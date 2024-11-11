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‘Aşk Listesi’  prömiyer yapıyor!

Caner Ural
Caner Ural
Yayın Tarihi : 11-11-2024 18:17

Tiyatronun üç başarılı ismi Yosi Mizrahi, Hakan Bilgin ve Sevinç Erbulak   Norm Foster’in yazdığı  ‘AŞK LİSTESİ ‘ adlı oyun ile 14 Kasım akşamı Beyoğlu’nda SES Tiyatrosunda prömiyer  yapıyorlar.



Kenan Oktay  ve Melis’in hikayesi olan oyunu  Eylül Aktürk çevirirken  ‘AŞK LİSTESİ’ ni Serkan Üstüner  yönetmiş.

Kahkaha garantili oyunda Kenan’ın  50. yaş gününde gerçekleşecek olaylar gülmece  tadında  sahneye taşınıyor.

Poetika Yapım’ın bu iki perdelik 90  dakikalık oyunu  Aşık olduğunuz insanı nasıl istersiniz?  sorusuna gülünç bir gözle sahneye  taşıyor.



Oyunun prömiyer sonrası  tarihleri;

15.11.2024 Duru  Tiyatro

19.11.2024 Baba Sahne
29.11.2024 Eskişehir

14.12.2024 MOİ Sahne

18.12.2024  Ses Tiyatrosu
 

 Paranoya 22 Kasım’da sinemalarda!

Onur Buldu’nun canlandırdığı Muntazam adlı bir gazetecinin paranoyası nedeniyle başına açtığı komik ve tuhaf işleri konu alan ‘Paranoya’   22 Kasım tarihinde  sinemalarda!  


 

Üniversite öğrencisiyken yazdığı bir şiir yüzünden hapse atılan, hapisteyken babasının cenazesine katılamamasından dolayı paranoyası başlayan Muntazam adlı gazetecinin başından geçenleri konu alan ‘Paranoya’ da Onur Buldu  yanında  Ege Kökenli, Füsun  Demirel, Cihat Tamer, Bülent Şakrak, Hüseyin Avni Danyal, Ayşen İnci,  Osman Alkış, Metin Yıldız, Yağmur Ün, Adem Yılmaz, Özgün Akaçça ve Ebru Şam gibi özel isimler rol alıyor.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Komedi ve dramı türündeki filmi Cengiz Özkarabekir yönetirken Kubilay Zerener filmin senaryosunu yazmış.  

Türkiye’nin yakın geçmişine, bugününe ve toplumun psikolojik yapısına da ayna tutan Paranoya filminin fragmanında yer alan şarkının söz ve müziği rap müziğin genç isimlerinden Ahkam imzalı.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Mösyö Şokola  kitapçılarda!

Düşbaz Kitaplar’dan yayınlanan  Mösyö Şokola’nın Resimli Yemek Kitabı çıktı.

Mösyö Şokola ismi ve Instagram fenomeni olarak bilinen   Berat Çokal’ın 99 adet  reçetesinden oluşuyor. Mösyö Şokola’nın Resimli Yemek Kitabı ile ev mutfağında yaratıcı ve lezzetli tarifler arayan herkese mutfakta yeni bir soluk sunan Çokal’ın tariflerinin tümü kendi imzasını taşıyor.

Çocukluk günlerinden bu yana ev mutfaklarında kazandığı tecrübelerini ve yıllardır bu alanda yaptığı araştırmalarını kitabında bir araya getiren Berat Çokal, daha ziyade sebze yemeklerine ağırlık vermiş iki yıllık çalışmanın ürünü olan kitapta en beğendiğim speciyaller   Sporcu Kısırı, Taze İç Baklalı Pilav, Mısır Mücver, Kavruk Unlu Kuki, Patlıcan Brownie, Dev Ezik Burger……

 

Aralık ayı başında Validebağ’da açacağı  restaurantı için hazırlıklara devam eden Çokal’ın speciyallerini merak ediyorum.

Bir ev aşçısı olarak, ev mutfakları için hazırladığı kitabıyla Berat Çokal, dünya mutfağında kullanılan teknikleri ev mutfağına taşıyarak herkesin iyi yemek yapabileceğini göstermeyi ve mutfağa girmeye çekinen herkese mutfağı sevdirmeyi amaçlamış kitapta

Çoğu tarifin vegan, vejetaryen ve glutensiz alternatiflerini de sunarak farklı beslenme modellerini de destekleyen Mösyö Şokola, kitabında yumurtalardan salatalara ve makarnalara, hamur işlerinden sebzelere, etlerden reçellere ve turşulara kadar zorluk dereceleri de belirtilmiş çeşitli tariflerini mutfak sevdalılarıyla buluşturuyor.

 
Yeliz Gerçek’in yeni filmi ‘ Kelebeklerin Uyuduğu  Yerdeyim’

Yönetmen Ceyhun Kandemir’in son filmi ‘’ Kelebeklerin Uyuduğu Yerdeyim”  yönetmenin Karla ve Ruhun Lekesi filmlerinden sonra üçleme olarak tabir ediliyor,  Gökçeada’nın coğrafi dokusu içerisinde çekilmiş naif bir film. Filmin senaryosunu Nafiseh Laleh kaleme alırken  görüntü yönetmenliğini ise Ahmet Serdar Taşyürek üstlenmiş.  Film şarkısının sözleri Cansu Özdenak’a,  bestesi ise Cahit  Berkay’a ait.


Yapımcılığını  Özkan Binol ve Cansu Özdenak  yaptığı filmde 14 yaşlarındaki  Karla’nın hikayesi.  “Ben
Kimim?” sorusuna yanıt aramak için teyzesinin yanına Gökçeada’ya gelen kızın geçmiş ve gelecek ile soruları ile çatışması anlatılıyor.

‘’Kelebeklerin Uyuduğu  Yerdeyim‘’de Yeliz Gerçek,  Karla Kandemir, Celalettin Demirel, Emre Kızılırmak, Kubilay Karslıoğlu, Aslıhan Kandemir, Nuri Karadeniz, İrem Kahyaoğlu, Cansu Özdenak, Memet Şimşek, Mete Yasin Demirok gibi özel isimler  rol alıyor.

Bu yıl 31. Adana Altın Koza Film Festivali’nde özel gösterim yapan film, Ekim ayında gerçekleşen 12. Antakya Uluslararası Film Festivali’de Uzun Metraj Film Yarışması  kapsamında Seyirci Özel Ödülü aldı.

Filmin başrol oyuncularından şu sıralar Şehir Tiyatroları Sivrisinekler ve İki Efendi’nin Uşağı adlı oyunlarda rol alan Yeliz Gerçek ile hafta içi Müze Gazhane’de yaptığım söyleşi de filmin hikayesini çok beğendiğini çok güzel bir çalışma dönemi yaşadıklarını  belirtti.

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