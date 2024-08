Akdeniz’in incisi Antalya’da lezzet şöleni başlıyor. 6 Eylül’de başlayacak olan şölen yine Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde gerçekleşecek ve 8 Eylül Pazar akşamı son bulacak.



Bu yıl 3’üncüsünü gerçekleşecek Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali’ yine büyük heyecen ve çoşku ile gerçekleşecek.



Yapılan basın açıklamasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak; yerel ürünlerimize sahip çıkmak, onları geleceğe miras bırakmak istiyoruz” derken, Food Fest’in bu yıl ‘Gelecek Antalya’ mottosuyla gerçekleştirileceğini belirten Başkan Böcek, “Atölyeler, tadım etkinlikleri, yarışmalar, panel, söyleşi ve konserlerle yine yüzbinlerce katılımcıyı ağırlayacağız” dedi.

Dünyanın ve Türkiye’nin farklı kentlerinden birçok ödüllü şefi Antalyalılarla buluşturacak olan Food Fest kapsamında söyleşi, panel, tadım etkinlikleri, konserler ve birbirinden renkli etkinlikler yapılacak. Festivalin her yıl yapılan ve artık gelenekselleşen hasat programı kapsamında ise bu yıl Alanya’da ‘Tropik Meyve Hasadı’ gerçekleştirilecek.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya’nın sadece eşsiz doğası ve tarihi zenginlikleriyle değil, aynı zamanda köklü mutfak kültürüyle de öne çıkan bir şehir olduğunu belirterek, “Güzellikleriyle dünyayı kendine hayran bırakan şehrimizin lezzetlerini de bir dünya markası haline getirmek için iki yıl önce önemli bir adım attık. Gastronominin de başkenti yapma hedefi ile geçtiğimiz iki yıl, Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali’ni başarı ile gerçekleştirdik ve yüzbinlerce ziyaretçisi ile başarıyı kanıtladık. Bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz festival, Akdeniz'in bereketli topraklarından çıkan lezzetleri, yerel üreticilerimizi ve dünya mutfağından seçkin şefleri bir araya getirerek gastronomi dünyasında önemli bir buluşma noktası olacak” dedi.



Festival kapsamında bu yıl Alanya ilçemizde tropikal meyve hasadını 5 Eylül’de gerçekleşecek. 6-8 Eylül tarihleri arasında, Antalya Karaalioğlu Parkı’nda geçen yıllarda olduğu gibi lezzet şöleni gerçekleşecek. gerçekleştireceğimiz bu büyük lezzet şölenine davet ediyoruz.”

Eylül’de başlayacak Food Fest ile beraber Antalya yeniden gündem de olmaya devam edecek. 5-Ekim – 12 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleşecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali beraber gözler yeniden Antalya’ya çevrilecek.

Soner Olgun’dan ‘İyi Bayramlar ‘ geceleri!

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kadıköy Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen Kalamış Yaz Festivali tüm hızıyla devam ederken 15 Ağustos gecesinin konuğu sevilen şarkıları ile Soner Olgun idi.



Başarılı sahne performansları ile yıllardır adından övgü ile söz ettiren Soner Olgun, Kalamış Yaz Festivalinde, müzikseverlere yine unutulmaz bir gece yaşattı. İyi Bayramlar diyerek gönüllerde yer ederken davudi sesi esprileri ile yine sahnesine renk kattı.

Yaz başından beri her hafta Bodrum’da sahne alan Olgun’u özleyen sevenleri konser alanını hınca hınç doldurdu. Haziran başında Esen Müzik’den çıkardığı yeni şarkısı Mehmet Hakan Balcı imzalı ‘ Bir Damlacık Aşkın Yeter‘ ile alkış alan sanatçı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Konser öncesi kendisini sevenleriyle buluşturan Kadıköy Belediyesine ve festivalde emeği geçenlere teşekkür eden Olgun; kültürün, sanatın ve medeniyetin başkenti Kadıköy’de sahne almaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Soner Olgun, geniş repertuarı ve kendine has tarzı ile dinleyicilere müzik ziyafeti yaşattığı konserinde; Neşet Ertaş Cem Karaca, Erkin Koray gibi pek çok efsane ismi de andı.

2 saat süren konser boyunca neredeyse bütün şarkılarını dev bir koro eşliğinde söyleyen Olgun, klasikleşen şarkısı Sevda Diye Bir Kuş’u seslendirirken konser alanında bulunan çiftleri dansa davet etti. Birbirinden eğlenceli anların yaşandığı konserin sonunda, dinleyiciler usta sanatçıyı, dakikalarca ayakta alkışladı.

Kalamış Atatürk Parkı’nda gerçekleşen festival 8 Eylül Pazar akşamına kadar devam edecek.

Can dostlar için 4 Eylül’de Küçükçiftlik Park’ta buluşalım!

Hong Konglu yönetmen Elizabeth Lo’nun İstanbul’daki sokak köpeklerini odağına aldığı “Stray” adlı belgeselinin, HAYTAP (Hayvan Hakları Federasyonu) yararına yapılacak özel gösterimi 4 Eylül’de KüçükÇiftlik Bahçe’de gerçekleşecek.



Küçük Çiftlik Film Kulübü’nde beyazperde bu defa can dostlarımız için aydınlanacak, etkinlikten elde edilen gelirin tamamı HAYTAP’a bağışlanacak. “Stray”, İstanbul sokaklarında hayatta kalmaya çalışan Zeytin, Nazar ve Kartal isimli üç sokak köpeğinin hikâyesi üzerinden, statüsüz ve güvenliksiz bir varlık olarak yaşamanın ne demek olduğunu gözler önüne seriyor. Periferi Film, Mobilet ve Brave Ist destekleriyle, URU organizasyonuyla düzenlenen özel gösterimin geliri can dostlar için harcanacak.

Verdiği bir röportajda, köpeklerin özgürce dolaştığını, bu hayli gelişmiş şehirde hayatı kendi kurallarına göre yaşadığını görmekten çok etkilendiğini belirten Elizabeth Lo, İstanbulluların köpeklerle ilişkisinin de kendisini şaşırttığını ekliyor: “'İnsanlar köpeklerde gerçekten bir saygınlık görüyor, onları kendi sokaklarına ve topluluklarına ait yurttaşlar olarak görüyor.”

Son dönemin parlayan yıldızı ‘Melis Fis’



Daha çok genç 2001 doğumlu Melis Fis, adını duyuyordum ama hiç dinlememiştim. Sosyal medya ve cover şarkıları ile adını duyurmuş olduğunu biliyordum. Geçtiğimiz hafta ki Urla tatilinde denize giderken arkadaşlarımın 7 yaşındaki kızları Asya ve Mila da olduğu için arabanın Spotify’i onların şarkılarını dinlemek zorunda idim haliyle ‘Caner Kara Kedi şarkısını dinledin mi? diyerek sorduklarından sonra yol boyunca Melis Fis şarkılarını dinledik. Aslında şarkıyı biliyordum ama kim söylüyor dersem yalan olurdu.

Kara Kedi ile beraber bir hafta içinde tam bir Melis Fis hayranı oldum bende, çok beğendim şarkılarını en son Sony Music etiketiyle 2 Ağustos tarihinde ‘Misket ‘ adlı şarkıyı çıkarmış genç popçu

Söz ve müziği Melis Fis’e ait olan parçanın aranjesini son yılların en popüler ve çalışkan müzik adamlarından Tarık İster hazırlamış.

Şimdilerde Melis Fis, kendine özgü tarzı ve güçlü yorumuyla dikkat çekmeye devam ediyor. 'Misket' ile dinleyicilere neşeli ve enerjik bir müzikal deneyim sunmayı hedeflemiş. Şarkının dinamik ritimleri ve keyifli sözleri, Melis Fis'in müzikal yeteneklerini bir kez daha gözler önüne seriyor.



Urla’da bağbozumu!

Denizi, doğası, özellikle şarabı ile ünlü İzmir'in en güzellerinden Urla'da 14 Ağustos tarihinde çok keyifli bir bağbozumu şenliği vardı. Son yıllarda coğrafi açısından çok değer kazanan Urla'da o gün gerçekleşen bağbozumu şenliği ilk önce kortej ile başladı. Kortejle renkli görüntülere sahne olan şenliğin açılışına ev sahibi olarak Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan’ın yanı sıra İzmir Büyükşehir Başkanı Dr. Cemil Tugay, Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet, daha evvelki belediye başkanları ve milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.



Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan gerçekleştirdiği açılış konuşmasında “Bu coğrafyanın bize sunduğu çok zengin bir flora var. Bu çeşitlilik Yarımadaya özgü çok kıymetli tarım ürünlerinin yetişmesini sağlıyor. Tarımsal faaliyetlerimiz ve ürün çeşitliliğimiz; Urla’da yaşayan bir çok kültürden insanın mutfağında farklı lezzetler doğuruyor. Bu kültürel mozaik, gastronomi alanındaki başarılarımızın da temellerini oluşturuyor. Antik dönemlerden beri bağcılık yapılan Urla’da, mübadele sonrasında bağlar sökülmüş ve yerine tütün dikilmiş. Avrupa’nın büyük ölçüde ihtiyacını karşılayan ve bu sayede Urla’nın en büyük gelir kaynağını oluşturan bağcılığın şimdilerde yeniden canlanması çok kıymetli. Ne demiş Atalarımız, ‘Bakarsan bağ bakmazsan dağ olur.’ Biz bakanlardan olmayı tercih ediyoruz. Baktığını görenlerden. Biz bu ülkenin taşına, toprağına, ağacına, insanına, hayvanına her daim sahip çıkanlardan olduk. Bu ülkenin bayrağına bu ülkenin bağımsızlığına sahip çıkmak ancak ve ancak memleketimizin değerlerini korumaktan geçtiğini daha çocukken öğrendik. Yanan her ağaçla ciğerlerimiz yanıyor, katledilen her hayvanla canımızdan can kopuyor. Bizler ne pahasına olursa olsun yaşatmayı tercih edenlerdeniz” dedi.

2600 yıldır geleneksel hale gelen Bağ Bozumu Şenliklerinde Malgaza Pazarı'nda Urla Kent Konseyi Orkestrası ve PİKAP, Urla Cumhuriyet Meydanı’nda Aysemen konseri gerçekleşirken gecenin finalinde Suavi’de sahne alan sanatçılar arasında idi. Çeşitli söyleşiler yapıldı etkinliklerde Diyetisyen Esra Akcan, Hadi Başman moderatörlüğünde Urla'da Zeytin ve Zeytinyağı adlı söyleşi de Pelin Omuroğlu ve Berna Çınar konuşmacılar arasında idi. Urla'da Üzüm Yetiştiriciliği söyleşisinde Muharrem Uslucan, Ali Bölükbaşı, Yıldıray Kurcal konuşmacı olarak katılırken yöre halkının etkinliklere katılımı yüksekti.

KAŞ VE CAZ !

Kaş Caz Festivali bu yıl 23-24-25 Ağustos tarihlerinde Kaş Marina'da, 6. kez müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Caz'ın büyüleyici ritimleri bir kez daha Kaş’ın ılık rüzgarlarına karışacak gibi.





Üç gün sürecek festivalde sanatçıların caz'ın etrafında birleşeceği deneysel ve yeniliğe açık sahne performanslarıyla, sürecek olan muhteşem bir müzikal yolculuk gerçekleşecek. Müzisyenlerin solo ve grup performansları, misafirlere denizin kıyısında caz müziği ile unutulmaz bir gece yaşatırken, Kaş Caz Festivali ılık esintiler ve yıldızlar altında bu yıl da eşsiz geçecek...

Bu senede Kaş Caz Festivali, yine etkileyici ve renkli bir programla karşımıza çıkıyor.

Kaş Marina’da gerçekleşecek estival boyunca açılışları, gün batımında Joy Fm ve Joy Jazz'den tanıdığımız Dj Barthez yapacak.

70’li yılların saykodelik, funk ve soul şarkılarını güncel alt yapı ile tekrar düzenleyen Hey! Douglas bu yıl Kaş Caz Festivali'nin açılış grubu olarak canlı performansla sahne alırken kendine has tarzı, sesi ve şarkılarıyla ülkemizin en önemli kadın yorumcularından biri olan Kalben, ilk gecenin kapanışını yapacak.

Festivalde ikinci gün, gelenekselden klasiğe, cazdan modern ve elektroya kadar farklı müzik türlerine adanmış çok çeşitli projeler üzerinde çalışan multi-enstrümantalist Deniz Mahir Kartal'ın solo performansı ile başlayacak. Başta Gürol Ağırbaş olmak üzere, önemli müzisyenlerden oluşan ekibi ile derinlikli vokaliyle Türkiye müzik sahnesinin en etkileyici vokallerinden Birsen Tezer festivalin ikinci gecesini renklendirecek.

3. ve son gün festivalin kapanışı, caz müziğin en önemli isimlerinden olan İlhan Erşahin'le gerçekleşecek. İlhan Erşahin’in free-from caz rif’lerini, Alp Ersönmez’in groovy basları, Turgut Alp Bekoğlu’nun güçlü davulları ve İzzet Kızıl’ın kıvrak perküsyonları tamamlayacak.

Ayrıca festivalde No Land, Fatih Erkoç gibi özel isimler de sahne alacaklar.