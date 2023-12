2024'e az kaldı. Yaş aldıkça erken plan yapmamaya çalışıyorum. Belki yeni yıla Venezuela'da, belki de Uludağ'da gireceğim... Daha karar vermedim. Birisi kış diğeri yaz...



Yeni yıl yaklaştıkça janjanlar arttı şehirde... Davetler, açılışlar vs... Geçen gün düşündüm 1999 yılında başlamışım tasarım, dergi davetlerine katılmaya... O zamanlar saatlerce hazırlanır ve bir heyecan duyardım. Aramızda kalsın ama şu anda inanın zorla gidiyorum. Davet değil, sanki eziyet. Bir logonun önüne bizleri atıyorlar. Oldu bitti. Giderken de ellerimize stokta kalmış hediyeleri tutuşturuyorlar. Al sana davet. Bir de sahte konuşmalar, "Kahve içelim." diye söz verilen ve hiç içilmeyen kahveler. :) Yani bir de kendini bir üst grup sanan bir topluluk var. Herkesi snobe eden. Onlar da yazık onu/bunu küçümseyerek geldikleri yerlerin güya intikamını alıyorlar... Kaliteli yerlerden gelmedikleri o kadar belli ki... Bu sirkte herkese eğlence var sizin anlayacağınız...



SIX SENSES KOCATAŞ MANSIONS



Bu davet işinde en sevdiğim gürültüden uzak teke tek davet edildiğim yerlere gitmek...



Haftasonu için dünyaca ünlü spalarına hayran olduğum Six Senses Kocataş Mansions İstanbul'dan bir Brunch daveti aldım. Koşa koşa detaylarını merak ettiğim ve Atatürk'ün de anılarının olduğu bu otele gittim. Saat 12’de güzel bir havada sınırsız ikramların olduğu bu tarihi mekanda Brunch'ıma başladım. Masadan zor kalkacak kadar yedikten sonra sıra oteli dolaşmaya geldi. Açıkçası her detayından, her metrekaresinden o kadar etkilendim ki köşem size aktarmaya yetecek mi emin değilim... Çünkü her şeyi yazmak istiyorum.





Osmanlı döneminden kalma bu iki tarihi yalıyı sürdürebilirlik anlayışıyla restore etmişler. 300 yıllık zeytin ağaçları ile çevrili bahçe sizi karşılıyor. Tarihin, mermerin, Osmanlı dönemine ait mobilyaların bu kadar gözü yormadan ustaca kullanıldığı bugüne kadar başka hiç bir mekan görmedim. Ayrıca odaların zarafeti ve piyano odasındaki Fransa'dan getirtilen o döneme ait piyanonun güzelliği beni benden aldı...