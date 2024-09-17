Bambaşka Bir Avşa!

Çocukluğumdan beri merak ettiğim, bir türlü gitme imkanı bulamadığım Avşa Adası’nda Adakarası Bağbozumu Şenlikleri'nde idim geçtiğimiz haftasonu. Marmara Adalar Belediyesi himayesinde gelişen etkinlikte Avşa Adası’nı biraz tanıma imkanını buldum.

Marmara Denizi’nin güneybatısında İstanbul’a 65 mil uzaklıkta olan Avşa Adası, günümüzde bağları, şarapçılığı, zeytinlikleri kıyıları boyunca uzanan geniş ve ince kumlu plajları, yer yer bakir doğası ile ilgi çekici bir tatil beldesi aslında. Ada’ya İstanbul’dan kalkan deniz otobüsü veya Tekirdağ ile Erdek’ten kalkan arabalı vapurlar ile gelebiliyorsunuz.

Avşa İstanbul’a yakın oluşu yanında coğrafi konumu ile dikkat çekici bir belde, yazları 100.000 kişiden fazla nüfusu yanında kışları aylarında yaklaşık 5.000 kişinin yaşıyor olması da dikkat çekici. Adanın çevresindeki koylara biraz el atılsa biraz koordine olsa Çeşme sahillerinden pek farkı kalmaz diye düşünüyorum. Çınar, Karadut, Şahintepesi mevkileri muhteşem. Ada meydanında sahilinde bulunan barlar eğlence hayatını yüksek tutuyor, adanın iç tarafındaki gece klüpleri yaz aylarında İstanbul’dan pop sanatçılarının performansları ile Avşa Gecelerini aydınlatıyor. Fakat halen 80’ler zihniyeti var ilk etapta Avşa’da yapılanmanın daha düzgün özellikle iskele meydanının daha konforlu hale gelmesi gerekiyor, tabela renk kirliğinin bir an evvel çözülmesi şart diye düşünüyorum. Yoksa çok güzel bir ada burası,

Yemek olarak hemen iskele yakınındaki Lakerda Avşa’yı tercih ettik, mezeleri yanında balık ve et çeşitleri mükemmeldi. İlk akşamın yemeğini adanın en bilinen şaraphanelerinden Büyülübağ’da aldık. Alp Törüner’in işlettiği bu mekanda İstanbul’dan tanıdığım başarılı Şef Saim Eser’in muhteşem reçetesine nail olduk. Özellikle zeytinyağlılar ve balık çeşitleri mükemmel idi. İkinci akşam yemeği için adanın bir ucunda yakın zamanda tadilata giren Otel Beyaz Saray’da idik, buranın konumuna bayıldım, burada yediğimiz iç pilav ve tandır herhalde hayatımda yediğim en iyi ikililerden biri idi. Konaklama için adanın merkezinde deniz ile içiçe yeni açılan Extra Vagant Hotel’de kaldık, küçük ama her yere yakın oluşu manzarası beğendim burayı. Ada’da deniz mükemmel idi.

Ada da bulunmamızın nedeni bu yıl ilk defa 13-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen Coğrafi İşaretli Ada Karası Üzüm Hasdı etkinlikleri için idi. Avşa Adası’ nda bağcılık ve şarapçılık temelleri Osmanlı İmparatorluğu zamanında, adada yaşayan Rumlar tarafından atılmış. Mübadeleden sonra Trakya göçmeni Türkler 1970’lerdeki turizm patlamasına kadar sürdürmüşler. Bu süreçte yok olmaya yüz tutan yerel üzüm çeşidi ‘Adakarası’ üzüm bağ sahiplerinin şaraplık üzümleri üretmeleri ile ilerlemeye başlamış.

Etkinlik boyunca bağcılık, tarım, turizmve gastronomi konulu paneller, workshoplar, tadım atölyeleri gerçekleşti.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer’in konuşmasıyla başlayan etkinlik Coğrafi İşaretli Ada Karası ve Ada Bağcılığı ile ilgili olarak Ebru Korali moderatörlüğünde Gamze Sezer, Alp Törüner, Ali İhsan Bortaçina, Tamer Uysal, Bağcılık ve Turizm İlişkisinde Fırsatlar bölümünde Tursab Gastoronomi Turizmi İhtisas Başkanı Erdal Çeri, Tursab Batı Karadeniz Yönetim Kurulu Üyesi Şebnem Urgancıoğlu, Karabük Üniversite’sinden Prof. Dr. Nuray Türker, Üzüm ve Sağlık konusunda Prof. Dr. Taylan Kümeli ile Üzüm Bağları ile ilgili olarak Sabiha Apaydın ve Gözdem Gürbüzatık konuşmaları ile devam etti. Gece gerçekleşen etkinlikte Uludağ Üniversitesi’nden mezun üç genç müzik öğretmeni İrem Avgin, Yeşim Naz Aksoy ve Rümeysa’nın kurdukları trio ile çok güzel bir müzik akşamı yaşadık.

Üçüncü gün Otel Beyaz Saray da Şef Levent Kaynak’ın hazırladığı Balıkesir Kahvaltısı ile başlayan etkinlik Slowfood Marmara Topluluğunun söyleşisi ile devam etti. Adil Çamur’un moderatörlüğünde gerçekleşen Nazım Tanrıkulu ve Elif Gözler Çamur’un söyleşisi Ada Karası Üzüm Hasadına değer kattı.

Avşa Adası’nı çok beğendim 2025 yazında illaki bir Avşa seyahatim olacak gibi!

Cansel Elçin ‘Misery’ yeniden tiyatroda!

Uzun zamandır tiyatro sahnelerinde olmayan başarılı oyuncu Cansel Elçin ve Sedef Akalın ile beraber Stephen King’in ‘Misery’ adlı eseri ile tiyatro sahnesinde olacak.

Tema Sanat Yapım Sercan Akkaya’nın yapımcılığını üstlendiği ve Kayhan Berkin’in yönettiği oyun, 11 Ekim'de Zorlu PSM’de gerçekleşecek prömiyeriyle izleyici karşısına çıkacaklar.

Ekim ve Kasım ayları boyunca değişik salonlarda sahnelenecek olan bu gerilim dolu ‘Misery’ yakın zamanda Anadolu turnesi kapsamında da Türkiye'nin çeşitli illerinde de tiyatro severlerle buluşacak.

Stephen King’in aynı adlı klasik romanından uyarlanan ‘Misery’, 1990’da filme çekilmiş ve büyük beğeni toplamıştı. Başrolünü Kathy Bates ve James Caan’ın paylaştığı film, kısa sürede kült statüsüne ulaşarak korku sinemasının en bilinen eserleri arasında yerini almıştı.

Cansel Elçin’in yalnızca başrolü üstlenmekle kalmadığı, aynı zamanda oyunun İngilizceden Türkçeye çevirisini de gerçekleştirdiği bu yapım, izleyicilere gerilim dolu bir deneyim sunmayı hedefliyor. Yönetmenliğini Kayhan Berkin'in üstlendiği, dekor ve kostüm tasarımında Merve Yörük’ün imzası bulunan oyun, atmosferiyle seyirciyi derinden etkileyecek.

Altın Kozalar sahiplerini bekliyor!

Bu yıl 23-29 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali için geri sayım başladı.



Demet Akbağ ve Uğur Polat’ın Onur Ödülü alacağı, Güler Ökten, Mazlum Kiper ve Muzaffer Hiçdurnaz’ın Orhan Kemal Emek Ödülü alacağı festivalde yerli yabancı film gösterimleri yanında panel, söyleşi, workshoplar, konserler yanında çeşitli atölyelerde olacak.

Nuri Bilge Ceylan’ın jüri başkanı olacağı Ulusal Uzun Metraj Yarışmasında Mehmet Aslantuğ, Serenay Sarıkaya, Nermin Yıldırım, Mustafa Kara, Ayris Alptekin ve Müge Turan jüri de olacaklar.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda finale kalan 11 film geçtiğimiz günlerde açıklandı. 10’u Türkiye’de ilk kez seyirciyle buluşacak filmlerden, 5'i de dünya prömiyerini Adana’da Altın Koza’da yapacak.

Bu yıl jüri karşısına, Vuslat Saraçoğlu’nun “Bildiğiniz Gibi Değil”, Erkan Tahhuşoğlu’nun “Döngü”, Türker Süer’in “Gecenin

"Kıyısı”, Hikmet Kerem Özcan’ın “Hakkı”, Murat Fıratoğlu’nun “Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri”, Burak Çevik’in “Hiçbir Şey Yerinde Değil”, Ceylan Özgün Özçelik’in “On Saniye”, Doğuş Algün’ün “Ölü Mevsim”, Zeynep Köprülü’nün “Su Yüzü”, Orhan İnce’nin “Umut” (Hêvî) ve Gürcan Keltek’in “Yeni Şafak Solarken” adlı filmleri çıkacak ve sinemaseverlere Altın Koza heyecanı yaşatacaklar.

Yosi Mizrahi’nın sunumuyla OutdoorFest bu hafta!

Çekmeköy Nefes Ormanı’da 21-22 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek OutdoorFest, doğa ve macera tutkunlarını bir araya getirmeye hazırlanıyor.



Başarılı sinema ve tiyatro oyuncusu Yosi Mizrahi’nin sunumu ile gerçekleşecek OutdoorFest’da offroad parkuru, binicilik, drone ve enduro gibi çeşitli deneyim alanları, atölyeler, ünlü isimlerin katılımlarıyla gerçekleşecek Nature Talks ve konserlerle eğlenceli bir festival olacak.

Festivalde ayrıca Outdoor Awards kapsamında sürdürülebilirlikten doğaya katkıya kadar bir çok alanda kendini kanıtlayan markalar ödüllendirilecek.

Doğa, aktivite, spor ve sağlıklı yaşam severleri buluşturan, OutdoorFest’de 21 Eylül akşamı OutdoorFest ile eşzamanlı olarak öne çıkan markalar “Outdoor Awards” ile ödüllendirilecek. Bu yıl 3. kez gerçekleştirilecek olan Outdoor Awards, bu yıl da sürdürülebilirlikten doğaya katkıya kadar pek çok alanda öne çıkan markaları toplamda 42 kategoride outdoor’un en iyileri olarak onurlandıracak. Outdoor Awards, tüm festival katılımcılarına açık olacak.

Doğayı seven herkesi buluşturacak olan bu festivale “Popy Para” indiren herkes ücretsiz olarak katılabilecek.

TİYATROKARE YENİ SEZONA HAZIR!

Tiyatrokare, 33. mevsiminde yeni sezona, repertuarındaki yer alan dört oyun ve iki farklı proje hazırlanıyor.

9. sezonunda da aynı ilgi ile devam eden ve başrolleri Suna Keskin ve Melek Baykal tarafından oynanan "Ahududu” oyunu, yıllar sonra Nevra Serezli’nin tiyatroya döndüğü beş sezondur devam eden, 11 farklı dalda ödül almış olan ”Ağaçlar Ayakta Ölür”, Cumhuriyet’in 100. yılı için özel olarak hazırlanan ve genel istek üzerine 2024 yılında sadece üç kez sahnelenecek “Veda” oyunu ve interaktif komedi “Şen Makas” bu sezonda tiyatro severleri güldürmeye eğlendirmeye devam ediyor.

Melek Baykal, Jess Molho, Fatih Gülnar, Özgür Yetkinoğlu, Selim Tezin, Müge Kement ‘in oynadığı, Guiness Rekorlar Kitabına Amerikan Tiyatro Tarihinin en uzun süreli oynanan komedisi “Şen Makas” Türkiye rekorunu kırmaya aday gibi.