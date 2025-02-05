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Yeni oyunu yeni filmi ile Bülent Şakrak!

Caner Ural
Caner Ural
Yayın Tarihi : 05-02-2025 10:20

Başarılı  oyuncu Bülent Şakrak 2025  yılına yoğun bir çalışma takvimi ile girdi, Ocak ayı başında Fişekhane’de gala yapan  ‘İstanbul’un En Güzel Kızı’ oyunu yanında yakında vizyona girecek ‘Aşk ve Yemek ‘ filmi ile gündemde sanatçı.



Onu ilk yıllar evvel Harbiye ‘de Kenter Tiyatrosu’nda izlemiş ve oyunculuğu çok beğenmiş, sanatçı kimliği yanında  ileri ki yıllarda sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile insanlığını  bir kez daha taktir etmiştim.  Ünlü oyuncu şimdilerde  bu sezon sahnelediği tek kişilik oyunu  Levent Tülek’in yazdığı Mehmet Birkiye’nin yönettiği ‘İstanbul’un En Güzel Kızı’  oyunu prömiyerinde Fişekhane’de izledim. Aslında  oyun geçen yıl İKSV Tiyatro Festivalinde seyirci ile buluştu ama, yenilenmiş hali ile yeniden sahnede.


Tek perdelik oyunda Bülent Şakrak oto tamircisi Oktay rolünde. Oto tamircisi ama şık kıyafeti ile  dikkat çekiyor sanatçı. Kendine bir beden büyük gelen babasının ceketiyle İstanbul’un En Güzel Kızı’nı anlatıyor.

Bülent Şakrak oyun afişi
Çocukluktan beri arabalara meraklı Oktay hatta  babasından oyuncak araba istediği için tokat bile yemiş o dönem. Oldukça gerçek oynuyor Şakrak rolünü, oto tamircisi babasının ölümünden sonra işin başına geçen Tamirci Oktay o sahneyi o kadar inandırıcı oynuyor ki Şakrak yediği tokadı sanki siz de bir anda yüzünüzde hissediyorsunuz. Babasına ani kızgınlıkla  "Ölsen keşke" demiş bir anda, bir süre sonra  oto tamircisi babasını tamirhanede çıkan yangında kaybetmiş. Bir anda  okulu bırakıp tamirhanede çalışmaya, baba mesleğini devam ettirmeye  karar vermiş. İstanbul’un En Güzel Kızı konu olarak hiç yabancı olmadığımız bir metin ama Bülent Şakrak’ın sahnedeki ve performansı ayrı  bir  değer  katıyor oyuna.



Oyun 8 Şubat Antalya, 17 Şubat Tekirdağ, 18 Şubat İstanbul Kozzy, 19 Şubat  Ankara, 20 Şubat İstanbul, 23 Şubat Stuttgart, 25  Şubat Ankara, 26  Şubat’ta Eskişehir’de sahnelenecek.

‘Aşk ve Yemek ‘ Bülent Şakrak’ın yakında vizyona girecek yeni filmi Uğur Güneş, Osman Sonant,  ve Ceren Taşçı’nın kardeşleri canlandırdığı film . Komedi dozu yüksek sıcacık hikayesini izleyen sinema severler, bir taraftan aşka doyacaklar, diğer taraftan da birbirinden lezzeti yemekleri görünce adeta acıkacaklar…

 

Yönetmenliğini Müge Uğurlar’ın yaptığı, Makbule Kosif ve Derya Kara’nın senaryosunu yazdığı filmin  diğer oyuncu kadrosu da şampiyonlar ligi gibi. Hande Doğandemir, Hatice Aslan, Emre Basalak, Ferhat Işıktaş, Gün Akıncı, Merve Özgüneş, Oğuzhan Şener ve Yusuf Baymaz’ın da yer aldığı film, İpek Yolu’nun geçtiği, doğası ve yemek kültürü ile Türkiye’nin öne çıkan şehirleri arasında yer alan Tokat’ta geçtiğimiz yaz çekildi.



‘Aşk ve Yemek’in konusuna gelince baba mesleği kebapçılık yapan Adanalı dört kardeş Civan (Uğur Güneş), Derviş (Osman Sonant), Feride (Ceren Taşçı), ortanca kardeş Ruşen’in (Bülent Şakrak) yaşadıkları yerde herkesi dolandırması nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalırlar.  Doğru ve dürüst olmayı en büyük erdem sayan bu aile, ortadan kaybolan kardeşleri Ruşen’i geride bırakarak yeni bir hayat kurmak için Samsun’a doğru yola çıkarlar. Ancak bu yolculuğun onlara büyük sürprizler hazırladığından habersizdirler. Bu sürprizler o kadar büyüktür ki, tüm kardeşlerin hayatları baştan aşağı değişecek ve hepsi geri dönülmez bir yola girecektir…

B12 Medya / Emre Balık,  Q Medya / Uğur Güneş,  SBS Medya / Müge Uğurlar  ve Famelog Content /Şule Şentürk’ün ortak yapımıyla sinema dünyasına kazandırılacak olan ‘Aşk ve Yemek’, A90 Pictures’in dağıtımıyla sinema izleyicisi ile  yakın zamanda beyazperdede buluşmaya hazırlanıyor.

 

Küçük Balkon izlenmeli!

Küçük Balkon sezonun en yeni oyunlarından Can Kılcıoğlu’nun yazıp  yönettiği oyunu  hafta sonu Alan Kadıköy sahnesinde izledim.



Yaklaşık 25  yıldır sanat dünyasında olan Vildan Atasever’i ilk defa sahnede görmek güzel idi.

Küçük Balkon Damla ve Nehir adlı iki kız kardeşin hikayesi aslında hasta annelerinin tesiri altında kalan kardeşlerin içsel hesaplaşmaları  anlatılıyor.

Tek perdelik oyunda Vildan Atasever yanında  Nazlı Senem Ünal ile beraber Deniz Karaoğlu’da rol alıyorlar. Üç oyuncu da ciddi anlamda başarılı.

Yazar Kılcıoğlu  iki kız kardeşi çarpırtırırken   Burak karakteri ile izlediğimiz Küçük Balkon’un sürpriz oyuncusu Deniz Karaoğlu’nu sahnede çok kullanıyor, yer yer esprili yer yer alaycı diyalogları ve bakışları ile Karaoğlu  çok iyi performans sergiliyor, Nazlı Senem Ünal geçtiğimiz yıllarda izlediğimiz ‘Menajerimi Ara ‘ dizisindeki sekreter kızdan sonra çok güçlü oyunculuk ile Küçük Balkon’da,  ben konu ve reji açısındanda çok beğendim oyunu, izleyin derim.



Oyun   5 Şubat Watergarden, 7 Şubat Bursa Podyum, 15 Şubat Moll of İstanbul, 20 Şubat Ankara, 21 Şubat Eskişehir, 26 Şubat İzmir, 27 Mart’ta Fişekhane’de izlenebilinir.

 

AYŞEGÜL ALDİNÇ’ den “BU AKŞAM GÜN BATARKEN GEL”


Pop Müziğimizin başarılı  kadın vokallerinden her daim kendini yenileyen Ayşegül Aldinç 13 Şubat gecesi Fişekhane’de ki konseri için gün sayıyor.



Aldinç büyük ses getiren “Kadının Türküsü” projesinin Garaj Müzik etiketli ikinci albümü, Türk pop müzik tarihine adını yazdırarak unutulmazlar arasına giren Ayşegül Aldinç’le devam ediyor.

Sözleri Ahmet Rasim’e müziği Tatyos Efendi’ye ait bir İstanbul şarkısı olan Bu Akşam Gün Batarken Gel” Ayşegül Aldinç’in güçlü ve eşsiz yorumuyla 31 Ocak Cuma günü yayınladı.                                                                                              
Düzenlemesi Salih Korkut Peker'e ait olan bu değerli  eser, bir beste olmasına rağmen içeriği ve ilhamı itibarıyla tam bir "uşşak kadın türküsü şarkının miks ve masteringi Abdurrahman Tarikçi imzalı.


Müzik: Fahir Atakoğlu

Fahir Atakoğlu’nun İstanbul’da başlayıp, notaların izinde ABD’ye kadar uzanan müzikal yolculuğu; “Müzik: Fahir Atakoğlu” belgeseli  geçtiğimiz İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’de görkemli bir  gece ile  tanıtıldı.

Lise mezuniyetinin ardından müzik eğitimi için  Londra'ya giden sanatçı  Türkiye’ye döndükten sonra reklam ve belgesel müzikleri yapmaya başlayan ve iki alanda da büyük ses getiren Atakoğlu, 1994’te kendi adını taşıyan ilk solo albümünü çıkarmış,  Sezen Aksu, Aysel Gürel gibi sanatçıların söz yazdığı besteleri, geniş kitlelerce tanınmasını sağlamış. Sanatçı, kariyeri boyunca bale, tiyatro, dizi gibi çok farklı alanlarda beste yaptı.



Senfonik eserleri, film müzikleri ve özgün caz çalışmalarıyla tanınan Atakoğlu, uluslararası alanda birçok ödüle layık görüldü. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli müzik festivallerinde yer aldı. Los Angeles'taki dünyaca ünlü Kodak Tiyatrosu ve New York'taki Carnegie Hall gibi sahnelerde başarılı konserler verdi.

 Fahir Atakoğlu, 1994'teki solo albümünden bu yana 17 albüm çıkardı. Belgeselde, Fahir Atakoğlu ve müziği, birlikte çalıştığı pek çok sanatçı arkadaşının gözünden de anlatılıyor.

Yapımcılığını Vega Ajans Vildan Mumcu Özol ile Gökhan Mumcu’nun üstlendiği belgeselin yönetmeni Batuhan Tunçer. Görüntü yönetmeni Aydın Kapancık. Müzikler Fahir Atakoğlu’na ait. Azade Aslan Kalaycı’nın senaryo tasarım ve editörlüğünü üstlendiği ‘Müzik: Fahir Atakoğlu” belgeseli büyük bir  beğeni ile izlendi, özellikle öncesi verilen konser  muhteşem idi.

Gecede  sanat dünyasından Hülya Koçyiğit, Emel Göksu, Fadik Sevin Atasoy, Şebnem Köstem, Gizem Erman Soysaldı, Hümay Güldağ, Ali – Aysun Kocatepe, Nefise Karatay, Zeynep Sağdaş,  Toprak Sergen, Şebnem Schaffer, Melih Ayraçman, Murat Evgin, Sibel Aytan, Kerem Görsev, Brenda Berin, Şahnaz Çakıralp,  Aslıhan Karalar, Esin Hoşsöyler, Berk Arcan, Ozan Kaya Oktu, Eylem Kaftan, Bensu Orhunöz, Sema Keçik, Emre Özmen, Cemre Arda, Melih Özkaya, Gökberk Yıldırım, Hülya Diken, Keremcem, Göktuğ Sevinçli, Sultan Sarohan, Ceren Aksan gibi özel isimler vardı.

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