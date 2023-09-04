Festivallerin şehri Antalya!

2. Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali, Foodfest 1-3 Eylül tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşti.

Antalya’nın yerel gıdaya sahip çıkmak, Antalya Mutfağı’nı ve bölgenin coğrafi işaretli ürünlerini öne çıkarmak amacıyla düzenlediği Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali oldukça keyifli ve hareketli geçti. Birbirinden özel tatların sunulduğu, gastronomi dünyasının popüler şeflerinin katıldığı, sayısını veremeyeceğim workshop ve söyleşininin yapıldığı, sergi ve ürün tanıtımlarının yapıldığı festivalde Melek Mosso ve Buray şarkıları ile Antalya geccelerine renk kattılar. Festivalin açılış sunumunu Fox Tv’nin başarılı sunucusu Ezgi Gözeğer gerçekleştirdi.

Bu yıl “Antalya’dan Dünyaya” mottosuyla ikincisi düzenlenen festivalin açılışına katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek; “Bildiğiniz gibi Antalya’mızda 2 festivalimiz vardı. Bunlardan biri özüne döndürdüğümüz Altın Portakal Film Festivali, ikincisi de Uluslararası Piyano Festivali’ydi. Göreve geldiğimiz ilk günden beri Antalya’nın sadece turizmin değil; kültür sanatın ve gastronominin de başkenti olacağı sözünü vermiştik. Bu düşünceyle, 1 milyonun üzerinde ziyaretçisi olan, belediye eliyle yapılan en büyük fuar olan Antalya Kitap Fuarı’nı, herkesin kendinden bir şey bulduğu Türkiye’nin ilk ve tek hobi festivalini, nostaljiyi yaşatan Yeşilçam Festivalini, yörükler diyarı olarak öncülük yaptığımız Yörük Türkmen Festivali’ni başlattık. Kentimize gastronomi alanında da hak ettiği değeri kazandırmak için geçen yıl Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali’nin ilkini gerçekleştirdik. Böylece kentimize önemli 5 festival daha kazandırarak festival sayımızı 2’den 7’ye çıkarttık.” şeklinde konuştu.

Ve şu şekilde devam etti: “Antalya’mızın verimli topraklarında yetişen ürünlerimizle tarladan sofraya dediğimiz aynı zamanda “Antalya’dan Dünya’ya’’ mottosuyla düzenlediğimiz festivalimizde, Türkiye’den ve Dünya’dan birbirinden ünlü Michelin yıldızlı ve ödüllü şeflerimizi, gurmelerimizi, gastronomi ve turizm yazarlarımızı, sektörün farklı alanlarındaki profesyonellerimizi bir kez daha Antalya’mızda buluşturuyoruz. 3 gün sürecek festivalimizde, hep birlikte özlediğimiz sofraları paylaşacağız.”

Festival Antalya’nın göbeğinde şehrin merkezinde Karaalioğlu Parkı’nın içinde gerçekleşti. 1 Eylül Cuma akşamüzeri yapılan açılış kokteylinde sanki bir lezzet komasına gireceğiz sandık basın grubundan arkadaşlar ile. Akra Barut Hotels’in hazırladığı catering ile şaşkınlığımızı paylaştık dostlar ile inanılmaz değişik ve nefis spesiyaller ile damaklarımız şenlendi. Dayanamayıp Akra Barut Hotel Executive Şefi Baykaner Gönen’e sordum, “Nasıl yapıyorsunuz bu şahaserleri?” deyince sırrının kendilerinde kalacağı belirtti. Ama tadına doyamadığım Korkuteli Acı Biber Reçeli Kreması ile yapılan ‘Kovuk Tatlısı’nın tadını unutamayacağım kesin. Kokteyl esnasında harp sanatçısı Aslıhan Güngör’ün müzik resitali adeta farkındalık kattı açılışa.

Kimler kimler yoktu ki; Ömür Akkor, Somer Sivrioğlu, Arda Türkmen, Faruk Şüyün, Cüneyt Asan, Sermet Severöz, Gökmen Sözen, Memet Özer, Nursel Ergin gibi gastronominin özel isimleri festival alanında gerek panel gerek workshop sunumları ile festivale değer kattılar.

Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali’nin ikinci gününe Antalya’da yetişen ve adı yöre türkülerine konu olmuş, “Mor Üzüm” hasadıyla başladı. Antalya’ya yaklaşık 1.5 saat uzaklıkta İbradı ilçesinde bulunan bir bağ evinde traktörle katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, alanda bulunan davetliler ve yöre halkı ile birlikte üzüm hasadı yapmak için kolları sıvadı. Kestiği üzüm salkımlarını hasır küfe ile şarahmanaya taşıyan Başkan Böcek, üzümlerden çıkan şırayı odun ateşinde kaynattı. Elde edilen pekmez dut yapraklarıyla davetlilere ikram edildi. Başkan ve davetliler etkinlik boyunca hep bir ağızdan bölge folklörüne ait “Mor Üzüm” türküsünü seslendirdi.

Muhittin Böcek “Yerelden Kalkınma projemiz kapsamında teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor ve teknolojinin nimetlerini üreticilerimizin hizmetine sunmaya gayret ediyoruz. Turizm ve tarımda bölgemizi daima ileriye taşımak öncelikli hedefimiz. Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali’nin ikincisinde de bizimle birlikte bu yola emeğini, gönlünü koyan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Berberoğlu House’da düzenlenen öğle yemeğinde yöresel lezzetlerini tattık, özellikle dolma ve tandır mükemmel idi. Günün sürprizi ise bölgeye ait kaşık oyunları oldu. Mekanda bulunan Kültür Bakanlığı mahalle sanatçısı Gülay Diri ve kendini Ormana kültür ve folklörünün tanıtımına adamış gönüllü bir vatandaş olarak tanıtan Aydın Demiroğlu bölgeye ait türküler seslendirdiler. Berberoğlu House Ormana Active adlı işletmeyi hizmetleri dizaynı açısından oldukça beğendim. Kafa dinlemek bol oksijen almak için ideal bir yer burası Antalya’ya dönüşte araçta rehavetten hepimiz uyuduk diyebilirim. Geçen yıldan beri ödüllere doymayan Özcan Alper’in yönettiği Berkay Ateş ve Pınar Deniz’in rol aldıkları 'Karanlık Gecce’ filmi çekimi sırasında burada konaklamışlar.

Festival boyunca Konyaaltı Bölgesi’nin özel otellerinden Su Hotel’de konakladık. Akşam yemekleri için Lara Balık ve 7 Mehmet’in lezzetlerini tatmak hoş oldu.

Bu yıl 2.cisi düzenlenen Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali’ne ilgi gerçekten büyüktü. Bu arada 7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’de 6-7-8 Ekim tarihlerinde Adana’da gerçekleşecek.

Ve şimdi Antalya’da en yakın tarih bu yıl 60.ıncısı düzenlenecek olan 7- 14 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali olacak, pek yakında basın açıklaması yapılacağı için şimdiden yazamıyorum ama çok iyi seçkilerle gerçekleşecek olan festivalin Uzun Metraj Film Jüri Başkanı Demet Akbağ olacak!

6. Antalya Akra Caz Festivali, caz ve dünya müziğinin ünlü isimlerini sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor, 20 Eylül- 07 Ekim 2023 tarihleri arasında Akdeniz’in en güzel otellerinden Akra Hotel’de gerçekleşecek festivalde, çağdaş cazın yanı sıra caz müzikten yola çıkarak; funk, rock, Latin, soul, pop ve elektronik tarzları da harmanlayan unutulmaz performanslar ile izleyici karşısına çıkacak.

Festivalde bu yıl sahne alacak sanatçılar ve gruplar arasında; Gipsy Kings by Andre Reyes, Dhafer Youssef, Judi Jackson, Buika, İlhan Erşahin, Hüsnü Şenlendirici, Alp Ersönmez, Volkan Öktem, İzzet Kızıl, Çağrı Sertel, Tolga Bilgin, Jelly Beans, Elif Çohaz Quintet, IWS Collective, Igor Butman, Barbara Ubel, Moskova Caz Orkestrası, Fazıl Say, Serenad Bağcan, Volkan Hürsever, Ferit Odman ve Yekta Kopan bulunuyor.

Bu arada Akra Caz Festivali, yeni caz tohumlarını yeşertmek adına festivalde yer verdiği “Akra Genç Caz” konserleri ile genç müzisyenleri sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Geçen yıl 5. Akra Caz Festivali’nde ilk kez gerçekleşen ve geleneksel hale getirilen konserlere, İKSV iş birliği ile İstanbul Caz Festivali kapsamındaki Genç Caz+ yarışmasına katılan ve sahne alan gruplar davet ediliyor. “Akra Genç Caz” geccesinde bu yıl, Jelly Beans, Elif Çohaz Quintet ve IWS Collective sahnede olacak.

Festivalin daimi konuklarından, dünyaca ünlü saksafon sanatçısı ve Rusya’nın caz elçisi Igor Butman, alanında usta isimlerden oluşan Moskova Caz Orkestrası ile birlikte, Rusya’nın parlayan yıldızı Barbara Ubel solistliğinde yeni repertuvarlarıyla 04 Ekim tarihinde yeniden festivalin konuğu oluyor.

Festivalin kapanışına doğru 06-07 Ekim tarihlerinde dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’ın büyük beğeni toplayan yeni eseri “Dünya Anne”nin iki konseriyle son bulacak. Fazıl Say’ın kadın şairlerimizin eserlerinden esinlenerek bestelediği Dünya Anne eseri; Gülten Akın, Sezen Aksu, Şükûfe Nihal Başar, Füruğ Ferruhzad, Birhan Keskin, Selenay Koçer, Didem Madak, Nilgün Marmara, Bejan Matur, Ayten Mutlu ve Ece Temelkuran’ın şiirlerinin şarkı formundaki düzenlemelerinden oluşuyor. Konserlerde Fazıl Say’a güçlü sesiyle Serenad Bağcan ile iki önemli caz müzisyeni Volkan Hürsever kontrbasta ve Ferit Odman davulda eşlik edecek. Kapanış konserlerinin eser sunumlarını ise Yekta Kopan yapacak.

Bu arada caz esintili unutulmaz şarkıları ile Fatih Erkoç 30-31 Aralık gecceleri Akra Hotel sahnesinde olacak.

Akra Hotel’in ev sahipliği yaptığı Meze Festivali, gastronomi dünyasının saygın işletmelerini ve yetenekli şeflerini Antalya’nın kalbinde bir araya getirerek geleneksel meze tariflerini modern dokunuşlarla yeniden yorumluyor. Festival, tuzlu dip soslardan ve deniz ürünlerine kadar damak tadınızı şenlendirecek çok çeşitli lezzetler sunarken yerelliği ve mevsimselliği ön plana çıkaracak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi´nin en önemli sanat etkinliklerinden biri olan Uluslararası Antalya Piyano Festivali 23.kez müzikseverler ile buluşacak festival 02 Aralık - 10 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.

İstanbul Renk Festivali “Live The Moment” 10 Eylül’de!

İstanbul’da müzikli gecceler devam ediyor, sonbaharı mevsim olarak yaşasakta yazı aratmayan gecceler devam ediyor.

Sıra dışı bir konsept ile eğlenmesi amacıyla düzenlenen İstanbul Renk Festivali ‘Live The Moment’ (Anı Yaşa), yurt içinden ve yurt dışından müzikseverleri bir araya getiriyor. 10 Eylül’de İstanbul Life Park Açıkhava’da gerçekleşecek olan festivalde rap müziğin parlayan yıldızı Sefo ve dünyaca ünlü şarkıcı Arash sahne alacak.

Arıya Production, Abranda Production ve Link Media tarafından düzenlenen ve Life Park Açıkhava’da gerçekleşecek olan festivalde rap müziğin parlayan yıldızı Sefo ile Snoop Dogg, Shaggy, Sean Paul gibi isimlerle yaptığı düetler ve ‘Boro Boro’ ‘Pure Love’ gibi dinlenme rekorları kıran şarkıları ile tanınan dünyaca ünlü sanatçı Arash sahne alacak.

Hello Ozan ve yeni cover şarkısı ‘Gönülden Gönüle’!

90’lı yılların en özel isimlerinden biri Ozan Demiralp veya tanınan ismi ile ‘Hello Ozan’ , döneminin en popüler sanatçılarından biri olması yanında müzisyen annesinden aldığı ilk dersler ile daha çocuk denecek yaşında müzik yaşamına başlamış, Timur Selçuk gibi değer isimlerden almış olduğu dersler ile başarısına başarı katmış ender isimlerden.

Yıllar akıp geçse de kariyerinden ödün vermeyen Hello Ozan uzun zamandır hafta sonları Eskişehir Piraye’de sahne alıyor. Gecce gezenler çok iyi bilir 90’larda Uluorta ve Cartoon gibi uğramadan edemediğimiz gecce kulüplerinde günler evvelinde rezervasyon yapardık.

Hello Ozan şimdilerde Sezen Aksu’nun müzik arşivinin en beğendiğim eserlerinden yine yıllar evveli Emel’in yorumladığı ‘Gönülden Gönüle’ adlı şarkıyı coverlamış, çok da güzel olmuş.

Ossi Müzik etiketiyle çıkan şarkının klibi Köksal Kaya tarafından Büyükada’da çekilmiş. Şarkının düzenlemesini Yılmaz Lekesizgöz yapmış. Yepyeni ‘Gönülden Gönüle’yi Hello Ozan yorumu ile çok beğendim. Artık daha sık aralıklarla yeni şarkılar üretmeli, hep Eskişehir değil yine eskisi gibi İstanbul sahnelerinde de olmalı Hello Ozan.

2. Amasra Uluslararası Şehir Festivali!

Geçen ay başında haberini verdiğim Amasra Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Amasra Uluslararası Şehir Festivali 30 Ağustos- 2 Eylül tarihleri arasında Karadeniz’in incilerinden Amasra’da gerçekleşti.

Tarihi dokusu ve doğanın eşsiz güzelliğinin olduğu Amasra da festival ‘Kadın, Yaşam, Özgürlük’ söyleşisinde ‘Yaralarım Aşktandır’ oyununa ilham olan İranlı kadın şair Furuğ Ferruhzad’ın yaşamı üzerinden İran’da kadın olmak, kadının özgür olması ve üretmesi kavramı üzerinden Nazal Kesal, Haşim Hüsrevşahi ve Berfin Zenderlioğlu sinema yazarı Rıza Oylum’un sorularını yanıtladığı söyleşi ile start aldı.

Açılış geccesi Barış Akarsu Kültür Parkı’nda Amasralıların yoğun ilgisiyle karşılaşan “Yaralarım Aşktandır” oyununu oynayan Nazan Kesal, müthiş ve yoğun bir performans sundu sahnede, geçen kış Moda Sahnesi’nde beğenerek izlemiş olduğum oyunda, İran’da kadın olmayı, özellikle de doğu toplumlarında erkeğin kadına bakış açısını kimi zaman hüzünlü, kimi zamanda ironik ve neşeli bir üslupla anlatıyor.

Koordinatörlüğünü Gülten Taranç’ın üstlendiği 2. Amasra Uluslararası Şehir Festivali dört gün boyunca kısa ve uzun metraj filmler, konserler, tiyatro oyunu, film gösterimleri, atölyeler, seramik, resim ve panel etkinlikleriyle devam etti. Festivalde Sennur Nogaylar’ın rol aldığı İffet Eren Danışman Boz’un yönettiği ‘Turna Misali’ filmi ve festival kapanışında ki çoşkulu konseri ile Yeni Türkü konseri dikkat çekti.