ‘Kumsal & Beach’ sergisi var. Şu kış günlerinde plajdan esintiler rengarenk  çalışmalar göze güzel geliyor. Fakat  Erken’in fırçası ile figürleri buğulu olarak tabloya yansıtmaları dikkat çekici. Likya Sanat Yolu sanat sever Fethiyeliler için şans diyebilirim.

Köşe Kahve  Fethiye: Her beldenin köşe kahvesi var sanırım, ama Fethiye’nin ki bir başka, Avrupai bir duruşu var, özellikle Americanosu mükemmel, ağaçlar içinde bahçesi, yanan sobası etrafında ders çalışan kitap okuyan gençler, hatta kütüphanesi var buranın tatlıları nefis, aklınızda olsun. 

 Fethiye  Halk Evi: Marinanın hemen kenarında lezizleri ve sıcakları nostaljik sobası ile zaman tüneline götürüyor sizi, Çay 1 TL aklınızda olsun.

 

 

Gipsy Kings, 29 Aralık’ta Istanbul’da!

Grammy ödüllü, müzikleriyle bütün dünyada tanınan ve albümleri 60 milyondan fazla satan İspanyol Gipsy Kings by Andre Reyes, 29 Aralık 2023 tarihinde Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul’da hayranlarının karşısına çıkacak.

Rumba ve flamenko tarzı müzikleriyle dünyanın en çok dinlenen gruplarından olan Gipsy Kings by Andre Reyes, sevenleri için unutulmaz bir yılbaşı  hediyesi olacak.

29 Aralık 2023 Cuma geccesi Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul’un büyüleyici Bosphorus Balo Salonu’nda Gipsy Kings by Andre Reyes öncesinde Solange de la Rose grubu sahne alacak, ardından ünlü İspanyol müzisyenler müziğin ritmine kapılmak isteyenleri, buğulu sesleriyle coşturacak.

 

 

Titus Kompleks sahnede! 

Son dönemin en çalışkan tiyatrolarından DasDas’ın yeni oyunu ‘Titus Kompleks’ sahnede. Shakespeare’in unutulmaz eseri ‘Titus Andronicus’un farklı bir uyarlaması olan iki perdelik oyunu  adeta bir sinema filmi gibi izliyor tiyatroseverler.

 ‘Titus Kompleks,’ Olga Helen Bach ve Thomaspeter Goergen’in uyarlamasıyla, Ersan Mondtag’ın yönetmenliğinde sahneleniyor. Oyunu İlksen Başarır  çevirmiş, o muhteşem   sahne ve kostüm tasarımını aynı zamanda oyunun yönetmeni olan Ersan Mondtag tasarlamış. Can Sipahi, Didem Balçın, Mert Fırat, Doğukan Polat, Elçin Afacan, Ferit Kaya, Onur Dilber, Yalım Danışman, Hilal Attar rol alıyor  ‘Titus Kompleks’de

‘Titus Kompleks,’ Shakespeare’in klasik eserlerine göre değişik bir yorum ile sahneye taşınmış. Yönetmen Ersan Mondtag, Olga Bach ile birlikte Romalı bir karakteri günümüz diline uyarlayarak, hırsızlık, ihanet, sapkınlık ve yamyamlık gibi farklı temaları işliyor. Oyun, izleyiciye sıra dışı bir Shakespeare deneyimi yaşatıyor.

Epey  kanlı  bir intikam oyunu ‘ Titus Kompleks’ döner sahnesi çarpıcı  konusu özellikle iki kameramanın kameraları  oyunu çekmeleri, o kocaman plartformu dört  kişinin yardımı  ile döndürmeleri dikkat  çekiyor. Sezonun aktif oyuncularından bu yıl dört oyunda bir den rol alan Didem Balçın’ın güçlü oyunculuğu fark  ediliyor.

Titus  Kompleks 20-21  Aralık ve 15-16-17  Ocak tarihlerinde  Das Das İstanbul sahnesinde.

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