Frankfurt’ta sinema şöleni!

Frankfurt’ta gösterimler, etkinlikler ve ödül törenleriyle dolu dolu bir hafta yaşadık 2-7 Haziran 2024 tarihleri arasında, Hüseyin Sıtkı başkanlığında gerçekleşen 24. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali ile adeta bir sinema şöleni vardı.

Bu yıl 24. kez düzenlenen Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali FTFF 2024, 2 Haziran'da film gösterimleri ile başladı ve Türkiye Başkonsolosu Erdem Tunçer'in ev sahipliğinde verilen resepsiyon ile açılışını gerçekleştirmişti. Festival süresince, Frankfurt ve Rhein Main bölgesinde birçok mekânda 50'nin üzerinde kısa, belgesel ve uzun metraj film gösterildi.

Program dahilinde, misafirler Main Nehri'nde tekne turu, Rodgau'da piknik ve şehir turları, müze gezileri panel, konser, sergi gibi etkinliklerde buluştu.

Festivalde Derya Alabora, Erkan Can ve Mehmet Kurtuluş’a Yaşam Boyu Başarı Ödülü, Çiçek Dilligil’e de Dilligil Ailesi adına Vefa Ödülü verildi.

Açılış filmi Tolga Örnek’in yönettiği ‘Mucize Aynalar’ filmi idi ve salon Boran Kuzum, Cengiz Bozkurt ve Tolga Örnek sahneye davet edilince alkış tufanı oldu sanki.

Salı gecesi festivalde geçen yıl en çok izlenen ‘Ölümlü Dünya 1’ filmi ödülünü filmin oyuncularından Mehmet Özgür aldı ve ‘Ölümlü Dünya 2’ filmi gösterildi.

Çarşamba ‘ Zaferin Rengi’ filmi ile Gülper Özdemir, Perşembe akşamı ‘Son Akşam Yemeği’ filmi ile Onur Tuna seyirciler arasında idi.

Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı, Hessen Eyaleti Kültür Bakanlığı Müsteşarı Christoph Degen, ve Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer’in konuşmaları ile renklenen kapanış gecesi Şebnem Schafer ve Eray Yasin Işık sunumuyla devam etti.

Festivalin Türkiye Proje Ortağı Kültürlerarası İşbirliği ve Diyalog Derneği (KADİM) Başkanı Taha Feyizli,

Derya Alabora, Erkan Can, Çiçek Dilligil, Selin Kavak, Tolga Örnek, Boran Kuzum, Cengiz Bozkurt, Selma Semiz, Merve Ataç, Onur Tuna, Eylem Kaftan, Murat Şeker, Gülper Özdemir, Ushan Çakır, Kaan Arıcı, İsmet Kurtuluş, Kerem Soy Yılmaz, Kayhan Topçu, Çağla Yozgatlı, Hakan Haksun, Emre Budak, Şebnem Schäfer, Eray Yasin Işık, Ziya Kasapoğlu, Nesrin Yari, Aygün Selvitopu. Almanya’dan Özay Fecht, Klaus-Peter Roth, Brigitte Kramer, Suzana Jäger, Erika Anderson, Paula Laier und Nicole Werth konuklarındandı.

Festivalin kazananları;

En İyi Kısa Film (Türk) : "Gözlerin" filmi, Korhan Topçu

: "Gözlerin" filmi, Korhan Topçu En İyi Kısa Film (Alman) : "AMYGDALA" filmi, Nevin Hahn

: "AMYGDALA" filmi, Nevin Hahn En İyi Belgesel : "Rodakis’i Ararken" filmi, Kerem Soyyılmaz

: "Rodakis’i Ararken" filmi, Kerem Soyyılmaz En İyi Müzik : "Aniden" filmi, Branislav Jovancevic

: "Aniden" filmi, Branislav Jovancevic En İyi Senaryo : "Yüzleşme" filmi, Filiz Kuka

: "Yüzleşme" filmi, Filiz Kuka En İyi Görüntü Yönetmeni : "Karganın Uykusu" filmi, Ziya Kasapoğlu

: "Karganın Uykusu" filmi, Ziya Kasapoğlu En İyi Erkek Oyuncu : "LCV- Lütfen Cevap Veriniz" filmi, Ushan Çakır ve Cem Yiğit Üzümoğlu

: "LCV- Lütfen Cevap Veriniz" filmi, Ushan Çakır ve Cem Yiğit Üzümoğlu En İyi Kadın Oyuncu : "LCV- Lütfen Cevap Veriniz" filmi, Melisa Şenolsun

: "LCV- Lütfen Cevap Veriniz" filmi, Melisa Şenolsun En İyi Yönetmen : "1 Gün 365 Saat" filmi, Eylem Kaftan

: "1 Gün 365 Saat" filmi, Eylem Kaftan En İyi Film: "LCV- Lütfen Cevap Veriniz" filmi, İsmet Kurtuluş ve Kaan Arıcı

Yalçın Gökçebağ Resim Yarışması Başladı!

Değerli ressamlardan Yalçın Gökçebağ adına düzenlenen ve Ekim ayı içinde gerçekleşecek serbest temalı resim yarışması için başvurular alınmaya başlandı. 18-40 yaş arası amatör ve profesyonel sanatçıların katılabileceği yarışma, resim sanatına ve güzel sanatlara ilgi çekmek, geleceğin önemli ressamlarını ortaya çıkarmak amacıyla düzenleniyor. Kültür sanat camiasında yaptığı çalışmalarla tanınan Doç. Dr. Fırat Sayıcı tarafından organize edilen yarışmada Türkiye’nin dünyaca tanınan isimleri jüri üyeliği yapacak.

Jüri başkanlığını Yalçın Gökçebağ’ın üstleneceği yarışmada Prof. Dr. Kıymet Giray, Prof. Fevzi Karakoç, Prof. Veysel Günay, Prof. Zahit Büyükişleyen, Prof. Özlem Üner, Dr. Öğr. Üyesi Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Resul Aytemür ve Mahir Güven gibi önde gelen sanatçılar jüri üyesi olarak yarışmaya değer katacak.

Yarışmaya katılacak sanatçılar, 30 Eylül 2024 tarihine kadar www.yalcingokcebag.net web sitesi üzerinden, yaptıkları eserlerin fotoğraf ve videosunu yükleyerek başvuruda bulunabilecek. Ekim ayı içerisinde düzenlenecek ödül töreninde ise 1.’ye 100 Bin, 2.’ye 50 Bin, 3.’ye ise 25 Bin TL para ödülü verilecek. Ayrıca ilk 10’a giren eserler 15 gün boyunca İstanbul’da önemli bir galeride sergilenme hakkına sahip olacak.

Burak Kut sahnede 30. yılını kutluyor!



Çok çok iyi hatırlıyorum Burak Kut’un ilk çıkışını afişlerde görünce şaka mı? sordum kendime 30.yıl ne çabuk geçmiş anlamadım. Evet, besteleriyle ve söylediği şarkıların yanı sıra müzikal oyunculuğuyla da milyonların gönlünde taht kuran başarılı sanatçı Burak Kut, 30. sanat yılını senfonik konserle kutluyor.

Burak Kut, KerkiSolfej organizasyonuyla Kral Pop Radyo medya sponsorluğunda 30 Haziran Pazar akşamı AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda unutulmaz bir konsere imza atacak. Yıllardır dillere pelesenk olmuş hit şarkılarının yanı sıra müzikal oyunculuğu ve senfonik konserleriyle de efsaneleşen Burak Kut, 30 Haziran’daki senfonik konseri için stüdyoda çalışmalarına devam ediyor.



Şef Orhan Şallıel yönetimindeki senfoni orkestrası eşliğinde müzik kariyerinin 30. yılına özel kendi şarkılarının yanı sıra, seslendirmeyi sevdiği şarkıları da repertuvarına ekleyecek olan Burak Kut, sevenlerine keyif dolu bir akşam sunacak. Öte yandan Senfonik ve kendi konserlerine de devam edecek olan Burak Kut, yaz boyunca Türkiye’nin dört bir yanından sevenleriyle buluşacak.



30. yılını özel bir projeyle kutlamanın sevincini yaşayan Kut duygularını: “Senfonik konserlerin her zaman gönlümde ayrı bir yeri vardır. İlk albümünün çıkışının 30. yılında sevenlerimin beni tanıdığı şarkıları senfonik olarak sizlerle buluşturacak olmasının heyecanını yaşıyorum.” Sözleriyle dile getirdi.

İPEK TUZCUOĞLU’NDAN ‘YARIM’

İpek Tuzcuoğlu’nun şiir ve aforizmalarını yazdığı aşk şiirleri kitabı “Yarım” 3 Haziran Pazartesi günü raflardaki yerini almıştı.

Alfa Yayın Grubu’nun bünyesinde bulunan ‘Mona Kitap’ yayınevinden çıkan kitapta Tuzcuoğlu sevenlerine bir sürpriz hazırladı.

Kitabın lansmanı Kulis Maslak adlı mekanda gerçekleşti Tuzcuoğlu’nu Esin Övet, Özcan Deniz, Kıvanç Terzioğlu, Eylem Yıldız, Goncagül Sunar, Cenk Eren, Aslıhan Gürbüz , Mutlu Hesapçı, İlhan Şen, Erkan Bektaş gibi özel isimler bu özel günde yalnız bırakmadılar.

İpek Tuzcuoğlu kitapta yer alan şiirlerden seçtiklerini “Safir” dizisinde birlikte rol aldığı İlhan Şen ve Erkan Bektaş ile birlikte seslendirdi.



Tuzcuoğlu her iki oyuncuyla da ayrı ayrı şiirler okudu. Kitabın içerisinde yer alan barkodu telefonlarıyla okutanlar bu şiirleri İlhan Şen, Erkan Bektaş ve İpek Tuzcuoğlu’nun sesinden dinleyebilecek. Dünya çapında tanınan İran’lı besteci Karen Homayounfar ve Türk besteci Burak Öksüzoğlu’nun besteleri de şiir okumalarının alt temalarını oluşturdu. Kitabın kapak tasarımına ve içinde yer alan çizimlerine ‘Dior’,’Yves Saint Laurent’ gibi markaların fashion illüstrasyonlarını çizen sanatçı illüstratör Mustafa Soyadan imza attı.

Tuzcuoğlu “Bu kitabı farklı bir anlayışla daha önce yapılmamış bir tarzda tasarlamaya çalıştım. Yola çıkış ve ilham kaynağım Kapadokya oldu. Tüm şiirler orada yazıldı. Kitabı satın alanlar içindeki barkod sayesinde bazı şiirleri sesli dinliyor olacaklar. Bana verdikleri destek için İlhan Şen ve Erkan Bektaş’a teşekkür ederim. Onlarla şiir okumak ayrı bir keyifti. Bu vesileyle her iki oyuncu arkadaşımın da hayranları onların ağzından belki de ilk kez şiir dinleyecek” diyerek duygularını dile getirdi.