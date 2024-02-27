'Yaşamak Mı Yoksa Ölmek Mi?' yeniden İstanbul’a geliyor!   

Şubat ayı ortasında İstanbul’a turneye gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın geçen sezon sergilemeye başladıkları adeta kapalı gişe oynadıkları, ‘Yaşamak Mı Yoksa Ölmek Mi’ adlı oyunu İstanbul Mecidiyeköy Büyük Sahne’sinde izledim.





İki perdelik trajikomedi dalındaki oyunu Nick Whitby yazmış, Yücel Erten çevirmiş, yıllar önce Ankara Devlet Tiyatrosunda aynı oyunda rol almış olan İlham Yazar başarı ile yönetmiş. Polonya’nın Naziler tarafından işgalinin hemen öncesinde geçen oyun konu, reji, oyunculuk ve sahne tasarım olarak bu yıl izlediğim en iyi oyunlardan.

Dekor tasarımını Murat Gülmez’in yaptığı oyunun kostüm tasarımı Çevren Sarayoğlu, müziklerini ki çok beğendim Ali Erel, koreografi Gizem Erden, ışık tasarımı Mustafa Bal, ses tasarımı İlker Sevüker, tasarım koordinatörlüğünü Emine Kaynak Yıldırım ve yönetmen yardımcılığını Işık Öztorun yapmış. Özellikle dönen sahne, oyuncuların raylı dekorda yürümeleri ve o özlediğimiz kar yağışı mükemmel idi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından hazırlanan oyunda Funda İlhan, Aydın Sigalı, Çağrı Mengüç, Ferdi Yıldız, Serhat Güzel, Zeynep Dilara Saydam, Levent Muratoğlu, Güliz Gençoğlu, Ozan Şahin, Duygu Mine Özcan, Onursal Yıldırım, Cemal Aldıç, Volkan Dinç, Su Özdemir, Sevcan Kuş Efe, Umut İsfen, Çağla Buldak Akarsu, İbrahim Aydın, Ahmet Buğra Karakoyun ve Işık Öztorun rol alıyorlar. Rolleri gereği Funda İlhan, Aydın Sigalı, Çağrı Mengüç, Ferdi Yıldız ve Volkan Dinç oldukça başarılı performans sergiliyorlar.

04 Mart ve 05 Mart tarihlerinde Ataşehir Das Das Sahnesinde üç defa sahnelenecek olan ‘Yaşamak mı Yoksa Ölmek Mi? olan oyun1939 yılında Varşova’da geçiyor. Polonya’nın Naziler tarafından işgalinin hemen öncesi yani. Özel bir tiyatronun Hitler karşıtı oyununun provaları sırasında politik-diplomatik gerekçelerle yasaklanması ile başlıyor. ‘’Hamlet’’ oyununa geri dönen tiyatroda, genç bir havacı teğmen ile oyuncu arasında bir flört baş gösterir. Almanlar işgali gerçekleştirmiş, tiyatro kapanmıştır. Havacı teğmen aracılığıyla bir Alman casusun Polonya’daki tüm direniş hareketini ele verecek listeyi Nazilere iletmek üzere Polonya’ ya geleceği bilgisine ulaşan oyuncular, bunu engellemek üzere harekete geçerler. Artık dekorları Gestapo karargâhına, kostümleri üniformaya, oyuncular da yurt sever direnişçilere dönüşmüşlerdir.

‘Yaşamak mı Yoksa Ölmek Mi? adlı oyunu tüm yönleri ile çok beğendim. İstanbul Şehir Tiyatrolarının yeni sahnelemeye başladığı Hüseyin Köroğlu rejisindeki ‘Yaşamak mı Yoksa Ölmek Mi? oyunu da yakın zamanda izleyeceğim.

30. yılında sahnede Yıldız Tilbe!

Kerki Solfej konserleri kapsamında Ataşehir’de bulunan Ülker Sports Arena’da gerçekleşen Yıldız Tilbe konserinde 30. yıllık sanat hayatının en güzel şarkılarını yorumladı.

Sanatçı biletleri günler evvelinden biten 10 bin kişiye verdiği dev konserle sahnede yine samimi içten davranışları kıvrak dansları ile rüzgar gibi esti.

Kral Pop sponsorluğunda gerçekleşen gece başlarken konserin başlamasına dakikalar kala dev arena “Yıldız” tezahüratlarıyla inledi.

Tilbe ‘Dizine Dursun’ şarkısıyla sahneye çıktığında yeniden bir alkış tufanı koptu ve seyircinin coşkusu gecenin bitimine kadar hiç dinmedi. Hayranları Yıldız Tilbe’nin her şarkısına eşlik etti. Uzun süredir konserden konsere koşan Yıldız Tilbe bu özel gece için repertuvarını yenileyerek özlenen şarkılarını seslendirdi. Zaman zaman mikrofonu seyirciye uzatarak onlara vokal yaptırdı.

Gördüğü sevgi ve ilgi karşısında duygulanan Yıldız Tilbe seyircisine teşekkür ederek “Sizleri çok seviyorum” dedi. Ülker Arena o kadar kalabalıktı ki sanatçı bir ara çömelip tribünlere bakarak ‘ Allah korusun, dikkatli oturun, Emniyet kemeriniz var mı?, bariyerde varmış’ diyerek stadyumun tepelerinde olanlara seslendi.

Bu arada Bülent Özdemir Şarkıları’ albümünün tek yeni şarkısı ‘Yalnızlık Eski Bir Ustadır’a imza atan Yıldız Tilbe, Youtube’da albümdeki diğer şarkıları seslendiren isimleri geride bıraktı. Tilbe ‘Yalnızlık Eski Bir Ustadır’ı geçen hafta ki Kartal İstMarina konserinde de söyledi…

Yıldız Tilbe 1 ay önce çıkardığı ‘Kalbimden Çıkmıyorsun’ henüz listelerde üst sıralardayken ‘Yalnızlık Eski Bir Ustadır’ı dinleyiciyle buluşturmuştu. Yıldız Tilbe’nin sözlerini yazdığı ‘Sana Değer’, ‘Hoşça Kal’, ‘Bozuyorum Yeminimi’ gibi birçok hit şarkının bestesini yapan Bülent Özdemir’in saygı albümünde yer alan şarkı klibi olmamasına rağmen binlerce kez tıklanan şarkı, dijital platform listelerinde de hızla yükseliyor

Türk modacı Recep Demiray Londra Moda Haftası’nda idi!

20 Şubat’ta biten moda dünyasının önemli buluşma noktalarından biri olan Londra Moda Haftası’nda dünyaca ünlü markalar yeni kreasyonlarını sergiledi.

Giorgina Ferri sponsorluğunda 16-20 Şubat tarihleri arasında düzenlenen moda haftasında, özel tasarımlarını sunan isimlerden biri de uluslararası modacımız Recep Demiray oldu.

Geçen yıl Milano Moda Haftası’nda koleksiyonuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Recep Demiray, bu kez İngiltere’nin başkenti Londra’da adeta Türk moda rüzgârı estirdi.

Leonardo Royal Tower Bridge London Hotel’de düzenlenen defilede Recep Demiray, 2024 sonbahar-kış kreasyonunda yer alan 20 özel tasarımını görücüye çıkardı. Ünlü Türk model Tuğçe Aral, podyumda baş manken olarak yürüdü.

Defilenin finalinde konuklarını selamlayan Recep Demiray, Londra Moda Haftası’nda Türk bir tasarımcı olarak yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Defileden elde edilecek geliri kendisi için özel anlamı olan bir sosyal sorumluluk projesinde değerlendireceğini belirten Recep Demiray, “Londra’da ülkemi temsil etmekten dolayı çok gururluyum. Giorgina Ferri sponsorluğunda yaptığım bu defileden elde edilecek gelir ile memleketim olan Diyarbakır’da Selman Köyü Orta Okulu öğrencilerine bir kütüphane kuracağız” dedi

Gabriel’in Düşü sahnede!

Sema Elcim’in yazdığı Ahmet Sami Özbudak’ın yönettiği ‘Gabriel’in Düşü’ Tiyatro Dea imzasıyla üç sezondur sahnede.



Üç toplumun hikayesini anlatan tek perdelik oyunda göçün etkileri, insan üzerinde gerçekleştirdiği tahribat sahneye taşınıyor.

Prömiyerini, 25.İstanbul Tiyatro Festivali’nde yapan Gabriel’in Düşü, 2022 yılında Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödüllerinde yılın oyun yazarı ödülünü almış başarılı bir oyun.

Kerem Pilavcı, Çiçek Dilligil, Ayşegül Tekin, Batur Belirdi, Burak Tamdoğan, Hande Öykü Ekmen ve Oğuz Öztekin gibi başarılı isimler rol alıyor.

Pınar Tınç’ın yeni sergisi!

Sanat hayatında 25. yılını yaşayan Çini mürekkebi ustası Pınar Tınç’ın Teşvikiye MAJİ Art Sanat Galeri’sinde 03 Şubat’ta başlayan yeni sergisi ‘Je T’aime! Seni Seviyorum’ 28 Şubat tarihine kadar devam ediyor.





Geçtiğimiz yıllarda Gecce de haberlerini yaptığım sanatçının bu sergisinde 20 eser yer alıyor.

Fransa, İtalya, Almanya, İsviçre, Amerika ve Afrika gibi dünyanın çeşitli ülke ve coğrafyalarında sergilere imza atan çini mürekkebi ustası sanatçının özel koleksiyonlarda da eserleri yer alıyor.

Soyut geometrik düzenlemeleri kendi içinde parçalara bölerek onlara yeni bir form kazandıran sanatçı, çalışmalarına tüm hızla devam ediyor.

‘’GELECEĞİN GÜÇLÜ KADINLARI 2024” PROJESİ

“GELECEĞİN GÜÇLÜ KADINLARI” projesinin üçüncüsü TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI ( TOG) yararına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde TİM Maslak Show Center’da gerçekleşecek.

İlki 2019 yılında gerçekleşen ve şimdiye kadar 100’ün üzerinde ünversite öğrencisi genç kadının bursuna destek olan haliyle büyük ses getiren projeden elde edilen gelirler TOG vakfı burs fonuna aktarılarak bu yıl ‘’Depremzede üniversite öğrencisi genç kadınların eğitimlerine destek olmak için kullanılacak.’’

İlham kaynağı olan 8 güçlü kadının kendi ülkelerinin modasını yansıtacak bu gecede yer alan tasarımlar Meltem Özbek, Özlem Kaya, Özlem Süer, Sudietuz, Tuvana Büyükçınar Demir, Zeynep Tosun, Züleyha Kuru gibi sektörün başarılı tasarımcılarının gözünden özel olarak sergilenecek.

Koreografisi Öner Evez tarafından gerçekleştirilecek defilede, özel olarak hazırlanan tasarımları taşıyacak güçlü kadınlar ise; Aslı İnandık, Aslıhan Malbora, Begüm Birgören, Bestemsu Özdemir, Burcu Biricik, Cansu Tosun, Cemre Baysel, Deniz Baysal Yurtçu, Deniz Işın, Dilara Aksüyek, Ecem Özkaya, Esra Dermancıoğlu, Evrim Alasya, Hazal Türesan, İrem Helvacıoğlu, Kübra Dağlı, Melisa Şenolsun, Melis İşiten, Merve Oflaz, Müjde Uzman, Necla Güngör Kıragası, Nilsu Berfin Aktaş, Özgü Kaya, Pelin Karahan, İpek Çiçek, Şahika Ercümen, Şebnem Hassanisoughi, Yüsra Geyik gibi değerli bu isimler proje için hazırlanan özel koleksiyon tasarımlar ile podyumda yer alırken, sinemamızın özel ismi Nur Sürer ise onur konuğu olarak katılacak.

Demet Özdemir’e Anna Visi sürprizi!

Sahnede o hepimizin şarkılarına bayıldığımız Anna Visi vardı, ilerleyen yaşına rağmen sesi fiziği özellikle enerjisi ile izleyenleri hayran bırakan sanatçı söylediği şarkıları ile gelenleri mest etti. Gecenin sürprizi mekanın ortaklarından Demet Özdemir’e yapılan doğum günü sürprizi oldu. Özdemir asıl 26 Şubat olan doğum gününü Anna Visi’nin sürprizi ve özel şarkıları ile o gecce kutladı.

Geccede Engin Akyürek, Sera Tokdemir, Mahsun Kırmızıgül, Arzum Onan, İbrahim Kutluay, Esin Övet, Ayşegül Mermer, Şirin Sever, Yasemin Şefik, Ayşe Özyılmazel, Adil Türk, Seda Altuner, Selma Semiz, Abdullah Bulut, Ergun Yıldız, Mustafa Ceceli, Meral Kınalı, Hatice Aslan, Mehmet Davran, Mehmet Üstündağ, Ali Ağaoğlu, Fuat Çağdaş, Oben Budak, Uğur Alkapar sanat cemiyet ve basın dünyasından gözüme çarpan özel isimler idi.