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Haluk Bilginer’in Hollywood’u etkileyen performansı!

Caner Ural
Caner Ural
Yayın Tarihi : 07-01-2025 16:02

Başrollerini Angelia Jolie ile  Haluk Bilginer’in paylaştığı  soprano Maria Callas’ın hikayesi  ‘Maria’ 21 Şubat’ta sinemalarda.


Uzun zamandır beklediğim bir  film idi ‘Maria’  Pablo Larraín'in yönetmen koltuğunda oturduğu, ünlü soprano Maria Callas'ın hikâyesinin anlatıldığı ‘Maria’  filmini geçtiğimiz hafta  Bir Film ‘in Caddebostan Kültür Merkezi Sinemalarındaki özel gösteriminde  izledim. Filmde  sesini kaybetme noktasında ki sanatçının şaşalı geçmişiyle hayatının   hesaplaşması var. Fransa, İtalya, Macaristan ve Yunanistan’da çekilen ‘Maria’ da  sanat yönetmeliği açısından oldukça başarılı.

Angelina Jolie'nin Callas'a hayat verdiği filmde, Haluk Bilginer ise, Callas'ın evliyken ilişki yaşadığı ve kendisine şiddet ve istismarda bulunan armatör sevgilisi Aristotle Onassis'i  canlandırıyor. ‘Çirkinim ama zenginim ‘diyerek dikkat çeken ‘çirkin cüce’ duruşu ile  epey etkileyici bir performans sergiliyor başarılı sanatçı. Film bu günlerde epey manşette  Hüriyet Gazetesi Kelebek yazarı Barbaros Tapan’ın Angelina Jolie yaptığı ile söyleşide güzel yıldızın Bilginer’den övgü ile söz edilmesi gurur verici.

Yakın zamanda  Disney  kanalında yayınlanacak The Veil adlı dizi de konuk oyuncu olarak seyirci ile buluşacak olan Haluk Bilginer ‘Maria’ da gerçekten muhteşem bir oyunculuk sergiliyor. ‘Maria’ da Bilginer’in Onassis’e benzeyen saçları, hafif kambur duruşu, elindeki purosu muntazam İngilizcesi dikkat çekiyor.

Daha evvel Jacqueline Kennedy, Prenses Diana ve Pablo Neruda gibi tarihi figürlerin biyografilerine imza atan Pablo Larraín, ünlü Yunan soprano Maria Callas'ın hikâyesini başarı ile beyazperdeye taşımış.

Prenses Diana'nın hikâyesinin anlatıldığı Spencer'ı kaleme alan, Peaky Blinders'ın yaratıcısı Steven Knight'ın bir kez daha Larraín ile işbirliğine giderek senaryosunu kaleme aldığı Maria filmi, ünlü sopranonun çalkantılı hayatının son dönemine odaklanmış.

 

Dakar Rallisi heyecanı başladı!

 

Dakar Rallisi 2025, 03 Ocak tarihinde  Suudi Arabistan’da başladı.

Kara taşıtları için Dünya’nın en zor motor sporları müsabakası olarak adlandırılan Dakar’da…



5 bin kilometresi özel etap olmak üzere 8 bin kilometre boyunca yine kıran kırana mücadeleye sahne olacak rallide, bu yıl şartlar daha da zorlu hale getirilmiş

Bisha’da start alan  rallide 15 gün boyunca arazi araçları, kamyonlar ve motosikletler 8 bin kilometre yol kat edecek. Mekanik dayanıklılığın ve pilotajın üst seviyede sınandığı 14 etaplık Dakar Rallisi’nde motosikletlerin görüş mesafesini ve güvenliğini artırmak için ayrı rotalar belirlenecek.

1978 yılında ilk kez Dakar’a dahil olan ve Original by Motul adıyla organize edilen kategori, Dünya’nın en zorlu yarışının en zorlu kategorisi olarak adlandırılıyor. Sadece motosikletlerin ve Quad araçların katıldığı bu kategoride 30 yarışçı hiçbir takım desteği almadan yarışacak. Sadece 80 litrelik kapsamlı bir sandık vasıtasıyla yarış boyunca ihtiyaç duyabilecekleri teknik ekipmanlar Motul tarafından sağlanacak.

Sporcuların daha zorlu bir ralli isteğini karşılıksız bırakmayacak biçimde çetin etaplarla donatılan Dakar Rallisi, 17 Ocak’ta Shubaytah’ta  sonuçlanacak…

 

6. Rotary  Örsçelik Balkan Kısa Film Yarışması!

2025  yılında sloganıyla yola çıkan Karaköy Rotary Kulübünün düzenlediği 6. Rotary Örsçelik Balkan Kısa Film Yarışması’nın bu seneki konusu "Barış ve Vefa" olacak.

“Barış” ve “Vefa” kavramları, tarihi süreç içinde insanoğlunun yaşamını güzelleştiren ve anlam katan insan aklının, tecrübesinin ve vicdanının ürettiği birbirini tamamlayan temel değerler... Bu değerlerden yola çıkarak hazırlanan 30 dakikayı geçmeyen kısa filmler için son başvuru tarihi 28 Şubat 2025 olarak  belirlendi.



Yarışmanın Seçici Kurul Başkanlığını tiyatro ve sinema sanatçısı Tamer Levent olurken seçici kurul'un ana kadrosunda  İstinye Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Figen Yıldırım, tiyatro ve dublaj sanatçısı Sevgi Gemici, Cumhuriyet Gazetesi Eğitim Müdürü ve akademisyen Figen Atalay, gazeteci yazar Murat Erdin, Kısa Film Yönetmenleri Derneği Başkanı Selvihan Eroğlu ve Cumhuriyet Gazetesi Kültür Sanat Editörü Öznur Oğraş Çolak yer alıyor. Ön Seçici Kurul ise; Ziya Uçkan, Dr. Sibel Turan Akan, Doç. Dr. Selen Gökçen Akyıldız, İrfan Hüseyin Yıldız ve Mert Karasoy’dan oluşuyor.

Yarışmanın ödül töreni 9 Nisan 2025 tarihinde saat 19.00'da Pera Müzesi'nde yapılacak.

Yarışmada birinciye 50 bin TL, ikinciye 30 bin TL, üçüncüye ise 20 bin TL para ödülü verilecek.

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