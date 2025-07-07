Kim bu kızlar? Manifest!

Gerçekten 'Kim bu kızlar?' sorusunu soramadan edemiyor insan kendine, son dönemin en popüler, Türkiye’nin en yeni kız grubu ‘Manifest’ şu aralar oldukça revaçta,

Son günlerde 'Manifest grubunun konserine yer bulamıyoruz Caner, tanıdığın var mı?' diye oldukça telefon almadım değil. Manifest hit şarkıları, görkemli klipleri ve sosyal medyada yarattığı etkiyle adından her geçen gün daha da fazla söz ettiren grup oldu bir anda, özlediğimiz enerjiyi geri getirmekle kalmıyor, her yeni projesiyle heyecanı büyütmeye devam ediyorlar! Biletleri günler önce biten konserlerinin ardından, sahneye koydukları şovla herkesi şaşırtan Manifest bu sefer sahne performansını Türkiye’ye yayıyor.

Bubilet’in verilerine göre Manifest’in Türkiye turnesi, biletlerin satışa açılmasının ardından ilk 24 saat içerisinde şimdiye kadar Türkiye’de gerçekleşen turneler arasında en yüksek bilet satışına ulaşmış.

Eylül ve Ekim aylarında Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Eskişehir, Adana, Konya ve Kayseri’de gerçekleşecek konserlerin biletleri Bubilet’te satışta hatta çoğu da tükenmiş durumda. Yıllar evvelinin Çıtır Kızlar grubunun ‘Yaşanacaksa Yaşanacak’ hayli sükse yapan Manifest şimdilerde sold out olan 19 Temmuz da ki Harbiye Açıkhava Konserine hazırlanıyor.

Sueda, Hilal, Lidya, Zeynep Oktay, Mina ve Esin’den oluşan ve büyük bir hayran kitlesi olan müzik grubu Manifest, kendi isimlerini taşıyan ve 28-29 Haziran tarihlerinde Sarıyer Life Park’ta gerçekleşen iki günlük Manifestival’e imza atan grup festivalin iki gününde de sahne aldı.

Büyük bir sahne, stil ve müzik şovunun yaşandığı her iki günde de grup, “Zamansızdık”, “Arıyo”, “KTS”, “Snap”, “Yaşanacaksa” gibi şarkılarını, büyük beğeni toplayan dans performanslarıyla birlikte sundu. Grubun performansına ışık ve led ekrandaki video performans gösterileri de eşlik etti. Manifest sahne şovlarıyla olduğu kadar özgün stilleriyle de sahne modasına yeni bir soluk getirdi.

Manifest 19 Temmuz da Harbiye Açıkhava, 30-31 Ağusros Sarıyer Life Park, 13 Eylül Bursa, 14 Eylül İzmir, 20 Eylül Konya, 21 Eylül Antalya, 4 Ekim Kayseri, 5 Ekim Adana, 11 Ekim Eskişehir, 17 Ekim Ankara’da sahnedeler.

Tavşan İmparatorluğu’nun festival yolculuğu devam ediyor!

Seyfettin Tokmak’ın yazıp yönettiği “Tavşan İmparatorluğu”, uluslararası festival yolculuğuna ödüllerle devam ediyor.

Tayvan’ın başkenti Taipei’de düzenlenen Taipei Film Festivali’nin Yeni Yetenekler Yarışması’nda yarışan film, Yönetmenler Birliği tarafından En İyi Film Ödülü’ne değer görüldü.

Dünya prömiyerini geçtiğimiz Kasım ayında Tallinn Black Nights Film Festivali’nde yapan “Tavşan İmparatorluğu”, burada En İyi Senaryo ve En İyi Görüntü Yönetimi ödüllerinin sahibi olmuştu.

Yetişkin dünyasının acımasız kurallarına karşı çocukça bir cesaretle direnen Musa’nın hikâyesini anlatan filmde, Alpay Kaya, Sermet Yeşil, Kubilay Tunçer, Perla Palamutçuoğulları ve Emrullah Çakay rol alıyor. Görüntü yönetmenliğini Claudia Becceril Bulos’un, sanat yönetmenliğini Tora Aghabayova’nın, kurgusunu ise Vladimir Gojun’un üstlendiği filmin müziklerinde Erkan Oğur’un imzası bulunuyor.

Hakan Aytaç’ın yeni kitabı BALAYI!

Hakan Aytaç yeni kitabı Balayı geçtiğimiz günlerde Tara Kitap tarafından yayınlandı, insanın yanılgıları ve yenilgileri üzerinden kişisel ve toplumsal manzaralar gösteriyor.

İnsanın en büyük zaafı birini sevmek ve ona güvenmek midir, yoksa bu duygu zamanla karanlığın rengine bulandığından mı insan böyle düşünür? sorularına yanıt bulan ‘Balayıı’ görkemli bir düğünle evlenen çiftin hikâyesini anlatıyor, kitabı okudukça sadece çiftin değil çevrelerindekileri de roman içinde görüyorsunuz.

Yazar Hakan Aytaç, Alaçatı’da bir kaza sonucu bölge halkının huzurunu kaçıran, kendi hayatlarını da kâbusa çeviren Maria ve Mustafa’nın sesinden balayında ortaya çıkan yalan çemberini kaleme almış.

Yazarın kaleminden; hukukun yeraltı dünyası karşısında nasıl teslim olduğunu, haklının değil güçlünün borusunun öttüğünü, sıradan halkın çaresizliğini ve yeni evlenen bir çiftin, ciddi bir tehlike altındayken birbirlerine olan güvensizliklerine anlatan bir gerilim hikâyesi var ‘Balayı’da !