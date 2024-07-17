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Kerem Kazaz Dünya Ralli Şampiyonasına katılıyor!

Caner Ural
Caner Ural
Yayın Tarihi : 17-07-2024 17:27

Geçtiğimiz  Şubat ayında   Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ilk yarışı Sarıkamış Rallisi  Kars Sarıkamış’ta gerçekleştirilmiş üç gün süren zorlu  yarışmada  18 yaşındaki genç sporcu Kerem Kazaz ve Litvanyalı copilotu Andris Malnieks yarışın galibi olmuştu.

Şubat ayında Parkur Racing adına yarışan Kerem Kazaz, sezonun ilk yarışında elde ettiği bu galibiyetle Türkiye’de ralli sporu tarihine de adını yazdırmış, bu başarı ile Kazaz Türkiye’nin yarış kazanan en genç sporcusu olmakla birlikte, girdiği ilk yarışı birincilikle bitiren ilk sporcu idi.

 

Motor sporlarına 4 yaşında motocross ile başlayan 13 yaşında ulusal ve lokal motocross yarışlarında yer alan , 2020’de Ferda Dilege’nin eğitiminde kartinge başlayan, 15 yaşında 2021 Türkiye Pist Şampiyonası’nda yarışan en genç pilot olarak aldığı rekabetçi sonuçlarla dikkat çeken Kazaz, 2022 yılı Ocak ayında Norveç’te John Hougland’dan buzda sürüş teknikleri eğitimi almıştı.

 

Bu yaz 4 – 7 Temmuz 2024 tarihleri arasında Estonya’da koşulan FIA Avrupa Ralli Şampiyonasında, Ford Fiesta Rally3 Trophy’de birincilik kürsüsüne çıkarken aynı anda koşulan 2024 Letonya Ralli Şampiyonası’nın Estonya ayağında, tüm güçlü ve tecrübeli rakiplerini geride bırakarak genel klasman biricisi oldu.

 

Copilotu Hugo Magalhaes ile Letonya Rallisi ERC3 klasmanında da dördüncü olarak önemli puanlar almayı başaran genç pilot Kerem Kazaz, Avrupa Ralli Şampiyonası podyumunda İstiklal Marşımızı gururla dinletti. 

Kerem Kazaz  bundan sonraki rallisi 18 – 21 Temmuz’da Dünya Ralli Şampiyonası’nın Letonya ayağında olacak

 

Ferhat Göçer’den  Kıbrıs’a özel marş!

 

Geçtiğimiz Haziran ayında  Harbiye Açıkhava Sahnesinde verdiği muhteşem konserle sahnelerde 25.yılını kutlayan başarılı  sanatçı  Ferhat  Göçer besteci ve yorumcu kimliği ile müzik  alanında ki üretkenliğini non stop  devam ettiriyor.



Ferhat Göçer, 20 Temmuz 1974’te gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekatının 50. yıl dönümü nedeniyle özel marş besteledi. Söz ve müziği sanatçıya   ait olan ve “50. Yıl Şafak Marşı” adını taşıyan marş hem harekatın kahramanlarını anmak hem de Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesini onurlandırmak için büyük bir anlam taşıyor.

Göçer, bu yeni bestesi olan özel marşı ilk defa 19 Temmuz gecesi Kıbrıs’ta gerçekleşecek “Şafak Nöbeti Konseri”nde, 80 kişilik dev senfoni orkestrası eşliğinde seslendirecek. Saat 20.30’da gelenekselleşen fener alayı ile Çıkartma Çemberi’nden başlayacak olan “Şafak Nöbeti”, Ferhat Göçer’in konseriyle Çıkartma Plajı’nda sonlanacak.

Bu özel gece için duygularını paylaşan Ferhat Göçer: “Tüm şehit ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu tarihi günün yıl dönümünde, her şeyin yaşandığı o topraklarda; Kıbrıs’ta bu marşı seslendireceğim için çok heyecanlıyım. Bu marşı bestelerken yoğun bir araştırma sürecinden geçtim ve çok duygulu anlar yaşadım. Bu marşı Mücahitlerin ve Mehmetçiklerin mücadelesini anlatmak için besteledim. Kıbrıs Barış Harekatı’nın üzerinden tam yarım asır geçti. Uzun yıllar geçse de bu mücadeleyi unutmamalı, gelecek nesillere aktarmalıyız. Umuyorum ki bu acılar bir daha yaşanmaz. Barış hayatımızdan eksik olmasın.” dedi.

 

 

35. Şile Bezi Festivali Buray  konseri ile başlıyor!

 

Bu yıl 35.incisi gerçekleşecek Türkiye’nin en eski festivallerinden  Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali Şile’de 29 Temmuz – 11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.

 

İstanbul’un çok yakında Şile bezi, deniz feneri ve palamutuyla meşhur sahil beldesinde gerçekleşecek  Şile Belediyesi tarafından düzenlenen festivali  Şile’nin farklı noktalarında ve Ağva’da gerçekleşecek festivalde  Haldun Dormen, Müjdat Gezen, Mustafa Alabora ve Cemil İpekçi gibi Şile sevdalısı ustaların söyleşileri, “Bir Baba Hamlet” oyunu,  Sıla, Melek Mosso, Can Bonomo, Buray, BaBa ZuLa, Volkan Konak, Sena Şener, Atiye, Gazapizm, Zeynep Bakşi Karadağ, Erdal Erzincan ve Ece Dağıstan & Jamal Aliyev konserleri; uluslararası dans gruplarının gösterileri, Şile Bezi defileleri,  sergiler, atölyeler gibi birçok etkinlikten oluşan renkli bir program sunacak.

Adını, yıllardır yörenin ekonomisinin ve sanatının alt yapısını oluşturan coğrafi işaretli ürünü Şile Bezi’nden alan Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali, 1984 yılından bu yana devam eden, Türkiye’nin en eski festivallerinden biri.

Festival  Şile’nin değerlerini, kültürünü, kültürel mirasını korumayı ve tanıtmayı amaçlıyor. Yerel halkın hem ekonomik hem de sosyal yaşamını zenginleştirmesine katkı sağlayan Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali aynı zamanda Şile’nin ticari ve turizm potansiyelini artırarak bölgeye canlılık kazandırıyor. Hem yerel hem de uluslararası düzeyde katılımcıları ağırlayan festival, yerel geleneklerin ve el sanatlarının korunmasını, toplumsal farkındalığın artmasını ve yeni kültürel ifadelere olanak sağlamayı hedefliyor.
 

Melis Sökmen ve ‘ŞIP’

Çok severim Melis Sökmen’i ve şarkılarını 90 lı yılların unutulmayan sanatçılarından o, Ay başında  “Melis’le Dans” ismini verdiği projesinin ilk teklisi olan “ŞIP”ı Pasaj Müzik etiketiyle yayınladı.

 
Sözü ve bestesi Sadettin Dayıoğlu’na ait olan şarkının düzenlemesini  Şevket Nedim Ruacan yapmış.  Arıkan stüdyolarında kaydedilen şarkıya Duygu Soylu ve Aysun Sökmen  vokaliyleriyle  renk katmışlar.  ‘ŞIP’ın  mixi Arıkan Sarıkaya, masteringi ise George Konnings tarafından yapılırken şarkının akustik ve elekttik gitarda Caner Güneysu bas gitarda ise Buğra Kılıçak eşlik etmişler.

 

 

Tam bir yaz şarkısı olan ‘ ŞIP’ın Karaköy  ve Beyoğlu’nun çeşitli mekanlarında çekilen klibinin yönetmenleri  Can Katipzade ve Özge Mine Katipzade olmuş,   renkli cıvıl cıvıl görüntülerle karşımıza çıkan Sökmen’e klipte sanatçı Ahmet Alkış Peker eşlik ediyor.

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