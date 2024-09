Alanya’da Mango zamanı!

Türkiye’nin dünyaya açılan en önemli şehirlerinden Antalya’da geçtiğimiz hafta bu yıl 3. üncüsü gerçekleşen Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali’deydim.





Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek himayesinde üç yıldır gerçekleşen bu verimli etkinlikte Antalya’nın zengin mutfak kültürünü tanıtmak, yöresel lezzetlerini ve coğrafi işaretli ürünlerini geniş kitlelere duyurmak ile birlikte muhteşem bir etkinlik yaşandı.

Food Fest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali, Alanya ilçesinde avokado ve mango hasadı ile başladı.

Antalya yerel lezzetlerini dünya ile buluşturmayı hedefleyen Foodfest Gastronomi Festivali kapsamında Konaklı Mahallesi’nde yer alan bir avokado bahçesinde gerçekleştirilen hasada; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir katıldı.

Avokado bahçelerini birlikte gezdiğimiz Başkan Muhittin Böcek; “Alanya’nın verimli topraklarında 38 tropikal meyve yetiştiriliyor. 20’sinin üretim adaptasyonu sağlanmış şekilde üretimi yapılıyor. Turizm ve tarım birbirinden ayrılamaz. Yerelden kalkınma bizim en önemli projelerimizden biridir. Üreticilerimizin her zaman yanındayız. Her ilçemizin coğrafi konumuna göre farklı ürünlerin yetiştirilmesine katkı sağlıyoruz.” dedi.

Avokado bahçesinde, Alanya’nın tropikal ürünlerinden yetiştirilen ürünler gazetecilere tanıtıldıktan sonra mango hasadı gerçekleştirildi. Başkan Muhittin Böcek ve Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, mango serasına girerek hasat yaptı. Gerçekleşen basın gezisinde arkadaşlarım Jülide Dalyan ve Dinçer Karalar ile festival alanında Alanya Mangosu standında tadını çok beğendiğimiz mango hatırası çekildik.





“Antalya’dan Dünya’ya” mottosuyla gerçekleşen etkinliğe halkın yoğun ilgisi vardı. Karaalioğlu Parkı’nda düzenlenen açılış törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Sert, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Antalya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, ANSİAD Başkanı Ercan Özbek ve çok sayıda davetli katıldı.

Gastronomi Festivali’nin açılış konuşmasını gerçekleştiren Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Sert, tarımın başkenti Antalya’nın örtü altı tarımda ülke üretiminin yarısını karşıladığına dikkat çekerek, “Antalya’mız yerel mahsulleri, eşsiz lezzetleri, zengin gastronomisi ve tescil edilmiş 18 coğrafi işaretli ürünleri ile turizm, tarım ve ekonomimiz için büyük bir değer yaratmaktadır. Antalya’mızın her zeytin dalı, her narenciye ağacı, her coğrafi işaretli ürünü, milletimizin gücünü ve medeniyetimizin köklü yapısını simgeler. Bu nedenle, Antalya’nın mutfağını desteklemek, sadece bu kenti değil, tüm ülkemizi güçlendirmektir. Antalya sadece Türkiye’nin değil, dünyanın gastronomi başkenti olmaya aday olan kadim bir şehirdir” dedi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin ise Türk kültüründe misafirin çok önemli bir yeri olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Bizler en güzel odamızı misafirlerimize ayıran bir milletiz. Türkiye’nin misafir odası Antalya’dır. Dünyanın en zengin mutfaklarından biri Türk mutfağıdır. Türkiye’nin misafir odasında Türkiye’nin sofrasını Antalya’da kuruyoruz” diye konuştu.

Festivalin ilk gününde düzenlenen “global ve yerel pazarlarda Antalya gastronomisi ve turizm tanıtımı için sürdürülebilir politikalar” panellerinin moderatörlüğünü gastronomi sektörünün önemli isimlerinden Vedat Başaran ve Reha Arar gerçekleştirdi. Beslenme uzmanı Dilara Koçak’ın söyleşisiyle devam eden festival, popüler şarkıcı Ottila’nın konseriyle katılımcılar ve misafirlere keyifli anlar yaşattı.

Festivalin ilk gününde düzenlenen “Global ve Yerel Pazarlarda Antalya Gastronomisi ve Turizm Tanıtımı İçin Sürdürülebilir Politikalar” panele gerçekleştirildi. Gastronomi festivalinin ilk gününde beslenme uzmanı Dilara Koçak, söyleşi de Antalyalılarda buluştu. 3. Uluslararası Food fest Antalya Gastronomi Festivali’nde açılan stantlarda Antalya mutfağı vatandaşlara tanıtıldı.





7 Eylül Cumartesi günü gastronomi sektöründen önemli isimleri neredeyse hepsi Antalya’da idi. Local Chef Yarışması’nda birbirinden seçkin altı otel yarışmaya katılım gösterirken, birçok panel, söyleşi, workshop ve tadım gerçekleşti. Sözen Group CEO’su Gökmen Sözen’in moderatör olduğu söyleşide Dünya Mutfağı ile Lokal Ürünlerin Adaptasyonu şef Danilo Zanna ile yapıldı.



Show Tv’de hafta içi her sabah Ebru Akel ile beraber ‘Bu Sabah’ programını sunan başarılı Anchorman Murat Güloğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşen panel de ‘ Antalya’nın Deniz Ürünleri’nin Çeşitliliği ; Kültürel Miras & Gastronomik Değerler konusu ele alındı. Katılımcılar Cunda Bay Nihat Volkan Bekit, Antalya Arma Restaurant Hasan Yılmaz, İskele Balık Tahsin Fettahoğlu ve Trilye Balık Süreyya Üzmez idi. Bu panelde balık ürünleri ve ekonomisi konuşuldu. Gastronomi dünyasının ünlü şeflerinden Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya, Memet Özer, Arda Türkmen değerli isimler yanında gastronomi yazarları neredeyse tüm sektör Antalya’ da idi. Bu arada 3. Food Fest’de tanıştığım genç neslin başarılı aşçıları Bahtiyar Büyükduman ve Buğra Özdemir yanında Beyrutlu şef Ali Ghzami dikkatimi çeken isimler oldu.





8 Eylül Pazar günü’de Türkiye’nin önemli altı gastronomi okulunun öğrencileri, geleceğin şef adayları olarak yarıştı. Antalya’nın lokal ürünleri kullanılarak gerçekleştirilecek yarışmalarda, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından verilecek ödüller sahiplerini buldu. 3. Food Fest sürecinde birçok tadım gerçekleştirdim hepsi mükemmel idi, ama Alanya’da Seasons Restaurant ve Harbour Kitchen Bar ile Antalya’da 7 Mehmet, Parlak Restaurant ve Kaleiçi’nde bulunan Seraser Restaurant’ın sunumları yanında lezzetleri ve çeşitlerine hayran kaldım.

Afife Jale yeniden sahnede!

Afife Jale’nin hayatı kurmaca bir hikayeyle yeniden sahneye taşınıyor.

Demet Evgar’ın Afife Jale’yi canlandıracağı, Serdar Biliş’in de yönetmenliğini yaptığı oyun 14 Eylül akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde prömiyerini gerçekleştirecek.

Proje tasarımı Serdar Biliş ve Demet Evgar tarafından yapılan ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken oyunun provaları sonlara geldi.

Afife Jale'nin hayatından ilham alarak kadının sahnedeki yerini, arayışını ve mücadelesini anlatan oyun 15 Eylül, 20 ve 21 Ekim’de yeniden tiyatroseverlerin karşısında olacak.

Selin Cankı Ceylan’ın yeniden kaleme aldığı ve Demet Evgar’ın başrolünü oyunun kadrosunda Tilbe Saran, Necip Memili, Bora Akkaş, İdil Sivritepe, Bedir Bedir, Orkuncan İzan, Bilge Çınar, Öyküsu Okur, Basma Seiba, Ekremcan Arslandağ gibi isimler birlikte yer alıyor.



Murat Karahan'dan Sezen Aksu Şarkıları!



2018 yılının sonları idi zannedersem Zorlu PSM de izlemiştim Murat Karahan’ı Zeki Müren Şarkıları konserinde, aradan zaman geçti Türk operasının dünyaca bilinen ismi Murat Karahan şimdilerde 13 Eylül akşamı Harbiye Açıkhava'da gerçekleşecek "Sezen Aksu Şarkıları" konserine ile yeniden sahnede.

Murat Karahan bu konserde Sezen Aksu şarkılarının yanısıra, yeni hazırladığı Sezen Aksu özel albümündeki şarkıları da ilk kez canlı olarak seslendirecek. Bu muhteşem sahne Şef Alper Kömürcü yönetimindeki Mozart Akademi Senfoni Orkestrası'nın eşliğinde gerçekleşecek.

Konserde, Sezen Aksu'nun dillere pelesenk olmuş ve milyonların gönlünde taht kurmuş şarkıları, Murat Karahan'ın büyüleyici yorumu ve şef Alper Kömürcü'nün senfonik düzenlemeleriyle yeniden hayat bulacak. Sanatseverler; sanatın ve müziğin birleştiği bu eşsiz etkinlikte, unutulmaz anılar biriktirecek ve Murat Karahan'ın eşşiz sesi ve yorumuyla, Sezen Aksu'nun eserlerinin zamansız güzelliğine tanıklık edecekler.

Ayvalık’ta yılın en iyileri seyirci ile buluşacak!

Ayvalık Uluslararası Film Festivali, bu yıl 17-22 Eylül tarihleri arasında izleyicileri ağırlamak için gün sayıyor. Seyir Derneği tarafından Ayvalık Belediyesi işbirliğiyle organize edilen festival, “Türkiye’den Filmler” bölümünde yılın en çok dikkat çeken 28 yerli yapımını izleyiciyle buluşturacak. 17 Eylül gecesi açılış filminde Francis Ford Coppola’nın ‘ Megalopolis’ filmi Türkiye’de ilk defa izleyici ile buluşacak.

Türkiye Sineması’ndan ödüllü filmler, belgeseller ve kısa filmlerin yer alacağı festivalde, ayrıca birçok yönetmen, senarist, yapımcı ve oyuncu izleyicilerle bir araya gelecek. Fesival boyunca Başlangıçlar, Beraber, Bildiğin Gibi Değil, Büyük Kuşatma, Faruk, Karganın Uykusu, Neandria, Tereddüt Çizgisi ve Yurt adlı yerli uzun metraj filmler gösterilecek.

Film gösterimleri sonrası oyuncu yönetmen söyleşileri Ayvalık Uluslararası Film Festivali’ne ayrı bir renk katacak.

Drunk Sinatra Ataşehir’de!

Drunk Sinatra asıl meslekleri bankacılık olan bir grup arkadaşın kurduğu rock grubu, Nisan 2018 tarihinde daha ilk konserleri evveli onlarla yine Gecce için röportaj yapmıştım onlarla heyecanlarına ortak olmuştum. Aradan zaman geçti bu geçen süre içerisinde grup başta İstanbul’un çeşitli klupleri olmak üzere Bodrum, Antalya’da konserler verdi.

Amatör ruhta olsalarda rock müziğin en güzel örneklerini başarı ile icra eden Drunk Sinatra 11 Eylül akşamı Ataşehir Metropol Avm içinde bulunan The İrish Pub da sahne alacak.

Eylül ayı ile birlikte konser takvimlerini yakın zamanda açıklayacak olan DrunK Sinatra Band’ın konserlerini kaçırmayın.