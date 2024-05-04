İstanbul Mayıs 2024 Etkinlik Rehberi

İstanbul Mayıs Ayı Konserleri

17 Mayıs'ta İstanbul'da sahne alacak olan Grammy Ödüllü trompet sanatçısı Chris Botti, Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda caz müziği tutkunlarıyla buluşacak. Botti'nin etkileyici performansıyla unutulmaz bir geceye hazır olun!

Yer: Harbiye Açık Hava Tiyatrosu

Tarih: 17 Mayıs 2024, 19:00

Bilet: Biletinial

Mabel Matiz, Mirkelam, Kristal Kit, ve The Sisters gibi Türk pop müziğinin önemli isimleri 17 Mayıs Cuma günü KüçükÇiftlik Park'ta Epifoni organizasyonu kapsamında bir araya gelecekler. Bu özel etkinlikte 90'lı yılların unutulmaz şarkılarıyla nostaljik bir yolculuğa çıkabilirsiniz.

Yer: KüçükÇiftlik Park

Tarih: 17 Mayıs 2024, 18:00

Bilet: Viagogo

Akademi ödüllü besteci John Williams'ın Star Wars dünyasının müziklerini bestelediği eserler, senfonik orkestra eşliğinde Zorlu PSM'de film gösterimi olarak izleyiciyle buluşacak.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 4 Mayıs 2024, 16:00

Bilet: Biletinial

4 Mayıs'ta Blind İstanbul sahnesinde Şanışer ve Sokrat St performans sergileyecek.

Yer: Blind İstanbul

Tarih: 4 Mayıs 2024, 21:30

Bilet: Biletix

Yalın, 20. yılını Beşiktaş Stadyumu'nda düzenleyeceği muhteşem bir konserle kutluyor! Romantik aşk şarkılarıyla tanınan sanatçı, görkemli sahne tasarımı ve etkileyici performansıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatacak.

Yer: Beşiktaş Stadyumu

Tarih: 31 Mayıs 2024, 21:00

Bilet: Biletix

İstanbul'da bu yıl Hıdırellez, 5 Mayıs'ta KüçükÇiftlik Park'ta Gaye Su Akyol, Dubioza Kolektiv, Baba Zula gibi sanatçıların sahne alacağı bir etkinlikle kutlanacak. Bu güzel bahar kutlamasına katılmak için hazır olun!

Yer: KüçükÇiftlik Park

Tarih: 5 Mayıs 2024, 14:00

Bilet: Biletix

Cem Adrian, kendine has sesi ve sevilen şarkılarıyla 8 Mayıs akşamı Jolly Joker Kartal İstMarina'da sahne alacak.

Yer: Jolly Joker Kartal İstMarina



Tarih: 8 Mayıs 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Son Feci Bisiklet grubu, verdiği aranın ardından sahnelere geri dönüyor ve yeni single'ları "Telefon" ile 10 Mayıs akşamı sevenleriyle Dorock XL Kadıköy sahnesinde buluşacak.

Yer: Dorock XL Kadıköy

Tarih: 10 Mayıs 2024, 21:30

Bilet: Passo

Candan Erçetin

Anneler Günü'ne özel bir konserle Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne alacak olan Candan Erçetin, en sevilen şarkılarıyla dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Yer: Bostancı Gösteri Merkezi

Tarih: 12 Mayıs 2024, 16:00

Bilet: Biletix

Gülşen

12 Mayıs'ta Volkswagen Arena'da gerçekleşecek Gülşen konseri için enerji dolu ve eğlenceli bir gece için yerinizi şimdiden ayırtın.

Yer: Volkswagen Arena

Tarih: 12 Mayıs 2024, 21:00

Bilet: Biletino

Serdar Ortaç

Türk pop müziğinin sevilen ismi Serdar Ortaç, 22 Mayıs akşamı Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacak. Ortaç, 90'lardan bu yana popüler olan şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatacak.

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

Tarih: 22 Mayıs 2024, 21:00

Bilet: Bubilet

Scorpions

Ünlü rock grubu Scorpions, 8 yıllık bir aradan sonra yeniden İstanbul'a geliyor!

Yer: KüçükÇiftlik Park

Tarih: 25 Mayıs 2024, 18:00

Bilet: Viagogo

Sıla

KerkiSolfej organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda Sıla hayranlarıyla bir araya geliyor.

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

Tarih: 27 Mayıs 2024, 21:15

Bilet: Biletix

İstanbul Mayıs Ayı Tiyatroları

Balina

Bir oyun, affetme üzerine kurulu... Veda, bencillik, yalnızlık, özlem, Moby Dick, derin özlem, utanç, büyük bir özlem... Hassas bir hikaye, insanların kırılganlığı ve her an kırılabilme ihtimali üzerine. Aile, bu konuda özellikle hassas. Özellikle de hayat boyu sürecek bir vicdan azabını beklemenin ağırlığı altında olduğunu biliyorsanız. Eğer kızınız iki yaşındaysa ve siz, arkaya bile bakmadan gitmişseniz ya da hiç düşünmemişseniz, o zaman daha da hassas bir durum ortaya çıkar. Ne yapacaksınız? "Aşık oldum" mu diyeceksiniz? "Bilmiyorum" mu diyeceksiniz? Sessizce affetmesini mi bekleyeceksiniz? Yoksa belki, çocuğunuzun balinaların ardından gözyaşlarıyla yazdığı birkaç cümleyle sizi kurtarmasını mı bekleyeceksiniz? Belki sormaya cesaret edersiniz. Belki size, geçmişte beraber gittiğiniz tatili hiç unutamadığını, denize bakıp balinaların orada olup olmadığını düşündüğünü, şu anda gözlerini kamaştıran güneşi ve ayaklarını batıran kumu anlatır. Sonrasında ise hep o kum taneleri gibi güneşin altında kaldığını, sizi hep beklediğini, denize baktığını ve bir gün sonsuzluktan gelip ona gülümseyeceğinizi düşündüğünü aktarır. Sonuçta, o sizin kızınız. Terk ettiğiniz kızınız. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz, belki de.

Yer: Zorlu PSM – Turkcell Platinum Sahnesi

Tarih: 9- 10- 14- 15 Mayıs 2024, 20:30

Bilet: Passo

Toz

Betonların henüz göğü delmediği zamanlarda, büyük şehrin sokaklarında, apartman önlerinde büyüyen bir kız çocuğu vardı. Güzeller güzeli bir ev kadını annenin ve titiz bir avukat babanın tek kızıydı: Handan. Anne babasıyla yaşadığı evin içi gibi huzursuz olduğu zamanlardan geçerek büyüyen, kendi yolunu bulan bir genç kadındı o. Kafasının ve kalbinin içi, seslerle doluydu; uzaktan gelen bir melodi, kuşlar, rayların sesi, sevinçli bir hediye paketinin hışırtısı, annesinin, babasının, babaannesinin, halasının sesi... Sonra birden fazla 'çat' sesi, farklı zamanlarda, farklı evlerin duvarlarında yankılanıyordu...

Yer: Zorlu PSM – Turkcell Platinum Sahnesi

Tarih: 11 Mayıs 2024, 19:00

Bilet: Passo

Cimri

“Dünyadaki insanların en az insan olanı; yeryüzündeki canlıların en katı yüreklisi, pintilerin en pintisidir. Onun sevmesinden kuru, onun okşamasından kısır bir şey olamaz. Vermek öylesine zoruna gider ki, selam bile vermez kimseye, onu bile alır; yalnız alır…” Böyle betimliyor onu tanıyanlar Cimri’yi… Kimdir bu Cimri? Gerçekten de dedikleri kadar acımasız, katı yürekli, pinti ve kötü müdür? İnsan doğuştan mı böyle olur? Sadece yazılmış bir karakter midir? Etrafımızda var mıdır böyleleri? Nasıl bir şey olurdu böylesi bir insanla yaşamak? 17. yüzyılda yaşamış Fransız komedya yazarı Moliere’in ünlü eseri Cimri’de belli bir zümreye bakmakla bir genelleştirmeye bakmak arasındaki pencereden birçok insanın ve ailelerin iç ve dış yapısına bakacak, garip rastlantılara tanık olacaksınız.

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi

Tarih: 12 Mayıs 2024, 20:00

Bilet: Biletix

Amadeus

Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin eşsiz hikayesi Amadeus, sahne önünde 35, sahne arkasında 35 kişiden oluşan toplam 70 kişilik dev ekibiyle seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 6 Mayıs 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Aşık Shakespeare

En İyi Film dahil 7 dalda Oscar kazanan kült film Aşık Shakespeare (Shakespeare in Love) Türkiye’de ilk defa tiyatro sahnesinde! Tiyatrodaki pek çok kalıbı yıkan ve tiyatroyu yeniden inşa eden William Shakespeare’in 16. yüzyıl İngiltere’sinde, yeni oyunuyla kendini ispat etme çabası içindeki gençliğine ve genç bir kadının erkeklerin dünyasında sahneye çıkmak için verdiği tutkulu mücadeleye odaklanan Aşık Shakespeare, Shakespeare dönemi tiyatrosuna ve yaşamına dair çağdaş bir perspektif sunuyor. Oyun, bir tiyatro kumpanyasının Shakespeare’in oyununu sahneleme sürecini, bir dizi yanlış anlaşılmayı, karmaşayı, kralları, kazaları ve aşkın en tuhaf hallerini anlatırken Shakespeare ve Marlowe efsanesine de göz kırpıyor. Genç Will’in tüm zamanların en büyük aşk hikayesi olan Romeo ve Juliet’i yazma sürecine tanıklık eden bu olağanüstü oyunu kaçırmayın!

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 5 Mayıs 2024, 15:30

Bilet: Biletix

Mutlu Aile Tablosu

Ellili yaşlarının ortalarında sıkıcı ve düz bir çift olan Elaine ve Ken Haber, iki yetişkin çocuklarının da etkisiyle birbirlerine hiçbir zaman uygun olmadıklarına ve hayatı kaçırdıklarına ikna olurlar.Haber çifti, uzun süredir evli olmalarından kaynaklı monoton olduğunu sandıkları hayatlarını değiştirmeye karar verirler ve bu monotonluğu düzeltmeye çalışırken hayatları kabusa dönüşür.

Yer: Duru Tiyatro Ataşehir

Tarih: 4 Mayıs 2024, 20:30

Bilet: Mobilet

Ahududu

Dünyanın en çok oynanan komedilerinden biri olarak tiyatro tarihine geçen “Ahududu”, Tiyatrokare’nin yeni yorumuyla Nedim Saban imzasıyla sahnede. Dünyanın en büyük starları tarafından yorumlanan ve Cary Grant’ın başrolde oynadığı bir film olarak da bilinen (Arsenic and Old Lace), Türkiye’de daha önceleri Suna Pekuysal, Vasfi Rıza Zobu, Ani İpekkaya gibi ustalar tarafından oynanmıştı. Oyunun yeni prodüksiyonunda başrollerde Suna Keskin ve Melek Baykal var. Çok güleceğiniz kesin ama bakalım, iki yaşlı kadının yalnızlığa buldukları çareyi beğenecek misiniz?

Yer: Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Okulları Nişantaşı M. Benderli Salonu

Tarih: 4 Mayıs 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Şıngır Şıngır Beyoğlu

Ali Poyrazoğlu’nun doğaçlama oyunu Şıngır Şıngır Beyoğlu, dram, trajedi ve yaşanmışlıklar hepsi aynı sahnede, muhteşem bir akış ve uzun süre etkisinden çıkamayacağınız bir sohbetle anlatılıyor. Ağlatıyor… güldürüyor. Ali Poyrazoğlu diyor ki;

‘’……Sahnenin tozu da tıpkı kar gibi inanılmaz bir büyüyle örter her şeyi. Kar yağıp örtse de izlerin zihnimizdeki uzantısı kalır. Giderken iz bırakır sevdiğimiz oyuncular, yazarlar, şairler, seyirciler… Bıraktığımız izler sizin içindir, sizlerindir… Düş gücü denizlerinin korsanıdır seyirciler, oyuncular. İstedikleri limana demir atarlar…’’

Yer: KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi

Tarih: 12 Mayıs 2024, 19:00

Bilet: Biletix