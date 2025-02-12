Ayta Sözeri: Benim için assolist diyorlar!

Zengin repertuarı güçlü yorumu ile sahnelerin son dönemdeki en başarılı solistlerinden Ayta Sözeri, geçenlerde Bostancı Gösteri Merkezi’nde verdiği muhteşem konser ile tabiri caiz ise yıktı geçti ortalığı…….





Seyhun Darıcı yönetiminde yaklaşık 40 kişilik orkestrası birbirinden değerli vokalleri ile sahne alan Ayta Sözeri, Muammer Ketencioğlu imzalı iki kostümü birbirinden özel şarkıları ile Bostancı gecesinde tarihi konser yaşattı sevenlerine,

Repertuar o kadar iyidi ki Sözeri’yi dinlerken geçmişlere döndüm bir anda…. Hele hele konserin Eurovison bölümüne bayıldım…..

Sanatçı şarkılar arasında mütevazi ve içten sohbeti ile de alkış aldı seyircisinden. Hele ikinci bölümde seyirciler arasında dolaşıp şarkılarını söyleyip onlarla fotoğraf çektirmesi görülmeye değerdi.

‘Acaba ben de bu sahneleri görecek miyim dediğim bu sahneleri bana yaşattığınız bu rüyamı yaşattığınız için bu konserlerin adı Rüya Konserleri olsun istedim. Bostancı Gösteri Merkezi konserlerine iki repertuarı birleştirdik, büyüklerim benim için Assolist diyorlar, ben böyle bir şey istemedim. Benden Assolist olur mu? onu da bilemiyorum. Assolistler Türk Müziği okur derler, ben büyüklerimi kırmaktan çok korkarım. Onların da gönlü olsun diye reüç tane neo klasik Türk Sanat Müziği eseri koyduk ‘ diyen sanatçı sırasıyla Ah Bu Şarkıların Gözü Kor Olsun, Gözlerin Doğuyor Gecelerime, Affetmem Asla Seni adlı şarkıları yorumladı.

Ama gerçekten Assolist idi Sözeri, sahne hakimiyeti, kostümleri taşıması, repertuarı ile her şeyi ile.



Konserde sanatçının samimi ve içten hatıralarını dinlerken hem hüzünlendik, hem de neşelendik, ‘İkimizin Bir Fidanın’ şarkısını okumadan evvel şarkı ile ilgili anıları onun olduğu gibi bizlerinde gözlerini yaşlandırdı. Babasının en büyük merakının araba olduğunu onun ilk arabasının Opel Ascona ile Almanya’dan Türkiye’ye izne her gelişlerinde arabada en çok bu şarkı olduğunu söyleyen Ayta Sözeri ‘babam bir yerlerde duyuyordur bu şarkıyı Almanyalı Kadir için okur musunuz?’ diye gözyaşları içinde o gece Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki seyirciye seslendi.

‘İzmir Kordon da sahne programının sonuna doğru bir beyefendi araba ile geçerken sesimin çok güzel olduğunu fark ediyor, bana bir kart yazıp istediğim şarkıyı bilirsen seni İstanbul’da sahnelere alacağım dedi, ben bu şarkıyı biliyorum ama böyle kartları çok gördüm, ben size şarkıyı okuyayım, siz de artık ne yaparsanız yapın dedim, adam haklı çıktı ve beni İstanbul’a aldı, sizin ile birlikte olmamızın ilk mimarı diyen konuşmasının sonunda Çoşkun Sabah’ın Anılar adlı şarkısını yorumladı.

Ayta Sözeri 14 Şubat’ta İzmir, 15 Şubat gecesi de Antalya’da sahne alacak.

Şimdilerde çekimleri devam eden dijital bir platform da yayınlanacak ‘Handan Hemşire’ adlı dizi filmde başrolde oynayan sanatçıya Murat Kılıç, Asude Kalebek, Yağız Can Konyalı, Elif Andaç Çam, Orhan Alkaya, Tarhan Karagöz, Evren Duyal, Mehmet Aykaç ve Sedef Avcı gibi,oyuncular eşlik ediyor. Dizinin senaryonu Eray Yasin Işık imzalı olurken yönetmeni ise Bedran Güzel.

‘Miss Turkey ‘ izlenmeli!

‘Miss Turkey’ MST Tiyatro Grubu’nun yeni oyunu Ali Cüneyd Kılcıoğ lu’nun yazdığı oyunu Nihat Alpteki yönetiyor.



Ekranların ve tiyatronun başarılı ismi Ece Özdikici tek kişilik oyunda 10 değişik karakteri başarı ile canlandırıyor. Oyunda ani duygu değişiklikleri yanında Özdikici’nin karakterlere ani geçişi oyuncu yönetmen işbirliğinin göstergesi olsa gerek. ‘Miss Turkey’ de bazı karakterler sanki birbirine benziyor gibi görünse de hepsinin ayrı hikayesi var aslında. Oyunda kadının aldatılma hikayesi yanında kadına yapılan her türlü şiddeti sergiliyor Ece Özdikici sahnede. Dekor olarak çok sade ama hepsi anlamlı objeler var. Beyaz elbise, kırmızı gelinlik kuşağı, bavul.





Güzel bir metin, iyi bir reji ve başarılı oyunculuk ile ‘Miss Turkey ‘ sezonun en dikkat çekici yapımlarından, kaçırmayın derim. Oyun 13 Şubat ve 26 Şubat tarihlerinde yeni açılan Claphall’de sahnelenecek.

Yeni ve En Yeni Müzik Festivali 6.Yaşında!

Matthias Osterwold’un sanat yönetmenliğinde düzenlenen festival, uluslararası ve yerel sanatçıların yenilikçi müzik ve performanslarını 20-23 Şubat tarihleri arasında Arter’de bir araya getirecek. Yeni müzik alanında üretim yapan birçok müzisyen, besteci ve sanatçının konuk olacağı festival, Erwan Keravec yönetimindeki Bretonyalı eşsiz gayda topluluğu Sonneurs’ün Türkiye’deki ilk gösterisiyle başlayacak.

“Yeni Müzik” üzerine zengin bir içerik sunan festivalin sanat yönetmenliğini ilk yıldan bu yana; deneysel müzik ve kavramsal sanat dünyasının önde gelen figürlerinden, Klangspuren Schwaz Tirol, Maerz Musik / Berliner Festspiele, Ruhrtriennale gibi köklü festival ve bienallerin sanat yönetmenliğini ve müzik küratörlüğünü yürüten Matthias Osterwold üstleniyor.

Avangardın vizyonerleri ve dinamik sahne performansları ile güncel teknolojilerin ön saflarında yer alan genç radikal sanatçıların yer alacağı program, ses yerleştirmelerinden konserlere, intermedya performanslarından DJ setlerine uzanan geniş bir yelpaze sunacak.

Alvin Curran, Charlemagne Palestine, Audrey Chen & Hugo Esquinca, Jessica Ekomane, Viola Yip, Rrose & Ali M. Demirel ve Black Page Orchestra’nın sahne alacağı Yeni ve En Yeni Müzik Festivali 2025, Erwan Keravec tarafından kurulan ve yönetilen Bretonyalı eşsiz gayda topluluğu Sonneurs’ün Türkiye’deki ilk gösterisiyle açılacak.



‘Barda’ tiyatroda prömiyer yaptı!

Filmi ile oldukça dikkat çeken ‘BARDA ‘ şimdilerde tiyatro sahnelerinde geçtiğimiz akşam Harbiye Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında prömiyer yapan oyunda Deniz Çakır ve Tardu Flordun performansıyla dikkat çekti, , Işıl Kasapoğlu yönetmenliğindeki “BARDA’ sanırım adından oldukça bahsettirecek.





Çok meraktayım pek yakında izlemek için sabırsızlanıyorum.



Serhat Yiğit’in yazıp oyunlaştırdığı Barda, “Biz Size Ne Yaptık?” sorusuyla izleyiciyi derin bir ikileme sürüklemeyi ve gerilim dolu hikayesiyle izleyenlere unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefleyerek; şiddetin bireysel mi, yoksa toplumsal bir sorun mu olduğunu cesurca sorguluyor.

Tardu Flordun’un çete liderini canlandırdığı ve on yıl aradan sonra tiyatro sahnesine dönüş yaptığı oyunda, filmden farklı olarak eklenen çetenin kadın üyesi karakterine ise; etkileyici performansı ve başarılı oyunculuğuyla Deniz Çakır hayat vermiş.



Barda’nın oyuncu kadrosunda ayrıca; Hidva Zizan Alp, Barış Özkan, Onur Olgun, Mehmet Konu, Egehan Kars, Mete Toygar Durak, Meriç Taner Kadıoğlu, Derya Kahya, Seda Soysal ve Toygun Elaldı gibi isimler yer alıyor.

Kült bir filme dönüşen Serdar Akar imzalı Barda filminin tiyatro uyarlaması “Barda”, Vigor Sanat yapımcılığında ve Işıl Kasapoğlu’nun yönetmenliği yanı sıra müzik direktörlüğünü Volkan Akkoç’un üstlendiği, Onur Olgun’un müzik asistanı olarak görev aldığı oyuna, özel bestelenen Sürgün Su şarkısı ve birçok sevilen şarkı sahnede izleyici ile buluşmuş. Oyunun ışık, dekor ve kostüm tasarımları, alanlarında ödüllü isimler Cem Yılmazer ve Nalan Alaylı imzası taşırken, oyunun yardımcı yönetmen koltuğunda ise Nilüfer Alptekin Noyan oturuyor.

Prömiyerinde 1800 kişilik salonun tamamını dolduran seyirciler arasında; basın mensupları, iş dünyasından isimler, ünlü oyuncular; Şenay Gürler, Aslı İnandık, Hakan Altınel, Levent Ülgen, Güven Kıraç, Hakan Altıner, Seda Akman, Bülent Emin Yarar, Cem Avnayim, İpek Erdem, İrfan Alış’ın eşi Rena Alış da vardı.



OYUN TARİHLERİ VE SALONLAR:



➢ 18 ŞUBAT ANKARA MEB ŞURA SALONU

➢ 19 ŞUBAT İSTANBUL CADDE BOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ

➢ 20 ŞUBAT İSTANBUL CADDE BOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ





‘KAYNAT BAKALIM’ KARABORSA OLACAK GİBİ!!!!

Çok ama çok heyecan ile bekliyorum bu showu, sahne, tiyatro ve televizyonun en sevilen kadınları Nükhet Duru, Nilgün Belgün, Saba Tümer ‘Kaynat Bakalım’ isimli gösteri ile 8 Mart Kadınlar Gününde Maximum Uniq Hall’da buluşuyorlar.





İki yıl evvel Emel Sayın konserinde sahnede kısa bir show yapan Nükhet Duru ve Nilgün Belgün’ün sahnede yaptıkları espriler ile koca Zorlu Psm’yi kırıp geçirmişlerdi, bu sefer aralarına Saba Tümer’i de alan bu kadroyu izlemek karaborsa olacak gibi.

BKM’nin yapımcılığını yaptığ eğlenceli şovda bolca muhabbet, birbirinden özel şarkılar ve danslarla birlikte kahkahalar eksik olmayacak. Kendi anılarıyla birlikte günümüz ilişkilerini mizahi bir dille seyircilere anlatacak olan üç ikonik kadın neşe dolu akşamlara imza atacak.

Nükhet Duru’nun, Nilgün Belgün’ün ve Saba Tümer’in hiç kimsenin bilmediği sırlarını, aşklarını, vazgeçişlerini ve maceralarını büyük bir samimiyetle seyirci ile paylaştıkları bu şovda; kahkaha dolu anılar, tatlı atışmalar, şarkılar ve çok daha fazlası sahnede olacak.

Saba Tümer’in köşeye sıkıştırmaktan zevk aldığı kişi kimi zaman Nükhet Duru, kimi zaman Nilgün Belgün olunca kim bilir ortaya neler çıkacak? Flört, aşk, evlilik, aldatma temalarını, kendi anıları üzerinden ele alan üç kadın gün sonunda seyircilere, her ne olursa olsun hayatın ve yaşamanın güzelliğini hatırlatacak.

Nükhet Duru’nun sesiyle büyüleyeceği şovda, gecenin asıl sürprizi de Nilgün Belgün ve Saba Tümer’den gelecek olan şarkılar olacak.

Ramazan gecelerine renk katacak ‘Kaynat Bakalım’ adlı projeyi Uğur Babürhan yönetiyor. Kostümler Sadık Kızılağaç imzalı olurken ‘Kaynat Bakalım’ adlı şarkının sözlerini Yılmaz Erdoğan yazmış Serpil Günseli müziğini hazırlamış, showun orkestrasında Atahan Dalgıç, Bahadır Pars, Dora Durak, İbrahim Avşaroğlu, Osman Taşdaş, Sedat Şenel, Yüsra Özbay var.