2024 Altın Küre Ödülleri Kırmızı Halı Görüntüleri

Margot Robbie, "Barbie" görünümünü yeniden yaratmış ve Taylor Swift'in pullu elbisesiyle zarif bir görünüm elde etmiş...



81. Altın Küre Ödülleri, ABD saatiyle 7 Ocak akşamı düzenlendi ve sinema sektöründe yılın en önemli etkinliklerinden biri oldu. Bu yılki Altın Küre Ödülleri'nde "Barbie" 9 adaylıkla en çok adaylık kazanırken, "Oppenheimer" ise 8 adaylıkla ikinci sırada yer aldı. Kazananlar listesinin yanı sıra süperstarların kırmızı halı görünümleri de Dünyada ilgi odağında oldu. Sanatçıların Özenli giyinmeleri herkes tarafından takdir edildi!



Kırmızı halıyı İlk sırada Margot Robbie ile açalım

Bu yılın en çok adaylık ödülünü Margot Robbie'nin başrolünde oynadığı 'Barbie' kazandı.Popüler Margot Robbie, sonunda Altın Küre En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kaybetse de yine de görünümüyle kırmızı halının odak noktası olmayı başardı. Film çılgınlığını sürdürürken, 1977 Süper Star Barbie bebeğinden ilham alan pembe tül eşarpla tamamlanan, özel yapım Giorgio Armani Privé Barbie pembe V yaka askılı payetli elbisesiyle dışarı çıktığında kırmızı halıda dikkatleri tamamen üzerine çekmeyi başardı.

Taylor Swift

Taylor Swift, Gucci'nin özel yapım yeşil payetli elbisesi, Christian Louboutin'in aynı renkteki yüksek topuklu ayakkabıları ve retro tadında, sade ama şık dalgalı saç modeliyle harika görünüyordu.

Julia Garner

Julia Garner gümüş pullu tasarımlı ve süper seksi Deep V kesimli Gucci elbisesi onu kırmızı halıda ve bütün gecede klasik ve muhteşem gösterdi.

Emma Stone

Bu yıl "Poor Thing"de ikinci kez bir Frankenstein kızını canlandıran Emma Stone, tamamı çiçek işlemeleriyle süslenmiş, zarafet dolu Louis Vuitton ten rengi bir elbise giymeyi tercih ederek tüm gözleri üstünde toplamayı başardı .

Michelle Yeoh

Michelle Yeoh, ciro markası Balenciaga'yı giymeyi tercih etmedi. Bunun yerine Bottega Veneta'dan bir elbise seçti. Göz alıcı, parlak turuncu renkte, omuzları düşük ince kesim. Sade ve zarif ve süslenmişti. onun görünümü ve aurasını oldukça yükselten bir seçim olmuş!



Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence savaşa gitmek için en zarif siyah elbiseyi seçsede.Dior'un elbisesi Deep V derin seksi tasarımıyla çok fazla dikkat çekmeyi başardı.Ayrıca Tiffany Blue Book'un üst düzey mücevher pırlanta kolyesini takmış ve Jean Schlumberger by Tiffany Sea Coral safir ve pırlanta. Küpeler ile çok parlak görünerek düz siyah bir elbiseyi ilahlaştırmayı başarmış.



Timothée Chalamet

Tatlı 5 çayı Timothée Chalamet, kız arkadaşı Kylie Jenner ile el ele katıldığı etkinliğe, etkinlik sırasında öpüşürken bile yakalandılar ;) O kadar tatlıydı ki, başkaları kıskandı ve gecenin konularından biri oldu. Timothée Chalamet'in tarzı her zaman asi rock tarzı olmuştur. Tamamen siyah bir Celine görünümü giymişti. Ceketi tamamen işlemeliydi, muhteşem detayları sade bir şekilde ortaya çıkarıyordu. Her zamanki gibi aşırı yakışıklıydı.

Selena Gomez

"The Big Three" filmiyle Müzikal veya Komedi Dizisinde En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterilen Selena Gomez, Giorgio Armani Privé tasarımı yakut kırmızısı, pilili detaylar ve siyah kristal işlemelerle süslenmiş özel dikim bir elbise giydi. çiçekler, asimetrik etekli, BVLGARI üst düzey mücevher serisi küpeler, bilezikler, yüzükler ve görünüme seksi ve biraz da eğlenceli bir hava katan Serpenti üst düzey mücevher serisi saat takarak herkesin gözlerini üstünde tutmayı başardı.

Hunter Schafer

Hunter Schafer gecenin en perisi olmuş! Bu kez Altın Küre Ödülleri'ne katılırken özel yapım Prada elbise tercih etmiş. Açık pembe sade elbise hafif ve zarif tüllerle sarılmıştı. Romantik ve ruhaniydi, güzel görünümüne aşırı.



Floransa Pugh

"Oppenheimer"a katılan Florence Pugh, parlak kırmızı Valentino tül elbiseyle görünmeyi tercih etti. Elbise, romantik gül yaprağı detaylarıyla süslenmişti ve Jean Schlumberger by Tiffany pırlanta kolyesi ve Tiffany & Co. Aksesuarları ile donatılmıştı ve görünümü muhteşem bir şekilde yüksek duruyordu ve burun halkasıyla eşleştirildiğinde cesur kişiliğini tamamıyla öne çıkarmıştı!