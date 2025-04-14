  • 15 NİSAN Salı 15:56
  • HV
Gecce Mekan | Şehrin En İyi Mekanları
Advert

Alaçatı’da Toprak, Zaman ve Tat

Caner Ural
Caner Ural
Yayın Tarihi : 14-04-2025 09:38

Ege’nin incisi İzmir’in en güzel beldelerinden Alaçatı’da artık bir gelenek olan 14. Alaçatı Ot Festivali 17-20 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleşecek.

Festival, bu yıl "Toprak, Zaman ve Tat" teması ve “Kaya Koruğu” konsepti ile ziyaretçilerini unutulmaz bir gastronomi ve doğa yolculuğuna çıkarmaya hazırlanıyor. Ege’nin eşsiz bitkileri, otları ve geleneksel lezzetlerini ön plana çıktığı festivalde, bölgenin bereketli topraklarından çıkan mevsimsel otlar ve bu otlarla hazırlanan yemekler, katılımcılara eşsiz bir deneyim sunacak. 

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, festivalin bu yıl 14'üncü kez düzenleneceğini belirterek, "Benim belediye başkanı sıfatıyla ikinci ama çok uzun yıllardır katılımcı olarak ve asla kaçırmadığım bir festival. Çocukluğumdan bugüne kadar gelen bir festival ve onu bugünlerde belediye başkanı olarak temsil ediyor olmak bile bende tarifsiz duygular yaratıyor." dedi.

Bu yılın ana ot teması; Kaya Koruğu olurken bölgenin değerli şefleri etkinlikte tadımlar düzenleyecek. Festival sürecinde her gün saat 18.00 itibari ile Alaçatı Pazar Yerinde  Dj Cihan Abla pikabının başında olacak.

Festival kapsamında Atölyeler, konserler, söyleşiler, sanat sokağı ve geçen yıl oluşan  çocuk etkinlik alanımız da olacak.  Edebiyat söyleşileri yanında Ege mutfağı kültürünün uzmanlar tarafından anlatıldığı çok değerli söyleşiler ve toplantılar olacak.

Festivalin öne çıkan etkinliklerinden biri olan geleneksel "En Güzel Ot Yemeği" ve "En Çok Ot Çeşidini Toplama" yarışmalarının ilgi görmesi beklenirken  Şefler Meydanı, Sanat Sokağı, Edebiyat Buluşmaları, çocuk etkinlikleri, söyleşiler, sergiler, atölyeler, performans gösterileri, konserler ve doğa yürüyüşleri ile her yaşa hitap eden geniş bir program katılımcıları bekliyor. 

Festivalin ilk günü olan 17 Nisan’da, Türk pop müziğinin efsane isimlerinden İskender Paydaş, muhteşem orkestrası ile unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak. Festivalin ikinci gününde Zeynep Bastık, enerjik sahne performansı ve hit şarkılarıyla dinleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Türk müziğinin güçlü sesi Sertab Erener, eşsiz şarkıları ve büyüleyici performansıyla festivalin üçüncü gününe damga vuracak. 

Alaçatı Ot Festivali, bu yıl da Şefler Meydanı’nda pek çok ünlü ismi ağırlayarak, ziyaretçilerine unutulmaz bir gastronomi deneyimi sunacak. Festivalin ilk günü, Şef Ayşe Nur Mıhçı ve Şef Rıfat Yurttaş, ikinci gününde ise Şef Gökçen Adar, Şef Melike Bahçeci, Osman Kapar, Yağız Başarıcı ve Yusuf Berkant Kaya, üçüncü günde Şef Burakhan Akçe ve Şef Emrah Köksal, festivalin son gününde ise Şef Yağız İzgül, Yağmur Kılınç, Ferhat Vurkan ve Sezin Çevik, gastronomi tutkunlarını büyüleyecek bir deneyime ev sahipliği yapacak.

 

AYŞE TÜREMİŞ’DEN “BİLGE YAPILAR” SERGİSİ

1998 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Kostüm Tasarımı Bölümünden mezun olan 2003 yılından beri, kullandığı suluboya tekniği ile hikayesi olan tarihi ve kültürel yapıları resmeden sanatçı Ayşe Türemiş’in 'BİLGE YAPILAR' sergisi, 18 Nisan - 18 Mayıs 2025 tarihleri arasında Özgür Bükülmez’in küratörlüğünde Çukurcuma’da Oytun Berktan Atelier & Galeri’de sergilenecek.

Ayşe Türemiş yirmi iki senedir gerçekleştirmiş olduğu kişisel sergileri, kitap çalışmaları ve verdiği eğitimlerle Türkiye’nin yetiştirdiği önde gelen ressamlar arasına bulunmakta.

Sanatçının gerçekçi olduğu kadar estetik sanat anlayışı ile hepimizin hafızasını tazeleyecek olan bu sergi göze olduğu kadar kalbe de hitap ediyor.

 

ALTIN SAFRAN BELGESEL FİLM FESTİVALİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI! 

 Safranbolu Belediyesi tarafından bu yıl 26’ncısı düzenlenecek olan  Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali 7-10 Mayıs 2025  tarihleri arasında Safranbolu ‘da gerçekleşecek.

Yönetmen Zeki Demirkubuz ve doğa belgeselleri ile  tanınan  Serdar Kılıç, 26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında Safranbolu’da olacak bazı isimlerden.

Türk sinemasının değerli  yönetmenlerinden Zeki Demirkubuz, son filmi “Hayat”ın özel gösteriminin ardından Safranbolu’da sinemaseverlerle buluşacak. Festivalin  onur konuğu olacak olan Demirkubuz, sinemasal yolculuğunu ve deneyimlerini paylaşacağı bir söyleşiyle izleyicilerle bir araya gelecek.

Belgesel Yapımcısı Serdar Kılıç’a doğaya ve belgesele olan katkılarından dolayı “Doğa ve Belgesele Katkı” ödülü takdim edilecek. Ayrıca festival programı kapsamında “Doğa, İnsan ve Safranbolu” başlıklı özel bir söyleşiyle izleyicilerle buluşacak

Festivale 145 ülkeden başvuran 1605 film arasından yapılan değerlendirme sonucu, 6 farklı kategoride toplam 38 film finale kalmaya hak kazandı.

Ön jüri heyetinde akademisyenler ve sinema alanının deneyimli isimleri yer aldı.

Ulusal Uzun Metraj ve Kültürel Miras ve Korumacılık Temalı Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda Doç. Dr. Mehmet Köprü, Dr. Rahime Akikol ve Fırat Özel;

Ulusal Kısa Metraj ve Ulusal Öğrenci Belgesel Film Yarışması’nda Salih Özderya, Yalçın Çiftçi ve Hasan Ete;

Uluslararası Uzun Metraj’da Doç. Dr. Serhat Koca, Doç. Dr. Şeyma Balcı ve Dr. İbrahim Zateri;

Uluslararası Kısa Metraj’da ise Doç. Dr. Koray Sevindi, Dr. Semra Civelek ve Mehmet Oğuz Yıldırım görev aldı. 

 

ÜLKÜ GÖZEN STEWART'TAN 'AM'ERİKA!

Amerika'nın Soult Carolina eyaletinde yaşayan Ülkü Gözen Stewart Kiba Yayımcılıktan çıkan  yeni kitabı  'Am'erika' ile çok ünlü bir oyuncunun Amerikan vatandaşı olmak için uğruna yaşadığı ve yaşattığı gerçek olayların anlatıldığı bir roman ile karşımıza çıktı şimdi de.

Yazar  'Am'erika''yı topluma yara olmuş birçok konuyu özellikle kadın haklarını, kadın dayanışmasını ve akabinde kadın düşmanlığnı farklı kurgulayarak yazmış. '

Am'erika'yı  okuduğunuzda  çevrenizde melek olarak tanıdığımız kadınların zamanla nasıl bir iblise dönüştüğünün yada zaten hali hazırda iblisken nasıl başarılı bir melek rolüne büründüğünü anlatılıyor.

Ülkü Gözen Stewart,  zekasını ve kalemindeki inceliği ilk defa keşfeden kişinin, elinde büyüdüğü Aziz Nesin’in olduğunu dile getirirken onun kalemini ve gerçekleri esprilerle anlatan Huysuz Virjin’in diline benzeterek övdüğünü dile getiriyor. Mizah yeteneğini'de tabii ki Allah vergisi bir özellik olmasının yanı sıra, çocukluğunda ve gençliğinde  üstat isimlerle Cihangir’de aynı apartmanda oturuyor olup, günümüzde artık özlem duyulan o eski komşuluk kavramıyla iç içe bulunmanın şansı ile feyz aldığı avantajına borçlu olduğunu söylüyor.

 

MERVE DİZDAR SAHNEDE YİNE MUHTEŞEM!

Daha evvel Harika Şeyler Listesi, Akciğer, Bir Istakozu Öldürmenin En İnsancıl Yolu oyunlarının yazarı olarak tanınan  İngiliz yazar ve yönetmen Duncan Macmillan’ın  yazdığı İnsanlar, Mekanlar, Nesneler bu aralar oldukça revaçta…

Başarılı  oyuncu  Merve Dizdar’ın başrolünü oynadığı bağımlılıklar ve kimlik üzerine düşündüren ve rehabilitasyon süreçlerinde yaşananları sıra dışı bir şekilde anlatan iki perdelik  oyunda  Dizdar’ı adeta soluksuz izliyorsunuz. Harika metni ile dikkat çeken oyun bağımlılık konusu yanında bu oyun ile 2025 Direklerarası Tiyatro Ödüllerinde En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü alan Merve Dizdar’ın iki saatlik muhteşem performansı ile  dikkat  çekiyor. Selçuk Borak ve Nihal Koldaş gibi özel isimlerin rol aldığı oyun şimdiden birçok ödüle aday.

Zorlu Psm de izlediğim İnsanlar, Mekanlar, Nesneler’de yönetmen İbrahim Çiçek yine tarzını konuşturmuş.

Oyun 24-29 Nisan, 14-16-26 Mayıs tarihlerinde yeniden sahnelenecek, kaçırmayın...

DİĞER YAZILARI 44. İstanbul Film Festivali Başlıyor! Klinik Psikolog Melikşah Çakın: Neşter ile bedeni kesmek kolay, ruha dokunmak zordur! Ömer Faruk Sorak: Sinema Görüntüyle Düşünmektir! Muhteşem İkili Demet Sağıroğlu ve Barbaros Sahnesi! Magarsus’ta Hazal Türesan Farkı! Bahar Alan: Ömrünüze Sağlık Olmalı! Sibel Can ve yeni şarkıları! Halil İbrahim Ceyhan şimdi de sinemada! Ayta Sözeri: Benim için assolist diyorlar! Yeni oyunu yeni filmi ile Bülent Şakrak! Derya Alabora: ‘Aşkın Dünkü Çocukları' Uğur ile ilk filmimiz oldu! Ezber Bozan Kadınlar Geccesi! Sibel Aytan: 'Oyunculukta güzellik kaygısı olmamalı!' Haluk Bilginer’in Hollywood’u etkileyen performansı! Emre Altuğ ve ‘Bir Pop Masalı' Tur Rehberi Prens Ercü olursa! Seren Fosforoğlu; Hayatımda her şey hızlı değişiyor! Ayça Varlıer müzikal hazırlığında! Çakallarla Dans 7 hepimize iyi gelecek! Bir Keribar Fotoğrafı Nuh, Tufan, Gecce ve ‘Dünya Varmış’ ‘Aşk Listesi’  prömiyer yapıyor! Taylan Kümeli: Ne lezzetten ne de sağlıktan vazgeçmeyin Safranbolu’da ‘Safran Hasadı!' Senan Kara ‘İlk ve Son’ ile BluTV’de! Ayşe Balıbey: Gelin Takımı benim göz bebeğim! Yine yeniden Altın Portakal! Ziynet Sali: Yeni şarkım Mabel’in! Uluslararası Sinop Bienali ‘Sinopale’ başladı! Bambaşka Bir Avşa! Alanya’da Mango zamanı! Emre Fel, Harbiye'de Tan Sağtürk; Bodrum’da gurur duydum! Antalya’da lezzet şöleni başlıyor! Aşkın Nur Yengi: Eylül’de Sezen şarkılarım geliyor! Üstatlar ile  Şile’de İsmet Ay’ı andık! Bora Gencer’den Elvedasız Şarkılar! Meis Adası'nda su festivali! Kerem Kazaz Dünya Ralli Şampiyonasına katılıyor! Porto Rikolu Süperstar Ricky Martin! Şevval Sam geccesi! Big Chefs Almanya’da dikkat  çekiyor! Bayram Hediyesi ‘Tarkan' Frankfurt’ta sinema şöleni! Aydan Şener: Hayat bana kendi değerimi bilmeyi öğretti! Frankfurt’ta Altın Elmalar sahiplerini bekliyor! Stadyum Gecceleri başlıyor! Sibel Can ile müzik şöleni! Yerli Charlie Chaplin ‘Özgür Daniel Foster’ Altın Laleler sahiplerini buldu! Yeni şarkıları ile Müslüm Gürses!  Işıl Yücesoy: 'İzninle' çok eski bir rüyam! Ferzan Özpetek, İstanbul Film Festivali’nde! Halil İbrahim Ceyhan’ın sürprizleri var! Ferhat Göçer Kuzey Amerika turnesine çıkıyor! Kara Ağaç Destanı’nın üç farklı kadını! Musicandle Concerts ile büyülendim!   Sıradışı bir temsil; II.Mehmet! 'Yaşamak Mı Yoksa Ölmek Mi?' yeniden İstanbul’a geliyor!    Yasemin Sakallıoğlu kendi rekorunu kıracak mı? Tiyatronun melekleri sahnede! Kendini Köroğlu hisseden balet; Erhan Güzel! Aşkın Mevsimi olur mu? İsmail Hacıoğlu’ndan şarkılar! Griye Çalıyor Gece prömiyer yaptı! Şampiyon Melekler Kıbrıs'ta anıldı! Başkan geliyor! Acilen Norveçli Frida Aasen podyumda rüzgar gibi esti! Fethiye’de Yüksel Aksu çoşkusu! Antalya'da Piyano Festivali 2023 biterken film festivalleri! Ajda Pekkan sahnede fırtına estirdi! Deniz Barut: Aynı yöne baktığınız insanlarla çalışmak şans! Efe Eroğul: İçime sinen karakterleri canlandırmak istiyorum! Cumhuriyet'in 100. Yılında Atatürk Filmleri! Sedef Şahin: Dünyayı sevgi kurtaracak! Okan Urun: Her türlü ayrımcılık kırmızı çizgim! Seray Sever: Oyunculuğu çok özledim! Rojda Demirer: Komedi oynamayı özledim! Türkan Şoray ve Kadir İnanır, Altın Koza'da el ele! Adana Altın Koza Film Festivali'nde neler oluyor? Ayça Varlıer Broadway müzikalinde! Meral Asiltürk'e Festivallerin şehri Antalya! Adana Altın Koza başlıyor! Ferhat Göçer: "Kandırdın Beni Hayat!" Şile’de festival başladı! Timur Acar; Biz yine sinemalarla baş başa kalacağız! Mahsun Kırmızıgül'ü Harbiye’ye bekliyoruz! Tan Taşçı konser maratonunda! 2. Gemlik Film Festivali bu hafta! Kemal Sunal Müzesi sonbaharda açılıyor! Sennur Nogaylar; Her şeyi halen sinema da izlemeyi tercih ediyorum! Big Chefs; Hedefimiz  Avrupa’da  büyümek! Frankfurt’ta Altın Elmalar cuma geccesi sahiplerini bulacak! Zerrin Tekindor; Distopik bir zamandan geçtiğimizi düşünüyorum! Toz! Ajda Pekkan konseri anlatılmaz, yaşanılır! Hatay'da çocuklar ile beraberdik! Türsak Vakfı Ödülleri dağıtıldı! Cyrano Bülent Emin Yarar! Kerem Ayan ve Oregon! Alaçatı, Karsu ve Duman ile sezonu açıyor! Sunay Akın'ın Oyuncak Müzesi Almanya'da! Doğancan Özadlı: 'Sesim güzel bende radyocu olmak istiyorum.’  diyenler çok! 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'müz kutlu olsun! "8. Renk Kadın ve İz" AKM’de! Şehir Tiyatroları "Sanat İyileştirir" diyor! İlker Çatak: "Kağıtta yazılı olanlara hayat vermek, film çekmenin en güzel yanı!" Aslında sanat bize iyi gelecek! Karot Testi yeniden gündemde! Türkiye’nin kaderi mi bu? Küheylan sahnede! Mahsun Kırmızıgül’ün "Prestij Meselesi"! Şehirde kültür sanat turları Serafina Akmerkez'de öğle yemeği Şehirde haftalık kültür sanat turları Antakya Kahvaltısı gibi var mı? Günay Acar: "Ajda Pekkan bir şarkıcının uyması gereken yaşam biçiminin tam örneğidir!" Ahmet Öre: "Hayatta Paris’te yaşamam demiştim!" Şebnem  Özinal; Kantocular sesleri hala yankılanan kadınlar! İstanbul'da Adnan Koç, Yeliz ve Yılmaz Sütçü sahneleri! Murat Şeker; Çakallarla Dans ile Türk Sinema tarihine geçtik! 2. Distopya Film Festivali’nde yılın en iyileri belli oldu ! Tiyatro her zaman olmalı! Elazığ’da 'SARDUNYA' açtı! İstanbul geccelerinde Emre Altuğ, Sıla ve Soner Olgun sahneleri! Nazan Kesal  ‘Yaralarım Aşktandır’ ile sahnede! Antakya’da  ilk ödüller  Yeşilçam emekçilerine! Altın Portakal rüzgar gibi geçti! Stanley Kubrick Beyoğlu’nda! Antalya  Altın Portakal Film Festivali  başlıyor! Adana Altın Koza’da yıldızlar geçidi! Son günlerin dikkat çeken jönü Ahmet Kayakesen ! Burak  Kut  ve ‘Kafam Leyla’
ÇOK OKUNANLAR
OD Urla’da Gastronominin Zirvesi: Willem Hiele ile Özel Akşam
  • 14-04-2025 13:47

OD Urla’da Gastronominin Zirvesi: Willem Hiele ile Özel Akşam

İstanbul’un Sushi Haritası: Lüks, Lezzet ve Japon Estetiği
  • 14-04-2025 13:05

İstanbul’un Sushi Haritası: Lüks, Lezzet ve Japon Estetiği

Gürkan Boztepe yazdı: Yemeden Ölmemen Gereken 3 Eşsiz Yemek
  • 14-04-2025 10:14

Gürkan Boztepe yazdı: Yemeden Ölmemen Gereken 3 Eşsiz Yemek

Caner Ural yazdı: Alaçatı’da Toprak, Zaman ve Tat
  • 14-04-2025 10:13

Caner Ural yazdı: Alaçatı’da Toprak, Zaman ve Tat

Lüks, Lezzet ve Müzik: 4 Farklı Mekan, 4 Farklı Eğlence...
  • 10-04-2025 12:25

Lüks, Lezzet ve Müzik: 4 Farklı Mekan, 4 Farklı Eğlence...