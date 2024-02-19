Yasemin Sakallıoğlu kendi rekorunu kıracak mı?

Yasemin Sakallıoğlu, 20 Şubat gecesi Ülker Sports Arena’da sergileyeceği “Doğru Koca Nasıl Seçilir?” isimli gösterisiyle kendini rekorunu kıracak.



Son yılların stand-up’ın kraliçesi Yasemin Sakallıoğlu Ülker Sports Arena’da gerçekleşecek bu ilk stand-up gösterisiyle 10 bin kişinin karşısına çıkmak için geri sayımda!

Böylelikle bir ilke imza atacak olan Yasemin Sakallıoğlu, 10 bin kişiyi güldürerek yeni bir rekora da imza atacak.



En son geçtiğimiz Mayıs ayında Bostancı Gösteri Merkezinde izlediğim Sakallıoğlu o gece muhteşem performansı ile beni benden almıştı, normalde komedi de gülmem bazen tebessüm ederim ama o gece kahkahalar atmıştım. Sahnede söylediği Mahsun Kırmızıgül’ün ‘Dinle ‘ adlı şarksını bir kez daha dinlemek için sabırsızlanıyorum.

Geçtiğimiz hafta Ataşehir’de bulunan Adana İl Sınırı adlı ocakbaşında buluştuğumuz sanatçı ile 20 Şubat gecesini, yeni projelerini ve anılarını konuştuk. Yaptığımız söyleşi de sahnede sergilediği “Doğru Koca Nasıl Seçilir?” adlı gösterisini bir müddet daha devam edeceğini daha sonra bunu dijitale taşıyıp bir süre sonra da yeni gösterisi ile sevenlerinin karşısına çıkacağını ifade etti.



Gittiği her şehirde hayranlarının yoğun sevgisiyle karşılaşan ve hem yurt içi hem de yurtdışında çıktığı salonlarda kahkaha tufanı estiren Yasemin Sakallıoğlu, 2023 yılındaki gösterileriyle, toplamda 50 bini aşkın seyirci tarafından izlenen sanatçı 2024’ün ilk gösterisinde büyük bir şova imza atacak gibi.

Hazırlıklarına son sürat devam eden gösteride Sakallıoğlu’na 35’i aşkın dansçı eşlik ederken seyirciyi de büyük sürprizler bekliyor.

Yasemin Sakallıoğlu, Doğru Koca Nasıl Seçilir? ile o gece ilk defa ailesinin karşısına komedyen Yasemin olarak çıkacak.

360 Dereceden Aşk Festivali

Uluslarası 360 Dereceden Aşk Festivali 15. yılında tüm hızıyla devam ediyor.

3 Şubat tarihinde başlayan festival 29 Şubat akşamına kadar İstanbul’un değişik yerlerinde devam edecek.

Uluslarası 360 Dereceden Aşk Festivali film kuşağı Love Up geçtiğimiz hafta Soho House Istanbul’da yapılan açılış gecesine sinema ve sanat dünyasından pek çok isim katıldı. Gala gecesinde yönetmenliğini Belmin Söylemez’in yaptığı “Ayna Ayna“ filmi gösterildi.

Istanbul Concept Kurucusu ve Festival Küratörü Işık Gençoğlu ve Love-Up Film kuşağının koordinatörü sinema yazarı ve festival direktörü Özkan Binol direktörlüğündeki Love-Up film kategorisinde gösterilen “Ayna Ayna“nın filminin gösterimi sonrası sahnede yönetmen Belmin Söylemez, oyuncu Manolya Maya, yapımcı Haşmet Topaloğlu ve sanat yönetmeni Görkem Canpolat seyircilerin sorularını cevapladılar.

Love-Up’ın açılışına, Film Yönetmenleri Derneği Başkanı Biket İlhan, Eylem Kaftan ve Eren Boz, Eyüp Boz, Kıvanç Terzioğlu, Ceyhan Kandemir, Yeliz Gerçek, Begüm Birgören, Cansu Özdenak gibi sanat camiasından özel isimler vardı.

Şubat başından bu yana süren ve teması “Masal mı? Gerçek mi” çerçevesinde sergiler, Lovers Bazaar, sohbetler, sanatçılarla festival turları ve çeşitli performanslarla dolu dolu geçmekte olan 360 Dereceden Aşk Festivali ile İstanbul da sanat devam ediyor.

Günay Acar 23 Şubat’ta Kadıköy Süreyya Operası’nda!

2022 yılının son günlerinde Gecce de röportaj konuğum idi opera sanatçısı soprano Günay Acar, Süper Star Ajda Pekkan başta olmak üzere Emel Sayın, Gülben Ergen, Semiramis Pekkan, Eda Ece, Amerikalı şarkıcı Allen Hulsey gibi birçok ünlü sanatçıya ses eğitimi veren sanatçı şimdilerde 23 Şubat akşamı Kadıköy Süreyya Operası’nda vereceği kendi konserinin heyecanını yaşıyor.

Kendi sahnesinde, yurtiçi ve yurtdışında, aynı ses farklı tarz ile farklı dillerde, aryalar, müzikaller, napolitenler, tangolar, türk müziği, caz ve çoksesli türkülere uzanan şarkılarını seyirciyle buluşturmaya devam ediyor başarılı sanatçı. Hafta sonu Gayrettepe de bulunan ‘Çal İstanbul’ adlı mekanda konuk olarak sahneye çıkan sanatçı Sertab Erener ve Yıldız Tilbe şarkılarına kattığı değer ile sahnede epey alkış aldı.

Aynı zamanda yıllarca tv dizileri, film, belgesel, müziklerine soprano vokal yapan ve söyleyen Günay Acar, geçtiğimiz yıllarda ATV ekranında yayınlanan Elveda Rumeli dizisine yapmış olduğu söz-müzik kendisine ait “Bekleyiş” isimli şarkını 2020 Mart ayında tekli olarak dinleyicilerine sunmuş. Karma bir albüm çalışması olan Hadi Asitanelioğlu Tangolarından, “Aşk Sohbetleri”’ ni seslendirmiştir. Ayrıca söz ve müziği Özdemir Erdoğan’a ait olan ‘Pervane’ adlı şarkıı 2021 yılının bahar aylarında Cem Adrian düet yaparak alkış toplamıştı. Günay Acar 2023’ ün ilk aylarında çıkardığı albümü ile örneği olmayan yeni albümü ile dikkat çekti.

Farklı tarzlarda da şarkılar seslendiren, müzik dünyasının perde arkasındaki güçlü isimlerinden soprano Günay Acar, opera alanında bir ilke imza attığı Batının sözü ile Doğunun sesinin mükemmel bir sentezi olan "Ancient Arias with Turkish Instruments" (Türk Enstrümanları ile Antik Aryalar) albümünde barok döneme ait aryaları barok döneme denk gelen klasik dönem, neoklasik dönem ve romantik dönemi kapsayan çeşitli Türk sazları eşliğinde seslendirdi. Günay Acar konservatuvardan onur öğrencisi olarak mezun olduktan sonra, yurtdışı ve yurtiçi birçok opera dinletileri yaptı. Kurucusu olduğu "Günay Acar Ensemble" ile aktif olarak konserler vermeye devam ediyor.

Müzikal estetiğe büyük önem verilen albümdeki tüm eserlerin düzenlemesi besteci Oğuzhan Balcı tarafından yapılmış. Bu hali ile Dünya da bir ilk olarak yorumlanıyor.



Albümünde dünden bugüne müzik yolculuğuna çıkaran Günay Acar, albümünün ilk video klibini "Amarilli" adlı parçaya çekmiş. Geçmişi 1930"a dayanan Ortaköy Yahudi yetimhanesinde bir günde gerçekleşen çekimlerde klip yönetmenliğini İzzet Başlak, imaj fotoğraf çekimlerini Bora Gökhan yapmış. 23 Şubat Cuma gecesi Kadıköy Süreyya Operası’nda sürprizlerle dolu bir sahne olacak belli ki……

Ayşegül Aldinç’in ‘Malumatfuruş’u!

Şarkıları filmleri duruşuyla Ayşegül Aldinç sanat dünyasının en özel isimlerinden biri, Şu sıralar geçen yıllara inat konser maratonu içerisinde geçtiğimiz aylarda Caddebostan Kültür Merkezi’nde izlediğim sanatçı şarkıları ile bizi bizden almıştı.

Çalışkanlılığı ile bilinen Ayşegül Aldinç pandemi yaşantısını kaleme almış. Geçtiğimiz günlerde yayınladığı 2. kitabı ‘Malumatfuruş ‘ İnkilap Yayınevi’nden çıkmış.

Kütüphaneme yeni geldi ama okumayı bekleyenler arasında en önlere geçti bile.

‘Malumatfuruş’ sanatçının pandemini sürecini anlatıyor. Kitapta pandemi ile başlayan sokağa çıkma yasağında muzip anlatımıyla siyasetten ekonomiye, televizyon dünyasından sosyal medyaya pek çok konu anlatılıyor.

Bu arada Ayşegül Aldinç 23 Şubat ve 29 Mart tarihlerinde Fişekhane’de, 16 Mart’ta Beylikdüzü AKM’de, 03 Mayıs’ta Mask Beach sahnesinde olacak.

Savaş ve Barış sahnede!

Lev Tolstoy'un ünlü eseri ve Makedonyalı yönetmen Aleksandar Popovski’nin Ekim 2023'te Eva Mahkovic uyarlamasıyla sahneye koyduğu ''Savaş ve Barış'' oyunu Şehir Tiyatrolarında kapalı gişe oynamaya devam ediyor.

Dünya savaşların anlamsızlığını anlatan oyun 1805 ve 1820 arasında Napolyon’un 1812’de Rusya’yı işgalinin hemen öncesinde geçiyor. Reji aynı zamanda asker olan Tolstoy’un büyük bir duyarlılık ve ustalıkla kaleme aldığı Savaş ve Barış’ı insanlığın aklını başına getirmek için yazdığını çok iyi ifade ediyor.

Daha evvel Tehlikeli İlişkiler, Bir Yaz Gecesi Rüyası, İmparatorluk Kuranlar Yahut Şümürz adlı oyunlarını izleme fırsatını bulduğum yönetmen bu oyunda renk cümbüşü yanında sahnede değişik bir atmosfer de ortaya çıkarmış. Kiril Djaikovski’nin müzikleri, Canan Göknil’in kostümleri ile beraber Sven Jonke ve Vanja Magic’ib sahne dekor tasarımları mükemmel. Özellikle kar yağışı sahneleri fevkalade yaklaşık üç buçuk saat süren iki perdelik oyun su gibi akıp geçiyor.

Oyunda Levent Üzümcü, Can Başak, Ayşegül İşsever, Defne Gürmen Yüksel, Murat Bavli, Mutlu Güney, Doğan Altınel, Melisa Demirhan, Deran Özgen, Osman Kaba, Sefa Turan, Ersin Bağcıoğlu, İpek Uğuz, Yağmur Topçu, Dilara Demirdüzen, Taha Karakaş, İlker Sami Kılıç, Nevzat Sinan Taştan, Ogeday Erkut, Mesut Çırak, Salih Şimşek, Berfin Berber rol alıyorlar.

Başak Erzi’nin dramaturgisini yaptığı oyunda rejiyle bütünleşen Sven Jonke ve Vanja Magıc’in dekor, Canan Göknil’in kostüm, Osman Aktan’ın ışık tasarımı, Kiril Djaikovski’nin müziği oyuncuların başarısını öne çıkarıyor.

Prens Vasili Kuragin rolünü yorumlayan Aleksander Popovski’nin üç rejisinde de oynayan Levent Üzümcü Savaş ve Barış’ın önemini şu sözlerle ifade ediyor:

“Oyunun biri oyunculuk hayatımla ilgili olan iki önemi var. Ben Aleksander Popovski’nin üçüncü rejisini oynuyorum. Zaten üç reji yaptı İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda. Tehlikeli İlişkiler ve Bir Yaz Gecesi Rüyası, ikisinde de vardım. Bunda da olabilmem için yaklaşık bu rejinin hayata geçmesinden bir buçuk yıl önce arayıp oynamak isteyip istemediğimi sordu. Ben de oynayacağımı söyledim. Bu eserin oyunculuk kariyerimle ilgili önemi.

İkincisi dünyanın bu kadar savaşa meraklı toplumlarının savaşla hesaplaşmalarını gerçekleştirirken aslında aynı ailelerden yetişmiş olsalar bile çoğu insanında umurunda olmadığını, başka bir hayatın savaşa, kayıplara rağmen mutlaka sürüyor olduğu gerçeğini gösteriyor. Aslında bu bir yandan da savaşın ne kadar gereksiz ne kadar anlamsız olduğunu da açıklıyor. Yaşam savaşından bahsetmiyoruz, ülkelerin birbiriyle savaşmasından bahsediyoruz. Gencecik insanların ışıklarının sönmesinden, hayallerinin, ideallerinin sönmesinden bahsediyoruz. Bence savaşla ilgili bütün oyunlar, Antigone gibi antik oyunlar da buna dahil. Savaş meydanlarının ne kadar tehlikeli yerler olduğunun çok çok acı göstergesi. Bu da işin çok önemli olan sosyolojik boyutu.”

Savaş ve Barış adlı oyun 28 Şubat ila 02 Mart tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesinde izleyebilirsiniz.

Amsterdam’da unutulmaz film müzikleri gecesi!

Merkezi İzmir’de bulunan Olten Filarmoni Orkestrası bundan 10 yıl evvel sanatta istihdam konusuna dikkat çekmek üzere bir farkındalık projesi olarak kurulmuştu,

Orkestra 14 Şubat gecesi Amsterdam'ın ünlü Concertgebouw Salonu’nda, unutulmaz film müzikleri ile muhteşem bir konsere imza attı.



Dünyanın en prestijli ve tarihi salonlarından birisi olan bu konser salonuna sezonda davetli ilk Türk Orkestrası olarak büyük bir başarıya imza atan 70 kişilik dev orkestra sanatseverleri adeta büyüledi.

Olten Filarmoni Orkestrası, 70 kişilik ekibiyle Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası Genel Sanat Yönetmeni Murat Cem Orhan şefliğinde, ünlü Fransız klarnet sanatçısı Joe Christophe solistliğinde, “Valentine Classics at the Movies” adlı konserde sanatseverleri kendilerine hayran bıraktı.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın başarılı korno sanatçılarından Altuğ Tekin’in de korno çaldığı bu özel gecede Gershwin, Mozart, Shaw, Williams, Bernstein, Silvestri, Morricone, Rota gibi isimlerin romantik eserleri konser repertuarında yer aldı.





Olten Sanat Vakfı İcra Kurulu Başkanı Fatma Olten, "Amsterdam Concertgebouw Konser Salonu'nu dolduran Türk ve yabancı sanatseverlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Fatma Olten, başta Lahey Büyükelçimiz Selçuk Ünal olmak üzere büyükelçilik çalışanlarına ve tüm sanatseverlere desteklerinden ve ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Olten Filarmoni Orkestrasının en yakın konseri 21 Şubat akşamı İzmir Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde şef İbrahim Yazıcı yönetiminde olacak ve Yunanlı solist soprano Aphrodite Patoulide sahne alacak.