Alaçatı’da Toprak, Zaman ve Tat

Ege’nin incisi İzmir’in en güzel beldelerinden Alaçatı’da artık bir gelenek olan 14. Alaçatı Ot Festivali 17-20 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleşecek.

Festival, bu yıl "Toprak, Zaman ve Tat" teması ve “Kaya Koruğu” konsepti ile ziyaretçilerini unutulmaz bir gastronomi ve doğa yolculuğuna çıkarmaya hazırlanıyor. Ege’nin eşsiz bitkileri, otları ve geleneksel lezzetlerini ön plana çıktığı festivalde, bölgenin bereketli topraklarından çıkan mevsimsel otlar ve bu otlarla hazırlanan yemekler, katılımcılara eşsiz bir deneyim sunacak.

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, festivalin bu yıl 14'üncü kez düzenleneceğini belirterek, "Benim belediye başkanı sıfatıyla ikinci ama çok uzun yıllardır katılımcı olarak ve asla kaçırmadığım bir festival. Çocukluğumdan bugüne kadar gelen bir festival ve onu bugünlerde belediye başkanı olarak temsil ediyor olmak bile bende tarifsiz duygular yaratıyor." dedi.

Bu yılın ana ot teması; Kaya Koruğu olurken bölgenin değerli şefleri etkinlikte tadımlar düzenleyecek. Festival sürecinde her gün saat 18.00 itibari ile Alaçatı Pazar Yerinde Dj Cihan Abla pikabının başında olacak.

Festival kapsamında Atölyeler, konserler, söyleşiler, sanat sokağı ve geçen yıl oluşan çocuk etkinlik alanımız da olacak. Edebiyat söyleşileri yanında Ege mutfağı kültürünün uzmanlar tarafından anlatıldığı çok değerli söyleşiler ve toplantılar olacak.

Festivalin öne çıkan etkinliklerinden biri olan geleneksel "En Güzel Ot Yemeği" ve "En Çok Ot Çeşidini Toplama" yarışmalarının ilgi görmesi beklenirken Şefler Meydanı, Sanat Sokağı, Edebiyat Buluşmaları, çocuk etkinlikleri, söyleşiler, sergiler, atölyeler, performans gösterileri, konserler ve doğa yürüyüşleri ile her yaşa hitap eden geniş bir program katılımcıları bekliyor.

Festivalin ilk günü olan 17 Nisan’da, Türk pop müziğinin efsane isimlerinden İskender Paydaş, muhteşem orkestrası ile unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak. Festivalin ikinci gününde Zeynep Bastık, enerjik sahne performansı ve hit şarkılarıyla dinleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Türk müziğinin güçlü sesi Sertab Erener, eşsiz şarkıları ve büyüleyici performansıyla festivalin üçüncü gününe damga vuracak.

Alaçatı Ot Festivali, bu yıl da Şefler Meydanı’nda pek çok ünlü ismi ağırlayarak, ziyaretçilerine unutulmaz bir gastronomi deneyimi sunacak. Festivalin ilk günü, Şef Ayşe Nur Mıhçı ve Şef Rıfat Yurttaş, ikinci gününde ise Şef Gökçen Adar, Şef Melike Bahçeci, Osman Kapar, Yağız Başarıcı ve Yusuf Berkant Kaya, üçüncü günde Şef Burakhan Akçe ve Şef Emrah Köksal, festivalin son gününde ise Şef Yağız İzgül, Yağmur Kılınç, Ferhat Vurkan ve Sezin Çevik, gastronomi tutkunlarını büyüleyecek bir deneyime ev sahipliği yapacak.

AYŞE TÜREMİŞ’DEN “BİLGE YAPILAR” SERGİSİ

1998 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Kostüm Tasarımı Bölümünden mezun olan 2003 yılından beri, kullandığı suluboya tekniği ile hikayesi olan tarihi ve kültürel yapıları resmeden sanatçı Ayşe Türemiş’in 'BİLGE YAPILAR' sergisi, 18 Nisan - 18 Mayıs 2025 tarihleri arasında Özgür Bükülmez’in küratörlüğünde Çukurcuma’da Oytun Berktan Atelier & Galeri’de sergilenecek.

Ayşe Türemiş yirmi iki senedir gerçekleştirmiş olduğu kişisel sergileri, kitap çalışmaları ve verdiği eğitimlerle Türkiye’nin yetiştirdiği önde gelen ressamlar arasına bulunmakta.

Sanatçının gerçekçi olduğu kadar estetik sanat anlayışı ile hepimizin hafızasını tazeleyecek olan bu sergi göze olduğu kadar kalbe de hitap ediyor.

ALTIN SAFRAN BELGESEL FİLM FESTİVALİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!

Safranbolu Belediyesi tarafından bu yıl 26’ncısı düzenlenecek olan Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali 7-10 Mayıs 2025 tarihleri arasında Safranbolu ‘da gerçekleşecek.

Yönetmen Zeki Demirkubuz ve doğa belgeselleri ile tanınan Serdar Kılıç, 26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında Safranbolu’da olacak bazı isimlerden.



Türk sinemasının değerli yönetmenlerinden Zeki Demirkubuz, son filmi “Hayat”ın özel gösteriminin ardından Safranbolu’da sinemaseverlerle buluşacak. Festivalin onur konuğu olacak olan Demirkubuz, sinemasal yolculuğunu ve deneyimlerini paylaşacağı bir söyleşiyle izleyicilerle bir araya gelecek.

Belgesel Yapımcısı Serdar Kılıç’a doğaya ve belgesele olan katkılarından dolayı “Doğa ve Belgesele Katkı” ödülü takdim edilecek. Ayrıca festival programı kapsamında “Doğa, İnsan ve Safranbolu” başlıklı özel bir söyleşiyle izleyicilerle buluşacak

Festivale 145 ülkeden başvuran 1605 film arasından yapılan değerlendirme sonucu, 6 farklı kategoride toplam 38 film finale kalmaya hak kazandı.

Ön jüri heyetinde akademisyenler ve sinema alanının deneyimli isimleri yer aldı.

Ulusal Uzun Metraj ve Kültürel Miras ve Korumacılık Temalı Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda Doç. Dr. Mehmet Köprü, Dr. Rahime Akikol ve Fırat Özel;

Ulusal Kısa Metraj ve Ulusal Öğrenci Belgesel Film Yarışması’nda Salih Özderya, Yalçın Çiftçi ve Hasan Ete;

Uluslararası Uzun Metraj’da Doç. Dr. Serhat Koca, Doç. Dr. Şeyma Balcı ve Dr. İbrahim Zateri;

Uluslararası Kısa Metraj’da ise Doç. Dr. Koray Sevindi, Dr. Semra Civelek ve Mehmet Oğuz Yıldırım görev aldı.

ÜLKÜ GÖZEN STEWART'TAN 'AM'ERİKA!

Amerika'nın Soult Carolina eyaletinde yaşayan Ülkü Gözen Stewart Kiba Yayımcılıktan çıkan yeni kitabı 'Am'erika' ile çok ünlü bir oyuncunun Amerikan vatandaşı olmak için uğruna yaşadığı ve yaşattığı gerçek olayların anlatıldığı bir roman ile karşımıza çıktı şimdi de.

Yazar 'Am'erika''yı topluma yara olmuş birçok konuyu özellikle kadın haklarını, kadın dayanışmasını ve akabinde kadın düşmanlığnı farklı kurgulayarak yazmış. '

Am'erika'yı okuduğunuzda çevrenizde melek olarak tanıdığımız kadınların zamanla nasıl bir iblise dönüştüğünün yada zaten hali hazırda iblisken nasıl başarılı bir melek rolüne büründüğünü anlatılıyor.

Ülkü Gözen Stewart, zekasını ve kalemindeki inceliği ilk defa keşfeden kişinin, elinde büyüdüğü Aziz Nesin’in olduğunu dile getirirken onun kalemini ve gerçekleri esprilerle anlatan Huysuz Virjin’in diline benzeterek övdüğünü dile getiriyor. Mizah yeteneğini'de tabii ki Allah vergisi bir özellik olmasının yanı sıra, çocukluğunda ve gençliğinde üstat isimlerle Cihangir’de aynı apartmanda oturuyor olup, günümüzde artık özlem duyulan o eski komşuluk kavramıyla iç içe bulunmanın şansı ile feyz aldığı avantajına borçlu olduğunu söylüyor.

MERVE DİZDAR SAHNEDE YİNE MUHTEŞEM!

Daha evvel Harika Şeyler Listesi, Akciğer, Bir Istakozu Öldürmenin En İnsancıl Yolu oyunlarının yazarı olarak tanınan İngiliz yazar ve yönetmen Duncan Macmillan’ın yazdığı İnsanlar, Mekanlar, Nesneler bu aralar oldukça revaçta…

Başarılı oyuncu Merve Dizdar’ın başrolünü oynadığı bağımlılıklar ve kimlik üzerine düşündüren ve rehabilitasyon süreçlerinde yaşananları sıra dışı bir şekilde anlatan iki perdelik oyunda Dizdar’ı adeta soluksuz izliyorsunuz. Harika metni ile dikkat çeken oyun bağımlılık konusu yanında bu oyun ile 2025 Direklerarası Tiyatro Ödüllerinde En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü alan Merve Dizdar’ın iki saatlik muhteşem performansı ile dikkat çekiyor. Selçuk Borak ve Nihal Koldaş gibi özel isimlerin rol aldığı oyun şimdiden birçok ödüle aday.

Zorlu Psm de izlediğim İnsanlar, Mekanlar, Nesneler’de yönetmen İbrahim Çiçek yine tarzını konuşturmuş.

Oyun 24-29 Nisan, 14-16-26 Mayıs tarihlerinde yeniden sahnelenecek, kaçırmayın...