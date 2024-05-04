İstanbul Mayıs 2024 Etkinlik Rehberi

İstanbul Mayıs Ayı Konserleri
Chris Botti
17 Mayıs'ta İstanbul'da sahne alacak olan Grammy Ödüllü trompet sanatçısı Chris Botti, Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda caz müziği tutkunlarıyla buluşacak. Botti'nin etkileyici performansıyla unutulmaz bir geceye hazır olun!
Yer: Harbiye Açık Hava Tiyatrosu
Tarih: 17 Mayıs 2024, 19:00
Bilet: Biletinial
Mabel Matiz
Mabel Matiz, Mirkelam, Kristal Kit, ve The Sisters gibi Türk pop müziğinin önemli isimleri 17 Mayıs Cuma günü KüçükÇiftlik Park'ta Epifoni organizasyonu kapsamında bir araya gelecekler. Bu özel etkinlikte 90'lı yılların unutulmaz şarkılarıyla nostaljik bir yolculuğa çıkabilirsiniz.
Yer: KüçükÇiftlik Park
Tarih: 17 Mayıs 2024, 18:00
Bilet: Viagogo
Star Wars “A New Hope” in Concert
Akademi ödüllü besteci John Williams'ın Star Wars dünyasının müziklerini bestelediği eserler, senfonik orkestra eşliğinde Zorlu PSM'de film gösterimi olarak izleyiciyle buluşacak.
Yer: Zorlu PSM
Tarih: 4 Mayıs 2024, 16:00
Bilet: Biletinial
Şanışer & Sokrat St
4 Mayıs'ta Blind İstanbul sahnesinde Şanışer ve Sokrat St performans sergileyecek.
Yer: Blind İstanbul
Tarih: 4 Mayıs 2024, 21:30
Bilet: Biletix
Yalın
Yalın, 20. yılını Beşiktaş Stadyumu'nda düzenleyeceği muhteşem bir konserle kutluyor! Romantik aşk şarkılarıyla tanınan sanatçı, görkemli sahne tasarımı ve etkileyici performansıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatacak.
Yer: Beşiktaş Stadyumu
Tarih: 31 Mayıs 2024, 21:00
Bilet: Biletix
Hıdırellez İstanbul
İstanbul'da bu yıl Hıdırellez, 5 Mayıs'ta KüçükÇiftlik Park'ta Gaye Su Akyol, Dubioza Kolektiv, Baba Zula gibi sanatçıların sahne alacağı bir etkinlikle kutlanacak. Bu güzel bahar kutlamasına katılmak için hazır olun!
Yer: KüçükÇiftlik Park
Tarih: 5 Mayıs 2024, 14:00
Bilet: Biletix
Cem Adrian
Cem Adrian, kendine has sesi ve sevilen şarkılarıyla 8 Mayıs akşamı Jolly Joker Kartal İstMarina'da sahne alacak.
Yer: Jolly Joker Kartal İstMarina
Tarih: 8 Mayıs 2024, 21:00
Bilet: Biletix
Son Feci Bisiklet
Son Feci Bisiklet grubu, verdiği aranın ardından sahnelere geri dönüyor ve yeni single'ları "Telefon" ile 10 Mayıs akşamı sevenleriyle Dorock XL Kadıköy sahnesinde buluşacak.