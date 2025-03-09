Magarsus’ta Hazal Türesan Farkı!

Blu TV'nin en beğendiğim dizilerinden Magarsus, geçtiğimiz hafta 2. sezonu ile ekranlara döndü. Bu sezon diziye Nuran karakteri ile yeni katılan başarılı oyuncu Hazal Türesan, daha ilk sahnelerinde gerçekleştirdiği performansı ile dikkatleri üzerine çekmeye başladı.

En son Now TV'de yayınlanan Hazal Türesan: Kızıl Goncalar adlı TV dizisinde izlediğimiz oyuncu, şimdilerde Kumbaracı50 ve Vigor ortak yapımı Salıncak adlı tiyatro oyununda Yiğit Sertdemir ile beraber rol alıyor. Gülhan Kadim’in yazıp yönettiği oyun, 14-15 Mart'ta Ankara Tatbikat Sahnesi, 20 Mart’ta ise Baba Sahne'de izleyici ile buluşacak. Geçtiğimiz yıl 43. İstanbul Film Festivali’nde 4 ödül alan, rol aldığı Bildiğin Gibi Değil filmi 25 Nisan 2025 tarihinde vizyonda olacak.

Yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut’un üstlendiği Magarsus’un başrollerinde Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul ve Merve Dizdar’ın yer aldığı dizinin ikinci sezonunda Hazal Türesan'ın yanında diziye Bora Akkaş, Deniz Celiloğlu ve Sezin Akbaşoğulları da dahil oldu. Oyuncu kadrosunda Cemre Ebüzziya, Ozan Çelik, Bihter Dinçel, Aykut Temel ve Fırat Kaymak’ın yanı sıra konuk oyuncular olarak Ercan Kesal, Vildan Atasever ve Hakan Karsak da yer alıyor.

Yapımcılığını Yamaç Okur ve Serkan Çakarer’in üstlendiği, senaryosu Yunus Ozan Korkut ve Mustafa Yürüktümen tarafından yazılan Magarsus, bu sezonda çok ses getirecek kanısındayım; daha ilk bölümünde 3. sezon için yeşil ışık yandı gibi gözüküyor.

Magarsus’da….. Sarıbahçe'de hem kuraklığın hem de tarımın geleceği tamamen değişmek üzeredir. Kuraklıkla boğuşan bölgedeki büyük güç savaşı kaldığı yerden devam ederken, herkes bu mücadelenin sonuçlarından etkilenecektir.

Beton, kuraklık nedeniyle olgunlaşmayan portakallarla uğraşırken, hayatlarına giren madencilik gerçeğini öğrenir. Tansu’nun da onlarla işbirliği içinde olduğunu öğrendikten sonra aralarında büyük bir hesaplaşma yaşanır.

Babalarının intikamı için Kurakların kapısını çalan Koçbaba ailesi, yeni bir hesaplaşmayı tetikler. Tansu’nun siyasi ve ekonomik hesapları arasında sıkışan Kurak ailesi, birbirlerine duydukları güvensizlikle yüzleşmek zorunda kalır.

Sarıbahçe halkı bir yandan kuraklıkla, bir yandan ekonomik krizle ve madenciliğin geri çevrilemez sonuçlarıyla yüzleşmeye hazırlanırken, Kurak ailesinin her üyesi, birbirlerine rağmen, kendi planlarını uygulamaya başlar.

DEMİR DEMİRKAN ve kitabı "ZAMANDA SAKLI"

Daha ziyade müzik adamı olarak bildiğim müzisyen kimliği yanında, geçtiğimiz Eylül ayından beri kitapevlerinde satışta olan Demir Demirkan'ın "Zamanda Saklı" kitabını geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’nda bulunan Destek Medya'da gerçekleşen bir etkinlik ile tanıttı.

Sanatçının mistik ve spiritüalist anlatılarla örülü kitabı ‘Zamanda Saklı’ için "İlk kitabıma gösterilen ilgi ve beğeninin yaşattığı bu hissi yaşıyor olmak benim için büyük mutluluk," dedi ve ekledi: "Kitabın müzikleri için katkılarından dolayı Sony Music Türkiye'ye teşekkürlerimi iletiyorum."

Bu arada Demirkan, bu kitabı için bestelediği yeni şarkısı "Yüreğime Vur Kadehi"ni etkinlik boyunca dinlemek güzel oldu, şarkıya epey yükseldim.

Demir Demirkan, çıkaracağı 4 kitap ve 4 yeni şarkı ile pek yoğun bir döneme giriyor. Sanatçı, 09 Nisan itibariyle 2025 İlkbahar Konserleri ile Türkiye turnesine başlıyor.

“AYI KARDEŞLER: KAHRAMAN TAKIMI”

200 milyon ABD dolarını aşarak serinin en yüksek hasılatını yapan orijinal adı “Boonie Bears: Guardian Code” olan “Ayı Kardeşler: Kahraman Takımı”, eğlenceli ve macera dolu hikayesiyle 14 Mart Cuma günü sinemalarda.

2023 Çin yapımı, 200 milyon ABD dolarını aşarak serinin en yüksek hasılatını yapan film, renkli karakterleri, komik olayları ve aksiyon dolu sahneleriyle 6-12 yaş çocukların ebeveynleriyle birlikte keyifle izleyecekleri bir animasyon filmi.

Türkçe dublaj olarak yayınlanacak filmde Briar ve Bramble’ın eğitici ve eğlenceli hikayelerinin beyaz perdeye yansıdığı hikayede; iki sevimli kahramanın, gizemli koşullarda geçen çocuklukları ve yıllar sonra karşılaştıkları yaşlı bir dişi ayının ortaya çıkmasıyla yaşadıkları konu alınıyor. Ayı kardeşlerin gerçeğin peşinde yaşadıkları maceraları, çevre bilinci, teknoloji ve heyecanlı sahnelerle, doğa temalı görüntüler eşliğinde izleyiciye aktarılıyor.

Metin Tekin İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali'nde!

20-23 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali, bu yıl ilk kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival, belgesel sinemacı Gökçe Kaan Demirkıran’ın direktörlüğünde İstanbul’da gerçekleşecek.

Festivalin ilk yıl teması “Kan, Ter, Gözyaşı” olarak belirlendi.

Festival Direktörü Gökçe Kaan Demirkıran, ilk yıl olmasına rağmen iyi bir katılımla 24 ülkeden 95 film başvurusu aldıklarını söylerken, 9 kısa film ve 11 belgesel filmin yarışma finalistleri olarak seçildiğini belirtti.

Festival boyunca yaklaşık 60 film izleyiciyle buluşacak.

Bu arada Sarı Fırtına olarak bilinen BJK futbolcu Metin Tekin de festivalin söyleşi bölümü konuklarından olacak.

Ömer Faruk Sorak, Onur Ünsal, Görkem Yeltan, Önder Özen, Burcu Kapu, Feza Çaldıran, İlker Aslan, Hayri Çölaşan, Prof. Dr. Cem Demirkıran gibi özel isimler festivalin jüri isimlerinden bazıları.

İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali, spor kültürüne katkı sağlamak ve bu alanda yeni tartışma alanları açmak amacıyla hayata geçiriliyor. Sporun, hayatın tam merkezinde yer alan bir olgu olarak büyük anlatılar için güçlü bir sahne sunduğunu vurgulayan festival, Türkiye’de artan spor temalı film üretimini teşvik etmeyi ve bu alanda çalışan oyuncuları, yapımcıları ve yönetmenleri bir araya getirmeyi hedefliyor.

Festival kapsamında gösterimler Beyoğlu Atlas Sineması ve AKM Yeşilçam Sineması’nda gerçekleşecek.

ZEYNEP CASALİNİ’DEN ‘UZAK SELAMLAR’

Söz ve müziklerini Sadettin Dayıoğlu’nun yaptığı Türk pop müziğinin en güçlü kadın vokallerinden Zeynep Casalini, yeni şarkısı “Uzak Selamlar”ı 7 Mart itibarıyla yayınlamaya başladı.

Şarkının isim annesinin Sezen Aksu olduğu “Uzak Selamlar” ile Casalini, tüm insanlık adına kocaman bir çığlık atıyor ve hayatın adeta kalbine vuruyor.

Uzak Semalar’ın düzenlemesi Nail Evrim Doğ imzalı. Bodrum TheFatLab stüdyolarında kaydedilen şarkının kayıt, mix ve masteringi Ali Rıza Şahenk tarafından yapılmış. Şarkının klibi ise yine Ali Rıza Şahenk yönetmenliğinde çekildi.

Yitirdiğimiz tüm değerlerin, doğruların, kayıpların ardından adeta bir isyan niteliği taşıyan Uzak Selamlar ile Zeynep Casalini müzik kariyerinde oldukça başarılı bir çalışma yapmış oluyor.