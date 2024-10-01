Ziynet Sali: Yeni şarkım Mabel’in!

Türk pop müziğinin en popüler isimlerinden Ziynet Sali 5 Ekim cumartesi gecesi BtcTurk Vadi Açıkhava'da yeniden sahne alacak. Geçtiğimiz Ağustos ayında burada verdiği muhteşem konserle kulaklarımızın pasını alan sanatçı sonbahar akşamında yine en güzel şarkıları ve sahne showuyla sevenleri ile buluşacak.





Geçtiğimiz hafta bir kahve içimlik buluştuğum sanatçı ile yeni konserlerini planlarını konuştuk.

‘Sahne heyecanı beni besliyor’ diyen Sali 5 Ekim gecesine daha itinalı hazırlandığını geçen konserinde giydiği 5 kg ağırlığındaki kristal Swarovski taşlarla işlenmiş elbisesini benzeyen bir kostüm ile sahne alacağını, her konsere ilk kez bir konsere çıkar gibi hazırlandığını söylerken "Nedenini bilmiyorum ama bu heyecan beni çok besliyor. İşimi daha iyi yapma tutkusu oluşturuyor. Alan tamamen dolu olunca, bu durum beni motive ediyor. 5 Ekim gecesi de bir müzik şöleni yaşayacağız. O yüzden hem göze hem de kulağa hitap edebilmek için çok iyi hazırlanıyoruz." dedi.



Sahneye verdiği öneme değinen Sali, "Benim için önemi büyük çünkü sahne benim bebeğim. Sahnem, şovum, müziğim... Bunların hepsi bir bütün. Dinleyicime en iyisini sunmak istiyorum çünkü onlar buna değer. Hepsi beni izlemek ve şarkılarımı dinlemek için gelmiş. Bu yüzden işimden kazandığımı yine işime yatırıyorum." dedi. Sali’yi 5 Ekim gecesi tasarımcı Mustafa Oral Ünlü ile staylist Oğuz Erel sahneye taşıyacak.



Yaz ortası çıkardığı Gülden Karaböcek’in yıllar evvel yorumladığı söz ve müziği Eyüp Ercan Sezer imzalı Mustafa Ceceli aranjesi ile ‘Daha Nasıl Sevebilirim ‘ adlı coverla büyük sükse yapan Ziynet Sali o gece sahnesinde Gülden Karaböcek’i ağırlayacak. Karaböcek’in şarkıları ile renk katacağı gecede nostalji rüzğarı esecek.

Bu arada Ziynet Sali’nin yakın zamanda çıkaracağı yeni şarkısı Mabel Matiz imzalı, yıl sonuna kadar Kıbrıs başta olmak üzere yurdun birçok yerinde sahne alacak olan sanatçı 12 Ekim gecesi Şişli Günay Restaurant sahnesinde…..



Adana’da sinema dolu bir hafta!

Adana’da idim geçtiğimiz hafta büyük bir keyif ve heyecan ile yılın en iyi filmlerini izleme imkanını buldum. Öncelikle tüm Adana’ya Adana Belediyesine ve festival başkanı Menderes Samancılar’a başta olmak üzere tüm kadroya teşekkür ederim.

28 Eylül gecesi Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleşen ve sunuculuğunu Özlem Gürses’in yaptığı kapanış gecesinde , ulusal yarışmalarda ödüller sahiplerini buldu. Jüri başkanlığını Nuri Bilge Ceylan’ın yaptığı ve 16 kategoride ödüller dağıtıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Festival Onursal Başkanı Zeydan Karalar’ın evsahipliğinde düzenlenen ve 23 Eylül’de başlayan 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivalinde Volkan Severcan sunumuyla ilk gece Güler Ökten, Muzaffer Hiçdurmaz ve Mazlum Kiper’e Orhan Kemal Emek Ödülleri, Jerzy Skolimowski’ye Yaşam Boyu Başarı Ödülü, 26 Eylül gecesi ise Ceyda Düvenci sunumuyla Demet Akbağ ve Uğur Polat’a Onur Ödülleri takdim edildi.



Birbirinden iddalı filmler yarıştı Altın Koza’da her filmden çıkışta o film için ‘ bak bu olur’ dedim, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda 11 film, 16 kategoride yarıştı. Jüri başkanlığını yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın yaptığı ve oyuncu ve yönetmen Mehmet Aslantuğ, oyuncu Serenay Sarıkaya, yazar ve senarist Nermin Yıldırım, yönetmen ve senarist Mustafa Kara, kurgucu Ayris Alptekin ile yazar, film eleştirmeni, küratör Müge Turan’dan oluşan jüri, Murat Fıratoğlu’nun yönettiği “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri” adlı filmini En İyi Film seçerken, En İyi Yönetmen Ödülü’nü de “Hiçbir Şey Yerinde Değil” ile Burak Çevik’e verdi.

Yarışmada Yılmaz Güney Ödülü, Türker Süer’in “Gecenin Kıyısı” filmine, Jüri Özel Ödülü de Burak Çevik’in “Hiçbir Şey Yerinde Değil” adlı filmine verildi. Adanalı sinemaseverlerin oylarıyla belirlenen İzleyici Ödülü’nü de Hikmet Kerem Özcan’ın “Hakkı” adlı filmi aldı.





En İyi Senaryo Ödülü ise iki film arasında paylaştırıldı ve “Döngü” ile Erkan Tahhuşoğlu’na, “Ölü Mevsim” ile Selen Örcan ve Doğuş Algün’e verildi. Altın Koza’da En İyi Müzik Ödülü, “Yeni Şafak Solarken” ile Son Of Philip’in, En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü “Yeni Şafak Solarken” ile Peter Zeitlinger’in, En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü, “Hiçbir Şey Yerinde Değil” ile Erim Gayretli’nin ve En İyi Kurgu Ödülü de “Gecenin Kıyısı” ile Rainer Nigrelli’nin oldu.

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, “Ölü Mevsim” adlı filmindeki performanslarıyla Funda Eryiğit ve Ece Yaşar’a verilirken, Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, yine aynı filmdeki rolüyle Nesrin Uçarlar’ın oldu.

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, “Ölü Mevsim” ile Erdem Şenocak’a ve “Gecenin Kıyısı” ile Ahmet Rıfat Şungar’ın olurken; Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, “Ölü Mevsim”deki oyunculuğuyla Serkan Ercan’a verildi.

Serenay Sarıkaya AhmeT Rıfat Şungar Erdem Şenocak foto

Yarışmada, Türkan Şoray Umut veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü, “Hakkı” filmindeki performansıyla Tuana Almacı’nın, Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü de “Hêvî” (Umut) filmindeki oyunculuğuyla Ömer Akalın’ın oldu.

İffet Eren Danışman Boz, Murat Şeker ve Tayfur Aydın’dan oluşan Film Yönetmenleri Derneği Jürisi’nin verdiği Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü, “Döngü” filmi ile Erkan Tahhuşoğlu ve “Hakkı” ile Hikmet Kerem Özcan’a sunuldu.

Abbas Bozkurt, Ayça Çiftçi ve Gül Yaşartürk’ten oluşan Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) jürisinin verdiği SİYAD Ödülü de Murat Fıratoğlu’nun “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri” adlı filmine verdi.

Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda 8 film yarıştı ve Yönetmen Eylem Kaftan, yönetmen, senarist ve yapımcı Hakkı Kurtuluş ile yönetmen Serdar Kökçeoğlu’dan oluşan jüri, En İyi Belgesel Film Ödülü’nü İlkay Nişancı’nın “Zamanın Kıyısında Sınav” adlı filmine verdi. Jüri Özel Ödülü de Bahar Bektaş’ın yönettiği “Sürgün Asla Bitmez” adlı filmin oldu.

Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda ise toplam 20 kısa film yarıştı. Oyuncu Elit Andaç Çam, yönetmen Najwa Najjar ve yönetmen Nehir Tuna’nın jüriliğinde yapılan değerlendirme sonucu, Türkiye’den Çağıl Bocut’un yönettiği “Her Gün Biraz Daha Kolay”, En İyi Kısa Film Ödülü’nü alırken, Jüri Özel Ödülü de İran’dan Nasrin Mohammadpour’un “21 Hafta Sonra” (21 Weeks Later) adlı filmine verildi. Jüri ayrıca, Türkiye’den Umut Şilan Oğurlu’nun yönettiği “Dilan Hakkında Konuşmalıyız” adlı filmini Mansiyon Ödülü’ne değer gördü.

Türkiye’nin farklı illerinden üniversite öğrencilerinin başvuruları sonucu gerçekleşen Öğrenci Kısa Film Yarışması’na bu yıl 201 başvuru gerçekleşti ve oyuncu Bülent Emrah Parlak, görüntü yönetmeni Meryem Yavuz ve yönetmen Tufan Taştan’ın ön jüriliğinde yapılan değerlendirme sonucu Kurmaca kategorisinde Yaşar Güney Yurdakul’un “Kötü Bir Gün”; Belgesel kategorisinde Yağmur Canpolat ile Berna Oduncu’nun birlikte yönettiği “Yirmili Yaşlarımın Başında”, Deneysel kategorisinde Ayşenur Ateş’in “Taş” ve Canlandırma kategorisinde Enes Kılıç’ın “Topraksız” adlı kısa filmleri 30 bin TL değerindeki En İyi Film Ödülü’nü kazandı. Jüri ayrıca, İsmail Hakkı Koçak’ın yönettiği “220” adlı filmi de Kurmaca dalında Jüri Özel Ödülü’nü değer gördü. Adana’da çekilmiş kısa filmlerin yarıştığı ve müzisyen Canset Özge Can, sinema yazarı ve akademisyen Rıza Oylum ile yönetmen ve akademisyen Serdar Sabuncu jüriliğinde yapılan Adana Kısa Film Yarışması’nda ise Muhittin Yüceli’nin yönettiği “Zamanın Ustası” adlı film, 10 bin TL değerindeki En İyi Film Ödülü’nün sahibi oldu.

Bu yıl ilki yapılan Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması’nda 7 senaryo, yapımcı Anna Maria Aslanoğlu, yazar Mine Söğüt ve yönetmen Seren Yüce’nin jüriliğinde değerlendirildi ve Şükran Yiğit’in aynı adlı kendi romanından uyarladığı “Burası Radyo Şarampol” adlı projesine En İyi Uyarlama Senaryo Ödülü, Hakan Bıçakçı’nın aynı adlı romanından Barış Kefeli, Hakan Bıçakçı ve Nükhet Taneri’nin senaryosunu yazdığı “Uyku Sersemi” adlı projeye de Jüri Özel Ödülü verildi.

Festival sinema dünyasının ünlü isimlerini ağırladı yarışan filmler de ki oyuncular ve jüri dışında Abdurrahman Keskiner, Nur Sürer, Engin Ayça, Cemal Okan, Tümay Özokur, Serap Gedik, Emel Müftüoğlu, Merve Dizdar, Kerem Ayan, Deniz Yavuz, Sadi Çilingir, Feray Türkan Özkan gördüğüm isimlerden bazıları idi.

Filmekimi Joker ile açılıyor!



İstanbul’da 4-13 Ekim, Diyarbakır’da 10-13 Ekim, Ankara’da 17-20 Ekim, İzmir’deyse 24-27 Ekim tarihlerinde Paribu sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan Filmekimi bu hafta başlıyor. Her zaman ki gibi bu yıl da Cannes’dan Venedik’e, Sundance’ten Toronto’ya saygın festivallerde dünya prömiyerini yapan en yeni ve ödüllü filmler Filmekimi’nde izleyicilerle buluşacak.

Filmekimi filmleri Beyoğlu’nda Atlas 1948 Sineması, Şişli'de City's Nişantaşı – CINEWAM Premium ve Kadıköy’de Kadıköy Sineması ve Sinematek/Sinema Evi'ne ek olarak bu yıl Şişli’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda da gösterilecek.

Filmler Diyarbakır’da Paribu Cineverse Diyarbakır Ceylan, Ankara’da Kült Kavaklıdere, İzmir’de ise Paribu Cineverse Konak Pier İzmir’de izleyicilerle buluşacak.

Dünya çapında büyük sansasyon ve tartışmalar yaratan, 2019'da Filmekimi'nde Türkiye ön gösterimi yapılan Joker'in uzun süredir beklenen devam filmi ilk kez yine Filmekimi'nde, açılış filmi olarak izleyici karşısına çıkıyor. Joaquin Phoenix'in kendisine Oscar getiren Arthur Fleck/Joker rolüne geri döndüğü, Lady Gaga'nın Harley Quinn'e hayat verdiği Joker: İkili Delilik dünya prömiyerini eylülde Venedik Film Festivali'nde yaptı. Yönetmen koltuğunda yine Todd Phillips’in oturduğu, Bradley Cooper’ın da yapımcıları arasında yer aldığı film, Fleck/Joker'in "kendi içindeki müziği bulmasından" yola çıkarak müzikal öğeler de içeriyor.

Tezgah sinemalarda!

Erkan Kolçak Köstendil’in yazıp başrollerinde Damla Sönmez , Rıza Kocaoğlu ve Şinasi Yurtsever’in rol aldığı, yönetmenliğini de Kadir Çermik’le beraber üstlendiği ‘Tezgah’ filmi 4 Ekim Cuma günü seyirciyle buluşacak. Filmin vizyon evveli Rixos Tersane’de gerçekleşen açık hava galasıyla ilk kez geçtiğimiz hafta İstanbul’da seyirciyle buluştu.



Yoğun bir ilgiyle gerçekleşen ve film ekibinin tam kadro katıldığı galada Gökçe Bahadır, Emir Ersoy, Cansu Tosun, Devrim Özkan, Deniz Baysal, Barış Yurtçu, Derya Karadaş, Haki Biçici, Aziz İnan Caner, Hayrettin, Ferit Kaya, Melisa Doğu, Begüm Akkaya, Doğaç Yıldız, Onur Akbay, Serkan Rutkay Ayıköz gibi ünlü isimler oyuncu arkadaşlarını bu özel günde yalnız bırakmadılar. Film boyunca kahkahaların eksik olmadığı galanın sonunda davetliler tüm ekibi gösterim sonrasında gerçekleşen partide kutladı.

Ünlülerin cinayetle sonlanan aşk üçgenini odağına alan gerilim-komedi türündeki ‘Tezgah’ filminin müziklerini ise Orçun Orçunsel hazırlamış.



Oktober Fest Küçükçiftlikpark’ta!

Bavyera’nın 200 yıllık festival ruhunu İstanbul’ a taşıyan Oktober’ in İstanbul, 4-5-6 Ekim’de şehirde eğlencenin vazgeçilmez adresi KüçükÇiftlik Park’ta olacak!





Dekorlardan kostümlere, yeme içme alanlarından kesintisiz müziğe, yarışmalardan oyunlara kadar her şeyiyle İstanbullulara, Almanya’nın en köklü ve ünlü festivallerinden Oktoberfest’i yaşatmaya hazırlanan Oktober in İstanbul’da Athena, ENGIN, Yüksek Sadakat, Ayyuka, Mirkelam, Kalben, Sattas, Emir Yargın: Klas Pop, Kolektif İstanbul, Melis Karaduman, Brek ve Paptircem’in sahne alacak.

Eğlence, lezzet, müzik ve kültürel deneyimin bir araya geldiği festivalde, Viyanalı VöcklaBLECH grubu da üç gün boyunca Oktoberfest ruhuna yakışan performanslarıyla İstanbullularla buluşacak.