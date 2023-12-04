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Antalya'da Piyano Festivali

Caner Ural
Caner Ural
Yayın Tarihi : 04-12-2023 19:14

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli kültür sanat etkinliklerinden olan Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 9- 22 Aralık tarihlerinde Antalya’da gerçekleşecek. 

23 yıldır Antalya'nın sanat hayatına katkıda bulunan en önemli müzik festivali ayrıca Avrupa'nın önemli müzik festivallerinin de üye olduğu en prestijli kurum olan Avrupa Festivaller Birliği (EFA)'nin üyesi. 

Her yıl yerli ve yabancı dünyaca ünlü sanatçıları Antalyalı sanatseverlerle buluşturan Festival, klasik müzikten, flamenkoya zengin bir program sunmakta, festival konserleri bu yıl Antalya Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu, Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezi, Manavgat ve Aksu‘da gerçekleşecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl 23'sü gerçekleştirilecek olan Uluslararası Antalya Piyano Festivali, müzikseverleri seçkin sanatçılarla buluşacak  Selda Bağcan & Fahir Atakoğlu, Anjelika Akbar, Queenz of Piano, Dorantes, Candan Erçetin, Duo Blanc & Noir, Havasi, Can Saraç, Igudesman & Joo ve Gülsin Onay sahne alacaklar. 

 Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, festivallerin toplumu sanatla birleştiren en önemli etkinlikler olduğunu belirterek, “Antalya’mız kültür ve sanat şehri, Antalya’mız festivaller şehri. En önemli sosyal etkinliklerden olan festivaller, mutlaka siyaset üstü tutulmalı. Uluslararası Piyano Festivalimiz, her geçen yıl çıtayı bir öncekinden daha yükseğe çıkararak büyüyor. Bu yıl da tüm dünyanın gözü bu önemli sanat etkinliğimizde olacak. Tüm vatandaşlarımızı bu büyük sanatsal buluşmayı kaçırmamaya davet ediyorum” diye konuştu.

Festival coşkusu 23. yılında  önce şehir etkinlikleri ile başladı. Etkinlikleri; piyano videoları ile sosyal medyada 1 milyondan fazla takipçisi olan, klasik müziği halk için ulaşılabilir kılmak amacıyla yola çıkan ve dinleyicilerin de interaktif olarak katılabileceği Antalya’daki ilk konseriyle 2 Aralık’ta Saat Kulesi, 3 Aralık’ta da Cam Piramit’te genç neslin yetenekli piyanisti Aurelien Froissart  sahne aldı. 

Yere kurulan ve ayaklarla çalınan midi bir klavyeyle yaptıkları şov ile videoları milyonlarca izlenen, dünyanın her yerinde binlerce insana ulaşan Il Grande Piano’nun 9 Aralık’ta Saat Kulesi ve 10 Aralık’ta Alanya’da vereceği konserler ile şehir etkinleri halkla buluşacak. 

 

 

Bir Haşarı Hikayesi ve Yosi Mizrahi!

Yosi Mizrahi beni her sahnesinde kahkahalara boğan, günlük yaşamında da pozitif enerjisi ile insana kuvvet katan özel bir isim.

Heralde tiyatroda tüm sahnelediği oyunlarını izledim Yosi’nin .

Şu sıralar  ‘Bir Haşarı Hikayesi’  ile sahnede ünlü sanatçı, ilkokuldan bugüne hayat hikayesini sahneye taşımış.

İlkokul da öğretmeninin onu keşfedişi, Dormen Tiyatrosu'na girişi, hayatı, turneleri, babasının oyunculuğa geçişi var sahnesinde.

Öyle güzel öyle içten anlatıyor  ki gülmekten kopuyorsunuz. Şu sıkıntılı süreçte bir hayat  hikayesini kahkahalarla dinlemek ne güzel.

Gülerken düşündüğünüz  ‘Bir Haşarı Hikayesi’ aslında kişisel eğitim çalışması dahi olabilir, şirketlerin insan kaynakları Yosi Mizrahi’yi sahnede izlemeli, insana verdiği motive katışı mükemmel çünkü.

‘Bir Haşarı Hikayesi’ni izlerken kendinizden de bir şeyler buluyorsunuz Yosi Mizrahi’yi izlerken.  Oyun 9 Aralık tarihinde  Kadıköy  Kılçık Tiyatro’da, 19 Aralık’ta Plato Kuruçeşme’de.

 

 

Fİ SENFONİK 17 Aralık’ta yeniden sahnede!

Fİ SENFONİK 17 Aralık akşamı yeniden Zorlu PSM sahnesinde konserin bülteninde  ‘Sınırları zorlayan… Senfonik müziğe dinamik, yeni bir soluk getiren heyecanlı ve görkemli bir sahne, Ferhat Göçer ve İskender Paydaş’la Zorlu PSM ‘de hayat buluyor… Fİ… Müzikte mükemmeli arayan 2 dostun buluşması… Size, bugüne kadar bilinen duyu araçları ile tatmadığınız, duymadığınız, görmediğiniz bir şölen sunuyor… ‘ deniliyor  gerçekten de öyle.

Ferhat Göçer’in dünden bugüne şarkılarını İskender Paydaş Orkestrasının o muhteşem ritmi ile yorumlaması özellikle Kayahan, Erol Evgin, Orhan Gencebay şarkıları 10 Kasım geccesi izlediğim Fİ SENFONİK de fevkalade idi. 

Özellikle şunu belirteyim Göçer yanında  vokallerin fevkalede yorumları ile İskender Paydaş’ın enstrümanları  ile yaptığı show  için bir kez daha izlenir Fİ SENFONİK.

Bu arada  Ferhat  Göçer’in Cansu Kurtçu ortak çalışması ‘Yak Gemileri’ 22 Aralık da  tüm dijitalde.

 

"Sınırlar" sınırları zorluyor!

Sınırlar David Mamet’in yazdığı Kayhan Berkin’in yönettiği iki kişilik bir  oyun.

Can bir öğretim görevlisini Ecrin ise üniversite de kız öğrenci.  Oyunu izlerken kim haklı  kim haksız  diye düşünmeden  edemiyorsunuz.

Öğrenci öğretmen ilişkisinin sahneye farklı  bir  biçimde  yansıtıldığı  karakter  ve davranış çizgileri üzerine yansıtılmış ciddi bir çalışma.

Tek perdelik ama çok stresli geçen Sınırlar’da   Ecem Uzun ve Kenan Ece  rol alıyorlar. Her ikisi de çok başarılı  ödüllü oyuncu  Ecem Uzun yanında  Kenan Ece’yi  bu oyunda  diğer çalışmalarına göre  daha başarılı  buldum diyebilirim.  

Sınırlar’ı biraz açmak gerekirse  politik doğruculuk, güç, ayrıcalık ve iletişimsizlik gibi kavramlarını sahneye  taşımış, günümüz Türkiye’sinden kesitlerin sunulduğu  çok başarılı  bir  oyun. Sınırlar  21 Aralık tarihinde  Das Das İstanbul sahnesinde. 

 

 

‘Balina’ ağlama garantili!

Zorlu PSM, Craft Tiyatro ve Free Stage ortak yapımcılığı ile Samuel D. Hunter’ın aynı isimli oyunundan uyarlanarak geçtiğimiz seneye damgasını vuran ‘ Balina ‘ şimdilerde  tiyatro  sahnesinde. 

Akademi Ödülleri’nde aldığı 3 adaylığın yanında, Brendan Fraser’a “En İyi Erkek Oyuncu” Oscar’ını kazandıran Balina, adlı  film yılın en çok ses getiren işlerinden olmuştu. 

2 Kasım tarihinde  Zorlu PSM de prömiyer  yapan ‘Balina’ şu aralar kapalı gişe.

İbrahim Çiçek’in başarılı  rejisi ile  sahnelenen  ‘ Balina’ da  Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu, Yağız Can Konyalı, Helin Kandemir ve Emine Evirgen rol alıyorlar. 

Bir baba-kızın yaşam ile ölüm arasındaki kısacık karşılaşması olan ‘Balina’, sizi hüzünlere  boğuyor, tüm oyuncular  oldukça  başarılı  olmaları  yanında  yakında  Netfilx için kamera  karşına geçecek Bihter’in Nihal karakteri Helin Kandemir özellikle finalde ki o içten ağlama sahnesi ile hüzünlere  boğuyor.

Balina  7-8-11-2-27  Aralık tarihlerinde  Zorlu  PSM sahnesinde.

 

 Okan Urun’un ‘O Gezegen’i

Moda  Bina’nın teras katında  oyuncu yönetmen Okan Urun’un ‘O Gezegen’in de bu ay ki konukları  Aslı  İnandık, Ceren Ercan ve Tuğrul Tülek idi. , Misafirleriyle kendi oturma odasındaymış gibi konuşuyor Okan Urun içten samimi ve gerçek.

Konuklarına merak edilmeyenleri soruyor, üstüne vazife olmayan konuları irdeliyor ve bazen bağlam içi bazen bağlam dışı kalıyor. 

Her konukla yeni bir gezegenin keşfine çıkıyor. Her konuğuna  yarım saat  ayırıyor, soruları hep neşeli hep hayattan, ara ara  izleyiciden de fikir alıyor, sonra bunlar postcad olarak ‘O Gezegen’ de yayınlanıyor…..

O gecce  ‘O Gezegen’i izleyenler arasında  Nazlı Bulum, Kayhan Berkin ve Ömür Akkan gibi sanat dünyasından isimler vardı. 

 

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