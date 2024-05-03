Dilara Moran anlattı: Kundalini yoga nedir ve nasıl yapılır?

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Kendinizden ve yolculuğunuzdan kısaca biraz bahseder misiniz?

DM: Tabii ki! Ben Dilara Moran, sihire her zaman inanmış olan eski bir reklamcı ve marka danışmanı, birçok STK'nın kurucu ortağı. Şu anda ise bu hayattaki yolculuğumda bana çok iyi gelen Kundalini yoga ve meditasyon teknolojisinin eğitmeni, wellness küratörü ve ONG Merkezi'nin kurucusuyum.

Birkaç senedir daha da popüler olan ve dünyada birçok ünlünün de pratik ettiği Kundalini Yoga ile nasıl tanıştınız?

DM: 90'lı yılların sonunda New York'ta yaşarken bir kereden deneyimleyip, daha sonra bu pratik ile tamamen unuttuğum deneyimi 2013 yılında mahallemde gittiğim yoga stüdyosunda tekrar keşfettim. Ve inanılmaz bir aşk yaşayarak hiçbir zaman bırakamadım. 2019'da tüm cesaretimi toplayarak (bir hocamdan aldığım cesaret verici destekle) eğitmeni olmaya karar verdim ve bu konuda duayen olan hocalarım Tej Kaur Khalsa, Gurujas, Harijiwan ve Guru Jagat ile eğitimimi Los Angeles'ta aldım. Kundalini yoga ve meditasyon teknolojisi ile 4'ten fazla senedir gerçek kimlikleri ve içlerindeki kendi güçleri ile buluşma yolculuğuna girmiş olan öğrencilerime bu teknoloji ile rehberlik ediyorum.

Peki Kundalini yoga nedir ve nasıl yapılır?

DM: Kundalini yoga, 5,000 senelik kadim bir bilgidir diyebiliriz. Bir Kova Çağı teknolojisidir, yani 2021'den beri içine girmeye başladığımız çağın. Enerjiyi harekete geçirme ve içsel potansiyeli, gücü ve hepimizde olan sihiri açığa çıkaran bir teknolojidir. Fiziksel hareketler, pranayama (nefes çalışması), meditasyon ve mantraları (ses titreşimleri ve kodları) içeren Kundalini yoga pratiği, bedenin enerji merkezlerini (çakraları), sinir sistemini dengelemeye, kuvvetlendirmeye yardımcı olur, fiziksel ve zihinsel olarak bizi güçlendirir. O gerçek mutluluğu yaşamamızdaki anahtardır diyebiliriz. Özellikle paylaşmak istiyorum, Kundalini yoga güçlü ve dönüştürücü bir uygulamadır ve belirli teknikleri ve öğretileri gerektirir, bu nedenle deneyimli, eğitmen eğitimini tamamlamış bir eğitmen rehberliğinde yapılmalıdır. Eğitimli bir öğretmenle pratik yapmak, öğrencilerin uygulamalarını derinleştirmelerine, sakatlanmaları önlemelerine ve Kundalini yoga öğretilerinden tam anlamıyla faydalanmalarına yardımcı olur.

Kundalini yoga pratiği yapmanın sağladığı faydaları merak ediyorum?

DM: Kundalini yoga pratiği yapmanın faydaları arasında stres ve anksiyeteyi azaltma, enerji seviyelerini artırma, hormonları dengeleme, zihinsel netlik ve odaklanmayı geliştirme, esnekliği artırma (zihinsel ve fiziksel olarak) ve içsel dengeyi sağlama gibi birçok olumlu etki bulunmaktadır. Kişinin bildiği ya da bilmediği ihtiyaçlarına göre değişebilir. Sadece 3 dakikalık bir pratik bile değişimi yaşatabilir. Özellikle belirtmek isterim, Kundalini yoga, her yaş grubundan ve deneyim seviyesinden insanlar için kesinlikle uygundur! Hem yoga yeni başlayanlar hem de deneyimli yoga pratisyenleri Kundalini yoga pratiği yapabilir. Ancak hamilelik, ciddi sağlık sorunları veya belirli fiziksel kısıtlamaları olan bireylerin öncelikle bir sağlık uzmanına danışmaları her zaman önerilir.

Kundalini yoga birçok ünlü tarafından bilinen ve bilinmeyen bir pratik. Bu ünlülerin bu yoga türünden sağladığı faydalar nelerdir sizce?

DM: Ünlü isimler arasında Gwyneth Paltrow, Russell Brand, Jennifer Aniston, Demi Moore ve Alicia Keys gibi birçok tanınmış isimler bulunmaktadır. Bu ünlülerin çoğu benim hocalarımın öğrencileridir. Kundalini yoga pratiği sayesinde stresle başa çıkmaları, gençlik ve zindeliklerini artırmaları, ve içsel dengeyi sağlamaları gibi birçok fayda elde ettiklerini devamlı paylaşmaktadırlar.

Okuyucularımıza Kundalini Yoga'yı hayatlarına katabilecekleri yakın gelecekte olacak hangi programlar veya etkinliklere katılmalarını önerirsiniz?

DM: 8 Mayıs'ta bolluk bereket Yeniay'ı ile online olarak 11 günlük herkesin rahatça katılacağı 'Manifest' programım başlıyor. Mayıs ayının sonunda Kapadokya'da gerçekleşecek Cappadox festivali katılımcıları için birçok özel Kundalini yoga ve meditasyon çalışmalarına rehberlik edeceğim. Ek olarak, Eylül ayında Yunanistan'da çok özel bir adada ikincisi gerçekleşecek 5 günlük "Summon Your Magic” Kundalini yoga programımı da beklerim.

Çok teşekkürler, son bir soru, elinizdeki bilezikler takılı duruyor gözüm, Kundalini Yoga ile bir ilişkileri var mı?

DM: Evet :). Kundalini yoga'da 8. Çakra Aura'mızdır. Bu özel yapımlı pirinç bilezikler (Magic Bangles), Aura'yı koruma altına alırlar ve parlatırlar. Ek olarak, sol bileğe takıldıklarında Dişil enerjimizi (alma enerjisi) sağ bileğe takıldıklarında da Eril enerjimizi (verme enerjisi) ni dengelerler. Ek olarak, kısıtlı sayıda Mae Zae ile ürettiğimiz bu özel spiritüel bilezikler, Kundalini yoga'nın müthiş mantralarının enerjileri ile yüklenmiş, ve çok yüksek frekansların olduğu Golden Temple ve Dalai Lama’nın tapınağında yüksek frekanslar ile de kutsanmışlardır… Soru: ONG Merkezi'ni oluşturma ilhamınız nedir ve Kundalini yoga öğretmeni ve wellness küratörü olarak çalışmalarınıza nasıl entegre oluyor? Cevap: ONG Merkezi’nda açığımız alan, bireylerin Kundalini yoga, meditasyon, nefes, ses banyosu ve daha birçok farklı yüksek frekanslı çalışmalar aracılığıyla gerçek kimliklerini bulmalarına hem ülkemizden hem de yurtdışından muhteşem eğitmenler ile destek veren bir mekandır. ONG Merkezi, bireylerin gerçek benliklerini keşfetmeleri ve bağlantı kurmaları için destekleyici ve besleyici bir ortam sağlama isteğimden doğdu. Stüdyo, Kundalini yoga ve wellness uygulamaları aracılığıyla öz keşif, iyileşme ve büyüme için bir sığınak sunar. ONG Merkezi, yoga ve holistik sağlık alanındaki dönüştürücü güce olan öğretilerim ve inançlarımın fiziksel bir yansımasıdır.

Soru: ONG Merkezi diğer yoga stüdyolarından ve wellness alanlarından nasıl ayrışıyor?

Cevap: ONG Merkezi sadece bir yoga stüdyosu değil; kendini keşfetmeyi ve iç huzuru arayan benzer düşünceli bireylerin bir topluluğudur. Stüdyo, zihin,

Soru: ONG Merkezi olarak yakın gelecekte hangi tatil, programlar ve etkinliklere katılmayı önerirsiniz?

Cevap: Yakın gelecekte ONG Merkezi'nden heyecan verici birkaç teklifimiz var. Cappadox festivaline katılacağız ve burada festival katılımcıları için özel Kundalini yoga atölyeleri ve wellness oturumları düzenleyeceğiz. Ayrıca, yakında gerçekleşecek olan Bonjuk Koyu İyileşme Haftası'nı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz, burada Kundalini yoga, meditasyon ve holistik wellness uygulamaları aracılığıyla iyileşme ve yenilenme odaklanılacak. Ayrıca, Eylül ayında Yunanistan'da gerçekleşecek "Summon Your Magic"