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Ayça Varlıer müzikal hazırlığında!

Caner Ural
Caner Ural
Yayın Tarihi : 09-12-2024 18:31

En son Karaköy'de yeni açılan bir mekanda izlediğim Ayça Varlıer, 10 Aralık Salı gecesi Cemal Reşit Konser Salonu'nda gerçekleşecek Haldun Dormen’in 70. sanat yılı gecesinde sahne alacak.

CRR’de  sürprizlerle dolu müzikal şölende  iki  müzikal şarkı seslendirecek olan başarılı sanatçı  yakın zamanda büyük projelere imza atma hazırlığında.

Geçtiğimiz günlerde Ayça Varlıer,  dünya çapında ses getiren Broadway müzikali “Wicked”in sinema versiyonu için başrol karakteri Elphaba’nın Türkiye sesi olarak seçilmişti.  Varlıer, seçildikten sonra sıkı bir disiplinle çalışarak başrolün hem dublajını yaptı hem de şarkılarını söyledi.

Üç hafta süren yoğun stüdyo çalışmalarını  bir hayli keyifli geçiren sanatçı  tüm şarkı kayıtlarını  Selim Atakan'ın müzik direktörlüğünde İmaj Stüdyoları’nda gerçekleştirdi. Universal Pictures tarafından tüm dünyada 22 Kasım’da gösterime giren   “Wicked”, milyonlarca hayranı olan Broadway müzikaline sadık kalınarak çekildi.

Türkiye'de ilk kez bu kadar büyük uluslararası bir müzikal film projesinin başrol seslendirmesinde yer alan Ayça Varlıer, Elphaba’yı  şimdilerde sahnede canlandırmak için  gün sayıyor.


Karaköy’de ki Asa Khai Jazz club açılış gecesinde başarılı bir sahne performansı sergileyen Varlıer’e sahnede Sabri Tuluğ Tırpan, Eylem Pelit ve Volkan Öktem’den oluşan POW Trio eşlik etti. Gecede Jam Session deneyimleri yaşanırken Ayça Varlıer sonrası sahnede şarkıları ile Şenay Lambaoğlu, Brenda Berin gibi özel isimler vardı.

 

Yalçın Gökçebağ Resim Yarışması Sonuçlandı!

Türkiye’nin yetiştirdiğ değerli ressamlardan Yalçın  Gökçebağ adına düzenlenen, 18-40 yaş arası amatör ve profesyonel sanatçıların katıldığı serbest temalı resim yarışması sonuçlandı.



Haziran ayı başında yazmıştım Yalçın Gökçebağ Resim Yarışması’nı 30 Eylül tarihine kadar başvurular devam etti. 4 Aralık akşamı Fenerbahçe’de bulunan Kaş Sanat Galerisinde gerçekleşen  ödül töreni jüri üyeleri, ressamlar ve yarışmacılarla etkinlik güzel bir ambians yaşattı.

Kültür sanat camiasında yaptığı çalışmalarla tanınan Doç. Dr. Fırat Sayıcı tarafından organize edilen yarışmada Türkiye’nin dünyaca tanınan isimleri jüri üyeliği yaptı. Resim sanatına ve güzel sanatlara ilgi çekmek, geleceğin önemli ressamlarını ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenen yarışmada jüri başkanlığını Yalçın Gökçebağ üstlenirken, Prof. Dr. Kıymet Giray, Prof. Fevzi Karakoç, Prof. Veysel Günay, Prof. Zahit Büyükişleyen, Prof. Özlem Üner, Dr. Öğr. Üyesi Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Resul Aytemür ve Mahir Güven gibi önde gelen sanatçılar jüri üyesi olarak yarışmaya değer kattı.

1.’ye 100 Bin, 2.’ye 50 Bin, 3.’ye ise 25 Bin TL para ödülü verildiği törende ön elemeyi geçen eserler de 15 gün sürecek sergileme hakkı kazandı. Azize Kınalıoğlu ve Berna İnan’ın mansiyon ödülü aldığı gecede üçüncülük ödülü Furkan Yurdakul’un, ikincilik ödülü Abbas Tuncer’in, birincilik ödülü ise "İki Ev Arasında 40 Yıllık Husumet" adlı çalışmasıyla Emre Çalış’ın oldu.

 

‘Hain’  13 Aralık’ta sinemalarda!

Macera ve  gizemin   içiçe olduğu ekranlardan tanıdığımız Berke Üzrek’in yazıp  yönettiği ‘ Hain ‘ 13 Aralık’ta sinemalarda!



Yapımcılığını Fix360 Entertainment'in üstlendiği intikam, entrika ve güç çekişmeleriyle dolu sahneleriyle dikkat çeken “Hain” filminde Haldun Dormen, Mustafa Alabora, Erkan Petekkaya, Yurdaer Okur, Meltem Beydilli, Ali Düşenkalkar, Itır Esen, Zeynep Şarlıgil, Engin Benli, Ümit Çırak, Elif Bilgetekin gibi deneyimli ve genç oyuncular rol alıyor.

Aksiyon, dram ve fantastik türlerini biraraya getiren "HAİN"  kendilerini özel ve dokunulmaz gören, sonsuz güç ve servet sahibi bir grup insanın özellikle erkeklerin; karmaşık ve entrikalarla dolu dünyasını anlatıyor.

 

‘Konuşan Resimler’ Veda Sergisi!

Ru Ceylan tarafından 2014’te yapılan ve Türkiye’nin ilk betimlemeli sergi serisi olma özelliği taşıyan ‘Konuşan Resimler’, İstanbul’da Atatürk Kültür Merkezinde 12 Aralık tarihinde gerçekleşecek açılış ile son kez sanatseverleri ağırlayacak.


Ustaların eserlerinden ilham alınarak yapılan 37 yeni eserin yer alacağı veda sergisinde ilk defa Cahide Sonku, Afife Jale, Nazım Hikmet, Tomris Uyar, Didem Madak, Atilla İlhan, Orhan Veli gibi edebi dâhiler ve sanat dünyasından usta isimlerden oluşan eserler 10. yıl veda sergisi kapsamında sanat tutkunları ile buluşacak.

Sanat dünyasının unutulmaz kadın figürleri10. yıla özel olarak hazırlanan veda sergisinin yıldızları arasında yer alıyor. Kuşaklar boyunca tiyatroculara ve cesur kadınlara ilham olan yeniliğin ve dönüşümün öncüsü Afife Jale, Türk sinema tarihimizin ilk yıldızı, ilk kadın yönetmeni ve yapımcısı Cahide Sonku, “İlk Kadın Opera Sanatçısı” unvanıyla “Atatürk Opera Ödülü”nün sahibi olan ilk Türk kadın opera sanatçısı ve ressam Semiha Berksoy, daha önceki Osmanlı romanlarında çizilen kadın tipinden farklı bir “kadın tipi” ortaya koyan Türk edebiyatının aktivist yazarı Fatma Aliye ve derin duygusal yankılarıyla Didem Madak, hem sanatlarındaki öncü rolleriyle hem de bu sergideki estetik temsilleriyle ilk defa sergi kapsamında yer alıyor.

 

 4. Red Sea Film Festivali’nde ünlü isimler!

5 Aralık tarihinde başlayan ve 14 Aralık 2024 tarihine kadar  Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde gerçeklşecek  4. Red Sea Film Festivali kapsamında, “Red Sea Souk” adıyla düzenlenen film marketinde Türkiye, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün destekleri ve TESİYAP’ın organizasyonu ile özel bir stantla yer almaya devam ediyor.

Festivalde ayrıca, Türk sinema ve dizilerinin uluslararası alanda tanınan ismi Tuba Büyüküstün, Red Sea Film Festivali’nin yarışma jürisinde yer alıyor.


Uluslararası Kızıldeniz Film Festivali olarak bilinen festivalde Tuba Büyüküstün yanında yönetmen Spike Lee’nin jüri başkanlığını üstlendiği ve Hollywood’un ünlü isimlerini ağırlandığı festivalde, İngiliz oyuncu Minnie Driver ve Mısırlı yönetmen Abu Bakr Shawky ile birlikte filmleri değerlendiriyor.


Jüri üyeliği göreviyle Türkiye’yi uluslararası sinema dünyasında temsil eden Büyüküstün, aynı zamanda Türk kadınını da bu prestijli platformda başarıyla temsil ediyor. Festival de ayrıca  Engin Altan Düzyatan, Nurgül Yeşilçay  gibi özel isimler var.

6-11 Aralık tarihleri arasında devam eden “Red Sea Souk” film marketinde yer alan Türkiye standı, sinema sektöründe faaliyet gösteren uluslararası profesyonellerin yoğun ilgisini çekiyor.

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