‘Aşk Listesi’  prömiyer yapıyor!

Tiyatronun üç başarılı ismi Yosi Mizrahi, Hakan Bilgin ve Sevinç Erbulak Norm Foster’in yazdığı ‘AŞK LİSTESİ ‘ adlı oyun ile 14 Kasım akşamı Beyoğlu’nda SES Tiyatrosunda prömiyer yapıyorlar.





Kenan Oktay ve Melis’in hikayesi olan oyunu Eylül Aktürk çevirirken ‘AŞK LİSTESİ’ ni Serkan Üstüner yönetmiş.

Kahkaha garantili oyunda Kenan’ın 50. yaş gününde gerçekleşecek olaylar gülmece tadında sahneye taşınıyor.

Poetika Yapım’ın bu iki perdelik 90 dakikalık oyunu Aşık olduğunuz insanı nasıl istersiniz? sorusuna gülünç bir gözle sahneye taşıyor.





Oyunun prömiyer sonrası tarihleri;

15.11.2024 Duru Tiyatro

19.11.2024 Baba Sahne

29.11.2024 Eskişehir

14.12.2024 MOİ Sahne

18.12.2024 Ses Tiyatrosu



Paranoya 22 Kasım’da sinemalarda!

Onur Buldu’nun canlandırdığı Muntazam adlı bir gazetecinin paranoyası nedeniyle başına açtığı komik ve tuhaf işleri konu alan ‘Paranoya’ 22 Kasım tarihinde sinemalarda!





Üniversite öğrencisiyken yazdığı bir şiir yüzünden hapse atılan, hapisteyken babasının cenazesine katılamamasından dolayı paranoyası başlayan Muntazam adlı gazetecinin başından geçenleri konu alan ‘Paranoya’ da Onur Buldu yanında Ege Kökenli, Füsun Demirel, Cihat Tamer, Bülent Şakrak, Hüseyin Avni Danyal, Ayşen İnci, Osman Alkış, Metin Yıldız, Yağmur Ün, Adem Yılmaz, Özgün Akaçça ve Ebru Şam gibi özel isimler rol alıyor.

Komedi ve dramı türündeki filmi Cengiz Özkarabekir yönetirken Kubilay Zerener filmin senaryosunu yazmış.

Türkiye’nin yakın geçmişine, bugününe ve toplumun psikolojik yapısına da ayna tutan Paranoya filminin fragmanında yer alan şarkının söz ve müziği rap müziğin genç isimlerinden Ahkam imzalı.

Mösyö Şokola kitapçılarda!

Düşbaz Kitaplar’dan yayınlanan Mösyö Şokola’nın Resimli Yemek Kitabı çıktı.

Mösyö Şokola ismi ve Instagram fenomeni olarak bilinen Berat Çokal’ın 99 adet reçetesinden oluşuyor. Mösyö Şokola’nın Resimli Yemek Kitabı ile ev mutfağında yaratıcı ve lezzetli tarifler arayan herkese mutfakta yeni bir soluk sunan Çokal’ın tariflerinin tümü kendi imzasını taşıyor.

Çocukluk günlerinden bu yana ev mutfaklarında kazandığı tecrübelerini ve yıllardır bu alanda yaptığı araştırmalarını kitabında bir araya getiren Berat Çokal, daha ziyade sebze yemeklerine ağırlık vermiş iki yıllık çalışmanın ürünü olan kitapta en beğendiğim speciyaller Sporcu Kısırı, Taze İç Baklalı Pilav, Mısır Mücver, Kavruk Unlu Kuki, Patlıcan Brownie, Dev Ezik Burger……

Aralık ayı başında Validebağ’da açacağı restaurantı için hazırlıklara devam eden Çokal’ın speciyallerini merak ediyorum.

Bir ev aşçısı olarak, ev mutfakları için hazırladığı kitabıyla Berat Çokal, dünya mutfağında kullanılan teknikleri ev mutfağına taşıyarak herkesin iyi yemek yapabileceğini göstermeyi ve mutfağa girmeye çekinen herkese mutfağı sevdirmeyi amaçlamış kitapta

Çoğu tarifin vegan, vejetaryen ve glutensiz alternatiflerini de sunarak farklı beslenme modellerini de destekleyen Mösyö Şokola, kitabında yumurtalardan salatalara ve makarnalara, hamur işlerinden sebzelere, etlerden reçellere ve turşulara kadar zorluk dereceleri de belirtilmiş çeşitli tariflerini mutfak sevdalılarıyla buluşturuyor.



Yeliz Gerçek’in yeni filmi ‘ Kelebeklerin Uyuduğu Yerdeyim’

Yönetmen Ceyhun Kandemir’in son filmi ‘’ Kelebeklerin Uyuduğu Yerdeyim” yönetmenin Karla ve Ruhun Lekesi filmlerinden sonra üçleme olarak tabir ediliyor, Gökçeada’nın coğrafi dokusu içerisinde çekilmiş naif bir film. Filmin senaryosunu Nafiseh Laleh kaleme alırken görüntü yönetmenliğini ise Ahmet Serdar Taşyürek üstlenmiş. Film şarkısının sözleri Cansu Özdenak’a, bestesi ise Cahit Berkay’a ait.



Yapımcılığını Özkan Binol ve Cansu Özdenak yaptığı filmde 14 yaşlarındaki Karla’nın hikayesi. “Ben

Kimim?” sorusuna yanıt aramak için teyzesinin yanına Gökçeada’ya gelen kızın geçmiş ve gelecek ile soruları ile çatışması anlatılıyor.

‘’Kelebeklerin Uyuduğu Yerdeyim‘’de Yeliz Gerçek, Karla Kandemir, Celalettin Demirel, Emre Kızılırmak, Kubilay Karslıoğlu, Aslıhan Kandemir, Nuri Karadeniz, İrem Kahyaoğlu, Cansu Özdenak, Memet Şimşek, Mete Yasin Demirok gibi özel isimler rol alıyor.

Bu yıl 31. Adana Altın Koza Film Festivali’nde özel gösterim yapan film, Ekim ayında gerçekleşen 12. Antakya Uluslararası Film Festivali’de Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında Seyirci Özel Ödülü aldı.

Filmin başrol oyuncularından şu sıralar Şehir Tiyatroları Sivrisinekler ve İki Efendi’nin Uşağı adlı oyunlarda rol alan Yeliz Gerçek ile hafta içi Müze Gazhane’de yaptığım söyleşi de filmin hikayesini çok beğendiğini çok güzel bir çalışma dönemi yaşadıklarını belirtti.